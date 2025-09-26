10 населени места в Монтанско са на воден режим

10 населени места в област Монтана са на воден режим. Най-тежко е положението в Георги Дамяново и Чипровци.

Това съобщи БНР.

С ограничено подаване на питейна вода са пет села в община Георги Дамяново, четири в община Чипровци и едно в община Монтана, става ясно от справката на Регионалната здравна инспекция.

В Георги Дамяново на воден режим са селата Копиловци, Камена Рикса, Видлица, Чемиш и Дива Слатина.

В Чипровци проблеми с водата има в Равна, Горна Лука, Митровци и Железна.

В тези девет села вода се черпи от повърхностни водоизточници, които поради сушата са драстично намалели.

Горна Вереница е единственото населено място в община Монтана. Селото бе първото в областта, което мина на воден режим.

Това стана в края на юни.