Асен Василев: Политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани

Асен Василев: Политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани

16 Септември, 2025 17:21 839 48

  • асен василев-
  • политика-
  • правителство-
  • обедняване-
  • български граждани

Кога МВР ще спре да лъже за случая в Русе? Кога ще понесат последствия хората, които излъгаха? Поискана е оставката на Митов, нещо да се придвижва?, попита председателят на ПП

Асен Василев: Политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира днес пред медии предстоящия дебат по вота на недоверие с думите: „Надявам се да имаме един истински дебат, защото това, което виждаме в момента е, че политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани. Завладени са ключови органи на държавата, пълен провал в политиката в МВР и въобще в сектор „Правосъдие", няма справедливост, замразени са всички доходи и се обяснява, че пари няма за никой друг освен силовите структури и пълен провал абсолютно на така прокламираните с големи фанфари опити да се овладеят цените."

„Всички хора са си купили пособия за първия учебен ден на децата и могат да видят много добре какво се случва", посочи Асен Василев и допълни: „Тепърва ни очакват и завишените сметки за ток, за парно, всичко, което за една година се вдигна повече, отколкото за последните три години, взети заедно."

Председателят на „Продължаваме Промяната" призова като за начало да бъдат вдигнати доходите на хората. Асен Василев даде за пример, че отлежава в деловодството внесените от ПП законодателни текстове, с които да се разреши въпросът с втората година майчинство и възможността майките да могат да получават в пълен размер средствата, като се върнат на работа през втората година от майчинството. Законопроектът трябва да бъде приет, за да бъде включен в бюджета за 2026 г.

Пред журналисти Асен Василев подчерта: „Ако отидем във вътрешен ред и сигурност – къде са боди камерите на полицаите? Кога МВР ще спре да лъже за случая в Русе? Кога ще понесат последствия хората, които излъгаха? Поискана е оставката на Митов, нещо да се придвижва? До такава степен е завладяно правителството, че областният управител на Разград още е областен управител, въпреки че се прехвърли от ГЕРБ в „Ново начало". „Ново начало" официално в правителството ли е? Вие си отговорете."

„Като погледнем какво се случва с областния управител в Разград, ще разберем дали това е кабинет на „Ново начало", подкрепян от ГЕРБ или на ГЕРБ, подкрепян от „Ново начало"", завърши изявлението пред медиите председателят на „Продължаваме Промяната


  • 1 Сталин

    9 19 Отговор
    Абе къде е батко-Киру

    Коментиран от #4, #5, #8, #21

    17:25 16.09.2025

  • 2 честен ционист

    15 7 Отговор
    В клуба на богатите бедните го духат.

    Коментиран от #22, #41

    17:26 16.09.2025

  • 3 Тоя

    9 13 Отговор
    И краварката в ЛЕВИЯ ЪГЪЛ, са борят за първо място в Гинес.
    Фотофиниша не може да отчете кой от двамата лъжци печели надпреварата...

    17:27 16.09.2025

  • 4 1357

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Аз ще ти кажа ама ще се обидиш ,сещай се

    17:27 16.09.2025

  • 5 честен ционист

    13 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Киро е пуснал брада и мустак и съвсем е заприличал на героя на Бен Афлек от филма Арго 2012. Значи намближава моментът, когато ще се укрие у Канадското посолство.

    17:27 16.09.2025

  • 6 Наблюдател

    15 7 Отговор
    За кои български граждани говорите?
    За тези 70% ли които от инат и простотия не отидоха да гласуват?
    Или за онези със зависимостите, които си продадоха гласа на мафията за 2 кебабчета?
    Или за продажниците, които за 30 сребърника продадоха и род и Родина?

    То с малко мозък трудно се живее, а после целият свят е крив, че не са ни поднесли свободата и просперитета на тепсия и директно в кръчмата.

    Коментиран от #46

    17:28 16.09.2025

  • 7 Проектанта

    17 11 Отговор
    За съжаление казаното от А. Василев е верно

    17:28 16.09.2025

  • 8 Е че

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    ТИ СИ ПРЕД НЕГО НА ПАРАПЕТА...
    ЗАТОВА НЕ ГО ВИЖДАЖБШ.
    РУСКИ, ЧЕСТИТО !!!

