Осъдиха СО да премести трамвайните линии от локалното на бул. „Скобелев“

18 Септември, 2025 14:21 999 29

Трамвайното трасе е едно от ключовите в столицата и не е ясно как ще бъде извършена реорганизацията

Осъдиха СО да премести трамвайните линии от локалното на бул. „Скобелев“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община окончателно е осъдена и има срок от една година, за да премести трамвайните линии, минаващи в локалното трасе под прозорците на блоковете на бул. „Ген. М. Скобелев“ до НДК.

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което три инстанции са категорични, че вече 13 години общината бездейства по отношение на задължението си да премахне трасето, определено за временно, предава „Лекс“.

То беше изградено през 2010 г. заради строящото се тогава метро в района и трябваше да съществува до 2012 г. Общината обаче не направи нищо, за да преустанови временната мярка, а през 2017 г. живущи в района граждани заведоха два колективни иска срещу общината, с които поискаха трасето да бъде премахнато или преместено заради непоносимия шум.

„Наднорменият шум и вибрации от трамвайния транспорт, които нарушават правото на спокойствие и здравословна среда на живущите в конкретния район, са типичен пример за засегнат колективен интерес, чиято защита следва да се осъществи именно чрез осъдителен колективен иск, с който се търси предвидената в закона защита – преустановяване на нарушението“, се казва в решението.

Трамвайното трасе е едно от ключовите в столицата. Оттам минават трамваите 1, 6, 7 и 27.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    11 14 Отговор
    Тази линия е построена по времето на Вълко Червенков. Тези какво искат? Така си е от 70 години. Като искат тишина да ходят да живеят в село Пали лула.

    Коментиран от #19

    14:27 18.09.2025

  • 2 ТИГО

    22 4 Отговор
    Сега обаче да фанат Фандъчка и Гербовете да го направят това ! Щото ние ще им плащаме за тъпотиите им !Или да ги осъдят тях , ама съда е герберастки

    Коментиран от #8

    14:28 18.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Да вземат да преместят и булевард Цариградско шосе и другите столични булеварди, защото има жилищни блокове по протежението им, а заради булевардите има шумотевица, пушек, прахоляк, свинщина и какво ли не... Живеещите в София ще се придвижват с хеликоптери.

    Коментиран от #14, #18

    14:31 18.09.2025

  • 4 Казах

    2 4 Отговор
    Софиянци да одят пеш

    14:33 18.09.2025

  • 5 Мдааа

    5 8 Отговор
    Живеещите там "софиянци" искат да го ползват за паркиране този участък и да го задръстят с колите си! Прав е коментар 1👍
    Това решение е пълно безумие!

    14:34 18.09.2025

  • 6 Село Дървар

    3 5 Отговор
    Софиянци като вие шумно елате при нас

    14:35 18.09.2025

  • 7 Аз тъй

    3 4 Отговор
    Кат гледам друг начин освен естакада няма ,тъкмо и живеещите ще се качват на трамвая от терасите

    Коментиран от #11

    14:38 18.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "ТИГО":

    Тази линия е построена когато дядо ти е пасъл говеда по къра на село, а баща ти и майка ти не ги е имало. Това е стара София, за която вие в резерват Люлин нито сте чували нито сте я виждали.

    Коментиран от #15, #21, #22

    14:38 18.09.2025

  • 9 Цвете

    7 2 Отговор
    ДО СКОРО БЕШЕ ФАНДЪКОВА. ЗАЩО, КАТО КМЕТИЦА ТЯ НЕ НАПРАВИ ТОВА РАЗМЕСТВАНЕ ,А СЕГА, НАСТОЯЩИЯТ КМЕТ ДА " ОБИРА " НЕГАТИВИТЕ????.ИМА ЛИ ОЩЕ ДА СЕ ЗАЯЖДАТЕ, ИЛИ НЕ ВИ СТИГА НЯКОЙ ДРУГ ДА ВИ Е ВИНОВЕН???? ЕЙ, КАКВИ ДУШМАНИ СТЕ. НЕ СЕ СПРЯХТЕ. 🫤☹️😠

    14:40 18.09.2025

  • 10 Цвете

    5 2 Отговор
    ДО СКОРО БЕШЕ ФАНДЪКОВА. ЗАЩО, КАТО КМЕТИЦА ТЯ НЕ НАПРАВИ ТОВА РАЗМЕСТВАНЕ ,А СЕГА, НАСТОЯЩИЯТ КМЕТ ДА " ОБИРА " НЕГАТИВИТЕ????.ИМА ЛИ ОЩЕ ДА СЕ ЗАЯЖДАТЕ, ИЛИ НЕ ВИ СТИГА НЯКОЙ ДРУГ ДА ВИ Е ВИНОВЕН???? ЕЙ, КАКВИ ДУШМАНИ СТЕ. НЕ СЕ СПРЯХТЕ. 🫤☹️😠

    Коментиран от #13

    14:41 18.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Аз тъй":

    Като направят естакада и трамвая ще минава направо през хола. Излизаш от кухнята или тоалетната и се качваш направо на трамвая. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:42 18.09.2025

  • 12 реално

    3 3 Отговор
    То и на Графа е същото, както и на Мария Луиза, на Христо Ботев...и т.н. навсякъде, където минава трамвай трещи и звъни. Обаче честно казано - свиква се и не го чуваш.

