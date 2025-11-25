Пеевски: Още днес кметът Терзиев да отвори паркинга на "Св. Александър Невски" за хората

От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на "Св. Александър Невски". Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета?

Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия "Квадрат 500" или БАН.

Това се казва в изявление на лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски, публикувано в социалните мрежи. Ето и още от думите на Пеевски:

А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап- какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани.

Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, "Спаси София" и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата "Св. Александър Невски" за хората.