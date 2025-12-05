Новини
Столична община и АПИ гарантират пътуване без винетки за софиянци

5 Декември, 2025 15:05 457 4

Хиляди хора от Нови Искър, Панчарево, Витоша, Банкя и Овча купел пътуват всеки ден до работа или училище в София

Хиляди хора от Нови Искър, Панчарево, Витоша, Банкя и Овча купел пътуват всеки ден до работа или училище в София. За тях това не е междуградско пътуване, а ежедневен маршрут вътре в собствената им община. Затова и отпадането на винетките по ключовите пътни участъци, които ползват, продължава да действа. Заедно с Агенция „Пътна инфраструктура“ работим тази политика да бъде трайно гарантирана. Това написа в профила си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

След решението на Столичния общински съвет предстои да подпишем споразумение за съвместно финансиране и поддръжка на републиканските пътища в рамките на града – стъпка, която ще затвърди свободното придвижване без винетка за хората, които всекидневно пътуват между кварталите и центъра.

Още през 2020 г. с постановление на Министерския съвет редица участъци от републиканската пътна мрежа, обслужващи нашите населени места, бяха извадени от винетния списък.

Сред тях са: Владая – участък от Път I-1, кв. „Суходол“ и с. Мало Бучино, гр. Банкя и прилежащите села – части от Път III-189 и III-802 индустриална зона „Европа“ – участък от Път I-8, Волуяк – Път II-81, Долни и Горни Богров, Яна, Желява – Път I-1, Панчарево, Кокаляне, Долни Пасарел – Път II-82, Железница и Плана – Път II-181, Нови Искър – Път II-16.

С предстоящото споразумение Столична община ще поеме поддръжката на тези участъци на своя територия, а АПИ ще осигури дяловото си финансиране.

Продължаваме да работим за по-добра мобилност, прозрачни правила и по-леко ежедневие за всички софиянци – независимо в кой квартал или населено място живеят.