    17:28 16.09.2025

  • 9 Ако бях те подчинили всички служби

    10 7 Отговор
    сега щяхте да бъдете номер едно. Но един запис ви прецака. Подкрепя тези които все още папкат около вас а личности които гласуваха и разбраха какво представлявате се отдръпнаха. България не не България а българският политически живот е една кочина и няма никакъв шанс това да се промени.
    Вие изпрахте и Боко и шише и така сте се обвързали в тези свински черва на свиня яла тиква и се оцветила че предизвиквате отвращения с гнусните си физиономии и миризма която се усеща на километри.
    Само да ви кажа че не съм привърженик на нито една партия а на истината.

    17:29 16.09.2025

  • 10 Файърфлай

    6 4 Отговор
    "Скъпи съселяни.Като знаем вашето окаяно състояние... ,Нашата партия ще предприеме Най-решителни мерки...Слуги трябват на народа,не господари".Откъс от великия БГ филм "Господин за един ден".Който не го е гледал,горещо му го препоръчвам.

    17:31 16.09.2025

  • 11 Крадеца

    4 9 Отговор
    излезнал на рубежа. Докато тиражирате крадци и лъжци, все България ще е последна по всичко и все ще има такива отпадъци да решат и чешат народа.

    17:32 16.09.2025

  • 12 Промяна

    8 14 Отговор
    АСЕН ВАСИЛЕВ СЕ ЗАМИСЛИЛ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ АСЕН ВАСИЛЕВ СЕ ЗАМИСЛИЛ ЗАБЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТВРАТИТЕЛНА ЛЪЖА ВАСИЛЕВ ОТВРАТИТЕЛНА ЛЪЖА ВАСИЛЕВ ЦИНИК

    17:32 16.09.2025

  • 13 Хората

    8 4 Отговор
    не виждат никаква перспектива за тях и децата им в това правителство , докарало държавата и народа на дъното ! Час по - скоро трябва да се маха !

    17:35 16.09.2025

  • 14 Милиционер

    11 6 Отговор
    Аз забогатях двойно, вдигнаха заплатата с 50%, взимам и пенсия, бонуси, екстри, доволен съм

    17:37 16.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    1 14 Отговор
    Кокорчо ни набута в еврозоната.

    17:39 16.09.2025

  • 16 Селянин

    4 0 Отговор
    А аз ставам все по - добре !

    17:39 16.09.2025

  • 17 Днес

    4 1 Отговор
    купих захар за ракия,лев и 19 ..

    17:41 16.09.2025

  • 18 Промяна

    4 9 Отговор
    Шарлатани Пропутинисти Божкови Гелове Дерибеи Измамници щели дружно да свалят правителството

    17:42 16.09.2025

  • 19 Хмммм

    5 1 Отговор
    Щом с депутатска заплата се оплакваш,явно яко си усвоявал....

    17:43 16.09.2025

  • 20 Преди

    5 2 Отговор
    ареста на Коцев ,как беше ?

    17:44 16.09.2025

  • 21 Елементарно,

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ленчето е в годишен отпуск, а ти я заместваш по член 64 на парапета.
    Затова не го виждаш, но усешташ член-а .

    17:48 16.09.2025

  • 22 Да те светна по въпроса:

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Тиквата, С.винкята, и пеевско-герберските депутати и министри са мастити милионери. Бедните са тези които се трудят истински, но не получават нищо. Дебелите им прибират всичко.

    17:50 16.09.2025

  • 23 Никой не вярва на ПП ДБ

    5 9 Отговор
    Има ли изобщо някой,който на вярва на този компроментиран чавек,със много съмнителна репутация?! Асен Василев доказа във времето,че намеренията му не са чисти..

    17:50 16.09.2025

  • 24 Знайко

    5 2 Отговор
    Ало Василев, ало ППДБ, ало ГЕРБ, ало БСП, ало ИТН, ало "Възраждане" ...
    Много бързо 500 000 българи на минимална заплата могат от 1 януари 2026 да забогатеят с над 50 евро на месец, като гласувате въвеждане на "необлагаем минимум" в размер минималната заплата и прогресивен данък доход.

