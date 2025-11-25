Новини
България »
Всички градове »
Пеевски: Още днес кметът Терзиев да отвори паркинга на "Св. Александър Невски" за хората

Пеевски: Още днес кметът Терзиев да отвори паркинга на "Св. Александър Невски" за хората

25 Ноември, 2025 12:55 2 284 38

  • делян пеевски-
  • васил терзиев-
  • паркинг-
  • св александър невски-
  • отваряне

Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия "Квадрат 500" или БАН, коментира лидерът на ДПС-Ново начало

Пеевски: Още днес кметът Терзиев да отвори паркинга на "Св. Александър Невски" за хората - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на "Св. Александър Невски". Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета?

Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия "Квадрат 500" или БАН.

Това се казва в изявление на лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски, публикувано в социалните мрежи. Ето и още от думите на Пеевски:

А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап- какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани.

Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, "Спаси София" и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата "Св. Александър Невски" за хората.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    17 12 Отговор
    Утре в 16 часа пред Областната управа на Алабин 22.

    Коментиран от #15

    12:57 25.11.2025

  • 3 Сила

    39 2 Отговор
    Голямото Д🍑 и малкото б 🩼...

    12:57 25.11.2025

  • 4 Интересно

    51 4 Отговор
    Доколкото знам, в Столичен общински съвет няма група на ДПС. Като какъв тогава се разпорежда Пеевски с градските дела?

    Коментиран от #16, #30

    12:58 25.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мустафа Юмер Юсуф

    31 0 Отговор
    Фaтки, моля, кажете. Почтеният честен и неподкупен г-н Вuгенuн ли е собственикът на сайта Фaтки.БГ?

    13:00 25.11.2025

  • 7 Хасковски каунь

    29 3 Отговор
    Шопарко ще го правим Аллах

    13:00 25.11.2025

  • 8 Софиян Бибиян

    25 9 Отговор
    В центъра софиянци отиват пеш, с колело или с градския транспорт. Паркингът е нужен на столичния селяндуриат.

    Коментиран от #13

    13:01 25.11.2025

  • 9 И да си

    22 3 Отговор
    изтипосат колите пред Катедралата ! Крадла достатъчно золуми , разрушиения и далавери направи със София и софиянци , а и гост на Столицата ни и прибра милиони ! Стига с безобразията !

    13:01 25.11.2025

  • 10 чичо Пей

    5 17 Отговор
    Натискай тази банда кръ----ци

    13:01 25.11.2025

  • 11 Тома

    40 5 Отговор
    Само мамута мисли за хората след като ги ограби с Булгартабак, лафка и ктб.Има много които му се вързват

    13:02 25.11.2025

  • 12 Емигрант

    31 6 Отговор
    Такъв изключителен ИЛИТЕРАТ като това американско намагнитено нещо не се среща дори и в Галактиката където съществува живот, толкова ли му е трудна за запомняне тази дума "ХОРАТА", че всеки ден я повтаря за да я запомни ? А може би смята, че електоратът му е изключително от неграмотни и труднозапомнящи елементи или и двете са верни ?

    13:04 25.11.2025

  • 13 Сила

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "Софиян Бибиян":

    Това го знаеме само ние , софиянците ....и го правиме защото сме софиянци кореняци а не столичани !!! Просто нема как да го вмениш на селяндурите освен с 50 евро паркинг на час примерно или с тотална забрана за коли в центъра на София !!!

    13:06 25.11.2025

  • 14 Опааа

    5 19 Отговор
    Браво Дидо!

    13:06 25.11.2025

  • 15 Хи,хи,хи...

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще си единствен там. После дебелия наглец може да те потупа по рамото.

    13:06 25.11.2025

  • 16 Трол

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Като гражданин, на който му пука за България и за благото на столичани.

    13:11 25.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    28 2 Отговор
    А ДЕБЕЛИЯ ДА СЛУЗА ОТ КОЛИТЕ НА НСО ЧЕ МНОГО СКЪПО НИ СТРУВА!

    13:14 25.11.2025

  • 18 Гост

    14 1 Отговор
    пееф, така у делиормана, тука по-спокайно

    13:20 25.11.2025

  • 19 Коня Солтуклиева

    19 2 Отговор
    Депутатите ще паркират в г.а на бат Шиши!
    ... Има място за всички!

    13:21 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ха ха ха

    13 2 Отговор
    Много здраве от ОФАК и от британското министерство на финансите.
    Дали усеща наближаващия край?!?...

    13:27 25.11.2025

  • 23 Георги

    10 2 Отговор
    достъпът до църквата, галерията и бан е изключително важен за всички избиратели на дпснн

    13:39 25.11.2025

  • 24 Транжора

    10 2 Отговор
    Егати и държавата, щом и гудятата взеха да дават акъл.

    13:47 25.11.2025

  • 25 Не искам

    10 3 Отговор
    тази нагла Сфи ня да ме нарича хората и не искам да ме управлява. Искам да облече раираната пижама.

    13:49 25.11.2025

  • 26 Всички зони

    7 5 Отговор
    Да се махнат. Аман от зони и тъпотии. Само народа грабят и никакъв друг ефект няма

    14:03 25.11.2025

  • 27 Необходимо

    12 1 Отговор
    Е ти се махнеш от екрана завинаги и от живота ни крадецо .Такава лакомия ,демонстрирана ,освенТиквата и Ментата мазна и ти други не са били явно толкова показвали.Нито имаш задръжки,нито грам възпитание.Улични бандюги.Хората се молим да пукнете ако може мигновено.Какво си се разпърдяло гнило момченце.Мястото ви е в затвора Слизай от колите на НСО!Плащай си сам охраните готованино,не сме ти слуги .Не сме ти дерибеите просто натикани в това НС и неуките и неграмотните ще приемат закони.Докато смелят нещо им трябват години,но те са само битончета на заповед и подчинение.Такава посредствена паплач от депутати невиждана.Измитайте се незаконни и.!

    14:03 25.11.2025

  • 28 Давай ТЕЛКОВЕ на хората

    6 1 Отговор
    Бе Прасчооо

    14:04 25.11.2025

  • 29 А там ли им е мястото

    3 2 Отговор
    На Квадрат 500" и БАН ? А? Я да ги разрушаване и паркинзи за хората да има

    14:06 25.11.2025

  • 30 Лопата Орешник

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Като компрометиран политик, който се опитва да изрича желанията на хората на глас, надявайки се, че така ще им се хареса! Психология за първи курс! Шомпъла не е много умен, просто разполага с комфорта да не му се налага да е умен! Класическо поведение на главен бушон! Но понеже все пак е само бушон, който се е помислил за кристален полилей, скоро ще бъде отстранен! Нещо друго да питаш?

    14:08 25.11.2025

  • 31 Еййййй, брейййй

    6 1 Отговор
    Много ми е интересен ДП, като го затапят с някой неудобен въпрос или факт , как рязко обръща палачинката! Още повече ми е интересно как извърта винаги нещата, казвайки на черното бяло, или насочвайки темата в друга посока, считайки нас хората за малоумни, или най-малкото глупави . Е,да се, ама не сме!!!!

    14:09 25.11.2025

  • 32 Възраждане

    3 1 Отговор
    Василе, марш веднага от София. Ставаш за срам, щом един шопар даже ти казва, какво правилно да направиш

    14:13 25.11.2025

  • 33 Българин

    1 3 Отговор
    Хората са за Пеевски! И трябва да се разреши свободното паркиране навсякъде в София!

    Коментиран от #37, #38

    14:15 25.11.2025

  • 34 Свине

    2 1 Отговор
    За какво става въпрос? Бъзикате се с паркинг за има няма 20 таралясника ли? Толкова ли лесно ще ги оставите да ви въвлекат в тази простотия? България се източва и ограбва с милиарди, има брутална корупция. Държавнкте институции, съд, прокуратура и други са завладени от децата на мафията и задкулисието. Вие тук за един паркинг спорите?

    Коментиран от #35

    14:17 25.11.2025

  • 35 Лалала да пеем

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Свине":

    В джобчето ми тракат семки и бонбонки,
    Но пък милиардите си ходят в чекмеджета и хотели.

    14:19 25.11.2025

  • 36 Пеефски да спре това За хората

    3 0 Отговор
    Излага се. Пък като иска нека си го повтаря.

    14:20 25.11.2025

  • 37 Тоест

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    За неговите хора да се разреши свободното паркиране навсякъде в София и в България.

    14:22 25.11.2025

  • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Да те поправя: хората са за свободното паркиране, но не са за Пеевски!

    16:33 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол