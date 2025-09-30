Водният режим в Плевен се облекчава, но само с два часа

Водният режим в Плевен се облекчава, съобщават на официалната интернет страница на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен.
С два часа повече ще се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. Водоснабдяването в тези населени места ще бъде възстановявано от 18:00 часа до 22:00 часа и от до 6:00 часа до 10:00 часа всеки ден.
От дружеството добавят, че като стъпка към стабилизиране на водоснабдяването са предприели в спешен порядък подмяната на компрометирани водопроводи с цел намаляване на загубите по водопреносната мрежа.
След като са били селектирани най-амортизираните тръбопроводи в Плевен, ВиК операторът е рехабилитирал тези участъци, които имат пряко влияние върху водоснабдяването на града. Към момента е подменена водопроводната мрежа по ул. „Георги Кочев“, ул. „Рила“, бул. „Димитър Константинов“, довеждащият водопровод - с. Ясен, както и в жк. „Дружба“-1, в близост до Основно училище „Св. Климент Охридски“. Извършва се и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Яне Сандански“.
От ВиК-Плевен напомнят, че са били предприети съвместни действия с „Напоителни системи“ за почистване на рововете за изкуствено подхранване на шахтовите кладенци „Долна Митрополия“.
В резултат на това водните количества, добивани от регионалните водоизточници - кладенци „Долна Митрополия“, са удвоени в сравнение с август и от 120 литра в секунда в момента постъпват 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал“, който ползва вода от река „Дъбнишка бара“.
В резултат на увеличеното подхранване на шахтовите кладенци във водопроводната система на ВиК ще влизат близо 40 литра в секунда допълнително.
Ще продължат и проучванията на алтернативно, допълнително или резервно водоснабдяване в град Плевен и селищата от областта. От дружеството уверяват, че остават и проверките за установяване на нерегламентирано ползване на вода.
Вчера в Плевен се състоя заседание на Областния кризисен щаб по проблемите с безводието, на което присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Премиерът Желязков каза, че догодина в Плевен не трябва да има режим.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 водопроводчик
16:40 30.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пълна подигравка
16:42 30.09.2025
5 Жалки опити
16:43 30.09.2025
6 държавата Боко
16:44 30.09.2025
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
16:45 30.09.2025
8 оня с коня
Коментиран от #12
16:46 30.09.2025
9 И това
16:46 30.09.2025
10 Герп боклуци
Коментиран от #22
16:47 30.09.2025
11 град КОЗЛОДУЙ
16:47 30.09.2025
12 баням се само в неделя
До коментар #8 от "оня с коня":Не сме ги прибирали бре.
Коментиран от #23
16:47 30.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЕбахтиДържавата
16:50 30.09.2025
15 Последния Софиянец
16:56 30.09.2025
16 Гошо
16:57 30.09.2025
17 ООрана държава
16:57 30.09.2025
18 мани беги
17:00 30.09.2025
19 Да,да
17:12 30.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 миpизлиф плевенчанин
17:23 30.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 само питам
До коментар #12 от "баням се само в неделя":а преди секс миете ли се? или си я караш как е със сиренето по главата ?
Коментиран от #27
17:24 30.09.2025
24 Вие сте бунаци
Кое е по-важно? Водата или печалбата на Путин?
17:26 30.09.2025
25 ШЕФА
17:31 30.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 баням се само в неделя
До коментар #23 от "само питам":Саламура знаеш ли с кое се римува?
18:11 30.09.2025
28 Мутри във власта
18:17 30.09.2025