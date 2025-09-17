Проф. Христо Пимпирев: България влиза в полупустинна зона, 70% от водата се губи във водопроводите

„Всички правителства след промените въобще не обръщат внимание на това, за което алармираме учените – че България попада в една полупустинна област, климатът засушава и трябва да обърнем внимание как да осигурим вода за хората“.
Това каза геологът и ръководител на българската полярна експедиция проф. Христо Пимпирев за водната криза у нас в предаването „Лице в лице“ по bTV.
Той уточни, че има всякакви възможности и техническият прогрес позволява осигуряването на вода дори в напълно пустинни райони, като например в Обединените арабски емирства.
„Там дъжд почти няма, само че превръщат морската вода в сладководна – има си технология за това. Аз скоро минах с ветроходна лодка покрай френското крайбрежие на средиземно море – там са построили огромни инсталации за пречистване на морската вода в сладка. Тоест, те се готвят за това да имат вода, докато при нас не се обръща внимание“, поясни професорът.
По думите му проблемът не е скорошен – още от водния режим при софийския кмет Александър Янчулев, в първите години на демокрацията.
„Проблемът у нас е, че водите са разпръснати в най-различни институции. Язовирите, например, които са хранилището на питейната вода и водата за напояване, са към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), но има ВиК, която отговаря водата да стигне до чешмите. Тя е изключително стара цялата ни водопроводна мрежа – това пък е към Регионалното министерство. Създаден е един воден холдинг – вчера пък построиха един борд“, каза още проф. Пимпирев.
Когато всеки дърпа чергата към себе си, няма как да имаме вода, обобщи геологът.
„Най-голяма част от водата се губи във водопроводната система. Над 60/70% от водата се губи по водопроводите, това е ВиК системата, което си е отделна организация към Министерството на регионалното развитие, докато язовирите са към друго министерство и няма какво да ги обедини. Ето, да се надяваме, че този борд, ще направи това“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лошите комунисти
/България е била на първо място
по поливни площи в Европа/,
ВиК инсталация и водопроводни мрежи.....
които сегашните демократични феодали
даже не могат да поддържат !!!
Коментиран от #9
19:04 17.09.2025
2 Айсиктирикс
19:07 17.09.2025
3 Бендида
Вода има, няма управляващи, няма контрол, няма финансиране....
19:08 17.09.2025
4 ПАМПИРЕЕЕЕВВВ КОЛКО МИЛИОНА
19:09 17.09.2025
5 на баба ви хвърчилото
19:12 17.09.2025
6 Христо пингвина
Коментиран от #31
19:12 17.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с коня
До коментар #1 от "Лошите комунисти":Е как "сегашните демокр. Феодали" не могат да поддържат водопроводните мрежи от Живково време,след като в Окръжния ми град вместо Поддръжка ДИРЕКТНО се изхвърли на Боклука амортизираното Живково наследство и ТОТАЛНО се подмениха ВСИЧКИ ТРЪБИ по-миналата година за период само 6 месеца?А за ЧИЙ ми са Живковите Язовири - да пия вода дето я пият Рибите в тях,след като се водоснабдяваме от Цяло море Подземна вода и нямам спомен водата някога да е спирала?Гиди мизерници социалистически със раздвоени змийски язици...
Коментиран от #20, #22
19:16 17.09.2025
10 Майна
Над 500 000 са полицаите.., службите..
Как се сваля тая диктатура..
То стана- полицай, роднина, полицай, роднина..
Коментиран от #14
19:19 17.09.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА 1 ГОДИНА НА РЪКА С КИРКИ ЛОПАТИ И ДИНАМИТ
......
ПРЕДСТАВЕТЕ СИ КОЛКО МОГАТ ДА ПОСТРОЯТ
20 000 ЗАТВОРНИЦИ - МУТРИ И БЕЙОВЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА С МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И БУЛДОЗЕРИ :)
Коментиран от #25
19:19 17.09.2025
12 Анонимен
19:23 17.09.2025
13 Майна
Пари могат да се намерят, не да пращат за възстановяване на Окраина- 3 милиарда..
Работна ръка- полицаите..
Те са абсолютни паразити.
19:23 17.09.2025
14 Аз ще ти кажа!
До коментар #10 от "Майна":Със съкращения!
19:24 17.09.2025
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АКО РАБОТЯТ 200 ДНИ В ГОДИНАТА ЗАЛЕСЯВАНЕ
И САДЯТ ПО 30 ДЪРВЕТА НА ДЕН НА ЧОВЕК
...( С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЛКО МЕХАНИЗАЦИЯ)
......
МОГАТ ДА ПОСАДЯТ ЗА 1 ГОДИНА 5 МИЛИОНА ДЪРВЕТА !
......
ТУРСКАТА ВЛАСТ НАРОЧНО НЕ ГО ПРАВИ !
В МОМЕНТА ВЪРВИ СКРИТ ПРЕВРАТ С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА ТУРСКО ПРАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
19:24 17.09.2025
16 Спецназ
Морето край Варна и със поНпи да се праща у Плевен!!
ЕВАЛА, Професоре ТИ СИ, давай още!!
30 години по 4 месеца пиянски зими в Антарктика нЕма как
да не ти се отразят да не си от железо как е приказката??
Коментиран от #19
19:25 17.09.2025
17 Помак
19:26 17.09.2025
18 Майна
1000 души- Президентска канцелария!
