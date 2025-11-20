Протести в София, Варна и Пловдив: Свобода за политическите затворници

Протести под мотото „Свобода за политическите затворници“ се провеждат тази вечер в София, Варна и Пловдив.

Демонстрациите се организират от „Продължаваме Промяната” и са с искане за незабавното освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Протестиращите застават и срещу това Коцев да остане задържан и да управлява морската столица от ареста.

В София хората са блокирали площад „Независимост”, а от трибуната бившият съпредседател на ПП Кирил Петков обяви, че там, където са преместени Коцев и Барбутов, е най-ужасното място за лишени от свобода в България.

„Тази България ще бъде на кметове, които не се огъват, които, като ги вкарат в карцера, казват: „Няма да се предам!”, заяви Петков.

Във Варна хората се събраха пред общината и тръгнаха на шествие. В Пловдив демонстранти се събраха на площад „Съединение”.

Припомняме, че вчера, 19 ноември, стана ясно, че самият Коцев е разпоредил от 19 ноември до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова.