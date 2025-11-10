В София хванаха шофьор с 2,29 промила алкохол

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 59-годишен мъж, шофирал с 2,29 промила алкохол, съобщават от Нова телевизия. На 8 ноември в 10,30 часа на ул. „Искърско шосе“ в София обвиняемият е бил спрян за проверка от полицейски служители. Направен му е тест с „Алкотест – Дрегер 7510“, като пробата показала, че той е седнал зад волана с концентрация на алкохол 2,29 промила. Водачът е отказал да даде проба за изследване в болница.
За подобно престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 5 години и глоба от 2000 до 10 000 лева. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Шофьорът е осъждан за идентично престъпление, посочват от пресцентъра на държавното обвинение. Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даката
12:47 10.11.2025
2 1488
12:54 10.11.2025
3 ООрана държава
12:58 10.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Пише от 1-на до 5, при това му е за втори път❗
Вече трябваше да са му прочели ....
"5 години в северното крило, при Бай Ставри" ❗
13:01 10.11.2025
5 Даниел
13:04 10.11.2025
6 ВЕЛИНСКИ
13:13 10.11.2025