Радан Кънев обясни за ареста на сина му

Радан Кънев обясни за ареста на сина му

16 Ноември, 2025 10:42 2 146 50

  • син-
  • радан кънев-
  • марихуана

Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона

Радан Кънев обясни за ареста на сина му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът Радан Кънев публикува пост в социалните медии по повод ареста на сина му вчера.

Ето какво написа той:

"Вчера сутрин, около 9 без 10, след гостуване при приятели, синът ми Борис, на 16г., е бил спрян за рутинна проверка от патрул на МВР, в близост до дома ни, в квартал "Манастирски ливади". Полицаите са открили в него около грам марихуана. Обадиха се веднага, аз ги срещнах на мястото на проверката, където подписахме съответните документи и синът ми доброволно предаде откритото вещество на криминална полиция".

"След това беше отведен в 6-то РПУ, където му беше наложена мярка полицейско задържане до 24 часа. По-късно беше освободен, след повдигане на обвинение за притежание на наркотично вещество, представляващо маловажен случай. По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно".

"Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона. Независимо колко честа е употребата на марихуана и колко достъпна е тя за децата ни, ние с Деница никога не сме проявявали толерантност към забранени вещества и сме отделили немалко време да убеждаваме детето си да не се подхлъзва по това изкушение. За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход.

Честно казано, не разбирам защо е необходимо в тези случаи децата да бъдат задържани, особено след като родителите са реагирали още преди задържането. Но от много разговори с познати и колеги-адвокати разбрах, че това е обичайната практика на МВР. Без да я одобрявам, не очаквам, че за нашето семейство важат различни правила. Надявам се в бъдеще да бъдат променени", пише Радан Кънев.


България
  • 1 А студентски

    51 1 Отговор
    град го заобикалят !

    10:44 16.11.2025

  • 2 До тук с политиката

    82 9 Отговор
    А аз смятам, че хора трудно влияещи на собствените си деца, нямат право да определят правилата за другите!

    Коментиран от #8, #20

    10:47 16.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дядо Петър

    62 7 Отговор
    Глей ся Раданчо, децата трябва да се възпитават! Иначе е много лесно да се дават оценки и акъли по медиите. Щото ти не си спрял, а в собствената си къща не можеш да въведеш ред.

    10:49 16.11.2025

  • 5 Асххх

    41 7 Отговор
    Намерена е и машинка значи е произвеждал и продавал.

    Коментиран от #7

    10:50 16.11.2025

  • 6 Това сте

    51 8 Отговор
    всички "умно красиви" продажници и национални предатели. Упадък сте в обществото. Затова лъжете, крадете и се дрогирате

    Коментиран от #24

    10:51 16.11.2025

  • 7 Намерен е килограм

    30 10 Отговор

    До коментар #5 от "Асххх":

    но след като тати е разговарял с органите, килограмът станал грам.

    10:57 16.11.2025

  • 8 Чукайте на дърво

    34 11 Отговор

    До коментар #2 от "До тук с политиката":

    да не Ви се случи! Има страшно много случаи на свестни и нормални родители, със ценности и уважение в обществото които имат проблеми от подобен характер с децата си. Улицата, интернет, тъпите социални мрежи и всичката лудост на съвремието не прощава особено на младите !

    Коментиран от #26

    10:59 16.11.2025

  • 9 Опааа

    14 15 Отговор
    Веднага сина му в Белене и минимум 1г.каторга!

    11:00 16.11.2025

  • 10 Аха, не

    28 5 Отговор
    Разбираш, значи, глупако? Ами, защото ТОВА е правилният подход, който такива като сина ти разбират и който, както си признал по-горе, ти и жена ти не сте намерили!

    11:02 16.11.2025

  • 11 Христо Иванов

    31 6 Отговор
    A защо не са направили обиск в дома там може да има и килограм и да е дилар на наркотици

    11:03 16.11.2025

  • 12 az СВО Победа 80

    24 3 Отговор
    Дълбокото гърло лъже!

    Всички знаем, че това е руска хибридна атака! 🤣🤣🤣
    Путин е виновен! Заснет е от видеокамери как се отдалечава, след като е поставил марихуаната в джоба на невинната жертва от рода на дълбоките гърла! 🤣🤣🤣

    Това е руска хибридна атака срещу свободата, срещу демокрацията, срещу евроатлантизма, срещу ЕС, срещу европарламента, срещу евродепутатите и не на последно място срещу ЛГБТ активистите!

