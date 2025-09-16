Новини
Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син с марихуана

16 Септември, 2025 07:25 661 8

Младият мъж беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас Валентина Маджарова.

Младият мъж беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, като той е следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.


България
  • 1 А майка му,

    11 0 Отговор
    която най-вероятно го е покривала?

    Коментиран от #8

    07:31 16.09.2025

  • 2 предположение

    7 0 Отговор
    Майка му, вероятно, вече е раззвъняла телефоните. Може би, вече всичко е уредено, само се чака да се позабрави случая.

    07:42 16.09.2025

  • 3 Прокопи

    7 0 Отговор
    Прави впечатление че напоследък само прокурорски и полицейски дечица в ежедневието. Лошо.🤔

    07:44 16.09.2025

  • 4 Урко

    6 0 Отговор
    Мама казва, че е добро момче, винаги поздравява възрастните в квартала. Пуснете го

    07:47 16.09.2025

  • 6 Смело

    1 0 Отговор
    Кой е бащата?

    07:50 16.09.2025

  • 7 Селянин

    2 0 Отговор
    Много е гнусно как децата на хората които трябва да налагат закона, не спазват закона. Това ясно говори какви са хората който налагат закона.

    07:50 16.09.2025

  • 8 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А майка му,":

    Майката трябва незабавно да бъде отстранена от длъжност, защото няма как да не е знаела с какво се занимава синът й. 50 кг сухо вещество е огромно количество и очевидно не е за лична употреба. Синът е печелил добри пари от продажбата на канабис, и няма как майката да не знае какъв е произходът на тези пари. Преди години синът на една наказателна съдийка от Варна също беше заловен за продажба на наркотици, пошумя се малко и после синчето се размина с условна присъда година и половина след споразумение. А майката правораздава ли, правораздава. За същите престъпления някои стоят в затвора с години, но не и магистрастките рожби мамини. Прокурорският син от Перник вече не го издирват, а той продължава да бие безнаказано. Това няма да свърши добре.

    07:51 16.09.2025

