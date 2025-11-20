Новини
Протести в София, Варна и Пловдив: Свобода за политическите затворници

Протести в София, Варна и Пловдив: Свобода за политическите затворници

20 Ноември, 2025

Протестиращите застават и срещу това Коцев да остане задържан и да управлява морската столица от ареста

Протести под мотото „Свобода за политическите затворници“ се провеждат тази вечер в София, Варна и Пловдив.

Демонстрациите се организират от „Продължаваме Промяната” и са с искане за незабавното освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Протестиращите застават и срещу това Коцев да остане задържан и да управлява морската столица от ареста.

В София хората са блокирали площад „Независимост”, а от трибуната бившият съпредседател на ПП Кирил Петков обяви, че там, където са преместени Коцев и Барбутов, е най-ужасното място за лишени от свобода в България.

„Тази България ще бъде на кметове, които не се огъват, които, като ги вкарат в карцера, казват: „Няма да се предам!”, заяви Петков.

Във Варна хората се събраха пред общината и тръгнаха на шествие. В Пловдив демонстранти се събраха на площад „Съединение”.

Припомняме, че вчера, 19 ноември, стана ясно, че самият Коцев е разпоредил от 19 ноември до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    14 11 Отговор
    Тя свободата винаги идва чрез нечия смърт...Досетете се чия,списъкът не е чак пък толкова дълъг ..

    Коментиран от #27

    20:38 20.11.2025

  • 2 РунтюБукикиеф

    28 12 Отговор
    Мазното кафе у скута беше убау

    20:39 20.11.2025

  • 3 нищо против нямам

    30 13 Отговор
    Да видя като политически затворници буци, шишо, кокорчо и кирчо! Не в ареста, а в затвора!

    Коментиран от #24, #49

    20:40 20.11.2025

  • 4 Пич

    19 15 Отговор
    Предлагам за кмет на Варна да направим кучето Мая !....А....... ама то умряло...... Нищо , ще управлява от гробищата !!!

    20:40 20.11.2025

  • 5 Верно ли

    32 24 Отговор
    Чудя се как има още хора, дето ходят след тъпото, събират и разнасят боклуци из кварталите и само като им свирнат излизат на тълпи да протестират за някакъв дето ни го знаят, ни го познават. В същото време са обеднели повече от тройно, ще ги стрижат за паркинги, догато тези дето ги развлачат из София са си вдигнали безсрамно заплатите (отново за сметка на "протестиращите") и са си раздали тлъсти премийки (пак от нашите данъци).

    Коментиран от #8, #9, #35

    20:41 20.11.2025

  • 6 Виж сега,

    22 35 Отговор
    като гледам кадрите, направо са милиони маса народ.Според тези умно красиви,Коцев трябва да седне в кметския стол и да продължи да прибира онези 20,,%,така необходими за партията.Успех

    20:43 20.11.2025

  • 7 Гориил

    11 22 Отговор
    Коцев просто измисли регионален еквивалент на данък, който би му позволил да подобри родния си град. Нека си го кажем, регионите в България страдат от бюджетно недофинансиране.

    20:47 20.11.2025

  • 8 хе хе

    10 15 Отговор

    До коментар #5 от "Верно ли":

    Това говори зле за вас, тулупи! Колкото и да се правите на хубави, хората не ви искат, защото добре ви познават.

    Коментиран от #11

    20:48 20.11.2025

  • 9 Обективен

    14 7 Отговор

    До коментар #5 от "Верно ли":

    Американците им викат зомбита

    Коментиран от #55

    20:49 20.11.2025

  • 10 така е

    21 16 Отговор
    Всички ревем че в България корупцията си има държава, а като хванат някой в крачка си искаме да го пуснат!

    Коментиран от #25

    20:49 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Контрапротест

    12 13 Отговор
    Всички политически затворници в Беляне! И Киселова в Беляне. Всички атлантици в Беляне

    20:54 20.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Колко са тези

    8 4 Отговор
    политически затворници ? Всеки политик ли ще е политически затворник? Ами да им правят тогава политически затвор. Едно време имаше такъв за 1 година в Парк хотел Москва впрочем !

    20:59 20.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 "незабавното освобождаване"

    3 5 Отговор
    Също е престъпление ! Трябва първо амнистия

    21:01 20.11.2025

  • 20 Ддд

    19 10 Отговор
    Откога престъпниците от ПП-ДБ са политически затворници?

    21:04 20.11.2025

  • 21 Никаква такава

    6 9 Отговор
    Свобода за политическите затворници ако са атлантици ! Това са углавни престъпници, предатели и терористи. И спешно Киселова да бъде арестувана моментално

    21:06 20.11.2025

  • 22 Ддд

    12 6 Отговор
    Разбрах едно. Ако вождовете на ПП-ДБ посочат някои и кажат че е престъпник, тогава всички тези вярват. Но когато хванат техни хора в крачка, автоматично стават политически жертви. Но мълчат за уловените за контрабанда другари, или по точно се отрекоха от тях, че ги познават! .

    21:08 20.11.2025

  • 23 Анонимен

    12 7 Отговор
    Ако Коцев го съдиха в европейски съд... отдавна да е осъден; вече разглеждаха случая и си казаха, че правилно е задържан. ПеПейките отричат всякакви доказателства и свидетели, за да го изкарат политически затворник, просто защото е от тяхната партия.

    Коментиран от #28

    21:09 20.11.2025

  • 24 Анонимен

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "нищо против нямам":

    3 ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ТУК КОГА ЩЕ ОТГОВОРЯШ

    21:14 20.11.2025

  • 25 Въпрос

    1 8 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    Къде го хванаха в крачка?

    21:15 20.11.2025

  • 26 Щом не си разбрал

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Верно ли":

    На теб говоря , на теб - булката на бай Ставри!

    Коментиран от #33

    21:19 20.11.2025

  • 27 Айде, почна се

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Кой не скача е червен, и следва 35 години преход от демокрация към хипер демокрация

    21:21 20.11.2025

  • 28 Неможачи,

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Европейските съдилища не са кокошкари като вас. Там никой не би се сетил да образува дела като "Корал"!

    Коментиран от #34

    21:21 20.11.2025

  • 29 Тома

    13 3 Отговор
    Въх мари майко на крадците им викали политически затворници.

    21:22 20.11.2025

  • 30 Брей пози

    9 3 Отговор
    Пак се хвърлят пачки на вятъра ,за разни чели недочели примитиви в защита на корупцията в община Варна.Варненци си я знаят ,затова Подменените пускат пришълци.А обвиненията на Коцев да публикувани ,четете и се ограмотете .И мислете не с оная работа!Жалка подмяна !

    21:24 20.11.2025

  • 31 вгъзвлен

    8 1 Отговор
    Скачайте по площадите за разни съмнителни милионери, догодина с еврото ще ви гледам пак.

    21:25 20.11.2025

  • 32 смех

    6 1 Отговор
    Киро брадясъл с ръката в джоба и хванал микрофон

    21:27 20.11.2025

  • 33 Верно ли

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Щом не си разбрал":

    Хаха, размечтал се за булки пепедалчето! Дерзай, че май две други булки има сега при него :))))

    21:31 20.11.2025

  • 34 Ти сериозно

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "Неможачи,":

    ли говориш?.На запад подобни нещо като буламача на Лена към тогава адвокат правен съветник на министър фалшифицирал подписи изобщо няма да се случи.Такава ганьовшина на жена с претенции че е промяна и морална е абсурдно.Днес НПО ,утре кражба на фирма ,на имоти !Тя ли е примера ?Я стига !

    21:31 20.11.2025

  • 35 Коментиращ

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Верно ли":

    Как да познаете продалите се българи???
    Когато отидат да "протестират" (да присъстват някъде под команда), не носят със себе си ни един български флаг (ако има някакви малки изключения, някой да ме поправи)!!!

    Ей такива сходни "протестиращи" направиха платения преврат на майдана в укрия!
    Сега вече се вижда и резултатът, който не пожелавам на никого!!!

    Продажбата на себе си и на своите, идва с огромна сметка!
    Моля платените антибългари, да не се опитват да я разберат тая сметка по трудния начин!!!

    Коментиран от #69

    21:32 20.11.2025

  • 36 ?????

    8 2 Отговор
    Умнокрасивететът са ми много интересни.
    Що не протестираха когато бяха в сглобката?
    Или тогав тва беше друго?
    А?

    21:34 20.11.2025

  • 37 Тити

    4 3 Отговор
    Май тази зима ще е последната за Боко и Шиши.

    Коментиран от #67

    21:34 20.11.2025

  • 38 Евроатлантик

    6 4 Отговор
    Свобода за всички корумпирани! Утре се записвам в ПП за да мога да крада и да искам рушвети на спокойствие

    21:34 20.11.2025

  • 39 Гориил

    4 3 Отговор
    Не искаме ли Варна да бъде очарователна и красива?Град на слънцето и морето. Руската средна класа обича този град на щастието, нежността и топлината.Руснаците търсят лукс и комфорт.

    21:34 20.11.2025

  • 40 Малко спомени

    5 1 Отговор
    “Основите на всяко едно правителство са
    лъжата, кражбите и насилието”
    Христо Ботев
    „.... имаме пълното право да кажем.
    че всяко едно правителство
    е заговор, съзаклятие
    против свободата на човечеството”
    Христо Ботев

    21:38 20.11.2025

  • 41 Дрейк

    6 3 Отговор
    Виждате ли ДС ченгелите и децата им, как се бранят от закона

    21:39 20.11.2025

  • 42 Игра на Рулетка

    1 8 Отговор
    от една Кокетка! Ми то като приемем Еврото, ще бъде заличен символът на българите - Спомен за Българският лев. След 1944 година СССР заличиха българският символ - Селянина да има своя земя и въобще изкорениха Българина да притежава Земя. Над 400 хиляди българскаи имота по българското Черноморие са собственост на Руски олигарси. Цялата река Камчия е на руски олигарси. Споменът за висящи на гърдите на момите и съпругите Златни Пендари - Банката на Българина е вече забравен, след като цялото злато на България замина за Москва през 60 - те години на миналия век. Не се знае знае ли се, кой е и собственикът на създадените ТКЗС по българските Земи? Кой е собственик на Външно Търговските Банки в България? Единствено ще остане в София да стои символа на България - Българският ГЕРБ, а останлите със спомен за България ХОРА ще подскачат насам натам и ще развяват Байрака - Българското знаме по време на игра на Хоро.... по блатата, реките, полята и планините. със спомени за "Жетварка пее нейде в полето"!

    Коментиран от #44, #52

    21:43 20.11.2025

  • 43 Тръгнаха към централата на ДПС

    6 3 Отговор
    "Това е само началото. Скоро сме 100 хиляди. Затваряме и границите да не избягат главатарите на тежката организирана престъпност в България- Борисов и ментора му Пеевски"...заявиха хилядите протестиращи

    Коментиран от #47, #48

    21:48 20.11.2025

  • 44 Коментиращ

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Игра на Рулетка":

    А нещо да кажеш за американските бази в България, на чиято територия важи американският закон, и сащ не носят отговорност или обяснения за това, което вършат на тяхна територия в България???

    Или руските олигарси с апартаментите по черноморието ви бърка у зъркелите, а харизаната бг територия на фащ и на дънди прешъс, това считате за невероятна демокрация???!!!

    Всеки един от вас, който получава кинти за да работи срещу интересите на нашия народ и държава, трябва да е наясно, че това му/й предателство идва на огромна цена, която ще се плаща поколения наред!!!

    Не ми вярвате ли???

    Посочете ми поне 1 световно известен национален предател и продажник, който да е прокопсал, или неговата рода да се е издигнала с нещо???

    Прочетете примерът за 30те сребърника в Библията и си правете изводите докато е време!!!

    21:50 20.11.2025

  • 45 Точна статия

    6 3 Отговор
    Протеста е вече в 2 лъча. 10 хиляди сме пред централата на пеевски а останалите 25 хиляди са пред Народното събрание.

    Коментиран от #53, #54, #58

    21:52 20.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Трият брат

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Тръгнаха към централата на ДПС":

    Това е свободата на словото ....Браво братя!!!! България се събужда !!!!! Треперете изедници!!!!!

    21:56 20.11.2025

  • 49 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "нищо против нямам":

    А славчо зулуса ще им е теляк в затвора. 35 хиляди сме сега и в събота тръгваме към Банкя да заведем тиквата на спявка при шефа му шиши

    21:56 20.11.2025

  • 50 Българин

    0 0 Отговор
    КОИ СМЕ НИЕ "ХОРАТА" - наследници на загиналите "ДИНОЗАВРИ"? Това знание за УМИРАЩАТА ПРИРОДА на нас БЪЛГАРИТЕ е отредено да го предадем и на идните поколения. В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя: „О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия, Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
    И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
    Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
    Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
    ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ

    21:57 20.11.2025

  • 51 ...

    6 0 Отговор
    "политически затворници"...когато длъжностно лице на висока позиция сгази лука, най-лесно е да обвинят правосъдието, че го тормозят по политически причини и да правим седянки. Затова никога няма да се оправим.

    21:57 20.11.2025

  • 52 Махни се

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Игра на Рулетка":

    От тук......

    21:59 20.11.2025

  • 53 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "Точна статия":

    С моя персонал съм пред централата на шиши. От горните етажи хвърлят пластмасови бутилки с вода по нас. Ние отговаряме с павета. Крещят "Пееески Пеевски -Бойко Бойко силни сме ДПС ДПС Победа". Скоро ще ги щурмуваме

    21:59 20.11.2025

  • 54 Коментиращ

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Точна статия":

    А имате ли със себе си поне 1 българско знаме???
    Или грантодателите ви нямат изискване да присъствате с националния флаг?!

