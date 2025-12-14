Слави Ангелов: Задържането на шефа на Пето районно управление е разчистване на сметки

На фона на бурните политически събития от последните дни – масови протести, оставка на правителството и сериозно обществено напрежение – в публичното пространство избухна и друга бомба. Началникът на Пето районно управление и трима други полицаи в София бяха арестувани за покровителстване на наркоканал.

Темата коментира в предаването „На фокус“ по NOVA разследващият журналист Слави Ангелов. „Познавах началника от времето, когато той беше в сектора за автокражби в столичната полиция. Дори съм го интервюирал, участвал е в мой документален филм. Това, което е по-интересно за мен, е, че това на нас сега ще ни се представи като битка срещу престъпността и срещу корупцията. Обаче може да се окаже, че не е точно така“, допълни Ангелов.

Журналистът разкри, че преди акцията е бил търсен с конкретна информация за връзки между арестувания полицай и ключова фигура в наркосредите. „Цялата тази информация за връзките на Стъкларя, който държи голяма част от северните райони на София, се опитаха на мен да ми я дадат някъде преди около 5–6 месеца. Искаха да публикувам тази информация, за да се разправят по някакъв начин с него“, поясни той.

По думите му това не е изолиран случай. „В миналото има много случаи, в които аз съм публикувал различни разследвания, включително и срещу такива нови фигури в наркосвета на София, след което тези хора са били арестувани. Това не са полицейски среди. Това са конкуренти на този наркодилър, да го наречем“, уточни той. Оттук идва и най-сериозното му съмнение относно сегашната акция. „Всъщност тази акция е разчистване на сметки с него“, заяви Ангелов.

Слави Ангелов критикува начина, по който МВР отчита дейността си. По думите му сегашният вътрешен министър „със сигурност е много по-морален човек, отколкото бяха някои негови предшественици“, но това не е достатъчно. И допълни, че „МВР нищо особено не е направило по отношение на наркотиците в България“.