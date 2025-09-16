Новини
България »
Иванов: Нужна е координация между институциите при управлението на водните ресурси

16 Септември, 2025 15:16 543 13

  • иван иванов-
  • координация-
  • водна криза

Следващото заседание на Националния борд по водите ще бъде следващата седмица

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството ще утвърди утре състава на Националния борд по водите и неговия председател, стана ясно след днешното първо заседание на борда, свикано от премиерът Росен Желязков.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви, че трябва да се създаде координация между институциите при управлението на водните ресурси в страната и допълни:

"И оттук нататък виждаме работата на борда в две направления – конкретни решения за проблемните региони и стратегически дългосрочни решения за цялата страна, които изискват работата по тях да е започнала буквално от вчера. Конкретно работата на борда ще изглежда по следния начин – целенасочени инвестиции във ВиК-мрежата, разработването на нови водоизточници и управлението на речни корита като важна част от дейността е качество на водата, не само нейното наличие".

Следващото заседание на Националния борд по водите ще бъде следващата седмица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    6 0 Отговор
    ДНЕВНА ГРАБЛИВА ПТИЦА....

    15:19 16.09.2025

  • 2 Зевс

    7 0 Отговор
    Шефе, точно дългосрочни стратегически решения трябват, ама без изключения, примерно за наши хора с ВЕЦ-ове или дървената мафия.

    15:19 16.09.2025

  • 3 честен ционист

    4 1 Отговор
    От една година вече се координирате с Израел в съвместното управление на водите.

    15:20 16.09.2025

  • 4 малък Шошо

    1 1 Отговор
    Така като ме гледате всеки ден по няколко пъти, като нищо ще ви стана новият Шишо или Боко.

    15:24 16.09.2025

  • 5 литър евро

    0 0 Отговор
    Поканете Mei Avivim за председател на борда.

    15:24 16.09.2025

  • 6 Ювигий хан Баце

    4 0 Отговор
    Водите ги изнасяме за ромеите от Византия.

    15:25 16.09.2025

  • 7 патент

    2 0 Отговор
    Водните ресурси имат ли кормило и скоростен лост,за да бъдат управлявани. Ще им трябват и двигатели.

    15:25 16.09.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    2 0 Отговор
    Държавната администрация ще набъбне с няколко стотин високоплатени служители които няма да знаят за какво получават пари.

    Коментиран от #9

    15:27 16.09.2025

  • 9 граждани за експресно разграбване на БГ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Напротив, чака ги много работа, да проучат, къде има още вода за продан.

    15:28 16.09.2025

  • 10 виночерпец

    2 0 Отговор
    Комисии , бордове , събрания .....Истината е друга , инженери , багери , тръби , хора , организация , бързина .Някак не ми се вижда логично в миналия век за няколко години да се построи Аспарухов мост , а сега да не можем да оправим ВиК мрежата

    15:45 16.09.2025

  • 11 Проблясък

    3 0 Отговор
    "Министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви, че трябва да се създаде координация между институциите при управлението на водните ресурси в страната..." Това не се ли знае по презумпция. Имам чувството, че ни управляват хора, които се упражняват върху държавата.

    15:48 16.09.2025

  • 12 бай Иван

    3 0 Отговор
    Страшни координатори сте. Така координирахте ПАВЕЦ Чаира за 2 милиарда. А кога някой ще влезе в затвора за саботажа?

    16:06 16.09.2025

  • 13 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    Абе смешници!Какво ще управлявате?!То вода няма-те ще управляват.....!!!!!!

    16:11 16.09.2025