    Ако ППДБ са организирали тоя "протест", който присъства на него (информирано и доброволно), да знае, че работи пряко за патерицата на боко и на шиши, която управляваше в сглобка с тях!!!
    Забравихте ли вече???
    Хр Иванов пи мазно кафе от скута на същия Пеевски, срещу когото сега УЖ протестирате!!!

    НИКОГА НЕ СЪМ ВЯРВАЛ, ЧЕ ПРОДАЖБАТА НА СВОБОДНАТА СИ ВОЛЯ, И ПРОДАЖБАТА НА СВОЯ НАРОД, МОЖЕ ДА БЪДЕ ТОЛКОВА МАСОВО ЯВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ???!!!

    ТОЛКОВА ЛИ МНОГО КРЕДИТИ И АПАРТАМЕНТИ СИ НАВЗЕХТЕ, ТА СТЕ ГОТОВИ ДА СТАВАТЕ ПЪЛНЕЖ В РЕДИЦИТЕ НА ЗЕЛЬО?! ЩОТО ТОЧНО НАТАМ ЩЕ ВИ ТИКНАТ КАКНО НАПРАВИХА С ПРОДАЛИТЕ СЕ НА МАЙДАНА!!!

    21:59 20.11.2025

  • 55 йтойт

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обективен":

    а на европейците глупаци

    22:02 20.11.2025

  • 56 Перо

    7 5 Отговор
    От кога корумпетата станаха политическите затворници? Варненският кмет от ПП/ДБ е закован с 12 доказателства за корупция и рекет!

    22:03 20.11.2025

  • 57 Ъъъъ

    4 4 Отговор
    Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
    11 7 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална евр

    22:06 20.11.2025

  • 58 Последния Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #45 от "Точна статия":

    Асен ,Киро ,Мирчев излизат свободно сред хиляди граждани. А слави клетия не може да се покаже дори на тротоара пред бърлогата си. Това е финала

    Коментиран от #61

    22:06 20.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Перо

    5 1 Отговор
    Сборища на унтерменшите от ПП/ДБ! Ефектът от защита на корумпетата ще бъде нулев!

    22:41 20.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 опаа

    3 2 Отговор
    От кога изнудвачите и схемаджийте ги наричат политически ха ха ?

    23:00 20.11.2025

  • 63 Горски

    5 2 Отговор
    Да не забравяме първите протести на ППДБ черепа ги управляваше с смс-и от Дубай. Тея са заченати в корупция. Когато Бойко Рашков Чашков и киро надрусаното арестуваха бойко - искаха да правят показно. Бойко сега така им го измаха, че даже кирето си замина, както бе дошъл. И за какво протестират ?! Да си покажат електората? Да се видят на седянка свако и чинка ми? Те са бити карти, заедно с радев и с черепа. С тези циркове ППДБ създава вушението за някаква масовост и нагласа в обществото а на жълтите павета е всъщност целият им електорат. На изборите 10 %. Нито са умни, нито пък красиви. Ах, какъв красавец е Асен Василев. Ами Ивайло Мирчев, Ами Божанката, Ами Гнома, ами Годзилата. Протест в покрепа на корупцията. Типично по пеперастки. Защо ли не съм изненадан? Поредния цирк на жълтопаветните боклуци. Га пиха мазно турско кафенце, Шиши не беше боклук а сладък мечо. Боклуци театрални и алчни.

    Коментиран от #68

    23:20 20.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ганев

    3 0 Отговор
    БЛАГОДАРЕНИЕ...НА ФАКТИ И САМО ФАКТИ НИ СВЕТНАХА...ЧЕ КРАДЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА СА ПОЛИТИЧЕСКИ

    00:36 21.11.2025

  • 66 ганев

    3 0 Отговор
    АБЕ..КАКВИ ПРОТЕСТИ..КАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ....ПРАВЕТЕ ПРОТЕСТИ..СРЕЩУ ДРАНЕТО...СИНЯ ЗЕЛЕНА..ЧЕРВЕНА ..ЗОНЯ

    00:40 21.11.2025

  • 67 А дано,

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тити":

    ама надали!

    02:02 21.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Коментиращ":

    Не е вярно! Аз пък си ходя на протест, но никога със знаме, флаг, плакат. Ходя си самостоятелно и индивидуално, понякога с един приятел. Присъствието ми е достатъчно за да покажа, че споделям тази идея или кауза, без да се опитвам да се правя на оригинален, някакъв активист или мъченик! И никой никога не ми е давал или предлагал и един лев за да отида, или да викам или да вея знаме или да троша или да се бия.

    09:42 21.11.2025

