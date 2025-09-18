Новини
Без вода от сутрин до привечер: Строг воден режим и в община Севлиево

18 Септември, 2025 08:20 699 30

Всички населени места, захранвани от язовир "Стоките", нямат възможност за нормално водоподаване

Без вода от сутрин до привечер: Строг воден режим и в община Севлиево - 1
Строг воден режим е въведен и в община Севлиево. В селата ще има вода през два дни, а в града четири дни в седмицата от 8.00 до 17.00 часа вода няма да се подава.

Въвеждането на новия режим се налага заради рекордно намалелия дебит на водоизточниците за питейно-битови нужди и водните количества.

Всички населени места, захранвани от язовир "Стоките", нямат възможност за нормално водоподаване.


  • 1 Ами

    11 0 Отговор
    Тъй, ще е .

    08:23 18.09.2025

  • 2 Къде

    5 0 Отговор
    има язовир на Стоките?

    08:24 18.09.2025

  • 3 Перо

    14 3 Отговор
    Важното е да има пари за ционисткия режим в Киев, тук хората, вълци ги яли!

    Коментиран от #10, #18

    08:25 18.09.2025

  • 4 Коня Солтуклиева

    13 0 Отговор
    Тоеа, щото вчера бай Росен свика "национаен борд за водите"
    и малкото останала вода се уплаши и избяга!

    08:27 18.09.2025

  • 5 есвес

    15 0 Отговор
    Севлиево минава на воден режим. Хората с туби и бидони, а две свини с милиарди в чужди банки си наливат минерална вода в кристални чаши.

    Тръбите — ръждясали. Парите — откраднати. Водата — източена.

    И пак ще кажат, че виновна е сушата.

    Не е суша. Това е организирана жажда.

    Слава Богу, всеки които много им се радваше на ГЕРБ и ДПС сега ще мъкне тубите и бидоните с вода.

    08:28 18.09.2025

  • 6 Тогава

    5 0 Отговор
    И сметкитете така да им плащаме ня части

    08:35 18.09.2025

  • 7 Водоноски на източния фланг

    6 5 Отговор
    Ама суша има в цяла европа не е само при нас ? Ние сме вече полупустиня и това си е нормално. Ох ,дано не падне правителството.то работи и резултатите вече с е виждат.

    08:35 18.09.2025

  • 8 оня с коня

    5 2 Отговор
    Разчита се на някакво Чудо по въпроса с водата от страна на Държавата и се подценява изключително важната Фигура на ПОПА,а той ЕДИНСТВЕН е в състояние да направи Молебен за дъжд.

    08:36 18.09.2025

  • 9 123456

    6 0 Отговор
    Вода йок

    08:36 18.09.2025

  • 10 За идеята

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Какво общо има Киев с туй, че тия общини бяха крепост на БКП-БСП-ГЕРБ? Внушавате ни нацистка омраза към някакъв народ в тема, в която всички виновни са местни и няма нищо общо със световната политика? Такива като теб са виновни за водната криза, корупцията и всички беди в България. Такива като теб трябва да се превъзпитават в Белене с честен очистващ труд.

    Коментиран от #12

    08:38 18.09.2025

  • 11 Ганьо-Лапнишарански без вода

    7 0 Отговор
    Мафията дойде на власт защото хората не отидоха да гласуват от инат и простотия.

    А сега от инат и простотия да спрат да пият вода и да се къпят.

    Коментиран от #14, #20

    08:38 18.09.2025

  • 12 456

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "За идеята":

    Това ,че паре за Осрайна и укрите които са над закона има / и заеми за тях се теглят/ ,а за нуждите на България няма.

    Коментиран от #22

    08:41 18.09.2025

  • 13 Родина

    3 4 Отговор
    Спа центрове, частни ВЕЦ , концесии на минерални
    извори , частни язовири . Да живее ЕС , НАТО , и
    слава на украинските търтей.

    Коментиран от #17

    08:42 18.09.2025

  • 14 Внтннх

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    Мафията години наред пропагандираше, че изборите са безмислени, че демокрацията е фашизъм. Помня, как по-възрастни обвиняваха тогава Брадатите, че ламтяли за власт и гласуваха за БСП/БКП, защото не били предатели. След това починаха и ни оставиха в наследство завладяна от комунистическа олигархия-мафия държва, в която всичко се контролира от Москва. По-умните се изнесоха, включителнопмного от децата на активните комунисти.

    08:43 18.09.2025

  • 15 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Божурци и батаци откраднаха гората на парк Сините камъни. Очаквайте скоро и в други градове да спре водата.

    08:43 18.09.2025

  • 16 демократ

    2 0 Отговор
    3-ти свят

    08:43 18.09.2025

  • 17 Нацидетектор

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Родина":

    Задължително трябва да намесим НАТО и украинците в пропагандата? Колко ви се плаща да разпространявате нацистки лозунги, камерад?

    Коментиран от #24

    08:44 18.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оооооож

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    И за социално да гласувам бе ша.ран???
    Всички партии са на мафията

    08:48 18.09.2025

  • 21 Няма проблеми

    2 1 Отговор
    25-30 години горска сеч :)

    Резултатите са налице!

    Дървосекачите по дърветата - комунетата в гората да садят дървета! Залесяване, озеленяване и възстановяване на мочурищата, които комунистите пресушиха.
    Безплатен бригадирски труд за всички путинофили включително да подменят стари тръби и да покажат, че могат да боядишат онова, което Бай Тошо е построил.

    08:48 18.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пфф

    0 0 Отговор
    По-зле сме дори от Филипините
    Там в някои райони режима на водата е само от 6 вечер до 6 сутринта

    08:50 18.09.2025

  • 24 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нацидетектор":

    Фиксацията на теми като НАТО, ЕС и украинците са основният проблем на България. Забравихме себе си. Политиците се оказаха изключително некомпетентни и неадекватни.

    08:54 18.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бойко

    1 0 Отговор
    Честито на ГЕРБ и на загрижени Пеевски.

    08:57 18.09.2025

  • 27 Бойко

    1 0 Отговор
    Честито на ГЕРБ и на загрижени Пеевски.

    08:58 18.09.2025

  • 28 Симо

    0 0 Отговор
    35 години безнаказано и престъпно разграбване и унищожаване на всичко съградено от предишните поколения. Което се оказа "демокрацията". Сега започваме да берем вече плодовете от това.

    08:58 18.09.2025

  • 29 А ве,...?!

    0 0 Отговор
    Кво е туй очукано китайско кранче на снимката...

    08:59 18.09.2025

  • 30 Сталин

    1 0 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири,напоителни системи и канали и опасаха цяла България с тръби за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    08:59 18.09.2025