    Коментиран от #16

    14:44 18.09.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Тази линия няма къде да се премести. Ако беше виждал и София, а не само Люлин, щеше да го знаеш.

    14:44 18.09.2025

  • 14 джон

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Данко, тук не става въпрос за жилищни блокове, а жилищни кооперации. Има разлика, нали? В блоковете живее пролетариата, той не е от София, преселил се е след Втората световна в покрайнините на града. Това са хора, които нямат корен тук, децата им отдавна са продали апартаментите, дошли са други плебеи на тяхно място и тн. Там няма история и традиции. Нека да приоритизираме нещата. Разбирам, че комунистите искат равен стандарт на живот с останалите хора, но това не се получава отгоре, а тук не е НРБ (или поне официално не е). Така че, върнете се там, откъдето сте дошли.

    Коментиран от #20, #23, #24

    14:47 18.09.2025

  • 15 някой

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Плебейчо, твоите шумкари кога пристигнаха в София?

    14:48 18.09.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "реално":

    Хе, хе, а на Цариградско след Орлов мост освен шум, има и пушек и прахоляк в изобилие. Живеещите там не си боядисват дрехите. Просто ги изпират и ги метват на терасата. След няколко часа са черни, все едно са били в бояджийница.

    14:49 18.09.2025

  • 17 Много ясно

    1 2 Отговор
    баш там е сградата на съда и главния вход... как няма да пречи...

    14:55 18.09.2025

  • 18 АКО

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    ВСИЧКИ ТЕЗИ КАТО ТЕБ СЕ ВЪРНАТ ПО РОДНИТЕ СИ МЕСТА СОФИЯ НЯМА ДА ИМА ТЕЗИ И МНОГО ДРУГИ ПРОБЛЕМИ.БЕШЕ СИ ХУБАВО ПО СОЦА СЪС СОФИЙСКОТО ЖИТЕЛСТВО.ДА ГО ВЪРНАТ.КОЦЕТО КАТО ДОЙДЕ.

    15:08 18.09.2025

  • 19 Тази линия е от по-скоро

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Може би от15-20 години, а теб вероятно са те правили по времето на другая Червенков.

    15:10 18.09.2025

  • 20 миме

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "джон":

    джон тук не ти е лондон или фашингтон,така,че върни се там от където си дошъл

    Коментиран от #25

    15:14 18.09.2025

  • 21 Много ти разбира

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Кухата глава от стара София. Там никога не е имало линия. Построиха я някъде към 2012г. Ама всичките станахте големи разбирачи.

    15:14 18.09.2025

  • 22 ТИГО

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Абе ти в кое село си правен и кога ! Там отбиха трамвая когато затвориха Витошка ! Ма "Умници" като теб правени във външен "Тоалет" това няма как да го знаят ,щото на село няма трамвай !

    15:34 18.09.2025

  • 23 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "джон":

    И понеже комунягите бяха некадърни за нищо ,си спретнаха преврат с подкрепата на СССР изгониха интелигенцията разстреляха учени,художници,лекари ,адвокати и други хорица ! Взеха ни имотите в центъра, насадиха си аграрните навици и все още ни тероризират с претенциите си ! Видиш ли обувки тип влечки пред вратата са 100% провинциалисти.Такива и досега ни управляват ,децата им и внуците !Учили недоучили кой в "Патка" кой в ЮЗУ ! Родителите им завършиха РАБФАК щото в университета си искаха бал ! Та много си прав.

    Коментиран от #26, #27

    15:43 18.09.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "джон":

    Тези "кооперации" ги строят шумкарите за себе си, а Вълко Червенков им прекарва трамвай. Там са били поляни а отсреща дето сега е НДК и паркът с фонтаните пред него са били казармите на легендарната 1ва Софийска /желязната/ дивизия. Сега внуците на шумкарите искат да разкарат трамвая, че им пречи.
    "Джон" от Люлин, изчезни си на село.

    15:50 18.09.2025

  • 25 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "миме":

    Не ти е и Москва , та и ти върви там!

    15:50 18.09.2025

  • 26 АБСОЛЮТНО

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "ТИГО":

    ВЯРНО!!!!!!!

    15:54 18.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "ТИГО":

    Обувки тип влечки има пред мутвака на село, за да ходиш с тях до външната тоалетна. В София не се ползват защото отдавна няма външни тоалетни. Аре бегай.
    А имотите, които бяха отнети, отдавна ги реституираха. Но това не го знаеш защото цървулите от Люлин не сте имали имоти в София.

    Коментиран от #29

    16:00 18.09.2025

  • 28 каунь

    0 0 Отговор
    да одят пеша ги е... туй заслужават и водата им спрете като в Плевен и Ловеч да излизат на жълтите павета да дрънкат тенжери и тигани

    16:04 18.09.2025

  • 29 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    И ти ги имаш пред вратата ма те е срам да си признаеш! А реституция няма щото ми бутнаха къщата и построиха кооперация за другарите като теб !Още 59 та. година , кога ти си върнеш вчерашната манджа дето си ял тогава и аз ще си върна имота ! И като толкова дрънкаш за люлин явно ти е слабост селото ! Много ти знае гагата ма трамвая е вървял по витошка а не там дето дрънкаш ! Ма скоро дойде от село и не си на ясно още ,щото и снимки нямаш от София , имаш само от нивата и бараката на село!

    16:09 18.09.2025

