Асен Василев: Политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани

Председателят на „Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира днес пред медии предстоящия дебат по вота на недоверие с думите: „Надявам се да имаме един истински дебат, защото това, което виждаме в момента е, че политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани. Завладени са ключови органи на държавата, пълен провал в политиката в МВР и въобще в сектор „Правосъдие", няма справедливост, замразени са всички доходи и се обяснява, че пари няма за никой друг освен силовите структури и пълен провал абсолютно на така прокламираните с големи фанфари опити да се овладеят цените."

„Всички хора са си купили пособия за първия учебен ден на децата и могат да видят много добре какво се случва", посочи Асен Василев и допълни: „Тепърва ни очакват и завишените сметки за ток, за парно, всичко, което за една година се вдигна повече, отколкото за последните три години, взети заедно."

Председателят на „Продължаваме Промяната" призова като за начало да бъдат вдигнати доходите на хората. Асен Василев даде за пример, че отлежава в деловодството внесените от ПП законодателни текстове, с които да се разреши въпросът с втората година майчинство и възможността майките да могат да получават в пълен размер средствата, като се върнат на работа през втората година от майчинството. Законопроектът трябва да бъде приет, за да бъде включен в бюджета за 2026 г.

Пред журналисти Асен Василев подчерта: „Ако отидем във вътрешен ред и сигурност – къде са боди камерите на полицаите? Кога МВР ще спре да лъже за случая в Русе? Кога ще понесат последствия хората, които излъгаха? Поискана е оставката на Митов, нещо да се придвижва? До такава степен е завладяно правителството, че областният управител на Разград още е областен управител, въпреки че се прехвърли от ГЕРБ в „Ново начало". „Ново начало" официално в правителството ли е? Вие си отговорете."

„Като погледнем какво се случва с областния управител в Разград, ще разберем дали това е кабинет на „Ново начало", подкрепян от ГЕРБ или на ГЕРБ, подкрепян от „Ново начало"", завърши изявлението пред медиите председателят на „Продължаваме Промяната