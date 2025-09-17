Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще се гласува утре в 16.45 ч.

Утре в 16:45 ч. Народното събрание ще гласува петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков.
Темата е: "Провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост".
Над 7 часа продължиха дебатите по вота на недоверие.
Пред депутатите говори министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
Той обвини опозицията в целенасочена политическа манипулация и използване на човешки трагедии като инструмент за натиск срещу правителството. Според него опозицията се е нуждаела от катализатор, за да изостри политическото говорене преди вота, и е "сглобила мотиви с помощта на ChatGPT":
"Конституцията в това отношение е пределно ясна и дори и псевдо юристите със съмнителни дипломи от "Харвард" би трябвало да разбират това, което казва Конституцията, а именно, че вотът трябва да бъде мотивиран иск - факти, доказателства, експертни анализи.
А какво получаваме - някаква попара, съчинение, което прилича повече на публикация във Фейсбук група с тролски постове, отколкото на юридически издържан документ. Компилация от слухове, клевети, клюки, доноси, измислици, манипулации, спекулации, внушения, някакви нелепи причинно-следствени връзки, анонимни източници, копипейст от стари мотиви, поднесени като доказателства в кавички.
Очевидно това правителство, на всичкото отгоре, трябва да се обяснява и за казуси от минали мандати. И неслучайно тези фалшиви теории тръгнаха именно от страници, които обичайно разпространяват кремълска пропаганда", заяви Митов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххх
Коментиран от #5, #8, #23
17:36 17.09.2025
2 Кабинета на кражбата от мафията
17:36 17.09.2025
3 Оставка!
17:37 17.09.2025
4 честен ционист
17:37 17.09.2025
5 Всички знаем, че
До коментар #1 от "Ххх":когато милиардите народни пари, окончателно влязат в герберо-пеевските банкови сметки, тогава това бандитско управление ще си отиде само.
17:38 17.09.2025
6 дик тартор
17:42 17.09.2025
7 Снимката кърти!
17:53 17.09.2025
8 Промяна
До коментар #1 от "Ххх":Правителството остава А вие викачите се търкаляйте колкото искате България има редовно правителство сега и остава Това е
17:58 17.09.2025
9 Кукуригу
Оставка и никога повече да не ви виждаме.
Бойко заприличал на дядка. Време му е да излиза в пенсия.
Да идват млади и кадърни хора.
Аман от стари мутри в Парламента.
18:01 17.09.2025
10 сноу
18:05 17.09.2025
11 Каквото и да стане !
Българея !
Скоро !
Няма !
Да се Оправи !
С това противоречие !
Между Закон !
Конституция !
И Нормативни Актове !
Тази работа !
Явно !
Не Е !
За !
Овчи Мозъци !
18:08 17.09.2025
12 Метресата от Барселона
18:12 17.09.2025
13 Уса
Коментиран от #18
18:21 17.09.2025
14 Се ми е таа, да се разпадне смотаната
18:24 17.09.2025
15 Правителството
Коментиран от #19
18:25 17.09.2025
16 РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЛЕВА
18:26 17.09.2025
17 Балансьора Пеевски:
18:28 17.09.2025
18 оня с коня
До коментар #13 от "Уса":хубо призоваваш Опозицията да напусне Парламента и да излезе на Улицата да протестира,ама не правиш сметка че Ха са излезли навън,Ха са се хлопнали Вратите зад тях и Мандалото е паднало!Е тогава вече Коалицията и Управляващите ще си правят Закони на воля по Размер и вкус.Е тея Неща не ги мислиш,а трябва!Между другото КОГА за последно си Мислил?
18:31 17.09.2025
19 Там Ви е грешката че Вие мислите че
До коментар #15 от "Правителството":виж значи тези Депутати са в Парламена заради Вас?❤️🇧🇬😁🤣
Ами не са байно зарази Вас, а са най за тех си?
Не ги бара какво ще се случи с Вас и Вашите Семейства?
Тяхните Заплати се плащат от Еврофондовете, Българският Лв. е унищожен Показателно и Вие Българите сте Продадени в Европейско Робство, матрал за Утрешната Месомелачка срещу Русия.
Това е, Комунистите ви взеха Земята, тези Професионални и Национални Предатели, унищожиха българският лв., от утре сте истинска кочина и нищо повече?
18:35 17.09.2025
20 Лично мнение
18:36 17.09.2025
21 един от хората
18:37 17.09.2025
22 Ганя Путинофила
18:37 17.09.2025
23 Отговор
До коментар #1 от "Ххх":Всички пред "ЦИК" за да може на следващите избори да няма 100 хиляди недействителни бюлетини и 100 хиляди починали
18:38 17.09.2025
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ВИЗУАЛЕН КАПИТАЛИСТ КАРТА НА БЕДНОСТТА В ЕВРОПА
БЪЛГАРИЯ 30.3%
РУМЪНИЯ 27.9 %
ГЪРЦИЯ 26.9
ИСПАНИЯ 25.8
ЛИТВА 25.8
ЛАТВИЯ 24.3
.......
АЗИАТЦКА ТУРЦИЯ 30.4%
18:39 17.09.2025
25 Тук мога да се обзаложа на 1000 лв. че
Еврото е Фиат Експериментална Валута, единствената такава в целият Финансов Свят и История?❤️😁🤣🇧🇬
Коментиран от #26
18:40 17.09.2025
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #25 от "Тук мога да се обзаложа на 1000 лв. че":ПРИЧИНАТА ЗА ЗАЛЕЗА НА ЗАПАДА Е
ЧЕ ЗАПАДНИТЕ АЛЧНЯЦИ НЕ ВЛОЖИХА В ОБРАЗОВАНИЕ
.......
ВИЖ КАКВО СТАНА С БЪЛГАРИЯ - ОТ ОБРАЗОВАНИ ХОРА , СТАНА НА МАСА ДИВИ ПРИМИТИВИ
КОИТО Е ЛЕСНО ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ ЗАЩОТО СА ПРОСТИ
......
18:42 17.09.2025