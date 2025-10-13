Новини
Министър Иванов: Започват проверки за застрояване на всички дерета и реки по Черноморието

13 Октомври, 2025 16:36 3 647 42

Днес РДНСК – Бургас е издала акт за констатиране на незаконно строителство в Елените. Предстои да бъде обявен на заинтересованите страни и следващата стъпка ще е издаване на заповед за събаряне на незаконно построеното, посочи регионалният министър. И допълни, че това се отнася за корекцията на речното корито, както и за аквапарка.

Министър Иванов: Започват проверки за застрояване на всички дерета и реки по Черноморието - 1
Снимка: МРРБ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По цялото Черноморие започват проверки дали в деретата и реките има застрояване. Това съобщи пред медии в Албена министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, предават от БТА. Той уточни, че ако сигнали за подобни проблеми има за вътрешността на страната, също ще бъдат извършени инспекции.

Иванов каза, че са изискани данни от Басейновите дирекции и РИОСВ къде по Черноморието има речни корита, като информацията ще бъде засечена и с кадастъра. Ако някъде бъде установено строителство, ще бъдат взети всички предвидени в закона мерки срещу нарушителите, посочи министърът.

Той допълни, че днес РДНСК – Бургас, е издала акт за констатиране на незаконно строителство в Елените. Предстои да бъде обявен на заинтересованите страни и следващата стъпка ще е издаване на заповед за събаряне на незаконно построеното, посочи Иванов. И допълни, че това се отнася за корекцията на речното корито, както и за аквапарка.

Министърът каза, че е посетил Елените и е видял апокалиптична картина. Ваканционното селище пострада при наводнения в началото на октомври.

Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат поне 400, каза министър Иванов. Според него е важно, че държавата си е на мястото и ще бъде безкомпромисна към всеки такъв казус.

В отговор на въпрос министърът посочи, че ще бъде премахната незаконната корекция на коритото на реката в Елените, която е довело до образуване на тапа, защото водата не върви по естествения си път. Дали хотелът на това място ще издържи, Иванов не се ангажира да коментира. Той посочи, че има законови срокове, които предвиждат кога ще се пристъпи към същинското събаряне на незаконното строителство в района, като подчерта, че аквапаркът също няма документи.

Министърът каза още, че е работа на прокуратурата да установи кой не си е свършил работата назад във времето и не е видял, че в този район се строи. По думите му цялата документация вече е предадена на държавното обвинение.


България
  • 1 Сякаш

    16 1 Отговор
    В свети Влас има застроено в дере . По улиците има ли шахти ,няма ли ...

    Коментиран от #29

    16:38 13.10.2025

  • 2 Пич

    19 2 Отговор
    Проверката :
    - Я бе , незнам на кой сте плащали , но на нас не сте!!! Даавай !!! Иначе бутаме !

    16:38 13.10.2025

  • 3 Трол

    11 5 Отговор
    Във вътрешността на страната няма нито едно застроено дере.

    16:39 13.10.2025

  • 4 Айде почна се

    21 2 Отговор
    Рекет даден рекет приет

    16:40 13.10.2025

  • 5 защо само

    18 1 Отговор
    по черноморието? Като се случи в планините, тогава ли ще започнат да проверяват и там?

    16:41 13.10.2025

  • 6 Хасковски каунь

    17 1 Отговор
    Хавадан приказки, след дъжд качулка.

    16:44 13.10.2025

  • 7 Оня

    15 2 Отговор
    Съобразителни са,ще проверяват след сезона докато имат свежи пари.Ако проверката е края на април началото на май..няма да вземат нищо.

    16:44 13.10.2025

  • 8 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Засилил се е и ще дойде в Аскуу, галиба

    16:45 13.10.2025

  • 9 Един

    15 2 Отговор
    Смешник - а в другите населени места няма ли незаконно строителство?
    а и застрояването е разрешено от държавните органи! Правен е ПУП ама на парче и макар и да е законно се заобикаля закона Така че тоя да не се пеняви толкова

    16:47 13.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    След дъжд, качулка.

    16:52 13.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    7 5 Отговор
    Всичко е законно. Ще сцепят държавата в Страсбург.

    Коментиран от #15

    16:54 13.10.2025

  • 12 Хахаха

    6 1 Отговор
    И кой луд застраховател ще застрахова умиращ човек от неизлечима болест?
    Това е същото.

    16:58 13.10.2025

  • 13 665

    11 2 Отговор
    Първо вижте свлачищата на север от Варна. Че те като тръгнат, което е неизбежно , наводнението ще ви се стори детска игра във ваната.

    17:03 13.10.2025

  • 14 Н.Николов

    7 2 Отговор
    ВИНАТА Е В СТРОЙТ. КОНТРОЛ И ВСИЧКИ ДАЛИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И АКТ 16 .
    СЪЩО И ТОГАВАШНИЯ МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВ.И БЛАГОУСТРОЙСТВО.
    ИНВЕСТИТОРА СТРОЙТЕЛА НЯМА НИКАКВА ВИНА ЧЕ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА ПРОБЛЕМНИ.
    СЕГА СЕ ОПИТВАТ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ВИНАТА НА ИНВЕСТИТОРА СТРОЙТЕЛА.
    .

    17:03 13.10.2025

  • 15 665

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Това е сигурно. Държавата е допуснала тия безобразия с действия и бездействия. Крайните купувачи не може да бъдат винени.

    17:06 13.10.2025

  • 16 Аз.........

    10 1 Отговор
    Абе управляващи ТИ!!!
    НЕЗАКОННО С Акт 16?????
    Вече ни имате за пълни ДЕБ.ЛИ!!!

    17:06 13.10.2025

  • 17 ГЛУПАЦИ

    13 1 Отговор
    МНОГО ШУМ ЗА НИЩО.
    ДЕ БЯХТЕ ДО СЕГА!????

    17:06 13.10.2025

  • 18 Перач -инвеститор - мут ра

    7 1 Отговор
    Проверявайте си бе, не ми пречите, за 5 € се продавате

    17:08 13.10.2025

  • 19 ЗРИТЕЛ

    7 3 Отговор
    ЩЕ ГИ РЕКЕТИРА ЗА ПАРИ МАЛЪК ШОШО...

    17:08 13.10.2025

  • 20 Министър малкото име ли е на Иванов

    5 2 Отговор
    Защото при цялото ми уважение правилно е да се каже министъра на РРИБ Иван Иванов.

    17:10 13.10.2025

  • 21 Тома

    13 1 Отговор
    Проверката ще бъде сигурно като цените по магазините които проверявате.

    17:12 13.10.2025

  • 22 Т.ТОДОРОВ

    10 3 Отговор
    По НОВА НОВИНИТЕ ШЕФКАТА .Л.ПЕТРОВА НА ДЪРЖ.СТРОЙТ.КОНТРОЛ ЗАБЛУЖДАВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ ЧЕ МОЖЕЛО ДА СЪДЯТ КОЙ СТРОЙТЕЛА ИНВИСТИТОВА!? ТОЙ БИЛ ВИНОВЕН !?
    НИЩО ПОДОБНО ТИЯ ДЕТО СА МО.РАЗРЕШИЛИ.ДА.СТРОЙ И СА СЕ ПОДПИСВАЛИ УЗАКОНЯВАЛИ ПРОТИВОЗАКОННО СА ВИНОВНИ.

    Коментиран от #25

    17:27 13.10.2025

  • 23 Гого

    9 0 Отговор
    Че то законни по морето няма ко праим сега

    17:48 13.10.2025

  • 24 Карък

    10 0 Отговор
    ЗАЩО САМО ПО ЧЕРНОМОРИЕТО? А, СЕТИХ СЕ , НАЛИ ХОТЕЛИТЕ СА НА ВЛАСТТА. ТАМ Е ГОЛЯМАТЯ ПЕРАЛНЯ.

    17:50 13.10.2025

  • 25 Не си много наясно

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Т.ТОДОРОВ":

    Собствениците са придобили проблемния имот от инвеститора. Това са си техни отношения и никой не може да им се бърка, освен съда. Държавните чиновници имат вина само към закона, който са нарушили. Инвеститорът не е претърпял вреди, а ползи.

    Политическата отговорност е на правителството на Сергей Станишев. Затова и за много заменки по морето.
    От несебърските кметове под отговорност могат да подведат Николай Трифонов и Магдалена Мандулева.

    17:56 13.10.2025

  • 26 дедо

    8 1 Отговор
    И къде отиват мръсните им води и мръсните канали.Всичко отива в морето.Но пак до никъде няма да стигнете.

    17:56 13.10.2025

  • 28 Ще проверява на колегите имотите

    8 0 Отговор
    До следващото наводнедние!

    18:11 13.10.2025

  • 29 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сякаш":

    Не знам, Защо Сега почват глупаците проверките, досега спаха ли..... След дъжд качулка..... Предлагам всеки който е бил министър или депутат след като му свърши мандата веднага пет години в драгоника без съд, защото е ясно че са крали и работи ли срещу интереса на народа....

