Васил Терзиев: Денят на София-17 септември ще е присъствен за учениците

Васил Терзиев: Денят на София-17 септември ще е присъствен за учениците

15 Септември, 2025 13:05 323 3

А дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата, каза още кметът на града

Васил Терзиев: Денят на София-17 септември ще е присъствен за учениците - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Денят на София - 17 септември, ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това е, което преценихме за най-удачно през тази година. Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като присъства на откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище „Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне", предават от БТА.

Има различни примери, в 95-о училище са решили 17 септември да бъде присъствен, но неучебен, посочи той. Терзиев добави, че има достатъчно богата програма, за да може децата да изкарат деня по различен начин, не в класната стая и да научат нещо за София.

Програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си, педагогическите съвети, да вземат информирано решение, каза Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столичната община. В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че освен министърът и кметът, всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и неприсъствени. Така че тази година сме оставили преценката на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят с децата, ако бъде обявен неучебен ден, допълни Желязкова.

Кметът Васил Терзиев съобщи, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени. В над 10 училища имаше дейности, които бяха извършени през лятото, каза Терзиев. Целта ни е всяко едно училище с годините да бъде променено както вътре класните стаи, така и училищните дворове и спортните съоръжения, посочи той. Терзиев допълни, че образованието е най-важно и ще продължат да го подкрепят с конкретни действия и изражения в столичния бюджет.

Колкото по-добро е образованието, толкова по-здраво общество ще имаме след 10,15, 20 години, отбеляза столичният кмет. Той благодари на всички учители и директори на училища за това, което правят за децата и им пожела една изключително успешна година, изпълнена с много усмивки и позитивна енергия, с много възможности да дадат на децата най-доброто, на което са способни.

На въпрос дали ще бъде избрана и втора обслужваща банка на столицата, Васил Терзиев каза, че София ще бъде обезпечена, ще има банка, ще се извършват разплащанията. Само предстои да довършим започналия процес, допълни кметът.


София / България
  • 1 При

    0 0 Отговор
    тези предълги ваканции , остава и пак един ден хайлазуване ?!

    13:14 15.09.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    На 17-и да не пропуснете да отдадете почит пред статуята на Ищар.

    13:15 15.09.2025

  • 3 Терзиев, кажи кога ще върнеш

    0 0 Отговор
    старото, първо име на софийско средно училище - "Ген. Иван Колев" и да премахнеш сегашното му име - Максим Горки?

    13:18 15.09.2025

