В София хванаха шофьор с 2,29 промила алкохол

В София хванаха шофьор с 2,29 промила алкохол

10 Ноември, 2025 12:41 497 6

  • софия-
  • задържане-
  • шофьор-
  • пиян

Обвиняемият е задържан за 72 часа. Той вече е осъждан за подобно престъпление

В София хванаха шофьор с 2,29 промила алкохол - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 59-годишен мъж, шофирал с 2,29 промила алкохол, съобщават от Нова телевизия. На 8 ноември в 10,30 часа на ул. „Искърско шосе“ в София обвиняемият е бил спрян за проверка от полицейски служители. Направен му е тест с „Алкотест – Дрегер 7510“, като пробата показала, че той е седнал зад волана с концентрация на алкохол 2,29 промила. Водачът е отказал да даде проба за изследване в болница.

За подобно престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 5 години и глоба от 2000 до 10 000 лева. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Шофьорът е осъждан за идентично престъпление, посочват от пресцентъра на държавното обвинение. Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.


България
  • 1 Даката

    3 1 Отговор
    Конфискация на автомобила, гиди боклуци такива... докато свършите.

    12:47 10.11.2025

  • 2 1488

    2 1 Отговор
    Конфискация на автомобила, шопски боклуци такива... докато свършите.

    12:54 10.11.2025

  • 3 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Аз на толкова пиене немоа и колата да си позная, а тоя даже се е качил да кара, дано да му е последното каране в живота

    12:58 10.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор
    Автомобилът не е виновен❗
    Пише от 1-на до 5, при това му е за втори път❗
    Вече трябваше да са му прочели ....
    "5 години в северното крило, при Бай Ставри" ❗

    13:01 10.11.2025

  • 5 Даниел

    1 0 Отговор
    А защо не присъда по бързата процедура вместо задържане под стража???

    13:04 10.11.2025

  • 6 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор
    Е ТОВА НАУЧИХА НАБОРИТЕ В КАЗАРМАТА🍻

    13:13 10.11.2025

