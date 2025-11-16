Радан Кънев обясни за ареста на сина му

Евродепутатът Радан Кънев публикува пост в социалните медии по повод ареста на сина му вчера.
Ето какво написа той:
"Вчера сутрин, около 9 без 10, след гостуване при приятели, синът ми Борис, на 16г., е бил спрян за рутинна проверка от патрул на МВР, в близост до дома ни, в квартал "Манастирски ливади". Полицаите са открили в него около грам марихуана. Обадиха се веднага, аз ги срещнах на мястото на проверката, където подписахме съответните документи и синът ми доброволно предаде откритото вещество на криминална полиция".
"След това беше отведен в 6-то РПУ, където му беше наложена мярка полицейско задържане до 24 часа. По-късно беше освободен, след повдигане на обвинение за притежание на наркотично вещество, представляващо маловажен случай. По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно".
"Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона. Независимо колко честа е употребата на марихуана и колко достъпна е тя за децата ни, ние с Деница никога не сме проявявали толерантност към забранени вещества и сме отделили немалко време да убеждаваме детето си да не се подхлъзва по това изкушение. За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход.
Честно казано, не разбирам защо е необходимо в тези случаи децата да бъдат задържани, особено след като родителите са реагирали още преди задържането. Но от много разговори с познати и колеги-адвокати разбрах, че това е обичайната практика на МВР. Без да я одобрявам, не очаквам, че за нашето семейство важат различни правила. Надявам се в бъдеще да бъдат променени", пише Радан Кънев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А студентски
10:44 16.11.2025
2 До тук с политиката
Коментиран от #8, #20
10:47 16.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 дядо Петър
10:49 16.11.2025
5 Асххх
Коментиран от #7
10:50 16.11.2025
6 Това сте
Коментиран от #24
10:51 16.11.2025
7 Намерен е килограм
До коментар #5 от "Асххх":но след като тати е разговарял с органите, килограмът станал грам.
10:57 16.11.2025
8 Чукайте на дърво
До коментар #2 от "До тук с политиката":да не Ви се случи! Има страшно много случаи на свестни и нормални родители, със ценности и уважение в обществото които имат проблеми от подобен характер с децата си. Улицата, интернет, тъпите социални мрежи и всичката лудост на съвремието не прощава особено на младите !
Коментиран от #26
10:59 16.11.2025
9 Опааа
11:00 16.11.2025
10 Аха, не
11:02 16.11.2025
11 Христо Иванов
11:03 16.11.2025
12 az СВО Победа 80
Всички знаем, че това е руска хибридна атака! 🤣🤣🤣
Путин е виновен! Заснет е от видеокамери как се отдалечава, след като е поставил марихуаната в джоба на невинната жертва от рода на дълбоките гърла! 🤣🤣🤣
Това е руска хибридна атака срещу свободата, срещу демокрацията, срещу евроатлантизма, срещу ЕС, срещу европарламента, срещу евродепутатите и не на последно място срещу ЛГБТ активистите!
11:03 16.11.2025
13 az СВО Победа 80
Толкова за шайката ППДБ!
11:06 16.11.2025
14 ПО ТОЧНО
11:07 16.11.2025
15 Егати
За ушака с фамилия на голяма кола и река в СССР де ни ,,Въждестрява"...знам
Коментиран от #30
11:11 16.11.2025
16 Кит
11:13 16.11.2025
17 Неподписан
11:16 16.11.2025
18 ШЕФА
11:17 16.11.2025
19 Лост
11:17 16.11.2025
20 Боздуган
До коментар #2 от "До тук с политиката":Не е точно така, помисли.
Коментиран от #27
11:19 16.11.2025
21 Някой
Не е дете, някои "деца" още на 12 годишна възраст стават майки, други на 14 бащи.
На 14 годишна възраст хулигани правят кражби, грабежи, организирано пребиват хора и дори убиват хора.
Друг въпрос е защо марихуаната е толкова строго преследвана от закона в България? Защо полицията се занимава с кокошкарите и особено с децата на опозиционни некадърни политици, а не се занимава с големите търговци на наркотици. Да закона трябва да е еднакъв за всички, в случая поне се процедира почти стандартно, като изключим медийния шум. Последиците са за сина, а бащата е причината за раздухване на случая.
На 16 годишните е забранено да пият алкохол, да пушат цигари, трябва са има ефективни наказания за нарушителите. В
11:22 16.11.2025
22 А ДИЛЪРИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА
11:23 16.11.2025
23 Не го мислете
11:23 16.11.2025
24 Пенчо доктора
До коментар #6 от "Това сте":Дрогират се и колективно с кристална пица кирчопростото защото разбират че сметката идва и гилотината е смазана за работа,много работа за много национални предатели с кюлчета и пистолети.
11:25 16.11.2025
25 Ддд
11:26 16.11.2025
26 Поправка
До коментар #8 от "Чукайте на дърво":Старите българи са казали: " първо оправи къщичката си след това оправЯй другите"!!! Кой разбрал разбрал.
