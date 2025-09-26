Новини
България »
10 населени места в Монтанско са на воден режим

10 населени места в Монтанско са на воден режим

26 Септември, 2025 15:51 643 16

  • монтана-
  • села-
  • градове-
  • воден режим

Най-тежко е положението в Георги Дамяново и Чипровци

10 населени места в Монтанско са на воден режим - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10 населени места в област Монтана са на воден режим. Най-тежко е положението в Георги Дамяново и Чипровци.

Това съобщи БНР.

С ограничено подаване на питейна вода са пет села в община Георги Дамяново, четири в община Чипровци и едно в община Монтана, става ясно от справката на Регионалната здравна инспекция.

В Георги Дамяново на воден режим са селата Копиловци, Камена Рикса, Видлица, Чемиш и Дива Слатина.

В Чипровци проблеми с водата има в Равна, Горна Лука, Митровци и Железна.

В тези девет села вода се черпи от повърхностни водоизточници, които поради сушата са драстично намалели.

Горна Вереница е единственото населено място в община Монтана. Селото бе първото в областта, което мина на воден режим.

Това стана в края на юни.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 селяк

    8 2 Отговор
    Да не ви дреме. Ниа сме у семейството на богатите у ЕС. Голема работа , че нема водъ

    Коментиран от #4

    15:56 26.09.2025

  • 2 Те там всички имат герани

    0 5 Отговор
    Голяма драма, там тръбопроводите им са изгнили от бездействие. В Расово- монтанско, цели улици нямат изобщо тръбопровод, а не са умряли.

    16:01 26.09.2025

  • 3 Един

    4 1 Отговор
    Ми то и в Ловешко е същото.

    16:03 26.09.2025

  • 4 Един

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "селяк":

    Прав си колега. Пък и в крайна сметка като вече пълни европейци, от богатите и успешните трябва да следваме повелята на стрина Урсулица - да се къпем на 3 дни веднъж и то със съседа (отново според евро-ценностната система е със съдеда, не съседката) и да пикаем в мивката докато си мием чиниите, че да пестим.
    Така е при богатите - пестят и имат - ще се учим!

    16:05 26.09.2025

  • 5 Никой

    4 0 Отговор
    Забравихте как фирмите по водните цикли на Делян Магнитски прибраха парите и водата продължи да се лее по улиците . Сега отново той ще ви спасява . Малоумници. Гласувайте за завладяната държава от дебелите и мляко ще потече от чешмите ви .

    16:13 26.09.2025

  • 6 Тома

    3 0 Отговор
    Важното е че при избори сега печели герб

    16:22 26.09.2025

  • 7 горски

    6 0 Отговор
    Докато не излезем и не свалим тази незаконна Хунта взела властта с преврат на изборите няма да живеем нормално. А, останаха ли гори за сечене, че да се въвежда мораториум или да чакаме с десетилетия израстването на нови.. Интересно защо авторът не повдига въпроса за частните ВЕЦ-ове и как е възможно изобщо да има приватизирани водни източници. Водата е национално богатство и никой няма право да я приватизира? Станишко-боковите хора сякоха поголовно горите и правиха пари а раята мълчеше. Евро боковците заедно с доганчовците си правиха ВЕЦ на всяка река и язовир- раята пак мълчеше. Такава като Коцев позволиха да се бетонира навсякъде за да могат да крадат- раята иска за тях свобода и да я управляват...А кажете ми сега каква вода искате? не разбрахте ли че причината е дървената мафия палят горите а после секат и продават а като изсечеш горите няма дъжд а после няма и вода- скачени съдове още няколко години и повечето реки в България ще пресъхнат и тогава ще се молим на господа за капка дъжд но ще е късно.

    16:28 26.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Тези села са празни. През лятото се завърта по някой човек. И си имат герани още от турско време. Водоснабдяването е построено от самите селяни, когато селата са били живи. Изнасяли са еъернитовите тръби на гръб. Водохващанията са много примитивни. Един два малки каптажа, които при суха година пресъхват. На никой не му прави впечатление. То и няма на кой.

    16:44 26.09.2025

  • 9 Румен

    0 0 Отговор
    Чалга кмета 5-6 мандат. Мина през всички налични партии. А тези села са пълни с води. Да не забравяме че там минава и река Огоста. Срам

    Коментиран от #11, #12

    16:47 26.09.2025

  • 10 Райска Градина

    1 0 Отговор
    Така ли ви оставихме след 1989г

    Така ли бе тогава ?

    Беляне, беляне, беляне.

    Коментиран от #15

    16:47 26.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Къв срам

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Румен":

    Тези са за 6есилото и децата си обри4ат на гибел и смра@

    За разследване и в Беляне.

    Коментиран от #14

    16:50 26.09.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Докато работеха железните и урановите мини селата бяха живи. В Мартиново имаше много хубав санаториум за миньорите. Когато закриха мините селата умряха. Хвостохранилищата на закритата флотационна фабрика са пълни с арсен. Във водата има арсен и уран и за това никой не я ползва. Ползват си вода от гераните, както са правили по турско.
    Имаше и военен завод, който изгърмя при обезвреждане на мини и затри двадесетина човека. На мястото на завода има голяма яма.
    На близо е Чипровския манастир в който има 2-3 пияни монаси.

    16:52 26.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Къв срам":

    В тези села много отдавна няма деца. То вече и старци няма. Има затворени мини за уран и желязо.

    16:54 26.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Райска Градина":

    Това което остана там след 1989г. бяха уранови и железни мини, и хвостохранилища пълни с арсен и какви ли не отрови.

    16:57 26.09.2025

  • 16 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Каква изненада, кмета също е от ГЕРБ-СДС за 7-ми мандат.

    17:04 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове