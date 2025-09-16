Задържаха ученика от спортното училище в Хасково, стрелял с газов пистолет в междучасието

Непълнолетен ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е задържан, след като е стрелял с газов пистолет на територията на учебното заведение, съобщиха от Областната Дирекция на МВР в Хасково, предават от БТА.
Проверката е показала, че изстрелът е произведен през прозореца във въздуха по време на междучасие.
Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към телефон 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура - Хасково.
Директорът на училището Силвия Тенчева каза за БТА, че е разбрала за изстрела след третия час днес от деветокласничка. „Ученичката дойде и ми каза, че съответният ученик, когото назова по име, е с пистолет. Заведох го при охраната, която го обискира и на дъното на раницата му намери оръжието", каза тя. Директорът каза, че именно тя е подала сигнала към спешния телефон. Разпитани са свидетелите и оръжието е прибрано от полицията с протокол.
Силвия Тенчева подчерта, че в училището досега не е имало практика учениците да бъдат обискирани на влизане. Тя вече е разговаряла с майката на момчето, което тренира футбол в спортното училище. Жената не е дала отговор дали знае за произхода на оръжието и дали синът ѝ има някакъв документ за него. Директорът каза, че ученикът е от многодетно семейство, за което се грижи само майката. Като фрапиращ момент обаче тя посочи, че в крайна сметка майката дошла в училището да иска пистолета на сина си.
В спортното училище предстои събрание на педагогическия съвет, на който ще случаят ще бъде разгледан и ще се вземе решение дали ученикът ще бъде изключен. Директорът е подала докладна и към Регионалното управление на образованието в Хасково.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бащичковци
18:48 16.09.2025
3 редник
Директорката е подала...
18:52 16.09.2025
5 Силиций
18:54 16.09.2025
6 Сталин
Коментиран от #11
18:58 16.09.2025
7 Механик
СТРЕЛЯ се когато се ИЗСТРЕЛВА нещо. Газовите пистолети не изстрелват нищо (в повечето случаи и както е в конкретния случай).
С газов пистолет се "гърми, пльока или обгазява".
Коментиран от #8
18:58 16.09.2025
8 Силиций
До коментар #7 от "Механик":Първо с прашката чупиш прозорци,после убиваш врабчета,после скришом праскаш дебели лелки и залюхани чичковци,после понеже не ти е интересно вече решаваш да подпалиш някоя котка или куче,или пък да и счупиш нещо,или да ги убиеш снимайки видео с лъскавия смартфон,после в училище решаваш,че трябва да им вземеш страха на зубърите ,ама няма как :по-лесно се снабдяваш с газов пистолет(нищо,че не изстрелва нещо),един ден ще успееш да си вземеш истински и ще им разкатаеш мамата на тия умници в училище ,дето не разбират какъв гений си и не те уважават те тебе....
19:11 16.09.2025
9 1488
пак го пиша, щото и вие преписвате стари манджи отпреди 3 часа
19:24 16.09.2025
10 Деца, играят си
Как да не набиеш някой полицай или да стреляш в клас?
19:34 16.09.2025
11 Знаех си
До коментар #6 от "Сталин":че си"римлянин", но тук вече се доказа! Чавето е от многодетно "римлянско" семейство!
Коментиран от #12, #14
19:41 16.09.2025
13 Моарейн
Коментиран от #15
19:50 16.09.2025
14 Силиций
До коментар #11 от "Знаех си":Айде пак да опитам дано не ме изтрият пак без да съм употребил забранената в България дума използвана по цяла Европа,че и Азия...Не е таковата.
Иронизира просто състоянието на Татковината.
19:52 16.09.2025
15 Силиций
До коментар #13 от "Моарейн":А чистачките никой не ги върнааа...
19:53 16.09.2025