10 населени места в Монтанско са на воден режим

10 населени места в област Монтана са на воден режим. Най-тежко е положението в Георги Дамяново и Чипровци.
Това съобщи БНР.
С ограничено подаване на питейна вода са пет села в община Георги Дамяново, четири в община Чипровци и едно в община Монтана, става ясно от справката на Регионалната здравна инспекция.
В Георги Дамяново на воден режим са селата Копиловци, Камена Рикса, Видлица, Чемиш и Дива Слатина.
В Чипровци проблеми с водата има в Равна, Горна Лука, Митровци и Железна.
В тези девет села вода се черпи от повърхностни водоизточници, които поради сушата са драстично намалели.
Горна Вереница е единственото населено място в община Монтана. Селото бе първото в областта, което мина на воден режим.
Това стана в края на юни.
До коментар #1 от "селяк":Прав си колега. Пък и в крайна сметка като вече пълни европейци, от богатите и успешните трябва да следваме повелята на стрина Урсулица - да се къпем на 3 дни веднъж и то със съседа (отново според евро-ценностната система е със съдеда, не съседката) и да пикаем в мивката докато си мием чиниите, че да пестим.
Така е при богатите - пестят и имат - ще се учим!
Така ли бе тогава ?
Беляне, беляне, беляне.
До коментар #9 от "Румен":Тези са за 6есилото и децата си обри4ат на гибел и смра@
За разследване и в Беляне.
Имаше и военен завод, който изгърмя при обезвреждане на мини и затри двадесетина човека. На мястото на завода има голяма яма.
На близо е Чипровския манастир в който има 2-3 пияни монаси.
До коментар #12 от "Къв срам":В тези села много отдавна няма деца. То вече и старци няма. Има затворени мини за уран и желязо.
До коментар #10 от "Райска Градина":Това което остана там след 1989г. бяха уранови и железни мини, и хвостохранилища пълни с арсен и какви ли не отрови.
