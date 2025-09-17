Новини
Парк „Врана" отваря до Коледа, входът ще е безплатен

17 Септември, 2025 16:36

По протежението на оградата към бул. "Цариградско шосе" започна кастренето на дървета, за да може да се обезопаси,

Мария Атанасова

Ако всичко е в рамките на нормалното, парк "Врана" може да бъде отворен до края на годината, каза областният управител на София Стефан Арсов пред журналисти в Областната администрация, където се проведе „Ден на отворените врати“.

"Надявам се, ако всичко е в рамките на нормалното, да бъде отворен до края на годината и за Коледа да направим едно прекрасно културно събитие там", каза Арсов.

"Започнали сме административните процедури, надявам се те да не бъдат обжалвани, за да може в рамките на два-три месеца паркът да отвори врати", добави той.

По протежението на оградата към бул. "Цариградско шосе" започна кастренето на дървета, за да може да се обезопаси, обясни Арсов и припомни, че преди няколко месеца имаше паднали дървета, с което се застрашава здравето на хората.

Входът на парк "Врана" ще бъде свободен, каза още в края на август Стефан Арсов. По-рано тази година парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация - София.


  • 1 Роден в НРБ

    5 3 Отговор
    Кво да гледам? Кокалите на пердинанд ли? Дето ни докара две национални катастрофи? И после 26 години гражданска война? Дано изгори Враня барабар с на кобургите.

    16:41 17.09.2025

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 2 Отговор
    В парка Врана ще ви чака една гарга с отрязана човка и ще ви плаши с едни кучета. Съвсем не прилича на калинка.

    16:42 17.09.2025

  • 3 Никакъв

    3 2 Отговор
    Парк Врана там има една луда и пияна която гони с куче

    16:55 17.09.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    6 1 Отговор
    Парк "Врана" винаги е бил собственост на българската държава.Преди 9 септември 1944г. той се е водил като актив на интенданството,както и много други имоти върнати на Симеончо,чиито дядо е дошъл по гол г.з в България и чиито заеми за милиони златни левове са изплатени от народът на България.Друг въпрос е кой и защо му дари нашата собственост???Прокуратурата услужливо мълчи....Не изкривявайте историята по демократично - с празни джобове какво ще си купиш,та да е твое???

    16:56 17.09.2025

  • 5 Оф, аман от тия

    2 1 Отговор
    Тва некви чужденци си мислят че са си вкъщи, нагли и нахални.

    17:10 17.09.2025

  • 6 Ха,ха

    0 1 Отговор
    Къща,къш

    17:11 17.09.2025