    11:03 16.11.2025

  • 13 az СВО Победа 80

    26 7 Отговор
    На тоя синът му наркоман, на другия гейзер Божанков, синът му убиец!

    Толкова за шайката ППДБ!

    11:06 16.11.2025

  • 14 ПО ТОЧНО

    27 4 Отговор
    РАДА ДОМА СИ НЕМОЖЕ РЕД ДА СЛОЖИ , ТРЪГНАЛа В ЕВРОПА ЗАКОНИ ДА "КОВЕ"

    11:07 16.11.2025

  • 15 Егати

    4 5 Отговор
    Чак сега научих,че тоя глъм е станал...ЕВРОдупеДат...

    За ушака с фамилия на голяма кола и река в СССР де ни ,,Въждестрява"...знам

    Коментиран от #30

    11:11 16.11.2025

  • 16 Кит

    12 2 Отговор
    Споко Радане, удари една щафета и после няма да ти пука за нищо!

    11:13 16.11.2025

  • 17 Неподписан

    7 2 Отговор
    Вечна му памет,на Дядо Тодор!

    11:16 16.11.2025

  • 18 ШЕФА

    17 3 Отговор
    Дълбоката обяснява как синчето идио...... е наркоманче и дилърче,но от добричките,те хуманно зарибяват и тровят връстниците си !

    11:17 16.11.2025

  • 19 Лост

    17 1 Отговор
    Полицаите винаги ли се обаждат толкова бързо на родителите?

    11:17 16.11.2025

  • 20 Боздуган

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "До тук с политиката":

    Не е точно така, помисли.

    Коментиран от #27

    11:19 16.11.2025

  • 21 Някой

    11 3 Отговор
    16 годишните не са деца, но не са и възрастни. Деца са под 12-14 годишна възраст. На 16 годишна възраст знаят кое е нередно, знаят, че за нарушаването на правилата се носят последици. Да за 16 годишните наказанията трябва да са по-леки, но само първия път, ми би и втжрият. Но За третия, четвъртия ... път трябва да се процедира безкомпромисно. Смятам, че е правилно 16 годишен да стои до 24 часа в ареста. И не само за 1 гр. марихуана, но и за алкохол и една цигари също. Също и за шофиране на автомобил без книжка. Кое е по-опасно 16 годишен на пуши марихуана или да кара кола 200-300 к.с.? Въпроса е има ли достатъчно арести за всички нарушители? И освен в ареста, трябва да положи 40 часа обществен труд, например да мете улиците, да е санитар в болница ...
    Не е дете, някои "деца" още на 12 годишна възраст стават майки, други на 14 бащи.
    На 14 годишна възраст хулигани правят кражби, грабежи, организирано пребиват хора и дори убиват хора.

    Друг въпрос е защо марихуаната е толкова строго преследвана от закона в България? Защо полицията се занимава с кокошкарите и особено с децата на опозиционни некадърни политици, а не се занимава с големите търговци на наркотици. Да закона трябва да е еднакъв за всички, в случая поне се процедира почти стандартно, като изключим медийния шум. Последиците са за сина, а бащата е причината за раздухване на случая.
    На 16 годишните е забранено да пият алкохол, да пушат цигари, трябва са има ефективни наказания за нарушителите. В

    11:22 16.11.2025

  • 22 А ДИЛЪРИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА

    8 1 Отговор
    ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА ВЕЧНО ОСТАВАТ НЕРАЗКРИТИИИИИ........ЯВНО ГИ ОХРАНЯВАТ СРЕЩУ ПРОЦЕНТ ОТ РПУТАТА...

    11:23 16.11.2025

  • 23 Не го мислете

    9 1 Отговор
    Този антипатичен политик меко казано е един от търтеите в политиката. Четкането на Големите, целуването на за.....ци с цел облагодетелстване е качество, а което стигаш и до Брюксел, а този го има в излишък. С какви средства е разполагало детето му, пре задоволени и със самочувствие са децата на политиците ни, както и родителите им. Ако погледните стари записи на който и да е политик, вижте какви смотаняци и глуповати са сравнете след две, три години седящи в НС, ще видите празноглавците ни, каква промяна, какво самочувствие без покритие разбира се излъчват. Какво очаквате от децата им, не всички разбира се, но тези спящи по столовете в Парламента вече 10-15 год.са върха. Не мислете за децата им, техните родители ще откупят и оневинят техните зулуми. Народа е казал: За кокошка-няма прошка, за милиони - няма закони, а сега вече даже и законите ще променят.

    11:23 16.11.2025

  • 24 Пенчо доктора

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Това сте":

    Дрогират се и колективно с кристална пица кирчопростото защото разбират че сметката идва и гилотината е смазана за работа,много работа за много национални предатели с кюлчета и пистолети.

    11:25 16.11.2025

  • 25 Ддд

    8 1 Отговор
    Значи не се притеснява че синът му е наркоман, а какви били действията на полицията. хвала на такива родители, хвала на такива депутати създаващи наркомани в държавата и ЕС!

    11:26 16.11.2025

  • 26 Поправка

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чукайте на дърво":

    Старите българи са казали: " първо оправи къщичката си след това оправЯй другите"!!! Кой разбрал разбрал.

    Коментиран от #48

    11:27 16.11.2025

  • 27 МУАХХАА

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Боздуган":

    Ти помисли ли ве?

    11:27 16.11.2025

  • 28 Грунчо

    8 1 Отговор
    Ае, оставка. Без право да заемаш държавна длъжност вовеки.

    11:27 16.11.2025

  • 29 Не е длъжен

    3 7 Отговор
    Радан Кънев да се обяснява за ареста на сина му. Грам марихуана ако е престъпление то съвсем явно някой в полицията е изперкал

    Коментиран от #37, #42

    11:28 16.11.2025

  • 30 Наполеон Макрон

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Егати":

    Нещо да пишеш за вашата другарка която закопа родината си Сталинка ,тя няма големи уши щото слушка.

    Коментиран от #43

    11:28 16.11.2025

  • 31 Някой

    11 1 Отговор
    Дори за 14 годишните трябва да има арест, когато нарушават правилата.
    Щом е достатъчно голям да може да си купи алкохол, цигари, марихуана ... да пие алкохол и да пуши марихуана... Значи може да лежи в ареста и да полага обществен труд. Щом има време да си купува марихуана, да пуши, значи има време да мете улиците и парковете.

    11:29 16.11.2025

  • 32 Луд

    7 1 Отговор
    Това е съвременният БИЧ,, На поколението Х много скоро ще бъде легално и ще се продава както БОЗАТА.

    11:30 16.11.2025

  • 33 Хаха

    6 1 Отговор
    Синчето е закърмено с евроатлантическите "ценности" на тати! Вместо да се скрие в дън земя след тоя резил, Дълбоката има наглостта да критикува полицията, щото сигурно те са "виновни" за марихуаната в отрочето му! Интересно как не е издраскал нещо и за "вината" на Путин в случая!

    11:31 16.11.2025

  • 34 Отивате в Македония

    3 3 Отговор
    И съвсем законно от пазара може да си купите 50 грама.. Кво ми се правят на интересни тук атлантическият башибозук. И в Грузия от 1 януари 2026 всеки може да произвежда законно до 250 кв. м

    Коментиран от #39

    11:32 16.11.2025

  • 35 Снежанка Димитрова

    3 1 Отговор
    Мисля,че мерките трябва.дс.са.още построги. за всички . Това е една от респектиращите стъпки. Следващата е сериозна глоба за семействата на такива "либерални" родители. Господина нека се замисли за пропуските ,които е допуснал във възпитанието на синът си,за да избегне още по-големи грешки.

    11:32 16.11.2025

  • 36 Смешник

    5 1 Отговор
    Крушата не пада по далече от дървото Какъвто бащата такъв и сина

    11:32 16.11.2025

  • 37 французин

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Не е длъжен":

    Щом е имал машинка за цигари значи е продавал,щом е продавал значи люцерната не е бил 1 грам а най малко50.

    11:34 16.11.2025

  • 38 В коя друга страна по света да питам

    5 1 Отговор
    Притежанието на Грам марихуана е престъпление ? В България политиците няма ли да осъзнаят най после че са завършени олигофрени ? А?

    11:34 16.11.2025

  • 39 Гру

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Отивате в Македония":

    Аз съм в България. Другите държави не ме интересуват. Ако искат и стрелбата с пистолет до 3-ма човека в бар да разрешат легално като у уестърните, все ми е тая.

    11:36 16.11.2025

  • 40 Грам по грам

    2 1 Отговор
    равно на наркоман.

