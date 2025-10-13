Министър Иванов: Започват проверки за застрояване на всички дерета и реки по Черноморието

По цялото Черноморие започват проверки дали в деретата и реките има застрояване. Това съобщи пред медии в Албена министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, предават от БТА. Той уточни, че ако сигнали за подобни проблеми има за вътрешността на страната, също ще бъдат извършени инспекции.
Иванов каза, че са изискани данни от Басейновите дирекции и РИОСВ къде по Черноморието има речни корита, като информацията ще бъде засечена и с кадастъра. Ако някъде бъде установено строителство, ще бъдат взети всички предвидени в закона мерки срещу нарушителите, посочи министърът.
Той допълни, че днес РДНСК – Бургас, е издала акт за констатиране на незаконно строителство в Елените. Предстои да бъде обявен на заинтересованите страни и следващата стъпка ще е издаване на заповед за събаряне на незаконно построеното, посочи Иванов. И допълни, че това се отнася за корекцията на речното корито, както и за аквапарка.
Министърът каза, че е посетил Елените и е видял апокалиптична картина. Ваканционното селище пострада при наводнения в началото на октомври.
Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат поне 400, каза министър Иванов. Според него е важно, че държавата си е на мястото и ще бъде безкомпромисна към всеки такъв казус.
В отговор на въпрос министърът посочи, че ще бъде премахната незаконната корекция на коритото на реката в Елените, която е довело до образуване на тапа, защото водата не върви по естествения си път. Дали хотелът на това място ще издържи, Иванов не се ангажира да коментира. Той посочи, че има законови срокове, които предвиждат кога ще се пристъпи към същинското събаряне на незаконното строителство в района, като подчерта, че аквапаркът също няма документи.
Министърът каза още, че е работа на прокуратурата да установи кой не си е свършил работата назад във времето и не е видял, че в този район се строи. По думите му цялата документация вече е предадена на държавното обвинение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сякаш
Коментиран от #29
16:38 13.10.2025
2 Пич
- Я бе , незнам на кой сте плащали , но на нас не сте!!! Даавай !!! Иначе бутаме !
16:38 13.10.2025
3 Трол
16:39 13.10.2025
4 Айде почна се
16:40 13.10.2025
5 защо само
16:41 13.10.2025
6 Хасковски каунь
16:44 13.10.2025
7 Оня
16:44 13.10.2025
8 Хасковски каунь
16:45 13.10.2025
9 Един
а и застрояването е разрешено от държавните органи! Правен е ПУП ама на парче и макар и да е законно се заобикаля закона Така че тоя да не се пеняви толкова
16:47 13.10.2025
10 Данко Харсъзина
16:52 13.10.2025
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
16:54 13.10.2025
12 Хахаха
Това е същото.
16:58 13.10.2025
13 665
17:03 13.10.2025
14 Н.Николов
СЪЩО И ТОГАВАШНИЯ МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВ.И БЛАГОУСТРОЙСТВО.
ИНВЕСТИТОРА СТРОЙТЕЛА НЯМА НИКАКВА ВИНА ЧЕ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА ПРОБЛЕМНИ.
СЕГА СЕ ОПИТВАТ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ВИНАТА НА ИНВЕСТИТОРА СТРОЙТЕЛА.
.
17:03 13.10.2025
15 665
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Това е сигурно. Държавата е допуснала тия безобразия с действия и бездействия. Крайните купувачи не може да бъдат винени.
17:06 13.10.2025
16 Аз.........
НЕЗАКОННО С Акт 16?????
Вече ни имате за пълни ДЕБ.ЛИ!!!
17:06 13.10.2025
17 ГЛУПАЦИ
ДЕ БЯХТЕ ДО СЕГА!????
