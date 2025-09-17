Новини
Проф. Христо Пимпирев: България влиза в полупустинна зона, 70% от водата се губи във водопроводите

Проф. Христо Пимпирев: България влиза в полупустинна зона, 70% от водата се губи във водопроводите

17 Септември, 2025 19:00 1 073 44

„Всички правителства след промените въобще не обръщат внимание на това, за което алармираме учените“, каза геологът

Проф. Христо Пимпирев: България влиза в полупустинна зона, 70% от водата се губи във водопроводите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Всички правителства след промените въобще не обръщат внимание на това, за което алармираме учените – че България попада в една полупустинна област, климатът засушава и трябва да обърнем внимание как да осигурим вода за хората“.

Това каза геологът и ръководител на българската полярна експедиция проф. Христо Пимпирев за водната криза у нас в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Той уточни, че има всякакви възможности и техническият прогрес позволява осигуряването на вода дори в напълно пустинни райони, като например в Обединените арабски емирства.

„Там дъжд почти няма, само че превръщат морската вода в сладководна – има си технология за това. Аз скоро минах с ветроходна лодка покрай френското крайбрежие на средиземно море – там са построили огромни инсталации за пречистване на морската вода в сладка. Тоест, те се готвят за това да имат вода, докато при нас не се обръща внимание“, поясни професорът.

По думите му проблемът не е скорошен – още от водния режим при софийския кмет Александър Янчулев, в първите години на демокрацията.

„Проблемът у нас е, че водите са разпръснати в най-различни институции. Язовирите, например, които са хранилището на питейната вода и водата за напояване, са към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), но има ВиК, която отговаря водата да стигне до чешмите. Тя е изключително стара цялата ни водопроводна мрежа – това пък е към Регионалното министерство. Създаден е един воден холдинг – вчера пък построиха един борд“, каза още проф. Пимпирев.

Когато всеки дърпа чергата към себе си, няма как да имаме вода, обобщи геологът.

„Най-голяма част от водата се губи във водопроводната система. Над 60/70% от водата се губи по водопроводите, това е ВиК системата, което си е отделна организация към Министерството на регионалното развитие, докато язовирите са към друго министерство и няма какво да ги обедини. Ето, да се надяваме, че този борд, ще направи това“, добави той.


  • 1 Лошите комунисти

    38 9 Отговор
    Оставиха язовири, инфраструктура, канали
    /България е била на първо място
    по поливни площи в Европа/,
    ВиК инсталация и водопроводни мрежи.....
    които сегашните демократични феодали
    даже не могат да поддържат !!!

    Коментиран от #9

    19:04 17.09.2025

  • 2 Айсиктирикс

    26 4 Отговор
    Пимпирев ще докара лед от Антарктида.

    19:07 17.09.2025

  • 3 Бендида

    35 2 Отговор
    Полупустинна зона?!!

    Вода има, няма управляващи, няма контрол, няма финансиране....

    19:08 17.09.2025

  • 4 ПАМПИРЕЕЕЕВВВ КОЛКО МИЛИОНА

    23 4 Отговор
    КРАДВАШ ЗА БЕЗМИСЛЕННИТЕ ТИ ВОАЯЖИ ДО ПОЛЮСА. С ТИЯ ПАРИ ША СА СМЕНЯТ ВОДОПРОВОДИТЕ.

    19:09 17.09.2025

  • 5 на баба ви хвърчилото

    18 6 Отговор
    Пимпирев, за тази глупост заслужаваш да ти спрат парите за експедициите!

    19:12 17.09.2025

  • 6 Христо пингвина

    24 5 Отговор
    И тоя боклук ли привлякоха Герб и Пеевски. 70% от Вецовете викаш. Плевен благодари на Герб, че няма вода след построяването на газовия коридор. И газ няма.

