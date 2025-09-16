Новини
Задържаха ученика от спортното училище в Хасково, стрелял с газов пистолет в междучасието

16 Септември, 2025 18:42

Майката дошла в училището да иска пистолета на сина си, обясни директорът на училището Силвия Тенчева

Задържаха ученика от спортното училище в Хасково, стрелял с газов пистолет в междучасието - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова

Непълнолетен ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е задържан, след като е стрелял с газов пистолет на територията на учебното заведение, съобщиха от Областната Дирекция на МВР в Хасково, предават от БТА.

Проверката е показала, че изстрелът е произведен през прозореца във въздуха по време на междучасие.

Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към телефон 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура - Хасково.

Директорът на училището Силвия Тенчева каза за БТА, че е разбрала за изстрела след третия час днес от деветокласничка. „Ученичката дойде и ми каза, че съответният ученик, когото назова по име, е с пистолет. Заведох го при охраната, която го обискира и на дъното на раницата му намери оръжието", каза тя. Директорът каза, че именно тя е подала сигнала към спешния телефон. Разпитани са свидетелите и оръжието е прибрано от полицията с протокол.

Силвия Тенчева подчерта, че в училището досега не е имало практика учениците да бъдат обискирани на влизане. Тя вече е разговаряла с майката на момчето, което тренира футбол в спортното училище. Жената не е дала отговор дали знае за произхода на оръжието и дали синът ѝ има някакъв документ за него. Директорът каза, че ученикът е от многодетно семейство, за което се грижи само майката. Като фрапиращ момент обаче тя посочи, че в крайна сметка майката дошла в училището да иска пистолета на сина си.

В спортното училище предстои събрание на педагогическия съвет, на който ще случаят ще бъде разгледан и ще се вземе решение дали ученикът ще бъде изключен. Директорът е подала докладна и към Регионалното управление на образованието в Хасково.


Хасково / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бащичковци

    14 0 Отговор
    Идиотизма е отличителна черта на глезените деца !!!

    18:48 16.09.2025

  • 3 редник

    5 1 Отговор
    /Директорът е подала.../

    Директорката е подала...

    18:52 16.09.2025

  • 5 Силиций

    8 2 Отговор
    Що му пречат да си учи американските ценности в училище.Явно вече и тук в училище уважението не е по това колко е умно детето ,а колко е нагло.

    18:54 16.09.2025

  • 6 Сталин

    6 4 Отговор
    Абе оставете детето на мира ,той е достоен наследник на Тиквата ,такива бандити ни трябват в България,като порасне ще гласуваме за него да управлява държавата

    Коментиран от #11

    18:58 16.09.2025

  • 7 Механик

    3 8 Отговор
    Отново обръщам внимание на безпросветните мисиражи, че с газов пистолет не може да се стреля.
    СТРЕЛЯ се когато се ИЗСТРЕЛВА нещо. Газовите пистолети не изстрелват нищо (в повечето случаи и както е в конкретния случай).
    С газов пистолет се "гърми, пльока или обгазява".

    Коментиран от #8

    18:58 16.09.2025

  • 8 Силиций

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Първо с прашката чупиш прозорци,после убиваш врабчета,после скришом праскаш дебели лелки и залюхани чичковци,после понеже не ти е интересно вече решаваш да подпалиш някоя котка или куче,или пък да и счупиш нещо,или да ги убиеш снимайки видео с лъскавия смартфон,после в училище решаваш,че трябва да им вземеш страха на зубърите ,ама няма как :по-лесно се снабдяваш с газов пистолет(нищо,че не изстрелва нещо),един ден ще успееш да си вземеш истински и ще им разкатаеш мамата на тия умници в училище ,дето не разбират какъв гений си и не те уважават те тебе....

    19:11 16.09.2025

  • 9 1488

    6 1 Отговор
    поредния панелен неудачник с газова играчка се прави на мутра

    пак го пиша, щото и вие преписвате стари манджи отпреди 3 часа

    19:24 16.09.2025

  • 10 Деца, играят си

    4 1 Отговор
    Днес с пистолет, утре с юмруци в гърба на полицай, демокрация.
    Как да не набиеш някой полицай или да стреляш в клас?

    19:34 16.09.2025

  • 11 Знаех си

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    че си"римлянин", но тук вече се доказа! Чавето е от многодетно "римлянско" семейство!

    Коментиран от #12, #14

    19:41 16.09.2025

  • 13 Моарейн

    3 0 Отговор
    Е, най-после ги стигнахме американците! Как е, доволни ли сте? Нали за това скачахте по площадите.

    Коментиран от #15

    19:50 16.09.2025

  • 14 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Знаех си":

    Айде пак да опитам дано не ме изтрият пак без да съм употребил забранената в България дума използвана по цяла Европа,че и Азия...Не е таковата.
    Иронизира просто състоянието на Татковината.

    19:52 16.09.2025

  • 15 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Моарейн":

    А чистачките никой не ги върнааа...

    19:53 16.09.2025