17:06 13.10.2025
18 Перач -инвеститор - мут ра
17:08 13.10.2025
19 ЗРИТЕЛ
17:08 13.10.2025
20 Министър малкото име ли е на Иванов
17:10 13.10.2025
21 Тома
17:12 13.10.2025
22 Т.ТОДОРОВ
НИЩО ПОДОБНО ТИЯ ДЕТО СА МО.РАЗРЕШИЛИ.ДА.СТРОЙ И СА СЕ ПОДПИСВАЛИ УЗАКОНЯВАЛИ ПРОТИВОЗАКОННО СА ВИНОВНИ.
Коментиран от #25
17:27 13.10.2025
23 Гого
17:48 13.10.2025
24 Карък
17:50 13.10.2025
25 Не си много наясно
До коментар #22 от "Т.ТОДОРОВ":Собствениците са придобили проблемния имот от инвеститора. Това са си техни отношения и никой не може да им се бърка, освен съда. Държавните чиновници имат вина само към закона, който са нарушили. Инвеститорът не е претърпял вреди, а ползи.
Политическата отговорност е на правителството на Сергей Станишев. Затова и за много заменки по морето.
От несебърските кметове под отговорност могат да подведат Николай Трифонов и Магдалена Мандулева.
17:56 13.10.2025
26 дедо
17:56 13.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ще проверява на колегите имотите
18:11 13.10.2025
29 Европеец
До коментар #1 от "Сякаш":Не знам, Защо Сега почват глупаците проверките, досега спаха ли..... След дъжд качулка..... Предлагам всеки който е бил министър или депутат след като му свърши мандата веднага пет години в драгоника без съд, защото е ясно че са крали и работи ли срещу интереса на народа....
Коментиран от #31
18:19 13.10.2025
30 По тая логика
и вадата на Кръстьо да се отпочне отново
18:30 13.10.2025
31 Фххъг
До коментар #29 от "Европеец":И това ще да е показен отбий номер, но платен. Тия, дето ще обикалят, свет кинти ще усвоят, работа - никаква. Застроени и непочистени речни корита и дерета навсякъде в страната. В селата на община Правец от десетки години не са почиствани коритата на реките и деретата. На места има и застрояване. Въпросът е не дали, а кога ще се случи порой да отнесе някое село, не дай Боже!
18:32 13.10.2025
32 Хаджи Папурко
18:32 13.10.2025
33 Защо ?
Само по Черноморието !
Утре може да се случи същото !
Другаде !
18:42 13.10.2025
34 Примерно
18:44 13.10.2025
35 И тъй до края на света...
18:44 13.10.2025
36 Стоян
19:06 13.10.2025
37 ДОН КИХОТ
ПО ПРИНЦИП МНОГО СА ДОБРИ ТИЯ ПО БЪТАНЕТО НА РОМСКИТЕ КОЛИБИ И КЪЩИ.
ТО И ПРОТИВО.ЗАКОННИ ЗАВЕДЕНИЯ ИМА И ДР. ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НЕ САМО ПО МОРЕТО. НЯМА КАКВО ДА ШАКЪЛКАВЯТ.ВИНАТА Е В ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДАЛИ РАБОТЯТ КАКТО ТРЯБВА КОЛКО КАКВО И КОГА ТЕ СА.БЕЗ.КОНТРОЛ И РЕВИЗИЙ ПРОВЕРКИ НА МЕСТО. ФАКТ. ИНАЧЕ РЕДОВНО ВЗИМАТ ЗАПЛАТИ ВЪРТЯТ И ДАЛАВЕРИ. ТИЯ СА ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. ДАЖЕ И ПРЕМИЙ ВЗИМАТ И ЗАПЛАТИТЕ ИМ ВДИГНАЛИ И ТРИНАЙСТА КОЛЕДНА ЗАПЛАТА ЩЕ ВЗЕМАТ СИГОРНО. ЗА БРАК И ФАЛШ РАБОТА. ТИЯ СА.ЗА.БЕЛЕНЕ.
19:11 13.10.2025
38 ОРОЗ
23:30 13.10.2025
39 Елате
23:44 13.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гост
15:57 14.10.2025
42 То да е
16:12 14.10.2025