    Коментиран от #31

    19:12 17.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "Лошите комунисти":

    Е как "сегашните демокр. Феодали" не могат да поддържат водопроводните мрежи от Живково време,след като в Окръжния ми град вместо Поддръжка ДИРЕКТНО се изхвърли на Боклука амортизираното Живково наследство и ТОТАЛНО се подмениха ВСИЧКИ ТРЪБИ по-миналата година за период само 6 месеца?А за ЧИЙ ми са Живковите Язовири - да пия вода дето я пият Рибите в тях,след като се водоснабдяваме от Цяло море Подземна вода и нямам спомен водата някога да е спирала?Гиди мизерници социалистически със раздвоени змийски язици...

    Коментиран от #20, #22

    19:16 17.09.2025

  • 10 Майна

    22 3 Отговор
    Положението е трагично..
    Над 500 000 са полицаите.., службите..
    Как се сваля тая диктатура..
    То стана- полицай, роднина, полицай, роднина..

    Коментиран от #14

    19:19 17.09.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 2 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПОСТРОИ ПРОХОДА НА РЕПУБЛИКАТА (ТУРСКО ИМЕ ХАИНБОАЗ)
    ЗА 1 ГОДИНА НА РЪКА С КИРКИ ЛОПАТИ И ДИНАМИТ
    ......
    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ КОЛКО МОГАТ ДА ПОСТРОЯТ
    20 000 ЗАТВОРНИЦИ - МУТРИ И БЕЙОВЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА С МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И БУЛДОЗЕРИ :)

    Коментиран от #25

    19:19 17.09.2025

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    По точно в крадците

    19:23 17.09.2025

  • 13 Майна

    12 2 Отговор
    Как се подменя ..
    Пари могат да се намерят, не да пращат за възстановяване на Окраина- 3 милиарда..
    Работна ръка- полицаите..
    Те са абсолютни паразити.

    19:23 17.09.2025

  • 14 Аз ще ти кажа!

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    Със съкращения!

    19:24 17.09.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    1 БАТАЛЬОН - 850 КЕЧАДЖИИ
    АКО РАБОТЯТ 200 ДНИ В ГОДИНАТА ЗАЛЕСЯВАНЕ
    И САДЯТ ПО 30 ДЪРВЕТА НА ДЕН НА ЧОВЕК
    ...( С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЛКО МЕХАНИЗАЦИЯ)
    ......
    МОГАТ ДА ПОСАДЯТ ЗА 1 ГОДИНА 5 МИЛИОНА ДЪРВЕТА !
    ......
    ТУРСКАТА ВЛАСТ НАРОЧНО НЕ ГО ПРАВИ !
    В МОМЕНТА ВЪРВИ СКРИТ ПРЕВРАТ С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА ТУРСКО ПРАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

    19:24 17.09.2025

  • 16 Спецназ

    10 1 Отговор
    Дъртия пияндурник предлага да се пречиства в сладка водата от
    Морето край Варна и със поНпи да се праща у Плевен!!

    ЕВАЛА, Професоре ТИ СИ, давай още!!

    30 години по 4 месеца пиянски зими в Антарктика нЕма как

    да не ти се отразят да не си от железо как е приказката??

    Коментиран от #19

    19:25 17.09.2025

  • 17 Помак

    13 0 Отговор
    Офф ,пак този с 30 годишната безплатна екскурзии по света . Нищо не е направил за това време ,само държавна пара е харчил . .и само за ракии и зелита говори като се върне от там .тоя .пишман професор , да си хвърли дипломата !...има и един друг който излезе в пенсия като лъга хората с камъните на Перперикон ..30 години...пфу

    19:26 17.09.2025

  • 18 Майна

    7 4 Отговор
    Президентство?!
    1000 души- Президентска канцелария!
    За какво говорим?!

    19:27 17.09.2025

  • 19 Това е скандално!

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Спецназ":

    Този изобщо не се чува какви ги дрънка! Някой го е накарал да говори на тъпата аудитория приказки за Лека нощ!

    19:28 17.09.2025

  • 20 Мълчи, бе!

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Тъп си като г3! Нищо не разбираш от управление на водите!

