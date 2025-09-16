Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син с марихуана

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас Валентина Маджарова.
Младият мъж беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, като той е следен продължително време от антимафиотите.
По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.
Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А майка му,
Коментиран от #8
07:31 16.09.2025
2 предположение
07:42 16.09.2025
3 Прокопи
07:44 16.09.2025
4 Урко
07:47 16.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Смело
07:50 16.09.2025
7 Селянин
07:50 16.09.2025
8 факт
До коментар #1 от "А майка му,":Майката трябва незабавно да бъде отстранена от длъжност, защото няма как да не е знаела с какво се занимава синът й. 50 кг сухо вещество е огромно количество и очевидно не е за лична употреба. Синът е печелил добри пари от продажбата на канабис, и няма как майката да не знае какъв е произходът на тези пари. Преди години синът на една наказателна съдийка от Варна също беше заловен за продажба на наркотици, пошумя се малко и после синчето се размина с условна присъда година и половина след споразумение. А майката правораздава ли, правораздава. За същите престъпления някои стоят в затвора с години, но не и магистрастките рожби мамини. Прокурорският син от Перник вече не го издирват, а той продължава да бие безнаказано. Това няма да свърши добре.
07:51 16.09.2025