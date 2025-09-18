Без вода от сутрин до привечер: Строг воден режим и в община Севлиево

Строг воден режим е въведен и в община Севлиево. В селата ще има вода през два дни, а в града четири дни в седмицата от 8.00 до 17.00 часа вода няма да се подава.

Въвеждането на новия режим се налага заради рекордно намалелия дебит на водоизточниците за питейно-битови нужди и водните количества.

Всички населени места, захранвани от язовир "Стоките", нямат възможност за нормално водоподаване.