    19:30 17.09.2025

  • 21 Майна

    7 0 Отговор
    НАП, НОИ , КОМИТЕТИ , - администрация от бирници!
    Кой произвежда нещо в България?!
    А, ще произвеждаме снаряди!
    Скачайте от радост!
    Ония, Радев днес пак крещи , че той довел Райнметал!!
    Безумци!

    19:31 17.09.2025

  • 22 Крантавия

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Знаем, че си падаш по тирадите
    но с тая уδи конЙя 🤣🤣🤣

    19:31 17.09.2025

  • 23 Болярче

    7 1 Отговор
    Пимпирев казва,че Балканският полуостров става полупустинна област.Запишете го някъде и да се помни.Не вярвам да се случи.

    Коментиран от #24

    19:35 17.09.2025

  • 24 Сетих се!

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Болярче":

    Ту-ту му е написал тая глупост, а той я изстреля в ефир. Оня толкова разбира от география и си мисли, че и ние сме като него!;)

    19:39 17.09.2025

  • 25 Народа

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ни построй много неща при социализма и ги строй с вяра и надежда, че построеното ще бъде от полза за цялото общество и ще принадлежи на всички. Строено е без техника и често безвъзмездно - бригадири, съботници, средства от самооблагане и т.н. Сегашните неблагодарници нищо не са направили, не могат да подържат направеното но обвиняват комунистите, че са използвали безплатен или слабо заплатен труд за изграденото. С една дума некадърни и неблагодарни.

    Коментиран от #29

    19:42 17.09.2025

  • 26 1111

    9 0 Отговор
    Учените трябва да излязат с опровержение на тоя абсурд!
    Тулупите са впрегнали псевдонауката в схема за източване на пари!
    Ако Гърция и Турция страдат от безводие, те да си обезсоляват морска вода! Откъде накъде ще им продавате водата в България, а ще предлагате обезсолена вода на българите?

    19:46 17.09.2025

  • 27 на далечно плаване

    7 0 Отговор
    Идва време да товарите кораба с изискани храни,отбрани питиета и курс към Антарктида.На това му се вика "хей живот здравей,здравей".

    Коментиран от #28

    19:47 17.09.2025

  • 28 Медуза

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "на далечно плаване":

    Дано им потъне кораба с изисканите мезета и отбраните питиета!

    19:50 17.09.2025

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Народа":

    Той сега си пише в конституцията ти цялата власт произтича от народа.
    Просто ние не си ползваме правата!

    19:52 17.09.2025

  • 30 Да кажем нещо за мутри арендатори

    4 1 Отговор
    На язовирите!? Тръбите му виновни! Отивай да ги сменяваш!

    19:52 17.09.2025

  • 31 ПИМПИРА НЕ КАЗВА ИСТИНАТА А ЛЪЖЕ!

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Христо пингвина":

    НА ТОЯ ПИМПИР ПИНГВИН МУ Е ИЗПИЛ МОЗЪКА. ПОЛУПУСТИНЕН Е ЗАЩОТО МАСОВО ИЗСЯКОХА ГОРИТЕ И ПОСТАВИХА ФОТОВОЛТАИЦИ. ТЕМПЕРАТУРАТА ПОД ТЕХ Е 90 ГРАДУСА. Е КАКВО ЩЕ ВИРЕЕ? МАФИЯТА ШАЙКА ГЕРБ ЩЕ НИ ПРЕВЪРНАТ НАПЪЛНО В ПУСТИНЯ. ПИМПИРА ЗА ТОВА МЪЛЧИ ЩОТО ЩЕ МУ СЕКНАТ ПАРИТЕ ЗА РАЗХОДКИ ДО АРЖЕНТИНА И АНТАРКТИДА! ГНУСЕН ЛЪЖЛИВ АКАДЕМИК.

    19:53 17.09.2025

  • 32 Аспарух Лешников към то Пимпи...

    5 0 Отговор
    Оу г-н Полярник! Ако ние сме полупустиня, тогиз Игиот такъв, у Дубайската дръжава кво са? За дръжавата ЧАД даже не смеем да те питаме. че ше речеш че там климата е Марсиански. То не е достатъчно да имаш голем нос, за да си експерт по климата бе, оу!

