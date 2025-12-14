Новини
Слави Ангелов: Задържането на шефа на Пето районно управление е разчистване на сметки

14 Декември, 2025 19:48 1 063 8

  • слави ангелов-
  • задържане-
  • шеф-
  • пето районно

Цялата тази информация за връзките на Стъкларя, който държи голяма част от северните райони на София, се опитаха на мен да ми я дадат някъде преди около 5–6 месеца. Искаха да публикувам тази информация, за да се разправят по някакъв начин с него

Слави Ангелов: Задържането на шефа на Пето районно управление е разчистване на сметки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На фона на бурните политически събития от последните дни – масови протести, оставка на правителството и сериозно обществено напрежение – в публичното пространство избухна и друга бомба. Началникът на Пето районно управление и трима други полицаи в София бяха арестувани за покровителстване на наркоканал.

Темата коментира в предаването „На фокус“ по NOVA разследващият журналист Слави Ангелов. „Познавах началника от времето, когато той беше в сектора за автокражби в столичната полиция. Дори съм го интервюирал, участвал е в мой документален филм. Това, което е по-интересно за мен, е, че това на нас сега ще ни се представи като битка срещу престъпността и срещу корупцията. Обаче може да се окаже, че не е точно така“, допълни Ангелов.

Журналистът разкри, че преди акцията е бил търсен с конкретна информация за връзки между арестувания полицай и ключова фигура в наркосредите. „Цялата тази информация за връзките на Стъкларя, който държи голяма част от северните райони на София, се опитаха на мен да ми я дадат някъде преди около 5–6 месеца. Искаха да публикувам тази информация, за да се разправят по някакъв начин с него“, поясни той.

По думите му това не е изолиран случай. „В миналото има много случаи, в които аз съм публикувал различни разследвания, включително и срещу такива нови фигури в наркосвета на София, след което тези хора са били арестувани. Това не са полицейски среди. Това са конкуренти на този наркодилър, да го наречем“, уточни той. Оттук идва и най-сериозното му съмнение относно сегашната акция. „Всъщност тази акция е разчистване на сметки с него“, заяви Ангелов.

Слави Ангелов критикува начина, по който МВР отчита дейността си. По думите му сегашният вътрешен министър „със сигурност е много по-морален човек, отколкото бяха някои негови предшественици“, но това не е достатъчно. И допълни, че „МВР нищо особено не е направило по отношение на наркотиците в България“.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Лежал съм четири пъти в Пето районно след протести.Голяма мизерия е.

    Коментиран от #2

    19:52 14.12.2025

  • 2 Много

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По интересно е да споделиш, дали те правиха щастлив вътрешно?

    Коментиран от #7

    19:54 14.12.2025

  • 3 Те разчистват сметки от както се помня

    8 0 Отговор
    Половин век вече. Имат си техни хора престъпници и доносници които мътят водата и отровиха живота на много хора но един ден в ада ще горят тия така наречените сътрудници доносници заедно с техните жени и целите домочадия от зли същества.

    19:58 14.12.2025

  • 4 ОПГ без намесен

    3 1 Отговор
    милицай няма...

    20:06 14.12.2025

  • 5 бою циганина

    2 0 Отговор
    мен изобщо не ме пипат а аз съм кръстника

    20:07 14.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не го питай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    ...че мен ме ,,забраниха"...

    20:11 14.12.2025

  • 8 Спецназ

    1 0 Отговор
    Трябба да се АРЕСТУВАТ ВЕДНАГА ВСИЧКИ

    ШЕФОВЕ НА РПУ- та в София!

    Срещу всиЧки ИМА СИГНАЛИ за ВРЪЗКИ с Мафията!

    Вътрешна Сигурност го знае и МОЖЕ!

    НЯМА КАК смърделяка Сержант да събира десетки хиляди днеска и
    да са ЗА НЕГО Всичкото без да дели!

    НЕМА КАК, Баце!

    20:18 14.12.2025


