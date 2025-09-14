Новини
Асен Василев: Решението на съда да остави Коцев в ареста е скандално

14 Септември, 2025 19:23, обновена 14 Септември, 2025 19:27 764 43

Магистратите влизат в ролята на прокурори, заяви бившият финансов министър

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира случая с ареста на Благомир Коцев и Никола Бърбутов1 предаде bTV. Той заяви, че решението на съда да остави Коцев в ареста е „скандално“.

Това показва, че магистратите влизат в ролята на прокурори, смята той.

„Ако се спазваше законът, Коцев щеше да е у дома. Видяхме съд, който не спазва закона и говори от името на всички български граждани, че показанията на един свидетел са 100% верни, въпреки отричания и противоречия“, заяви Василев.

Лидерът на ПП е категоричен, че целият процес е политически мотивиран. Той обвини прокуратурата и съда, че действат „по поръчка“ и държат хора в ареста без годни доказателства.

Според Василев това е начин да се оказва натиск и да се изфабрикуват лъжесвидетелства.

Той свърза казуса и с други знакови случаи – като този в Русе, където според него МВР и прокуратурата също са действали „скандално“.

„Видяхме скандално поведение на прокуратурата и на съда в този случай. Те задържаха четирите момчета, едното от които е на 15 години, другото не е излязло от колата. Тоест няма как да е ударило никого. Но престоя в арест. Сега във Велико Тарново ги пуснаха под домашен арест. Децата няма да тръгнат на университета и на училище“, коментира лидерът на ПП.

По повод предстоящия вот на недоверие Василев заяви, че темата за правосъдието и вътрешния ред е „най-тежко завладяната система“ и именно затова е във фокуса на опозицията.

„Хората обедняват, доходите са замразени, а правителството управлява през страх. Това рано или късно ще доведе до неговия край“, каза той.

Бившият финансов министър заяви, че отчасти чрез административни решения инфлацията у нас е повишена.

„Защото цената на тока се вдигна с 13,5%, което е над 5%. На водата се вдигна с 20%. На университетското образование се вдигна с 8% заради увеличените университетски такси. Цената на обзавеждането в домакинството не се е вдигнала. Защото то идва с камион, основно отвън. Цената на всичко, което ние внасяме от Европа и от света, всичко идва с камион и кораб, не е мръднало. Домакинските стоки не са се качили. Обувки и облекла не са се качили. Това, което виждаме е, че основните цени, които са се качили, са административните. Ток, вода, такси, най-разнообразни - тол такси, винетки и така нататък. Които водят до вдигане на цени на производството в страната. Като производство в страната имам предвид, че основно хранителните стоки са скачили. Оттам вече отиваме към ресторанти, хотели и всякакви видове услуги. И ако погледнем инфлацията. Всички стоки, които се внасят от Европа, инфлацията им е нула“, смята Василев.

Според него сегашното управление е „прекалено вредно за България“ и трябва да си отиде. „Всяка партия трябва да е готова за избори във всеки един момент“, подчерта той.


  • 1 Коко

    20 11 Отговор
    Тоя защо не е в пандиза

    Коментиран от #8, #15

    19:28 14.09.2025

  • 2 ХиХи

    14 10 Отговор
    Стига си са кокорил

    19:29 14.09.2025

  • 3 Майна

    12 10 Отговор
    То и твоето е скандално
    Че не си и ти там

    19:29 14.09.2025

  • 4 щом Василев и гнома

    11 9 Отговор
    Са му аверите на Коцев - виновен е. Сто процента. От един дол дренки са.
    На ти баба трънки, на.
    Бабинати трънкина

    19:30 14.09.2025

  • 5 Помак

    7 8 Отговор
    Асане патоки сте с Кирил ...дадохте държавата на мафията

    19:30 14.09.2025

  • 6 Асан...

    6 4 Отговор
    Нашите крадци са най демократичните крадци в България ! Защо го арестуваха като Тиквата ?