    Тези 500 000 мизерстващи са ваши избиратели, погрижат се, да мизеруват по-малко.

    17:50 16.09.2025

  • 25 Цвете

    5 3 Отговор
    СЕГА ВИЕ СТЕ НА ХОД.АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗКАЖЕ НА ГЛАС, ЗА ДА ТРЪГНАТ РАБОТИТЕ ВИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. ДЕЙСТВАЙТЕ, ТОГАВА ВСИЧКИ ЩЕ ПОВЯРВАТ ВЪВ ВАС. 🐖🐖🐖🎃🎃🎃📻🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #29

    17:52 16.09.2025

  • 26 Истината

    4 7 Отговор
    Третото правителство на Борисов предаде власта на служебния кабинет на Радев на 29 май 2021 година. От тези 4 години 9 месеца ГЕРБ Ново начало не са били във властта ...2- те служебни правителства на Радев по 2 месеца и 5-те месеца правителство на Кирил Петков.
    През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.

    17:52 16.09.2025

  • 27 Предатели

    1 3 Отговор
    България е предавана от хора като поп Кръстю и Димитър Общи от времето на Васил Левски до сега. След него видяхме много други предатели в историята , така че не очаквайте нещо хубаво да се случи в тази държава , такава е нейната съдба.

    17:52 16.09.2025

  • 28 Промяна

    4 6 Отговор
    Защо Лъжеш Защо манипулираш Защо заблуждаваш Защо саботираш

    Коментиран от #44

    17:53 16.09.2025

  • 29 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    25 ТОЗИ БОТ С ГОЛЕМИ БУКВИ ДРАСКА ЛЪЖЛИВИТЕ СИ ГНУСОТИИИИ 25 БОТ ЛЪЖЛИВ ЛИ ЗАДЕЙСТВАН ОТ ДРУЖИНКАТА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    17:55 16.09.2025

  • 30 Цвете

    4 2 Отговор
    СЕГА ВИЕ СТЕ НА ХОД.АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗКАЖЕ НА ГЛАС, ЗА ДА ТРЪГНАТ РАБОТИТЕ ВИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. ДЕЙСТВАЙТЕ, ТОГАВА ВСИЧКИ ЩЕ ПОВЯРВАТ ВЪВ ВАС. 🐖🐖🐖🎃🎃🎃📻🇧🇬🇧🇬🇧🇬

17:56 16.09.2025

    Коментиран от #33, #37

    17:56 16.09.2025

  • 31 Рангел

    1 5 Отговор
    Ами ела на село Асенчо !

    17:58 16.09.2025

  • 32 Добромир Живков Маркет Линкс

    4 2 Отговор
    Доверието в правителството е най ниско в правителство от 25 години. 21 процента доверие и спада с 6 процента от януари до август. Това управление е нелигитимно с доверие 1/5 от населението. А управлява четворна мафиотска и грабителска коалиция!

    17:58 16.09.2025

  • 33 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Цвете":

    И ти като цвететето ухаеш, дори като продължават да го тъпчат.

    17:58 16.09.2025

  • 34 Цвете

    4 3 Отговор
    СЕГА ВИЕ СТЕ НА ХОД.АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗКАЖЕ НА ГЛАС, ЗА ДА ТРЪГНАТ РАБОТИТЕ ВИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. ДЕЙСТВАЙТЕ, ТОГАВА ВСИЧКИ ЩЕ ПОВЯРВАТ ВЪВ ВАС. 🐖🐖🐖🎃🎃🎃📻🇧🇬🇧🇬🇧🇬

17:58 16.09.2025

    17:58 16.09.2025

  • 35 Име

    1 5 Отговор
    И приемането на еврото води до обедняване, но гласувахте "за", нали?

    17:59 16.09.2025

  • 36 А точка В

    2 1 Отговор
    След ареста на Паскал,рязко обедняхме !

    17:59 16.09.2025

  • 37 Файърфлай

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Цвете":

    Ами,ще повярват на кукуво лято.Особенно за външната им политика...

    18:01 16.09.2025

  • 38 Петър

    3 3 Отговор
    В случая Асен Василев е прав.

    18:02 16.09.2025

  • 39 Така си е

    4 3 Отговор
    Парите са колкото са. За да може далавераджиите от Герб и ко да лапат, някой трябва да получи по-малко, и когато управляват Герб и Дпс, обикновено прецаканите са обикновените хора. Затова и толкова мразят Асен Василев, който пренасочи парите към пенсии и социални плащания и мафията ИЗГЛАДНЯ.

    18:05 16.09.2025

  • 40 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Народното събрание отхвърли искането на опозицията да се изслуша министъра на вътрешните работи Даниел Митов за състоянието на МВР,за необосновано високите заплати в системата и защо е манипулирал случая в Русе. С гласовете на ГЕРБ,ДПС-Пеевски и подлогите им ИТН. БСП се усети и се въздържа. Мафията на власт ГЕРБ-Пеевски-ИТН,не желаят народа да чуе истината. Идват жестоки дни за същата тази мафия и няма да им се размине.

    18:05 16.09.2025

  • 41 Весело

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    "В клуба на богатите бедните го духат."

    Под "клуба на богатите"аз разбирам БСП, ГЕРБ, ДПС, ИТН

    18:10 16.09.2025

  • 42 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    ТОZИ ШАРЛАТАНИН И КРАДЕЦ , ЗАЩО ................... ОЩЕ СЕ КОКОРИ НА СВОБОДА , А НЕ Е В ЗАТВОРА , ТАМ ДА СЕ КОКОРИ ? ? ? ................... ФАКТ !

    18:12 16.09.2025

  • 43 Тома

    2 2 Отговор
    Ако бяхте вкарали тиквата в затвора сега нямаше да ревеш батко.Испанците ви донесоха данни за пране на пари от бойчето а вие се правихте на луди.

    18:13 16.09.2025

  • 44 Кабамилионеров

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    Аз знам защо защитавам ГЕПИ и Маг..нита,зарад милионите в джоба ми,ами ,ти бе тъ.п ени...чар,защо.

    18:13 16.09.2025

  • 45 Герб са корупцията у нас!

    1 1 Отговор
    • Икономическо обедняване на гражданите;
    • Провал в МВР и сектор „Правосъдие“, включително случая в Русе;
    • Липса на справедливост и прозрачност;
    • Замразени доходи, освен за силовите структури;
    • Високи цени и повишени сметки за ток и парно;
    • Неодобрени законопроекти, например за втората година от майчинството;
    • Съмнителни политически назначения, като случая с областния управител в Разград.

    Коментиран от #48

    18:16 16.09.2025

  • 46 До Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Не мога да се съглася с теб, че тези над 70% не желаят да гласуват. Питам те за кого???. За дебилите от ПП-ДБ, за мутрите и крадците от ГЕРБ, ДПС, или за останалите техни опорки?. При условие, че изборите се фалшифицират и гласа ти отива за нашите хора. Предполагам видя това при Величие. От 1990г се започна при първите "демократични" избори, та до днес. Партията майка заедно с нейните перца и крилца+ службите до днес държи властта. Предполагам ти стана ясно, ако можеш обори ме.

    18:18 16.09.2025

  • 47 хаха

    0 0 Отговор
    Този същият сега реве за цените, ама до 8.7 гръмко тръбеше как приемането на еврото няма грам да доведе до инфлация, то и инфлация няма никаква и бюджетът е слънце и затова и отговаряме на критериите за еврозоната. Сега какво се прави на загрижен за народа, след като го заби с еврото в неподходящ момент? Няма лошо при готовност на страната и стабилна еврозона да влезем. Сега просто ни ние сме наред, ни страните там са стабилни те самите с огромния си външен дълг, политическа нестабилност, икономики в рецесия.

    18:19 16.09.2025

  • 48 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Герб са корупцията у нас!":

    Много лъжеш много лъжеш много лъжеш

    18:20 16.09.2025