За какво говорим?!
19:27 17.09.2025
19 Това е скандално!
До коментар #16 от "Спецназ":Този изобщо не се чува какви ги дрънка! Някой го е накарал да говори на тъпата аудитория приказки за Лека нощ!
19:28 17.09.2025
20 Мълчи, бе!
До коментар #9 от "оня с коня":Тъп си като г3! Нищо не разбираш от управление на водите!
19:30 17.09.2025
21 Майна
Кой произвежда нещо в България?!
А, ще произвеждаме снаряди!
Скачайте от радост!
Ония, Радев днес пак крещи , че той довел Райнметал!!
Безумци!
19:31 17.09.2025
22 Крантавия
До коментар #9 от "оня с коня":Знаем, че си падаш по тирадите
но с тая уδи конЙя 🤣🤣🤣
19:31 17.09.2025
23 Болярче
Коментиран от #24
19:35 17.09.2025
24 Сетих се!
До коментар #23 от "Болярче":Ту-ту му е написал тая глупост, а той я изстреля в ефир. Оня толкова разбира от география и си мисли, че и ние сме като него!;)
19:39 17.09.2025
25 Народа
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ни построй много неща при социализма и ги строй с вяра и надежда, че построеното ще бъде от полза за цялото общество и ще принадлежи на всички. Строено е без техника и често безвъзмездно - бригадири, съботници, средства от самооблагане и т.н. Сегашните неблагодарници нищо не са направили, не могат да подържат направеното но обвиняват комунистите, че са използвали безплатен или слабо заплатен труд за изграденото. С една дума некадърни и неблагодарни.
Коментиран от #29
19:42 17.09.2025
26 1111
Тулупите са впрегнали псевдонауката в схема за източване на пари!
Ако Гърция и Турция страдат от безводие, те да си обезсоляват морска вода! Откъде накъде ще им продавате водата в България, а ще предлагате обезсолена вода на българите?
19:46 17.09.2025
27 на далечно плаване
Коментиран от #28
19:47 17.09.2025
28 Медуза
До коментар #27 от "на далечно плаване":Дано им потъне кораба с изисканите мезета и отбраните питиета!
19:50 17.09.2025
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #25 от "Народа":Той сега си пише в конституцията ти цялата власт произтича от народа.
Просто ние не си ползваме правата!
19:52 17.09.2025
30 Да кажем нещо за мутри арендатори
19:52 17.09.2025
31 ПИМПИРА НЕ КАЗВА ИСТИНАТА А ЛЪЖЕ!
До коментар #6 от "Христо пингвина":НА ТОЯ ПИМПИР ПИНГВИН МУ Е ИЗПИЛ МОЗЪКА. ПОЛУПУСТИНЕН Е ЗАЩОТО МАСОВО ИЗСЯКОХА ГОРИТЕ И ПОСТАВИХА ФОТОВОЛТАИЦИ. ТЕМПЕРАТУРАТА ПОД ТЕХ Е 90 ГРАДУСА. Е КАКВО ЩЕ ВИРЕЕ? МАФИЯТА ШАЙКА ГЕРБ ЩЕ НИ ПРЕВЪРНАТ НАПЪЛНО В ПУСТИНЯ. ПИМПИРА ЗА ТОВА МЪЛЧИ ЩОТО ЩЕ МУ СЕКНАТ ПАРИТЕ ЗА РАЗХОДКИ ДО АРЖЕНТИНА И АНТАРКТИДА! ГНУСЕН ЛЪЖЛИВ АКАДЕМИК.
19:53 17.09.2025
32 Аспарух Лешников към то Пимпи...
20:05 17.09.2025
33 Хр Пимпирев!!! Лъжеш яко, или си Неук??
20:05 17.09.2025
34 Тоя Пияница потроши много милиони
20:10 17.09.2025
35 Пустиняк
20:10 17.09.2025
36 Никой
Реката не е - тръбопровод - има си подземни източници - може да са малки - но са важни - ето например - река Дунав - тя извира от никакво си там ручейче.
Нещо сме направили ние - хората - че да влияем на това. Може би неправилно проектиране на някакви - пътища - нещо са засипали.
По-скоро е човешка намесата. Не може да има такъв цикъл на засушаване пък чак такъв.
Може и да има - но - 99 процента от планетата е - вода.
Коментиран от #40
20:12 17.09.2025
37 Хахаха
За незнаещите 1 мм е равен на 1 л. на кв. метър.
Това е увеличение с около 50 % на валежите и пак вода няма.
Пимпирев е ЛЪЖЕЦ и всички ви лъжат, че няма вода.
Вода ИМА, ма отива във ВЕЦове и после се продава на Гърция и Турция.
ГЕРБ/БСП/ИТН/ ДПС-НН са крадци в невъобразими мащаби.
20:14 17.09.2025
38 Джака
20:17 17.09.2025
39 Евроатлантик
20:17 17.09.2025
40 Чети новините и ще разбереш!
До коментар #36 от "Никой":ИМА ЦИКЪЛ НА ИЗТОЧВАНЕ!
20:22 17.09.2025
41 Да,бе
20:22 17.09.2025
42 Факт
20:27 17.09.2025
43 Уточнителят
20:28 17.09.2025
44 Анонимен
20:29 17.09.2025