    Коментиран от #31

    18:19 13.10.2025

  • 30 По тая логика

    3 0 Отговор
    ливадите до манастирите и долините с малините трябва да отпаднат.
    и вадата на Кръстьо да се отпочне отново

    18:30 13.10.2025

  • 31 Фххъг

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    И това ще да е показен отбий номер, но платен. Тия, дето ще обикалят, свет кинти ще усвоят, работа - никаква. Застроени и непочистени речни корита и дерета навсякъде в страната. В селата на община Правец от десетки години не са почиствани коритата на реките и деретата. На места има и застрояване. Въпросът е не дали, а кога ще се случи порой да отнесе някое село, не дай Боже!

    18:32 13.10.2025

  • 32 Хаджи Папурко

    2 0 Отговор
    А дано мъжка приказка, ама едва ли нещо ще направите.

    18:32 13.10.2025

  • 33 Защо ?

    4 0 Отговор
    Защо ?

    Само по Черноморието !

    Утре може да се случи същото !

    Другаде !

    18:42 13.10.2025

  • 34 Примерно

    5 0 Отговор
    Целият Свети Влас , от Слънчев Бряг е застроен в 6-7 дерета . Дори 5 звездният Хелена Палас е на едно от деретата. И в него е оформена постоянно течаща малка река с мостчета . С водата от дерето, и реката се влива в морето . Да видя как ще съборите Хелената .

    18:44 13.10.2025

  • 35 И тъй до края на света...

    4 0 Отговор
    Досега трябваше да има хора в затвора!

    18:44 13.10.2025

  • 36 Стоян

    3 0 Отговор
    А защо само по морето? Нека се извърши проверка за цялата страна!!!

    19:06 13.10.2025

  • 37 ДОН КИХОТ

    4 0 Отговор
    ТОВА Е ПОЛЕЗНО НАЙ ДОСТВЕРНО НАЧИНАНИЕ ОБИКОЛИ ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ ЗА ДА Я ОБИКНЕШ.
    ПО ПРИНЦИП МНОГО СА ДОБРИ ТИЯ ПО БЪТАНЕТО НА РОМСКИТЕ КОЛИБИ И КЪЩИ.
    ТО И ПРОТИВО.ЗАКОННИ ЗАВЕДЕНИЯ ИМА И ДР. ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НЕ САМО ПО МОРЕТО. НЯМА КАКВО ДА ШАКЪЛКАВЯТ.ВИНАТА Е В ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДАЛИ РАБОТЯТ КАКТО ТРЯБВА КОЛКО КАКВО И КОГА ТЕ СА.БЕЗ.КОНТРОЛ И РЕВИЗИЙ ПРОВЕРКИ НА МЕСТО. ФАКТ. ИНАЧЕ РЕДОВНО ВЗИМАТ ЗАПЛАТИ ВЪРТЯТ И ДАЛАВЕРИ. ТИЯ СА ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. ДАЖЕ И ПРЕМИЙ ВЗИМАТ И ЗАПЛАТИТЕ ИМ ВДИГНАЛИ И ТРИНАЙСТА КОЛЕДНА ЗАПЛАТА ЩЕ ВЗЕМАТ СИГОРНО. ЗА БРАК И ФАЛШ РАБОТА. ТИЯ СА.ЗА.БЕЛЕНЕ.

    19:11 13.10.2025

  • 38 ОРОЗ

    3 0 Отговор
    Типично по нашенски. След дъжд качулка. Комисии , ала - бала .

    23:30 13.10.2025

  • 39 Елате

    4 0 Отговор
    Елате и в кв. Симеоново, да видите засипаните реки и дерета. Има построени къщи в Стара река и изведени канализации в реките. Всички, които живеят до реките и деретата са извели фекалиите си в тях. Даже Софиянски е усвоил дерето за да си направи паркинг. Всичко е леж.

    23:44 13.10.2025

  • 41 Гост

    3 0 Отговор
    И язовирите трябва да се изчистят от незаконни постройки!!!

    15:57 14.10.2025

  • 42 То да е

    3 0 Отговор
    Само черноморието!Кво се правят на много заети и работливи,чак не им отива МЪ....Ш..АВА ГЕРБЕРАСТКОДЕПЕСАРСКА З...Г...А..Н НЯМА ОТТЪРВАНЕ ОТ ВАС И....РОДИ!!!

    16:12 14.10.2025

