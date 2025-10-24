Новини
Водният режим в Плевен остава в сила

24 Октомври, 2025 15:49 823 11

  • воден режим-
  • плевен

Към момента режимът не е отменен. Постъпващите водни количества са достатъчни. Кога ще бъде режима отменен. Това предстои на дискусии

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водният режим в Плевен остава в сила. Това стана ясно след днешното поредно заседание на Кризисния щаб.

ВиК започва всекидневно да публикува на интернет страницата си количествата питейна вода, която постъпва от всички водоизточници, предава БНР.

И след поредното заседание на Кризисния щаб за справяне с безводието не беше отменен водният режим. Защо и какво се прави обясни областният управител Мартин Мачев:

"От валежите и реките не са се доутаили и затова изчакваме. Към момента режимът не е отменен. Постъпващите водни количества са достатъчни. Кога ще бъде режима отменен. Това предстои на дискусии. Нямаме опасения за качеството на водата.

От РЗИ постъпват доклади, ежеседмично се правят анализи на качеството на водата. Водата е годна за питейно-битови нужди. От община Плевен споразумението с МРРБ за проектите за Дружба вече се сключват.

Нов сондаж в Кашин ще бъде направен. Завършен е сондажа в Къртожабене. ВиК отстраняват авариите, като заради постъпващите нормално водоподаване авариите са над 10 на ден и се отстраняват. В падналите количества валежи през изминалите две седмици по никакъв начин нас не ни успокояват и работата продължава".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 влък

    10 1 Отговор
    Такса "за всяка капка" и "водоизмер".ПлевняПлевнюПлевим пачки в НС.

    15:55 24.10.2025

  • 3 Абе,

    10 0 Отговор
    те да си плащат такса водомер , пък вода - друг път...

    15:57 24.10.2025

  • 4 Ивелина Видева

    3 0 Отговор
    От чешмите изтича въглероден двуокис. Като кранът се ядосва и диша учестено кислород.

    15:58 24.10.2025

  • 5 Даниел

    6 0 Отговор
    Нека първо ВЕЦ да повърти малко и ако остане за хората вода ще се изкъпят!

    16:02 24.10.2025

  • 6 Тома

    4 1 Отговор
    А такса водомер тръгна ли

    16:07 24.10.2025

  • 7 Веса

    2 1 Отговор
    ...а са готови да въвеждат такса водомер ...

    16:10 24.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 споразумение с Израел за управление на

    1 1 Отговор
    водите на България
    Самото споразумение е утвърдено с решение на Министерския съвет още на 9 април 2021 г., но е влязло в сила едва на 29 юли тази година. То е подписано от бившия министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Израел Йорам Елрон. На церемонията е присъствал и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев.

    Коментиран от #10

    16:18 24.10.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "споразумение с Израел за управление на":

    ТАЗ ДРУГАРКА АВРАМОВА ЗАСЛУЖАВА ДА Я
    О БЕ СЯТ НА НЯКОЙ ПЛЕВЕНСКИ ВОДОМЕР

    16:27 24.10.2025

  • 11 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Уморихте хората, другия път да гласуват за нн

    17:02 24.10.2025

Новини по градове:
