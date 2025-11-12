Новини
Над 50% спад на пътните инциденти в участъците с измерване на средна скорост

12 Ноември, 2025 17:41 490 13

През 2024 година в тези участъци са засечени 29 произшествия, каза министърът и допълни, че от въвеждането на измерването на средната скорост те са 14

Броят произшествия в контролираните пътни участъци за средна скорост намалява с над 50 на сто, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия.

През 2024 година в тези участъци са засечени 29 произшествия, каза министърът и допълни, че от въвеждането на измерването на средната скорост те са 14, с тенденцията да намаляват, което е с повече от 50 процента намаление спрямо миналата година.

Той припомни, че от 7 септември започна засичането на средна скорост с влизането в сила на последните изменения в Закона за движение по пътищата и сертифицирането на съответните участъци. Процесът по сертифициране продължава, като се увеличава броят на порталните рамки и участъците, обхванати от мярката, каза още Иванов.

Министърът каза, че почти няма пътни произшествия в контролираните участъци, с изключение на един участък на АМ "Тракия", като изтъкна, че дори и там те се случват предимно заради неспазване на дистанцията.

Иванов съобщи, че досега от Националното тол управление са изпратили към Министерството на вътрешните работи сигнали за над 42 000 нарушения за превишение на скоростта.

Той посочи, че когато започне ефективното връчване на наказателните постановления (актовете) от Министерството на вътрешните работи, тези нарушения ще спаднат и произшествията ще бъдат още по-малко.

Министърът заяви, че това не отменя ангажимента и на ведомството, и на Агенция "Пътна инфраструктура" да продължава да строи магистралите, защото това е най-сигурният и безопасен начин за стигане от една точка до друга в страната. Той изрази надежда, че с подкрепата на Народното събрание АПИ ще продължи през 2026 г. строителството на АМ "Хемус" и завършването на АМ "Струма".

Министърът напомни, че вече почти изцяло е въведена функционалността на изградената преди години тол система, като освен средната скорост, вече се измерва и така нареченото претоварване и посочи, че наложените санкции вече надхвърлят 1 милион лева и по думите му те ефикасно влизат в сметката на Националното тол управление. Това е за мен, предполагам и за всички нас, голямо постижение, защото по този начин на практика се извършва превенция по отношение на разрушаването на републиканската пътна инфраструктура, тъй като един от основните проблеми, знаете, е претоварването, посочи министър Иванов. Той каза, че досега има 10 точки, на които се отчита претоварване, като до края на следващата година амбицията на Националното тол управление е те да бъдат 100. Това означава, че ще имаме такъв всеобхватен мащабен контрол по отношение на претоварването, че едва ли някой би си позволил лукса да се движи претоварен по българските пътища, заяви министърът


  • 1 честен ционист

    11 5 Отговор
    Скоро като бензинът стане 5 евро/л пътните инциденти ще станат близо но 0.

    17:43 12.11.2025

  • 3 ООрана държава

    11 0 Отговор
    От 2 на 1 месечно... На тия участъци по принцип няма инциденти, това се направи за точене на шофьорите а в същото време рисковите участъци си остават все така опасни и с висока концентрация на птп...

    17:48 12.11.2025

  • 5 Бай Георги

    7 0 Отговор
    Смешник,в тези участъци почти е нямало катастрофи.Какви са тези министри,какво е това чудо.

    17:49 12.11.2025

  • 6 Да,бе

    5 0 Отговор
    Произшествията по-малко пък загиналите повече...Далавера та дрънка.

    17:50 12.11.2025

  • 7 хващай лопатата селянин

    5 0 Отговор
    аман от статисти бе, не ремонтират пътищата дай им само по телвизора да се показват

    17:53 12.11.2025

  • 8 оня с коня

    2 0 Отговор
    чантаджийте трябва да се изгонят от топлите им местенца тия нищо не работят само пари лапат

    17:55 12.11.2025

  • 9 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    17:56 12.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    БГ добитъка щастливо се избива в пътната СВО.

    Окрилен от светлото евроБъдеще и влизането в клуба на богатите (разбирай задлъжнелите).

    17:59 12.11.2025

  • 11 много особен управител

    3 0 Отговор
    Тези над 1 млн. от глоби влизат в чекмеджето на Боко и Шиши. Хубаво построени и издържливи пътища няма да видите.

    18:00 12.11.2025

  • 12 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Режимът в БГто има крещяща нужда от пари,които ще дойдат от глоби за щяло и нещяло по пътищата

    18:01 12.11.2025

  • 13 Още новини от Украйна

    2 0 Отговор
    След ликвидацията на Лукойл инцидентите ще намалеят с още 70%

    18:03 12.11.2025