    19:31 14.09.2025

  • 7 Сталин

    8 8 Отговор
    Абе вие от ПП ( Прости Пvтки) толкова ли сте некадърни да гръмнете едно прасе и тиква , вижте какво става при нашия господар от САЩ

    19:31 14.09.2025

  • 8 Неподписан

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Мъжът му ще ревнува,Тонито Иванов от Варна..

    19:32 14.09.2025

  • 9 Асен

    4 5 Отговор
    юрист ли е ?

    Коментиран от #13

    19:32 14.09.2025

  • 10 Сладурче,

    14 1 Отговор
    А не е ли скандално шофьора на ТИР- от Телиш, да лежи вече 6 месеца в ареста за кефа на един мутряга, приближен до разбойника от магистралите?
    Или понеже човека не е кмет- да вегитира в ареста?

    19:33 14.09.2025

  • 11 Магистрат

    7 10 Отговор
    Бюджетите на Василев са скандални !

    Коментиран от #22, #29

    19:33 14.09.2025

  • 12 Швейк

    12 9 Отговор
    Единственото скандално нещо е това че ококорения от снимката още не е в ареста!

    19:34 14.09.2025

  • 13 Не е юрист

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Асен":

    Но е приятелка на себеподобния си пол!

    19:34 14.09.2025

  • 14 Гост

    10 9 Отговор
    Кокора много лъже. Само да знаете.

    Коментиран от #19

    19:34 14.09.2025

  • 15 Със сигурност

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Когато Тиквата Борисов и крадливите му калинки бъдат въдворени в затвор, тогава България ще тръгне по правилен път.

    19:35 14.09.2025

  • 16 Има доказателства

    10 10 Отговор
    Че е крадец, за разлика от Борисов, който го арестувахте без никакви адекватни такива. Нали никой не е над закона. Айде сега при Бай Ставри да търка нара

    19:36 14.09.2025

  • 17 Асен

    2 2 Отговор
    Разбирам от право,повече от финанси !

    19:36 14.09.2025

  • 18 Промяна

    10 9 Отговор
    Асене къде са онези 8 милиарда течове Асене какво лъжешепомниш ли по телевизиите Циник Заради вас не влязохме заедно с Хърватия в Еврозоната Безсрамни шарлатани назначени с ала балата П.ревърнахте изборите в собствен бизнес

    Коментиран от #34, #38

    19:37 14.09.2025

  • 19 Анани

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    И носи бикини. Един ненормалеж журналис го гони в Пловдив по площада на пощата да си му ги дава, ама тоя избега.

    19:37 14.09.2025

  • 20 Любопитен

    12 7 Отговор
    В качеството си на какъв този се меси в работата на Съда?! Къдебната власт трябва да е независима!

    19:38 14.09.2025

  • 21 Демокрация

    5 7 Отговор
    Коцеве новата Иванчева, който не слушка това го чака в демократичната ни държава.

    19:38 14.09.2025

  • 22 Без име

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Магистрат":

    Много къса памет имаш!!!!

    19:41 14.09.2025

  • 23 Асен

    5 2 Отговор
    в Харвард ли завърши право ?

    19:41 14.09.2025

  • 24 Кит

    6 7 Отговор
    Решението на Асена четири години да мълчи за осемте си миларда, хемусите и останалата обещана, но непостроена инфраструктура е много по-скандално!
    Защо никой от ПП ДС не пита Асена по този въпрос?
    Къде са парите?
    Къде е построеното?
    Обясни ни, Асена!

    19:42 14.09.2025

  • 25 Адвокат

    3 6 Отговор
    Коцев няма нищо общо с обществените поръчки !Само назначава комисия,да ги провежда !

    19:43 14.09.2025

  • 26 Анонимен

    9 7 Отговор
    И понеже Асен е казал Съдът веднага да изпълнява ТОЯ и дружинката около него за какви се имат Асене ала балата свърши

    19:44 14.09.2025

  • 27 Опааа

    7 4 Отговор
    Нищо скандално няма! Веднага в Белене и минимум 10г.каторга! Кокор Ч о също там!

