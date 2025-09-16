Асен Василев: Политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани

Председателят на „Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира днес пред медии предстоящия дебат по вота на недоверие с думите: „Надявам се да имаме един истински дебат, защото това, което виждаме в момента е, че политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани. Завладени са ключови органи на държавата, пълен провал в политиката в МВР и въобще в сектор „Правосъдие", няма справедливост, замразени са всички доходи и се обяснява, че пари няма за никой друг освен силовите структури и пълен провал абсолютно на така прокламираните с големи фанфари опити да се овладеят цените."
„Всички хора са си купили пособия за първия учебен ден на децата и могат да видят много добре какво се случва", посочи Асен Василев и допълни: „Тепърва ни очакват и завишените сметки за ток, за парно, всичко, което за една година се вдигна повече, отколкото за последните три години, взети заедно."
Председателят на „Продължаваме Промяната" призова като за начало да бъдат вдигнати доходите на хората. Асен Василев даде за пример, че отлежава в деловодството внесените от ПП законодателни текстове, с които да се разреши въпросът с втората година майчинство и възможността майките да могат да получават в пълен размер средствата, като се върнат на работа през втората година от майчинството. Законопроектът трябва да бъде приет, за да бъде включен в бюджета за 2026 г.
Пред журналисти Асен Василев подчерта: „Ако отидем във вътрешен ред и сигурност – къде са боди камерите на полицаите? Кога МВР ще спре да лъже за случая в Русе? Кога ще понесат последствия хората, които излъгаха? Поискана е оставката на Митов, нещо да се придвижва? До такава степен е завладяно правителството, че областният управител на Разград още е областен управител, въпреки че се прехвърли от ГЕРБ в „Ново начало". „Ново начало" официално в правителството ли е? Вие си отговорете."
„Като погледнем какво се случва с областния управител в Разград, ще разберем дали това е кабинет на „Ново начало", подкрепян от ГЕРБ или на ГЕРБ, подкрепян от „Ново начало"", завърши изявлението пред медиите председателят на „Продължаваме Промяната
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #4, #5, #8, #21
17:25 16.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #22, #41
17:26 16.09.2025
3 Тоя
Фотофиниша не може да отчете кой от двамата лъжци печели надпреварата...
17:27 16.09.2025
4 1357
До коментар #1 от "Сталин":Аз ще ти кажа ама ще се обидиш ,сещай се
17:27 16.09.2025
5 честен ционист
До коментар #1 от "Сталин":Киро е пуснал брада и мустак и съвсем е заприличал на героя на Бен Афлек от филма Арго 2012. Значи намближава моментът, когато ще се укрие у Канадското посолство.
17:27 16.09.2025
6 Наблюдател
За тези 70% ли които от инат и простотия не отидоха да гласуват?
Или за онези със зависимостите, които си продадоха гласа на мафията за 2 кебабчета?
Или за продажниците, които за 30 сребърника продадоха и род и Родина?
То с малко мозък трудно се живее, а после целият свят е крив, че не са ни поднесли свободата и просперитета на тепсия и директно в кръчмата.
Коментиран от #46
17:28 16.09.2025
7 Проектанта
17:28 16.09.2025
8 Е че
До коментар #1 от "Сталин":ТИ СИ ПРЕД НЕГО НА ПАРАПЕТА...
ЗАТОВА НЕ ГО ВИЖДАЖБШ.
РУСКИ, ЧЕСТИТО !!!
17:28 16.09.2025
9 Ако бях те подчинили всички служби
Вие изпрахте и Боко и шише и така сте се обвързали в тези свински черва на свиня яла тиква и се оцветила че предизвиквате отвращения с гнусните си физиономии и миризма която се усеща на километри.
Само да ви кажа че не съм привърженик на нито една партия а на истината.
17:29 16.09.2025
10 Файърфлай
17:31 16.09.2025
11 Крадеца
17:32 16.09.2025
12 Промяна
17:32 16.09.2025
13 Хората
17:35 16.09.2025
14 Милиционер
17:37 16.09.2025
15 Последния Софиянец
17:39 16.09.2025
16 Селянин
17:39 16.09.2025
17 Днес
17:41 16.09.2025
18 Промяна
17:42 16.09.2025
19 Хмммм
17:43 16.09.2025
20 Преди
17:44 16.09.2025
21 Елементарно,
До коментар #1 от "Сталин":Ленчето е в годишен отпуск, а ти я заместваш по член 64 на парапета.