Коментиран от #48
11:27 16.11.2025
27 МУАХХАА
До коментар #20 от "Боздуган":Ти помисли ли ве?
11:27 16.11.2025
28 Грунчо
11:27 16.11.2025
29 Не е длъжен
Коментиран от #37, #42
11:28 16.11.2025
30 Наполеон Макрон
До коментар #15 от "Егати":Нещо да пишеш за вашата другарка която закопа родината си Сталинка ,тя няма големи уши щото слушка.
Коментиран от #43
11:28 16.11.2025
31 Някой
Щом е достатъчно голям да може да си купи алкохол, цигари, марихуана ... да пие алкохол и да пуши марихуана... Значи може да лежи в ареста и да полага обществен труд. Щом има време да си купува марихуана, да пуши, значи има време да мете улиците и парковете.
11:29 16.11.2025
32 Луд
11:30 16.11.2025
33 Хаха
11:31 16.11.2025
34 Отивате в Македония
Коментиран от #39
11:32 16.11.2025
35 Снежанка Димитрова
11:32 16.11.2025
36 Смешник
11:32 16.11.2025
37 французин
До коментар #29 от "Не е длъжен":Щом е имал машинка за цигари значи е продавал,щом е продавал значи люцерната не е бил 1 грам а най малко50.
11:34 16.11.2025
38 В коя друга страна по света да питам
11:34 16.11.2025
39 Гру
До коментар #34 от "Отивате в Македония":Аз съм в България. Другите държави не ме интересуват. Ако искат и стрелбата с пистолет до 3-ма човека в бар да разрешат легално като у уестърните, все ми е тая.
11:36 16.11.2025
40 Грам по грам
Коментиран от #49
11:38 16.11.2025
41 Гълъбова
Коментиран от #47
11:40 16.11.2025
42 Някой
До коментар #29 от "Не е длъжен":Не е проблема полицията, проблема са депутатите, които решават кое е престъпление, кое не е, какви са на наказанията. Проблема са избирателите, които избират депутатите.
Мнението ми е, че много от законите у нас са малоумни. Като закона за конфискацията на автомобилите на пияните и дрогираните. Да трябва да има сериозни наказания, но смятам, че наказанието трябва да е глоба в размер на процент от годишният доход, примерно 10% и отнемане на книжката. Като има минимална фиксирана глоба примерно 2000 лева(около месечната заплата) за да не се отърванат безработните и укриващите доходи. За системните нарушители глобата се увеличава примерно 2 пъти, а за най-наглите книжката се взима доживот. И ако такъв с отнета доживот книжка го хванат да кара кола отива веднага в затвора по-бърза процедура.
11:40 16.11.2025
43 Откровен
До коментар #30 от "Наполеон Макрон":Абе тя не е ,,моя другарка" и може да няма големи уши ама яко се мушка и смушка...даже в пенсионни години...Само виж как е опънала и загладила кожата на 70++ години за разлика от оная де гепеше кремчета...
11:40 16.11.2025
44 Мими Кучева🐕
11:41 16.11.2025
45 Майка
Коментиран от #46
11:44 16.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Знайко
До коментар #41 от "Гълъбова":Кой какво прави в спалнята си е негова работа. Кофти е, че заради такива некадърни опозиционери като Радан Кънев, Атанас Атанасов ... шопарите тероризират народа ни. Кофти е, че са малко некадърните опозиционери като Кирил Петков и Христо Иванов, които сами осъзнават, че не им е мястото в политиката и сами се оттеглят. Кофти е, че има 20%-30% избиратели, които не осъзнават, колко неспособни са тези, за които гласуват.
Тошко Йорданов и Слави Трифонов също са некадърни, но са и мошеници и също не им е мястото в политиката.
11:49 16.11.2025
48 койдазнай
До коментар #26 от "Поправка":Прави са старите българи. бай Тошу не успя да оправи децата си и съсипа държавата. сега радан също!
11:56 16.11.2025
49 Весело
До коментар #40 от "Грам по грам":Алкохола наркотик ли е? Ами цигарите?
70% от възрастните в обществото ни са наркомани. Когато възрастните дават лош пример. Когато паролата "Знаеш ли кой съм аз" позволява на някои да са над правилата и законите. Защо искаме децата да станат нещо различно от това, в които ги превръща обществото. Колкото са виновни бащата и майката толкова е виновно обществото. Виновни са и полицаите, защото вместо да хващат големите наркобосове, губят работно време да хващат клиентите им пикльовци.
Ако парламент, полиция, прокуратура и съд си вършеха работата, този пикльо нямаше да има откъде да си купи марихуана.
Разлагането е тотално, преди време хванаха спортисти плувеца Антъни Иванов и негов приятел Борис Панайотов. Дэро се окоза, че Панайотжв учил в училището за полицай. Когато бъдещите полицаи нарушат законите, какво очаквате от обикновените хора?
12:06 16.11.2025
50 На Дедо
12:06 16.11.2025