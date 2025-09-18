Без вода от сутрин до привечер: Строг воден режим и в община Севлиево

Строг воден режим е въведен и в община Севлиево. В селата ще има вода през два дни, а в града четири дни в седмицата от 8.00 до 17.00 часа вода няма да се подава.
Въвеждането на новия режим се налага заради рекордно намалелия дебит на водоизточниците за питейно-битови нужди и водните количества.
Всички населени места, захранвани от язовир "Стоките", нямат възможност за нормално водоподаване.
1 Ами
08:23 18.09.2025
2 Къде
08:24 18.09.2025
3 Перо
Коментиран от #10, #18
08:25 18.09.2025
4 Коня Солтуклиева
и малкото останала вода се уплаши и избяга!
08:27 18.09.2025
5 есвес
Тръбите — ръждясали. Парите — откраднати. Водата — източена.
И пак ще кажат, че виновна е сушата.
Не е суша. Това е организирана жажда.
Слава Богу, всеки които много им се радваше на ГЕРБ и ДПС сега ще мъкне тубите и бидоните с вода.
08:28 18.09.2025
6 Тогава
08:35 18.09.2025
7 Водоноски на източния фланг
08:35 18.09.2025
8 оня с коня
08:36 18.09.2025
9 123456
08:36 18.09.2025
10 За идеята
До коментар #3 от "Перо":Какво общо има Киев с туй, че тия общини бяха крепост на БКП-БСП-ГЕРБ? Внушавате ни нацистка омраза към някакъв народ в тема, в която всички виновни са местни и няма нищо общо със световната политика? Такива като теб са виновни за водната криза, корупцията и всички беди в България. Такива като теб трябва да се превъзпитават в Белене с честен очистващ труд.
Коментиран от #12
08:38 18.09.2025
11 Ганьо-Лапнишарански без вода
А сега от инат и простотия да спрат да пият вода и да се къпят.
Коментиран от #14, #20
08:38 18.09.2025
12 456
До коментар #10 от "За идеята":Това ,че паре за Осрайна и укрите които са над закона има / и заеми за тях се теглят/ ,а за нуждите на България няма.
Коментиран от #22
08:41 18.09.2025
13 Родина
извори , частни язовири . Да живее ЕС , НАТО , и
слава на украинските търтей.
Коментиран от #17
08:42 18.09.2025
14 Внтннх
До коментар #11 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":Мафията години наред пропагандираше, че изборите са безмислени, че демокрацията е фашизъм. Помня, как по-възрастни обвиняваха тогава Брадатите, че ламтяли за власт и гласуваха за БСП/БКП, защото не били предатели. След това починаха и ни оставиха в наследство завладяна от комунистическа олигархия-мафия държва, в която всичко се контролира от Москва. По-умните се изнесоха, включителнопмного от децата на активните комунисти.
08:43 18.09.2025
15 Дик диверсанта
08:43 18.09.2025
16 демократ
08:43 18.09.2025
17 Нацидетектор
До коментар #13 от "Родина":Задължително трябва да намесим НАТО и украинците в пропагандата? Колко ви се плаща да разпространявате нацистки лозунги, камерад?
Коментиран от #24
08:44 18.09.2025
20 оооооож
До коментар #11 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":И за социално да гласувам бе ша.ран???
Всички партии са на мафията
08:48 18.09.2025
21 Няма проблеми
Резултатите са налице!
Дървосекачите по дърветата - комунетата в гората да садят дървета! Залесяване, озеленяване и възстановяване на мочурищата, които комунистите пресушиха.
Безплатен бригадирски труд за всички путинофили включително да подменят стари тръби и да покажат, че могат да боядишат онова, което Бай Тошо е построил.
08:48 18.09.2025
23 Пфф
Там в някои райони режима на водата е само от 6 вечер до 6 сутринта
08:50 18.09.2025
24 Точно
До коментар #17 от "Нацидетектор":Фиксацията на теми като НАТО, ЕС и украинците са основният проблем на България. Забравихме себе си. Политиците се оказаха изключително некомпетентни и неадекватни.
08:54 18.09.2025
26 Бойко
08:57 18.09.2025
27 Бойко
08:58 18.09.2025
28 Симо
08:58 18.09.2025
29 А ве,...?!
08:59 18.09.2025
30 Сталин
08:59 18.09.2025