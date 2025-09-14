Асен Василев: Решението на съда да остави Коцев в ареста е скандално

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира случая с ареста на Благомир Коцев и Никола Бърбутов1 предаде bTV. Той заяви, че решението на съда да остави Коцев в ареста е „скандално“.
Това показва, че магистратите влизат в ролята на прокурори, смята той.
„Ако се спазваше законът, Коцев щеше да е у дома. Видяхме съд, който не спазва закона и говори от името на всички български граждани, че показанията на един свидетел са 100% верни, въпреки отричания и противоречия“, заяви Василев.
Лидерът на ПП е категоричен, че целият процес е политически мотивиран. Той обвини прокуратурата и съда, че действат „по поръчка“ и държат хора в ареста без годни доказателства.
Според Василев това е начин да се оказва натиск и да се изфабрикуват лъжесвидетелства.
Той свърза казуса и с други знакови случаи – като този в Русе, където според него МВР и прокуратурата също са действали „скандално“.
„Видяхме скандално поведение на прокуратурата и на съда в този случай. Те задържаха четирите момчета, едното от които е на 15 години, другото не е излязло от колата. Тоест няма как да е ударило никого. Но престоя в арест. Сега във Велико Тарново ги пуснаха под домашен арест. Децата няма да тръгнат на университета и на училище“, коментира лидерът на ПП.
По повод предстоящия вот на недоверие Василев заяви, че темата за правосъдието и вътрешния ред е „най-тежко завладяната система“ и именно затова е във фокуса на опозицията.
„Хората обедняват, доходите са замразени, а правителството управлява през страх. Това рано или късно ще доведе до неговия край“, каза той.
Бившият финансов министър заяви, че отчасти чрез административни решения инфлацията у нас е повишена.
„Защото цената на тока се вдигна с 13,5%, което е над 5%. На водата се вдигна с 20%. На университетското образование се вдигна с 8% заради увеличените университетски такси. Цената на обзавеждането в домакинството не се е вдигнала. Защото то идва с камион, основно отвън. Цената на всичко, което ние внасяме от Европа и от света, всичко идва с камион и кораб, не е мръднало. Домакинските стоки не са се качили. Обувки и облекла не са се качили. Това, което виждаме е, че основните цени, които са се качили, са административните. Ток, вода, такси, най-разнообразни - тол такси, винетки и така нататък. Които водят до вдигане на цени на производството в страната. Като производство в страната имам предвид, че основно хранителните стоки са скачили. Оттам вече отиваме към ресторанти, хотели и всякакви видове услуги. И ако погледнем инфлацията. Всички стоки, които се внасят от Европа, инфлацията им е нула“, смята Василев.
Според него сегашното управление е „прекалено вредно за България“ и трябва да си отиде. „Всяка партия трябва да е готова за избори във всеки един момент“, подчерта той.
1 Коко
Коментиран от #8, #15
19:28 14.09.2025
2 ХиХи
19:29 14.09.2025
3 Майна
Че не си и ти там
19:29 14.09.2025
4 щом Василев и гнома
На ти баба трънки, на.
Бабинати трънкина
19:30 14.09.2025
5 Помак
19:30 14.09.2025
6 Асан...
19:31 14.09.2025
7 Сталин
19:31 14.09.2025
8 Неподписан
До коментар #1 от "Коко":Мъжът му ще ревнува,Тонито Иванов от Варна..
19:32 14.09.2025
9 Асен
Коментиран от #13
19:32 14.09.2025
10 Сладурче,
Или понеже човека не е кмет- да вегитира в ареста?
19:33 14.09.2025
11 Магистрат
Коментиран от #22, #29
19:33 14.09.2025
12 Швейк
19:34 14.09.2025
13 Не е юрист
До коментар #9 от "Асен":Но е приятелка на себеподобния си пол!
19:34 14.09.2025
14 Гост
Коментиран от #19
19:34 14.09.2025
15 Със сигурност
До коментар #1 от "Коко":Когато Тиквата Борисов и крадливите му калинки бъдат въдворени в затвор, тогава България ще тръгне по правилен път.
19:35 14.09.2025
16 Има доказателства
19:36 14.09.2025
17 Асен
19:36 14.09.2025
18 Промяна
Коментиран от #34, #38
19:37 14.09.2025
19 Анани
До коментар #14 от "Гост":И носи бикини. Един ненормалеж журналис го гони в Пловдив по площада на пощата да си му ги дава, ама тоя избега.
19:37 14.09.2025
20 Любопитен
19:38 14.09.2025
21 Демокрация
19:38 14.09.2025
22 Без име
До коментар #11 от "Магистрат":Много къса памет имаш!!!!
19:41 14.09.2025
23 Асен
19:41 14.09.2025
24 Кит
Защо никой от ПП ДС не пита Асена по този въпрос?
Къде са парите?
Къде е построеното?
Обясни ни, Асена!
19:42 14.09.2025
25 Адвокат
19:43 14.09.2025
26 Анонимен
19:44 14.09.2025
27 Опааа
19:46 14.09.2025
28 Промяна
19:47 14.09.2025
29 Евгени от Алфапласт
До коментар #11 от "Магистрат":А пък на Нуша да ги видиш...🤣🤣🤣
19:49 14.09.2025
30 Гечко
19:49 14.09.2025
31 Промяна
Коментиран от #36
19:49 14.09.2025
32 безпартиен
19:50 14.09.2025
33 опулен
19:50 14.09.2025
34 Лорда
До коментар #18 от "Промяна":Пак те питам: ти какво работиш?
Коментиран от #43
19:51 14.09.2025
35 Браво
19:54 14.09.2025
36 Кабамилионеров
До коментар #31 от "Промяна":Аз си знам защо съм от ГЕПИ.....заради милио...ните в смет..ката ми,ами ти бре....защо така.
19:56 14.09.2025
37 стоян георгиев
Коментиран от #39
19:59 14.09.2025
38 Браво
До коментар #18 от "Промяна":Научи още две,три думи,освен шарлатани,и алата-балата....да не си завършил килийното училище ...
20:00 14.09.2025
39 Кабамилионеров
До коментар #37 от "стоян георгиев":Шарлата...нин е шефа ти...Маг.нита.
20:01 14.09.2025
40 Анонимен
20:09 14.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хорейшио
20:10 14.09.2025
43 Този неграмотник "ПРОМЯНА"
До коментар #34 от "Лорда":Се появи лятото на 2020 година при масовите протести срещу тиквата,шопара и каскета. Също тролеше за тиквата и след изборите април 2021 година се загуби и покри. Беше писал че е милиционер старшина. След изборите април 2021 година ,народен представител беше адвокат Николай Хаджигенов и създаде парламентарна комисия за полицейското насилие по време на протестите. От трибуната на парламента каза - " Еничарите на ГЕРБ пребиха стотици млади хора момчета и момичета ще ги издирим всички биячи"...После полицаите в профилите си във фейсбук сложиха логота "Аз не съм еничар а български полицай"... този неграмотник подиграван от всички "ПРОМЯНА" се появи за кратко и беше написал че сложил същите логота като колегите си и след това пак се покри 4 години при правителствата служебни на Радев и на Петков. Така че този работи еничар милиционер и понеже мафията сега на власт им направи заплатите от 6-7 хиляди лева ,пак се появи да троли. Типичен пример за милиционер тиквен
20:18 14.09.2025