    Коментиран от #49

    11:38 16.11.2025

  • 41 Гълъбова

    2 1 Отговор
    Много кофти комбинация,баща педи със синче наркоман!

    Коментиран от #47

    11:40 16.11.2025

  • 42 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Не е длъжен":

    Не е проблема полицията, проблема са депутатите, които решават кое е престъпление, кое не е, какви са на наказанията. Проблема са избирателите, които избират депутатите.

    Мнението ми е, че много от законите у нас са малоумни. Като закона за конфискацията на автомобилите на пияните и дрогираните. Да трябва да има сериозни наказания, но смятам, че наказанието трябва да е глоба в размер на процент от годишният доход, примерно 10% и отнемане на книжката. Като има минимална фиксирана глоба примерно 2000 лева(около месечната заплата) за да не се отърванат безработните и укриващите доходи. За системните нарушители глобата се увеличава примерно 2 пъти, а за най-наглите книжката се взима доживот. И ако такъв с отнета доживот книжка го хванат да кара кола отива веднага в затвора по-бърза процедура.

    11:40 16.11.2025

  • 43 Откровен

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Наполеон Макрон":

    Абе тя не е ,,моя другарка" и може да няма големи уши ама яко се мушка и смушка...даже в пенсионни години...Само виж как е опънала и загладила кожата на 70++ години за разлика от оная де гепеше кремчета...

    11:40 16.11.2025

  • 44 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор
    Радан иска да го еб в гъ.🌈🤗🤣🖕

    11:41 16.11.2025

  • 45 Майка

    1 2 Отговор
    До всички, които съдят и обвиняват: със сигурност никой родител не учи и не поощрява децата си да употребяват и/или да продават подобни субстанции. Всички ние мислим, че познаваме децата си много добре, но пред нас са едни, а навън някои от тях стават съвсем различни. Това е факт! За жалост много тийнейджъри се подхлъзват по кривия път и става страшно. Незрели, не мислещи трезво, не осъзнаващи колко сериозно е това с наркотиците. Никой родител не е застрахован от подобни неща, затова, хайде да не хвърляме камъни към този баща. За протокола - не го познавам лично, но съм родител на вече пораснал мъж, и много съм се притеснявала в периода между 14- 20 годишната му възраст, да не се случи такова нещо, въпреки непрестанното ми говорене по темата. Момчето ще си изтърпи наказанието, а родителите -срама и тревогата.

    Коментиран от #46

    11:44 16.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Знайко

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гълъбова":

    Кой какво прави в спалнята си е негова работа. Кофти е, че заради такива некадърни опозиционери като Радан Кънев, Атанас Атанасов ... шопарите тероризират народа ни. Кофти е, че са малко некадърните опозиционери като Кирил Петков и Христо Иванов, които сами осъзнават, че не им е мястото в политиката и сами се оттеглят. Кофти е, че има 20%-30% избиратели, които не осъзнават, колко неспособни са тези, за които гласуват.
    Тошко Йорданов и Слави Трифонов също са некадърни, но са и мошеници и също не им е мястото в политиката.

    11:49 16.11.2025

  • 48 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Поправка":

    Прави са старите българи. бай Тошу не успя да оправи децата си и съсипа държавата. сега радан също!

    11:56 16.11.2025

  • 49 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Грам по грам":

    Алкохола наркотик ли е? Ами цигарите?

    70% от възрастните в обществото ни са наркомани. Когато възрастните дават лош пример. Когато паролата "Знаеш ли кой съм аз" позволява на някои да са над правилата и законите. Защо искаме децата да станат нещо различно от това, в които ги превръща обществото. Колкото са виновни бащата и майката толкова е виновно обществото. Виновни са и полицаите, защото вместо да хващат големите наркобосове, губят работно време да хващат клиентите им пикльовци.

    Ако парламент, полиция, прокуратура и съд си вършеха работата, този пикльо нямаше да има откъде да си купи марихуана.
    Разлагането е тотално, преди време хванаха спортисти плувеца Антъни Иванов и негов приятел Борис Панайотов. Дэро се окоза, че Панайотжв учил в училището за полицай. Когато бъдещите полицаи нарушат законите, какво очаквате от обикновените хора?

    12:06 16.11.2025

  • 50 На Дедо

    1 0 Отговор
    Сега бореца на МАФИЯТА Рамадан Кънев. Ще подаде ли оставка!? Заради синчето Марихуан Кънев.

    12:06 16.11.2025

