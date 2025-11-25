Пеевски: Още днес кметът Терзиев да отвори паркинга на "Св. Александър Невски" за хората

От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на "Св. Александър Невски". Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета?
Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия "Квадрат 500" или БАН.
Това се казва в изявление на лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски, публикувано в социалните мрежи. Ето и още от думите на Пеевски:
А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап- какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани.
Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, "Спаси София" и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата "Св. Александър Невски" за хората.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15
12:57 25.11.2025
3 Сила
12:57 25.11.2025
4 Интересно
Коментиран от #16, #30
12:58 25.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мустафа Юмер Юсуф
13:00 25.11.2025
7 Хасковски каунь
13:00 25.11.2025
8 Софиян Бибиян
Коментиран от #13
13:01 25.11.2025
9 И да си
13:01 25.11.2025
10 чичо Пей
13:01 25.11.2025
11 Тома
13:02 25.11.2025
12 Емигрант
13:04 25.11.2025
13 Сила
До коментар #8 от "Софиян Бибиян":Това го знаеме само ние , софиянците ....и го правиме защото сме софиянци кореняци а не столичани !!! Просто нема как да го вмениш на селяндурите освен с 50 евро паркинг на час примерно или с тотална забрана за коли в центъра на София !!!
13:06 25.11.2025
14 Опааа
13:06 25.11.2025
15 Хи,хи,хи...
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще си единствен там. После дебелия наглец може да те потупа по рамото.
13:06 25.11.2025
16 Трол
До коментар #4 от "Интересно":Като гражданин, на който му пука за България и за благото на столичани.
13:11 25.11.2025
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:14 25.11.2025
18 Гост
13:20 25.11.2025
19 Коня Солтуклиева
... Има място за всички!
13:21 25.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ха ха ха
Дали усеща наближаващия край?!?...
13:27 25.11.2025
23 Георги
13:39 25.11.2025
24 Транжора
13:47 25.11.2025
25 Не искам
13:49 25.11.2025
26 Всички зони
14:03 25.11.2025
27 Необходимо
14:03 25.11.2025
28 Давай ТЕЛКОВЕ на хората
14:04 25.11.2025
29 А там ли им е мястото
14:06 25.11.2025
30 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Интересно":Като компрометиран политик, който се опитва да изрича желанията на хората на глас, надявайки се, че така ще им се хареса! Психология за първи курс! Шомпъла не е много умен, просто разполага с комфорта да не му се налага да е умен! Класическо поведение на главен бушон! Но понеже все пак е само бушон, който се е помислил за кристален полилей, скоро ще бъде отстранен! Нещо друго да питаш?
14:08 25.11.2025
31 Еййййй, брейййй
14:09 25.11.2025
32 Възраждане
14:13 25.11.2025
33 Българин
Коментиран от #37, #38
14:15 25.11.2025
34 Свине
Коментиран от #35
14:17 25.11.2025
35 Лалала да пеем
До коментар #34 от "Свине":В джобчето ми тракат семки и бонбонки,
Но пък милиардите си ходят в чекмеджета и хотели.
14:19 25.11.2025
36 Пеефски да спре това За хората
14:20 25.11.2025
37 Тоест
До коментар #33 от "Българин":За неговите хора да се разреши свободното паркиране навсякъде в София и в България.
14:22 25.11.2025
38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #33 от "Българин":Да те поправя: хората са за свободното паркиране, но не са за Пеевски!
16:33 25.11.2025