Иванов: Нужна е координация между институциите при управлението на водните ресурси

Правителството ще утвърди утре състава на Националния борд по водите и неговия председател, стана ясно след днешното първо заседание на борда, свикано от премиерът Росен Желязков.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви, че трябва да се създаде координация между институциите при управлението на водните ресурси в страната и допълни:

"И оттук нататък виждаме работата на борда в две направления – конкретни решения за проблемните региони и стратегически дългосрочни решения за цялата страна, които изискват работата по тях да е започнала буквално от вчера. Конкретно работата на борда ще изглежда по следния начин – целенасочени инвестиции във ВиК-мрежата, разработването на нови водоизточници и управлението на речни корита като важна част от дейността е качество на водата, не само нейното наличие".

Следващото заседание на Националния борд по водите ще бъде следващата седмица.