    20:05 17.09.2025

  • 33 Хр Пимпирев!!! Лъжеш яко, или си Неук??

    5 1 Отговор
    Колко стотин Милиона Потроши с Твойте бесмислени Експедиции?? Ви К Дружевствата Крадът по няколко Милиарда от Тея Измислени 70%загуби!!Шефове на Ви К казват, че Загубите по мрежата не надхвърлят 40%!!?Голяма Кражба с Водата!! Кражба за 3 - 4 милиарда Лв, на Година!

    20:05 17.09.2025

  • 34 Тоя Пияница потроши много милиони

    3 0 Отговор
    Народна Пара!! Приятелката му Канадка го Забавлява по 4 месеца!! Алкаш!

    20:10 17.09.2025

  • 35 Пустиняк

    2 0 Отговор
    Крадци морят добитъка с жажда. Един има в Банкя.

    20:10 17.09.2025

  • 36 Никой

    1 0 Отговор
    Сега - това е анализ на набързо. не става и това - нека предположим - че реките са милиони и повече години - преди да се появим - изобщо хората.

    Реката не е - тръбопровод - има си подземни източници - може да са малки - но са важни - ето например - река Дунав - тя извира от никакво си там ручейче.

    Нещо сме направили ние - хората - че да влияем на това. Може би неправилно проектиране на някакви - пътища - нещо са засипали.

    По-скоро е човешка намесата. Не може да има такъв цикъл на засушаване пък чак такъв.

    Може и да има - но - 99 процента от планетата е - вода.

    Коментиран от #40

    20:12 17.09.2025

  • 37 Хахаха

    3 0 Отговор
    Хора! Официалните данни на НИМХ дават увеличение на сресногодишните валежи от 570 мм на 760 мм средна за страната.
    За незнаещите 1 мм е равен на 1 л. на кв. метър.
    Това е увеличение с около 50 % на валежите и пак вода няма.
    Пимпирев е ЛЪЖЕЦ и всички ви лъжат, че няма вода.
    Вода ИМА, ма отива във ВЕЦове и после се продава на Гърция и Турция.
    ГЕРБ/БСП/ИТН/ ДПС-НН са крадци в невъобразими мащаби.

    20:14 17.09.2025

  • 38 Джака

    2 0 Отговор
    този колко пари озхарчи за да се шматка в Антартида

    20:17 17.09.2025

  • 39 Евроатлантик

    2 0 Отговор
    Пимпирев, ами докарай вода от Антарктида бе! Нали всяка година ходите там за по няколко месеца хрантутниците "откриватели". Какво правите там освен да ядете и да пиете?

    20:17 17.09.2025

  • 40 Чети новините и ще разбереш!

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Никой":

    ИМА ЦИКЪЛ НА ИЗТОЧВАНЕ!

    20:22 17.09.2025

  • 41 Да,бе

    1 0 Отговор
    Още сто ВЕЦ-а и ще сме напълно пустинни,направо пустиняци отвсякъде,но ще ни крепи това,че милионерите ще са малко повече...Поне са роднини или приятели...

    20:22 17.09.2025

  • 42 Факт

    2 0 Отговор
    Проблемът е че не се инвестира в залесяване, получаване и разпределяне на водни ресурси в България, а се броят пингвини на О-в Ливингстън. Нали сме граждани на Света.

    20:27 17.09.2025

  • 43 Уточнителят

    0 0 Отговор
    Така се казва - че 70% от вода се губи във водопроводите, но не се уточнява каква част от тази вода се изразходва в махалите от защитения вид, които по традиция не си плащат водата. Но онзи, който я продава не е на загуба, защото разпределя неплатената вода по нашите сметки.

    20:28 17.09.2025

  • 44 Анонимен

    0 0 Отговор
    Някой учен да се е съблякъл и съдрал ризата пред народното събрание в знак на протест?

    20:29 17.09.2025

