Новини
България »
Водният режим в Плевен се облекчава, но само с два часа

Водният режим в Плевен се облекчава, но само с два часа

30 Септември, 2025 16:37 642 28

  • воден режим-
  • плевен

В резултат на увеличеното подхранване на шахтовите кладенци във водопроводната система на ВиК ще влизат близо 40 литра в секунда допълнително

Водният режим в Плевен се облекчава, но само с два часа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водният режим в Плевен се облекчава, съобщават на официалната интернет страница на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен.

С два часа повече ще се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. Водоснабдяването в тези населени места ще бъде възстановявано от 18:00 часа до 22:00 часа и от до 6:00 часа до 10:00 часа всеки ден.

От дружеството добавят, че като стъпка към стабилизиране на водоснабдяването са предприели в спешен порядък подмяната на компрометирани водопроводи с цел намаляване на загубите по водопреносната мрежа.

След като са били селектирани най-амортизираните тръбопроводи в Плевен, ВиК операторът е рехабилитирал тези участъци, които имат пряко влияние върху водоснабдяването на града. Към момента е подменена водопроводната мрежа по ул. „Георги Кочев“, ул. „Рила“, бул. „Димитър Константинов“, довеждащият водопровод - с. Ясен, както и в жк. „Дружба“-1, в близост до Основно училище „Св. Климент Охридски“. Извършва се и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Яне Сандански“.

От ВиК-Плевен напомнят, че са били предприети съвместни действия с „Напоителни системи“ за почистване на рововете за изкуствено подхранване на шахтовите кладенци „Долна Митрополия“.

В резултат на това водните количества, добивани от регионалните водоизточници - кладенци „Долна Митрополия“, са удвоени в сравнение с август и от 120 литра в секунда в момента постъпват 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал“, който ползва вода от река „Дъбнишка бара“.

В резултат на увеличеното подхранване на шахтовите кладенци във водопроводната система на ВиК ще влизат близо 40 литра в секунда допълнително.

Ще продължат и проучванията на алтернативно, допълнително или резервно водоснабдяване в град Плевен и селищата от областта. От дружеството уверяват, че остават и проверките за установяване на нерегламентирано ползване на вода.

Вчера в Плевен се състоя заседание на Областния кризисен щаб по проблемите с безводието, на което присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Премиерът Желязков каза, че догодина в Плевен не трябва да има режим.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 водопроводчик

    2 0 Отговор
    Някой спира и пуска кранчето на плевенчани. Вчера 120л/с днес 240/с, утре а вали и водопади по улиците на града.

    16:40 30.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пълна подигравка

    8 0 Отговор
    До къде се докарахме след 35г демокрация да се радваме, че ще имаме с 2 часа повече мътна вода не ставаща за каквито и да било битови и санитарни нужди.

    16:42 30.09.2025

  • 5 Жалки опити

    2 0 Отговор
    да замажат очите на хората!

    16:43 30.09.2025

  • 6 държавата Боко

    6 0 Отговор
    ГЕРБ а управлява в Сахара и песакът ще свърши.

    16:44 30.09.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Бай Тооооошооооо,ела да видиш,Тия упраиха Плевен без да строят язовири, хахахах

    16:45 30.09.2025

  • 8 оня с коня

    3 0 Отговор
    да вадят легените и да чакат дъжда

    Коментиран от #12

    16:46 30.09.2025

  • 9 И това

    3 0 Отговор
    в 21 - век в Европа...

    16:46 30.09.2025

  • 10 Герп боклуци

    5 1 Отговор
    Супер ще имам време да си измия колата сутрин...

    Коментиран от #22

    16:47 30.09.2025

  • 11 град КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    тодор живков е виновен че не направи тръбите от титан да изкарат поне 300 години !

    16:47 30.09.2025

  • 12 баням се само в неделя

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Не сме ги прибирали бре.

    Коментиран от #23

    16:47 30.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЕбахтиДържавата

    3 0 Отговор
    Трагедия и Позор

    16:50 30.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    В България се използват 5 процента от водите.Къде са останалите 95?

    16:56 30.09.2025

  • 16 Гошо

    2 0 Отговор
    Ганя чака наводненията в четвъртък и петък, да има ко да пий

    16:57 30.09.2025

  • 17 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Сега ще се опитате да се изкарате герои ли? Я оставка там всичкото гербарновоначаловци и освободете града

    16:57 30.09.2025

  • 18 мани беги

    1 0 Отговор
    хубо че почват дъждовете

    17:00 30.09.2025

  • 19 Да,да

    2 1 Отговор
    Страхотно! Ще се къпя в събота и неделя вече! Благодаря на ББ и директора на водопада!

    17:12 30.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 миpизлиф плевенчанин

    2 2 Отговор
    тъкмо свикнаха да не се къпят и вие ще им пуснете водата

    17:23 30.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "баням се само в неделя":

    а преди секс миете ли се? или си я караш как е със сиренето по главата ?

    Коментиран от #27

    17:24 30.09.2025

  • 24 Вие сте бунаци

    1 1 Отговор
    Искат АЕЦ да строим за 20 милиарда лева , а 10 милиона за вода нямат! Копейките са като ято!
    Кое е по-важно? Водата или печалбата на Путин?

    17:26 30.09.2025

  • 25 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Помните ли кражбата от петстотин милиона от престъпника Буда за язовирите ?

    17:31 30.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 баням се само в неделя

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "само питам":

    Саламура знаеш ли с кое се римува?

    18:11 30.09.2025

  • 28 Мутри във власта

    0 0 Отговор
    България пустиня!

    18:17 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове