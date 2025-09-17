Парк „Врана“ отваря до Коледа, входът ще е безплатен

Ако всичко е в рамките на нормалното, парк "Врана" може да бъде отворен до края на годината, каза областният управител на София Стефан Арсов пред журналисти в Областната администрация, където се проведе „Ден на отворените врати“.
"Надявам се, ако всичко е в рамките на нормалното, да бъде отворен до края на годината и за Коледа да направим едно прекрасно културно събитие там", каза Арсов.
"Започнали сме административните процедури, надявам се те да не бъдат обжалвани, за да може в рамките на два-три месеца паркът да отвори врати", добави той.
По протежението на оградата към бул. "Цариградско шосе" започна кастренето на дървета, за да може да се обезопаси, обясни Арсов и припомни, че преди няколко месеца имаше паднали дървета, с което се застрашава здравето на хората.
Входът на парк "Врана" ще бъде свободен, каза още в края на август Стефан Арсов. По-рано тази година парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация - София.
