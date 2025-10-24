Важните новини във ФАКТИ на 24.10.2025 г.

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола на РУ-Пирдоп блокира движението на Подбалканския път София - Бургас в участъка от Пирдоп до Антон.

Тол камерите следят за скоростта в нови шест отсечки във Велико Търново, Габрово и Русе

Още шест отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средна скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.

България и Виетнам подписаха осем двустранни споразумения

България и Виетнам подписаха осем двустранни документа за сътрудничество в различни области на церемония в Министерския съвет днес. На събитието присъстваха премиерът Росен Желязков и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, които проведоха среща, последвана от разговор между двете пленарни делегации, съобщи БТА.

Йордан Божилов: Русия атакува с мотори и бъгита

Руската армия вече използва мотори и бъгита за атаки в зони, където всичко, което се движи, се унищожава от дронове, заяви по БНТ бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов. Според него няма вариант за постигане на пробив във войната в Украйна и Русия трябва да разбере това.

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата

Кметът на Община Елин Пелин издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Денят на народните будители, обобщи БНТ.

Икономист прогнозира краткотрайно поскъпване на горивата с до 10%

Очакваното поскъпване на горивата в България след американските санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" няма да надхвърли 10%, а ефектът ще бъде краткосрочен - не повече от две седмици. Това прогнозира икономистът Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, в интервю за БНР.

Цветелина Пенкова: Българският интерес трябва да бъде защитен

Българският национален интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни.

Стабилно е състоянието на командоса, пострадал при парашутен скок

В стабилно състояние е военнослужещият от Специалните сили, който пострада тежко при парашутен скок, съобщава Нова телевизия.

Строителни измамници излизат от ареста срещу гаранция от 80 000 лева

Районният съд в Пловдив пусна под парични гаранции двамата обвиняеми за строителни измами Басри Али и Милена Ангелова. За 50-годишния мъж паричният размер е определен на 70 000 лева, а за 35-годишната жена – на 10 000 лева, съобщи БНР.

Сергей Игнатов: Трябва да има оценка за дисциплина в училище

„Специалистите трябва да вземат решение как да се прилагат оценките за дисциплина. Трябва да бъдем внимателни и да измислим как да се въведе. Откакто има училище в Древен Египет, има дисциплина“.

Руслан Стефанов: България е подготвена за санкциите срещу „Лукойл“

След наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, експерти у нас успокояват, че няма непосредствен риск от недостиг на горива или шоково поскъпване на цените в България.

АИКБ излезе с препоръки за Бюджет 2026 на България

На прага на въвеждането на еврото и в условията на липса на обществен дебат относно бюджетния цикъл за 2026 г. в България се проявяват признаци на политическа нестабилност и нарастващи макроикономически рискове. Блокажът в управляващото мнозинство, предупрежденията за възможни предсрочни избори и видимият дефицит на доверие между институциите създават допълнителна несигурност. Паралелно с това инфлационният натиск остава осезаем, а изпълнението на бюджета за 2025 г. показва ускорено натрупване на дефицит, движен главно от ръст на текущите разходи за персонал, издръжка и социалноосигурителни плащания. В такава среда държавният бюджет за 2026 г. е не просто финансов план на държавата, а ключов инструмент за икономически растеж, за защита на уязвимите и за възстановяване на доверието в институциите от страна на инвеститорите и обществото.

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Българският превозвач GullivAir е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 година. Водят се преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и „О'Хеър“, които са на финален етап. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“, цитиран от "Нова телевизия".

Регионалният министър призова депутатите да отхвърлят „такса водомер“

Призовавам народните представители да отхвърлят текстовете за т.нар. такса водомер от проекта на Закон за ВиК. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Болярово днес.

Бой на пешеходна пътека в центъра на София

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 20-годишен мъж за нападение срещу 30-годишен софиянец на пешеходна пътека.

Окончателно: 9 години затвор за мъжа, причинил смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа

Съдът на ЕС към България: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна

Математическата формула, по която се изчислява т. нар. дялово разпределение в сметките за парно, не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление. Това констатира Съдът на Европейския съюз (СЕС) в ключово решение за потребителите в България, съобщи сайтът Lex.bg.

Водният режим в Плевен остава в сила

Водният режим в Плевен остава в сила. Това стана ясно след днешното поредно заседание на Кризисния щаб.

Червените линии в Бюджет 2026, според КНСБ

"Червената линия, от която няма да отстъпим е минималната работна заплата, тъй като тя е действащо законодателство и има постановление на Министерски съвет. Обществото очаква увеличаване на минималната работна заплата". Това заяви в интервю за News.bg икономистът от КНСБ и преподавател в Катедра "Икономикс" в УНСС Любослав Костов.

Граничен полицай почина по време на служба

Граничен полицай, който е командирован от Петричко, за да пази държавната граница в Странджа, е открит мъртъв тази сутрин, съобщиха негови колеги.

“Да, България” със сигнал до американското правителство

“Да, България” подаде сигнал до службата OFAC в САЩ, която, като част от американското финансово министерство, отговаря за прилагането на санкционните режими. Сигналът касае наличието на банкови сметки и трансфери на значителни финансови средства (вкл. в щатски долари) от Делян Пеевски през българска банка.

Жечо Станков: Държавата е гарантирала горивата до края на годината

Към момента правителството има ясен план за действие, свързан с доставката на нефт и нефтопродукти. Това обяви на брифинг в Министерски съвет министърът на енергетиката Жечо Станков.

Не се знае кога и дали ще съборят незаконните постройки в "Елените"

На място в Елените се уверих, че е извършено нещо безобразно. Това заяви регионалният министър Иван Иванов и допълни, че Актът за установяване на незаконен строеж на ДНСК е абсолютно безпристрастен, цитиран от бТВ.

ГЕРБ-СДС ще предложи отпадане на "такса водомер" от промените в законопроекта за водоснабдяването

"Такса водомер" не беше добре представена в комуникационен план. Това каза председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков и уточни, че от ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването да бъдат оттеглени.

От ПП предлагат държавата да поеме здравните осигуровки по време на майчинство

„Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, който предвижда държавата да поеме плащането на здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство – така, както вече го прави за студенти и пенсионери. Това се казва в съобщение на формацията, изпратено до медиите.