Цените на винетките през новата година няма да се променят
  Тема: Войната на пътя

Цените на винетките през новата година няма да се променят

8 Декември, 2025 12:08 768 11

Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През първите два месеца на 2026 г. изтича срокът на валидност на над 682 хил. годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. изтичат през януари, а над 371 хил. през февруари.

На интернет страницата www.bgtoll.bg от бутона „Проверка на винетка“ след въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки може да провери и получи информация за крайния срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

Цените на винетките през 2026 г. ще са същите каквито са и в момента. От 1 януари 2026 г. те ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от потребителите. Националното тол управление напомня, че винетка може да бъде купена до 30 календарни дни по-рано, което помага на шофьорите да планират навреме пътуванията си около празниците за посрещане на Коледа и Нова година. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната европейска валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените в евро и лева са следните:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.);Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.);Месечна – 15,34 евро (30 лв.);Седмична – 7,67 евро (15 лв.);Уикенд – 5,11 евро (10 лв.);Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) - в сила от 3 февруари 2026 г.

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 6 Отговор
    Номинално?

    12:10 08.12.2025

  • 2 специалист в кражбите

    2 1 Отговор
    Еднодневна винетка?

    12:11 08.12.2025

  • 3 Така, така

    7 1 Отговор
    Те винетките ще се увеличат от самосебеси, тези театри сме ги гледали.

    12:13 08.12.2025

  • 4 Интересно

    3 0 Отговор
    Цените на билетите на лифтът за Рилски езера леееекичко се били покачили.
    Но, аз пак изслушах редовното "държавата гарантира" по радио ефирът, и ми олекна.

    12:44 08.12.2025

  • 5 1488

    5 0 Отговор
    чекмеджан бей ви го каза
    цените ще са същите, само валутата се сменя

    12:48 08.12.2025

  • 6 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Е ти да видиш!!!

    13:11 08.12.2025

  • 7 от Швейцария

    1 0 Отговор
    Тука е 40 франка

    13:31 08.12.2025

  • 8 Златан

    0 0 Отговор
    Това просто не е редно. Искаме хубави пътища и нормална инфраструктура, но не актуализираме таксите за винетки! В бюджета ни зее дупка, а приходите от пътни такси не са осъвременявани от 10 години!
    Като иска Ганча да пътува с Голфа, би трябвало да си плаща, така е в нормалните държави.

    13:50 08.12.2025

  • 9 Всичко трябва да е гнусно от ГЕРБ

    0 0 Отговор
    МВР са забранили на всички журналисти да пишат срещу Диктатура Бойко Методиев Борисов!

    13:55 08.12.2025

  • 10 селяк

    0 0 Отговор
    те иза много други неща така казаха па какво стана

    13:56 08.12.2025

  • 11 Тотален ад

    0 0 Отговор
    Живеете в МВР свят,не свободен свят на Инквизиция(Прокуратура)!

    13:58 08.12.2025

