Важните новини във ФАКТИ на 30.09.2025 г.

От 8 октомври ще има санкции за търговците, които не спазват Закона за еврото

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането. Това стана ясно по време на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

Печалбата на банките у нас стигна до 2,5 млрд. лева към края на август

Печалбата на българската банкова система нараства с 4,4 на сто на годишна база до общо 2,5 млрд. лева към края на месец август тази година, сочат данните на Българската народна банка.

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, прегазен от АТВ

4-годишният Марти, който беше прегазен от АТВ в "Слънчев бряг", вече е изписан от "Пирогов" и си е у дома, съобщи Нова тв.

Министър Станков с новина за проучването на редкоземни елементи и комплекс „Марица-изток“

„Проучването за редкоземни елементи в комплекса „Марица-изток“, в което България си партнира със САЩ, е успех за минната индустрия, технологичния напредък и развитието на нови икономически дейности в региона.“ Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков, който участва в кръгла маса „Ускорен енергиен преход – политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г.“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

От Фискалния съвет се обявиха против политиката на 3% бюджетен дефицит

Фискалният съвет се обяви против политиката на 3-процентен бюджетен дефицит. Това заяви председателят му Симеон Дянков на изслушване в Подкомисията за контрол на публичните средства в Народното събрание, съобщават от БНР.

Водният режим в Плевен се облекчава, но само с два часа

Водният режим в Плевен се облекчава, съобщават на официалната интернет страница на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен.

Киселова очерта основните приоритети на парламента през есента

Осигуряването на плавен преход за въвеждане на единната европейска валута, успешно усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и приемане на държавния бюджет за следващата година ще са основните приоритети в работата на Народното събрание през есенната сесия. Това отбеляза председателят на парламента Наталия Киселова пред ръководители на дипломатически мисии на държави членки на Европейския съюз в България.

КСБ създаде платформа за връщане на български работници от чужбина

В навечерието на професионалния празник на строителя 26 октомври, КСБ пусна платформа „Работа в България“, която ще улеснява връзката между бизнеса и служителите. Целта на Камарата е да мотивира български работници да се завърнат от чужбина, да подпомага фирмите в наемането на хора от страни извън ЕС, както и да предложи възможности за реализация на студенти.

Български учен е сред най-влиятелните биотехнолози в света

Проф. Милен Георгиев е отличен в топ 1% сред най-влиятелните биотехнолози в света. Постижението на проф. Георгиев, който е ръководител на научни структури в Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и Българска академия на науките (БАН), бе официално обявено от Станфордския университет в тазгодишната класация за най-добри учени в света “Stanford University World’s Top 2% Scientists List”.