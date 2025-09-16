Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син с марихуана

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас Валентина Маджарова.

Младият мъж беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, като той е следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.