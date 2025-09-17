Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще се гласува утре в 16.45 ч.

Утре в 16:45 ч. Народното събрание ще гласува петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков.

Темата е: "Провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост".

Над 7 часа продължиха дебатите по вота на недоверие.

Пред депутатите говори министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Той обвини опозицията в целенасочена политическа манипулация и използване на човешки трагедии като инструмент за натиск срещу правителството. Според него опозицията се е нуждаела от катализатор, за да изостри политическото говорене преди вота, и е "сглобила мотиви с помощта на ChatGPT":

"Конституцията в това отношение е пределно ясна и дори и псевдо юристите със съмнителни дипломи от "Харвард" би трябвало да разбират това, което казва Конституцията, а именно, че вотът трябва да бъде мотивиран иск - факти, доказателства, експертни анализи.

А какво получаваме - някаква попара, съчинение, което прилича повече на публикация във Фейсбук група с тролски постове, отколкото на юридически издържан документ. Компилация от слухове, клевети, клюки, доноси, измислици, манипулации, спекулации, внушения, някакви нелепи причинно-следствени връзки, анонимни източници, копипейст от стари мотиви, поднесени като доказателства в кавички.

Очевидно това правителство, на всичкото отгоре, трябва да се обяснява и за казуси от минали мандати. И неслучайно тези фалшиви теории тръгнаха именно от страници, които обичайно разпространяват кремълска пропаганда", заяви Митов.