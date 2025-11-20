Протести в София, Варна и Пловдив: Свобода за политическите затворници

Протести под мотото „Свобода за политическите затворници“ се провеждат тази вечер в София, Варна и Пловдив.
Демонстрациите се организират от „Продължаваме Промяната” и са с искане за незабавното освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.
Протестиращите застават и срещу това Коцев да остане задържан и да управлява морската столица от ареста.
В София хората са блокирали площад „Независимост”, а от трибуната бившият съпредседател на ПП Кирил Петков обяви, че там, където са преместени Коцев и Барбутов, е най-ужасното място за лишени от свобода в България.
„Тази България ще бъде на кметове, които не се огъват, които, като ги вкарат в карцера, казват: „Няма да се предам!”, заяви Петков.
Във Варна хората се събраха пред общината и тръгнаха на шествие. В Пловдив демонстранти се събраха на площад „Съединение”.
Припомняме, че вчера, 19 ноември, стана ясно, че самият Коцев е разпоредил от 19 ноември до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова.
1 Да,бе
Коментиран от #27
20:38 20.11.2025
2 РунтюБукикиеф
20:39 20.11.2025
3 нищо против нямам
Коментиран от #24, #49
20:40 20.11.2025
4 Пич
20:40 20.11.2025
5 Верно ли
Коментиран от #8, #9, #35
20:41 20.11.2025
6 Виж сега,
20:43 20.11.2025
7 Гориил
20:47 20.11.2025
8 хе хе
До коментар #5 от "Верно ли":Това говори зле за вас, тулупи! Колкото и да се правите на хубави, хората не ви искат, защото добре ви познават.
Коментиран от #11
20:48 20.11.2025
9 Обективен
До коментар #5 от "Верно ли":Американците им викат зомбита
Коментиран от #55
20:49 20.11.2025
10 така е
Коментиран от #25
20:49 20.11.2025
12 Контрапротест
20:54 20.11.2025
16 Колко са тези
20:59 20.11.2025
19 "незабавното освобождаване"
21:01 20.11.2025
20 Ддд
21:04 20.11.2025
21 Никаква такава
21:06 20.11.2025
22 Ддд
21:08 20.11.2025
23 Анонимен
Коментиран от #28
21:09 20.11.2025
24 Анонимен
До коментар #3 от "нищо против нямам":3 ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ТУК КОГА ЩЕ ОТГОВОРЯШ
21:14 20.11.2025
25 Въпрос
До коментар #10 от "така е":Къде го хванаха в крачка?
21:15 20.11.2025
26 Щом не си разбрал
До коментар #11 от "Верно ли":На теб говоря , на теб - булката на бай Ставри!
Коментиран от #33
21:19 20.11.2025
27 Айде, почна се
До коментар #1 от "Да,бе":Кой не скача е червен, и следва 35 години преход от демокрация към хипер демокрация
21:21 20.11.2025
28 Неможачи,
До коментар #23 от "Анонимен":Европейските съдилища не са кокошкари като вас. Там никой не би се сетил да образува дела като "Корал"!
Коментиран от #34
21:21 20.11.2025
29 Тома
21:22 20.11.2025
30 Брей пози
21:24 20.11.2025
31 вгъзвлен
21:25 20.11.2025
32 смех
21:27 20.11.2025
33 Верно ли
До коментар #26 от "Щом не си разбрал":Хаха, размечтал се за булки пепедалчето! Дерзай, че май две други булки има сега при него :))))
21:31 20.11.2025
34 Ти сериозно
До коментар #28 от "Неможачи,":ли говориш?.На запад подобни нещо като буламача на Лена към тогава адвокат правен съветник на министър фалшифицирал подписи изобщо няма да се случи.Такава ганьовшина на жена с претенции че е промяна и морална е абсурдно.Днес НПО ,утре кражба на фирма ,на имоти !Тя ли е примера ?Я стига !
21:31 20.11.2025
35 Коментиращ
До коментар #5 от "Верно ли":Как да познаете продалите се българи???
Когато отидат да "протестират" (да присъстват някъде под команда), не носят със себе си ни един български флаг (ако има някакви малки изключения, някой да ме поправи)!!!
Ей такива сходни "протестиращи" направиха платения преврат на майдана в укрия!
Сега вече се вижда и резултатът, който не пожелавам на никого!!!
Продажбата на себе си и на своите, идва с огромна сметка!
Моля платените антибългари, да не се опитват да я разберат тая сметка по трудния начин!!!
Коментиран от #69
21:32 20.11.2025
36 ?????
Що не протестираха когато бяха в сглобката?
Или тогав тва беше друго?
А?
21:34 20.11.2025
37 Тити
Коментиран от #67
21:34 20.11.2025
38 Евроатлантик
21:34 20.11.2025
39 Гориил
21:34 20.11.2025
40 Малко спомени
лъжата, кражбите и насилието”
Христо Ботев
„.... имаме пълното право да кажем.
че всяко едно правителство
е заговор, съзаклятие
против свободата на човечеството”
Христо Ботев
21:38 20.11.2025
41 Дрейк
21:39 20.11.2025
42 Игра на Рулетка
Коментиран от #44, #52
21:43 20.11.2025
43 Тръгнаха към централата на ДПС
Коментиран от #47, #48
21:48 20.11.2025
44 Коментиращ
До коментар #42 от "Игра на Рулетка":А нещо да кажеш за американските бази в България, на чиято територия важи американският закон, и сащ не носят отговорност или обяснения за това, което вършат на тяхна територия в България???
Или руските олигарси с апартаментите по черноморието ви бърка у зъркелите, а харизаната бг територия на фащ и на дънди прешъс, това считате за невероятна демокрация???!!!
Всеки един от вас, който получава кинти за да работи срещу интересите на нашия народ и държава, трябва да е наясно, че това му/й предателство идва на огромна цена, която ще се плаща поколения наред!!!
Не ми вярвате ли???
Посочете ми поне 1 световно известен национален предател и продажник, който да е прокопсал, или неговата рода да се е издигнала с нещо???
Прочетете примерът за 30те сребърника в Библията и си правете изводите докато е време!!!
21:50 20.11.2025
45 Точна статия
Коментиран от #53, #54, #58
21:52 20.11.2025
48 Трият брат
До коментар #43 от "Тръгнаха към централата на ДПС":Това е свободата на словото ....Браво братя!!!! България се събужда !!!!! Треперете изедници!!!!!
21:56 20.11.2025
49 Последния Софиянец
До коментар #3 от "нищо против нямам":А славчо зулуса ще им е теляк в затвора. 35 хиляди сме сега и в събота тръгваме към Банкя да заведем тиквата на спявка при шефа му шиши
21:56 20.11.2025
50 Българин
И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ
21:57 20.11.2025
51 ...
21:57 20.11.2025
52 Махни се
До коментар #42 от "Игра на Рулетка":От тук......
21:59 20.11.2025
53 Последния Софиянец
До коментар #45 от "Точна статия":С моя персонал съм пред централата на шиши. От горните етажи хвърлят пластмасови бутилки с вода по нас. Ние отговаряме с павета. Крещят "Пееески Пеевски -Бойко Бойко силни сме ДПС ДПС Победа". Скоро ще ги щурмуваме
21:59 20.11.2025
54 Коментиращ
До коментар #45 от "Точна статия":А имате ли със себе си поне 1 българско знаме???
Или грантодателите ви нямат изискване да присъствате с националния флаг?!
Ако ППДБ са организирали тоя "протест", който присъства на него (информирано и доброволно), да знае, че работи пряко за патерицата на боко и на шиши, която управляваше в сглобка с тях!!!
Забравихте ли вече???
Хр Иванов пи мазно кафе от скута на същия Пеевски, срещу когото сега УЖ протестирате!!!
НИКОГА НЕ СЪМ ВЯРВАЛ, ЧЕ ПРОДАЖБАТА НА СВОБОДНАТА СИ ВОЛЯ, И ПРОДАЖБАТА НА СВОЯ НАРОД, МОЖЕ ДА БЪДЕ ТОЛКОВА МАСОВО ЯВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ???!!!
ТОЛКОВА ЛИ МНОГО КРЕДИТИ И АПАРТАМЕНТИ СИ НАВЗЕХТЕ, ТА СТЕ ГОТОВИ ДА СТАВАТЕ ПЪЛНЕЖ В РЕДИЦИТЕ НА ЗЕЛЬО?! ЩОТО ТОЧНО НАТАМ ЩЕ ВИ ТИКНАТ КАКНО НАПРАВИХА С ПРОДАЛИТЕ СЕ НА МАЙДАНА!!!
21:59 20.11.2025
55 йтойт
До коментар #9 от "Обективен":а на европейците глупаци
22:02 20.11.2025
56 Перо
22:03 20.11.2025
57 Ъъъъ
11 7 Отговор
- бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална евр
22:06 20.11.2025
58 Последния Софиянец
До коментар #45 от "Точна статия":Асен ,Киро ,Мирчев излизат свободно сред хиляди граждани. А слави клетия не може да се покаже дори на тротоара пред бърлогата си. Това е финала
Коментиран от #61
22:06 20.11.2025
60 Перо
22:41 20.11.2025
62 опаа
23:00 20.11.2025
63 Горски
Коментиран от #68
23:20 20.11.2025
65 ганев
00:36 21.11.2025
66 ганев
00:40 21.11.2025
67 А дано,
До коментар #37 от "Тити":ама надали!
02:02 21.11.2025
69 Отговор
До коментар #35 от "Коментиращ":Не е вярно! Аз пък си ходя на протест, но никога със знаме, флаг, плакат. Ходя си самостоятелно и индивидуално, понякога с един приятел. Присъствието ми е достатъчно за да покажа, че споделям тази идея или кауза, без да се опитвам да се правя на оригинален, някакъв активист или мъченик! И никой никога не ми е давал или предлагал и един лев за да отида, или да викам или да вея знаме или да троша или да се бия.
09:42 21.11.2025