Новини
България »
Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще се гласува утре в 16.45 ч.

Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще се гласува утре в 16.45 ч.

17 Септември, 2025 17:34 675 26

  • вот-
  • недоверие-
  • правителство

Темата е: "Провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост"

Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще се гласува утре в 16.45 ч. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Утре в 16:45 ч. Народното събрание ще гласува петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков.

Темата е: "Провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост".

Над 7 часа продължиха дебатите по вота на недоверие.

Пред депутатите говори министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Той обвини опозицията в целенасочена политическа манипулация и използване на човешки трагедии като инструмент за натиск срещу правителството. Според него опозицията се е нуждаела от катализатор, за да изостри политическото говорене преди вота, и е "сглобила мотиви с помощта на ChatGPT":

"Конституцията в това отношение е пределно ясна и дори и псевдо юристите със съмнителни дипломи от "Харвард" би трябвало да разбират това, което казва Конституцията, а именно, че вотът трябва да бъде мотивиран иск - факти, доказателства, експертни анализи.

А какво получаваме - някаква попара, съчинение, което прилича повече на публикация във Фейсбук група с тролски постове, отколкото на юридически издържан документ. Компилация от слухове, клевети, клюки, доноси, измислици, манипулации, спекулации, внушения, някакви нелепи причинно-следствени връзки, анонимни източници, копипейст от стари мотиви, поднесени като доказателства в кавички.

Очевидно това правителство, на всичкото отгоре, трябва да се обяснява и за казуси от минали мандати. И неслучайно тези фалшиви теории тръгнаха именно от страници, които обичайно разпространяват кремълска пропаганда", заяви Митов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххх

    16 1 Отговор
    Всички пред Парламента да си ходи това правителство

    Коментиран от #5, #8, #23

    17:36 17.09.2025

  • 2 Кабинета на кражбата от мафията

    17 1 Отговор
    Как са цените летят ли в небето! Вие сте много крадливия и некадърни

    17:36 17.09.2025

  • 3 Оставка!

    14 1 Отговор
    Гербавият министър председател Желязков мисли само за хотела-палат с водопад който има и за нищо друго.

    17:37 17.09.2025

  • 4 честен ционист

    7 0 Отговор
    Трябваше да е в пятница, деня на Пунтамарата.

    17:37 17.09.2025

  • 5 Всички знаем, че

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    когато милиардите народни пари, окончателно влязат в герберо-пеевските банкови сметки, тогава това бандитско управление ще си отиде само.

    17:38 17.09.2025

  • 6 дик тартор

    12 1 Отговор
    И в гуголчо се вижда, че вътрешна сигурност се проваля , както и раздаването на правосъдие не от съда , а все от правителството.

    17:42 17.09.2025

  • 7 Снимката кърти!

    9 0 Отговор
    Поздравления за фотографа!

    17:53 17.09.2025

  • 8 Промяна

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    Правителството остава А вие викачите се търкаляйте колкото искате България има редовно правителство сега и остава Това е

    17:58 17.09.2025

  • 9 Кукуригу

    8 1 Отговор
    Митов, по-зле си и от Харвардци с лъжите и манипулациите си относно пишман шефа на Полицията в Русе.
    Оставка и никога повече да не ви виждаме.
    Бойко заприличал на дядка. Време му е да излиза в пенсия.
    Да идват млади и кадърни хора.
    Аман от стари мутри в Парламента.

    18:01 17.09.2025

  • 10 сноу

    6 1 Отговор
    Даникърмита пак ви е взел ума и плямпа на воля...а щом е захапал Конституцията пак го използва гояка за гладиатор срещу президента...

    18:05 17.09.2025

  • 11 Каквото и да стане !

    4 2 Отговор
    Каквото и да стане !

    Българея !

    Скоро !

    Няма !

    Да се Оправи !

    С това противоречие !

    Между Закон !

    Конституция !

    И Нормативни Актове !

    Тази работа !

    Явно !

    Не Е !

    За !

    Овчи Мозъци !

    18:08 17.09.2025

  • 12 Метресата от Барселона

    5 1 Отговор
    БСП и ИТН, които най-безсрамно лъгаха избирателите си, че се борят с корупционния модел "Борисов-Пеевски", се прегърнаха с майсторите на политическите интриги у нас, уж в името на "евроатлантическата ориентация", а всъщност да се обогатят и те, докато са на власт. Управляват според директивите от Брюксел и цинично налагат волята си на народа, който продължава да обеднява от неимоверно високата инфлация и предстоящото въвеждане на еврото. Лъжат, че "контролират процесите", докато отстояват интересите на едрите чужди и наши капиталисти. Докараха нещата дотам едно дебело и нагло момче да казва кой и докога ще остане на власт! Сигурни са, че никой не може да ги свали, защото народът е аморфен и апатичен.

    18:12 17.09.2025

  • 13 Уса

    0 1 Отговор
    И 100 вота на недоверие да има нищо няма да стане докато не се пусне от тяхната крвчица.Всички опозиционни партии да напуснат парламента и започнат с протести,защото тук става въпрос за война срещу мафията а не смяна на политиците.С тези вотове се удължава и тяхната власт,защото са неуспешни.БСП и Слави наркомана няма да предадат своите господари

    Коментиран от #18

    18:21 17.09.2025

  • 14 Се ми е таа, да се разпадне смотаната

    1 1 Отговор
    мутраджийска територия, кой каквото си направи друг не може да му направи, никой не е виновен на българите че се управляват от Професионални и Национални Предатели с мирис на Кафяво Червени Черни Фашаги, епем ви смотаната псевдо- държава, след още двайсе години че си останете само Червено Кафява "Аристокрация" с внос на Непалци, Виетнамци, индженери от Близкият Изток и так далее...😁❤️🇧🇬

    18:24 17.09.2025

  • 15 Правителството

    2 1 Отговор
    не предлага никакви решения за промяна , които са конструктивни , последователни , аргументирано програмирани и логични ! Абсолютно никакви ! Човърка безпомощно в миналото , оплюва безпочвено опозицията , забравяйки удобно , че ние е живеем днес ! Както и , че повече от нормално е да се мисли за утре , а не да се граби с пълни шепи от това , което още го има и да се правят безумни борчове ! За утрешния ден ! Оставка !!!

    Коментиран от #19

    18:25 17.09.2025

  • 16 РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЛЕВА

    1 1 Отговор
    ВСИЧКИ ДА СИ ОТИВАТ ЗАТВАРЯМЕ СТИГА ЛЪЖИ И КРАЖБИ , БОРЧОВЕ СТИГА МАЙКА БЪЛГАРИЯ ЗАТЪНА МИИАРДИ В БОРЧ ,,,,,КОЙ ЩЕ ГИ ВРЪЩА ААААААААААААААААА ХОРАТА ЩЕ СИ ГИ ИСКАТ НЯКОЙ ДЕН ЗАТВАРЯЙ И ЗАКЛЮЧВАЙ СЪС КАТИНАР ,,,, РОДИНА ...

    18:26 17.09.2025

  • 17 Балансьора Пеевски:

    1 1 Отговор
    Яз съм премиер. От мен завеси правителството. Бойко ми е подчинен и наведен пред мен. Той е нищо, аз го държа. Аз командвам България

    18:28 17.09.2025

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Уса":

    хубо призоваваш Опозицията да напусне Парламента и да излезе на Улицата да протестира,ама не правиш сметка че Ха са излезли навън,Ха са се хлопнали Вратите зад тях и Мандалото е паднало!Е тогава вече Коалицията и Управляващите ще си правят Закони на воля по Размер и вкус.Е тея Неща не ги мислиш,а трябва!Между другото КОГА за последно си Мислил?

    18:31 17.09.2025

  • 19 Там Ви е грешката че Вие мислите че

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Правителството":

    виж значи тези Депутати са в Парламена заради Вас?❤️🇧🇬😁🤣

    Ами не са байно зарази Вас, а са най за тех си?

    Не ги бара какво ще се случи с Вас и Вашите Семейства?

    Тяхните Заплати се плащат от Еврофондовете, Българският Лв. е унищожен Показателно и Вие Българите сте Продадени в Европейско Робство, матрал за Утрешната Месомелачка срещу Русия.
    Това е, Комунистите ви взеха Земята, тези Професионални и Национални Предатели, унищожиха българският лв., от утре сте истинска кочина и нищо повече?

    18:35 17.09.2025

  • 20 Лично мнение

    1 1 Отговор
    Утре в 5 Сламен Желязков вече ще е само хотелиер

    18:36 17.09.2025

  • 21 един от хората

    0 0 Отговор
    То пък не е казано, че трябва да я има тази държава още 1300 години.

    18:37 17.09.2025

  • 22 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Територията е завладяна от руски бг еничари!

    18:37 17.09.2025

  • 23 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    Всички пред "ЦИК" за да може на следващите избори да няма 100 хиляди недействителни бюлетини и 100 хиляди починали

    18:38 17.09.2025

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВИЖУЪЛ КАПИТАЛИСТ ПОВЕТРИ ИН ЮРУП
    ....
    ВИЗУАЛЕН КАПИТАЛИСТ КАРТА НА БЕДНОСТТА В ЕВРОПА
    БЪЛГАРИЯ 30.3%
    РУМЪНИЯ 27.9 %
    ГЪРЦИЯ 26.9
    ИСПАНИЯ 25.8
    ЛИТВА 25.8
    ЛАТВИЯ 24.3
    .......
    АЗИАТЦКА ТУРЦИЯ 30.4%

    18:39 17.09.2025

  • 25 Тук мога да се обзаложа на 1000 лв. че

    1 0 Отговор
    до 10 г. ЕС ще се разпадне във формата в която е в момента?
    Еврото е Фиат Експериментална Валута, единствената такава в целият Финансов Свят и История?❤️😁🤣🇧🇬

    Коментиран от #26

    18:40 17.09.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тук мога да се обзаложа на 1000 лв. че":

    ПРИЧИНАТА ЗА ЗАЛЕЗА НА ЗАПАДА Е
    ЧЕ ЗАПАДНИТЕ АЛЧНЯЦИ НЕ ВЛОЖИХА В ОБРАЗОВАНИЕ
    .......
    ВИЖ КАКВО СТАНА С БЪЛГАРИЯ - ОТ ОБРАЗОВАНИ ХОРА , СТАНА НА МАСА ДИВИ ПРИМИТИВИ
    КОИТО Е ЛЕСНО ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ ЗАЩОТО СА ПРОСТИ
    ......

    18:42 17.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове