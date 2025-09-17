Новини
Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началната ѝ дата и час

Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началната ѝ дата и час

17 Септември, 2025 14:57 747 12

При ползване на платената републиканска пътна мрежа без купена такава дължимата минимална пътна такса се предвижда да бъде колкото цената на еднодневната винетка

Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началната ѝ дата и час - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. По този начин нормативният акт се синхронизира с Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури, чиито изисквания са въведени в националното законодателство с промените в Закона за пътищата.

Въвежда се електронна винетка със срок 24 часа, считано от началната ѝ дата и час на валидност, за пътните превозни средства до 3,5 тона. При ползване на платената републиканска пътна мрежа без купена такава дължимата минимална пътна такса се предвижда да бъде колкото цената на еднодневната винетка.

В ценообразуването за преминаване на база изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и автобуси над 3,5 тона се залага и екологичен компонент чрез въвеждането на такса за външни разходи за емисии СО2, дължащи се на трафика. Толтаксите се предвижда да се определят според техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средства, броя на осите, общата технически допустима максимална маса, екологичната категория ЕВРО и според класа емисии СО2 и специфични емисии СО2 на превозното средство. Целта е чрез финансови стимули да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като за замърсяващите повече автомобили да се дължат по-високи такси, в съответствие с принципа "замърсителят плаща".

Пътните превозни средства над 3,5 тона ще попадат в един от определените пет класа емисии въглероден диоксид. В клас 4, например, ще са тези с ниски емисии, а в клас 5 – превозни средства с нулеви емисии. На всеки шест години след датата на първата регистрация следва да се преразглежда класификацията на пътните превозни средства към клас емисии на CO2 2 или 3.

В документа е заложено още приходите от екологичния компонент да се използват за инвестиции в нисковъглероден транспорт, подобряване на пътната инфраструктура, финансиране на климатични и екологични мерки и други.

Чрез създаването на нов раздел в глава 3 на наредбата се уреждат ред и условия, при които Агенция "Пътна инфраструктура" ще предоставя достъп на Националната агенция за приходите и на Агенция "Митници" до данни в Електронната система за събиране на толтакси.


  • 1 честен ционист

    5 7 Отговор
    После и за 15мин. Нали си знаете.

    Коментиран от #4

    15:01 17.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    А такса, че дишаме и оставяме въглероден отпечатък кога ще въведете? Чакам с нетърпение. На следващите евроизбори ще гласувам за копейките.

    15:02 17.09.2025

  • 3 некъпан и жаден

    8 0 Отговор
    България освен трудово-възпитателен концлагер, съвсем вече придобива вид и на електронен концлагер.

    15:02 17.09.2025

  • 4 Да де, ама

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    за магистралите иди дойди, ама за останалите пътища?! Дупка до дупкаи кърпеж до кърпеж. Не са пипани от бай Тошово време, но парите за тях са вметките на Борисов и Шиши.

    15:03 17.09.2025

  • 5 паметник на ТАТО във всеки град

    5 1 Отговор
    тато ви построи пътища дето още не можете да ги изкърпите без винетки

    ама сега три данъка и пътища няма


    акциз на горивата, данък пътища, винетка и тол такса , а всичко е дупка до дупка

    Коментиран от #8

    15:06 17.09.2025

  • 6 спасението е рязане на тол камерите

    3 1 Отговор
    скоро народа ще вземе да рече тия тол камери само почакйте и ще видите ефекта, как ще падат по асвалта тия дереци

    15:07 17.09.2025

  • 7 Порно

    2 0 Отговор
    В полза на турските гастарбайтери, да плащат по малко. Ново начало е това

    15:08 17.09.2025

  • 8 Абсолютно!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    Ежедневни са кражбите на калинките на Борисов и Шишкото и още има за крадене от това което беше създадено по Т. Живково време.

    15:21 17.09.2025

  • 9 голям кеф

    4 0 Отговор
    важното е че офцеете рупат и блеят , и скоро идва еврото и хептен ще изблеят всичките овффце

    15:25 17.09.2025

  • 10 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #11

    15:26 17.09.2025

  • 11 мечо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    ште те дукладвам вав полицята внимаваи

    15:33 17.09.2025

  • 12 Чунчо

    0 1 Отговор
    някой разбра ли нещо от написаното !? нека ми поясни !

    15:44 17.09.2025