    19:46 14.09.2025

  • 28 Промяна

    3 7 Отговор
    Асен и ЕЛФът милионер живеещ в Украйна пускат манипулирани видеа да лъжат и злепоставят полицията ни и защитават едни жестоки хлапета Това са шарлатаните саботьори на държавата ни Но същите прибират от тази държава

    19:47 14.09.2025

  • 29 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Магистрат":

    А пък на Нуша да ги видиш...🤣🤣🤣

    19:49 14.09.2025

  • 30 Гечко

    4 3 Отговор
    Скандално е,че ти не си вътре Асане!

    19:49 14.09.2025

  • 31 Промяна

    3 7 Отговор
    Асене и още не си казал къде изхарчи един декември едни 9 милиарда Асен също така прибра едни 5 милиарда от БЕХ и тях изхарчи Асен също прибра готови пари за Хемус Асен има да отговоря за много свои действия но явно е над законите ни

    Коментиран от #36

    19:49 14.09.2025

  • 32 безпартиен

    1 1 Отговор
    Де тояга,де.......!

    19:50 14.09.2025

  • 33 опулен

    2 2 Отговор
    Няма съд в днешни времена който да го държи без доказателства.Днес има и международен европейски съд.Не е като примерно преди 50 години.Има социални мрежи.Всичко се разчува за минути.Страха Ви да не се разприказва,а и какво е казал до днес е огромен.От това зависи до голяма степен посещението Ви при бай Ставри.Защото първото Му работно място беше като областен управител назначен от Вас.

    19:50 14.09.2025

  • 34 Лорда

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Пак те питам: ти какво работиш?

    Коментиран от #43

    19:51 14.09.2025

  • 35 Браво

    5 1 Отговор
    Ако Коцев бъде осъден примерно на 10 години зат..вор,то Маг..нита и Ме.си трябва да лежат един милион години.....

    19:54 14.09.2025

  • 36 Кабамилионеров

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Аз си знам защо съм от ГЕПИ.....заради милио...ните в смет..ката ми,ами ти бре....защо така.

    19:56 14.09.2025

  • 37 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Когато арестувахте незаконно лидера на опозицията не беше политическо нали бе шарлатани?

    Коментиран от #39

    19:59 14.09.2025

  • 38 Браво

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Научи още две,три думи,освен шарлатани,и алата-балата....да не си завършил килийното училище ...

    20:00 14.09.2025

  • 39 Кабамилионеров

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Шарлата...нин е шефа ти...Маг.нита.

    20:01 14.09.2025

  • 40 Анонимен

    1 1 Отговор
    Скандално щеше да е да пуснат човек, който сам си призна, че е обяснявал на жертвата как да плати подкупа!

    20:09 14.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хорейшио

    0 1 Отговор
    А Кокорчо в ареста кога?

    20:10 14.09.2025

  • 43 Този неграмотник "ПРОМЯНА"

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лорда":

    Се появи лятото на 2020 година при масовите протести срещу тиквата,шопара и каскета. Също тролеше за тиквата и след изборите април 2021 година се загуби и покри. Беше писал че е милиционер старшина. След изборите април 2021 година ,народен представител беше адвокат Николай Хаджигенов и създаде парламентарна комисия за полицейското насилие по време на протестите. От трибуната на парламента каза - " Еничарите на ГЕРБ пребиха стотици млади хора момчета и момичета ще ги издирим всички биячи"...После полицаите в профилите си във фейсбук сложиха логота "Аз не съм еничар а български полицай"... този неграмотник подиграван от всички "ПРОМЯНА" се появи за кратко и беше написал че сложил същите логота като колегите си и след това пак се покри 4 години при правителствата служебни на Радев и на Петков. Така че този работи еничар милиционер и понеже мафията сега на власт им направи заплатите от 6-7 хиляди лева ,пак се появи да троли. Типичен пример за милиционер тиквен

    20:18 14.09.2025