Затова не го виждаш, но усешташ член-а .
17:48 16.09.2025
22 Да те светна по въпроса:
До коментар #2 от "честен ционист":Тиквата, С.винкята, и пеевско-герберските депутати и министри са мастити милионери. Бедните са тези които се трудят истински, но не получават нищо. Дебелите им прибират всичко.
17:50 16.09.2025
23 Никой не вярва на ПП ДБ
17:50 16.09.2025
24 Знайко
Много бързо 500 000 българи на минимална заплата могат от 1 януари 2026 да забогатеят с над 50 евро на месец, като гласувате въвеждане на "необлагаем минимум" в размер минималната заплата и прогресивен данък доход.
Тези 500 000 мизерстващи са ваши избиратели, погрижат се, да мизеруват по-малко.
17:50 16.09.2025
25 Цвете
Коментиран от #29
17:52 16.09.2025
26 Истината
През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.
17:52 16.09.2025
27 Предатели
17:52 16.09.2025
28 Промяна
Коментиран от #44
17:53 16.09.2025
29 Промяна
До коментар #25 от "Цвете":25 ТОЗИ БОТ С ГОЛЕМИ БУКВИ ДРАСКА ЛЪЖЛИВИТЕ СИ ГНУСОТИИИИ 25 БОТ ЛЪЖЛИВ ЛИ ЗАДЕЙСТВАН ОТ ДРУЖИНКАТА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
17:55 16.09.2025
30 Цвете
Коментиран от #33, #37
17:56 16.09.2025
31 Рангел
17:58 16.09.2025
32 Добромир Живков Маркет Линкс
17:58 16.09.2025
33 честен ционист
До коментар #30 от "Цвете":И ти като цвететето ухаеш, дори като продължават да го тъпчат.
17:58 16.09.2025
34 Цвете
17:58 16.09.2025
35 Име
17:59 16.09.2025
36 А точка В
17:59 16.09.2025
37 Файърфлай
До коментар #30 от "Цвете":Ами,ще повярват на кукуво лято.Особенно за външната им политика...
18:01 16.09.2025
38 Петър
18:02 16.09.2025
39 Така си е
18:05 16.09.2025
40 Сатана Z
18:05 16.09.2025
41 Весело
До коментар #2 от "честен ционист":"В клуба на богатите бедните го духат."
Под "клуба на богатите"аз разбирам БСП, ГЕРБ, ДПС, ИТН
18:10 16.09.2025
42 ЕДГАР КЕЙСИ
18:12 16.09.2025
43 Тома
18:13 16.09.2025
44 Кабамилионеров
До коментар #28 от "Промяна":Аз знам защо защитавам ГЕПИ и Маг..нита,зарад милионите в джоба ми,ами ,ти бе тъ.п ени...чар,защо.
18:13 16.09.2025
45 Герб са корупцията у нас!
• Провал в МВР и сектор „Правосъдие“, включително случая в Русе;
• Липса на справедливост и прозрачност;
• Замразени доходи, освен за силовите структури;
• Високи цени и повишени сметки за ток и парно;
• Неодобрени законопроекти, например за втората година от майчинството;
• Съмнителни политически назначения, като случая с областния управител в Разград.
Коментиран от #48
18:16 16.09.2025
46 До Наблюдател
До коментар #6 от "Наблюдател":Не мога да се съглася с теб, че тези над 70% не желаят да гласуват. Питам те за кого???. За дебилите от ПП-ДБ, за мутрите и крадците от ГЕРБ, ДПС, или за останалите техни опорки?. При условие, че изборите се фалшифицират и гласа ти отива за нашите хора. Предполагам видя това при Величие. От 1990г се започна при първите "демократични" избори, та до днес. Партията майка заедно с нейните перца и крилца+ службите до днес държи властта. Предполагам ти стана ясно, ако можеш обори ме.
18:18 16.09.2025
47 хаха
18:19 16.09.2025
48 Промяна
До коментар #45 от "Герб са корупцията у нас!":Много лъжеш много лъжеш много лъжеш
18:20 16.09.2025