Осъдиха СО да премести трамвайните линии от локалното на бул. „Скобелев“

Столичната община окончателно е осъдена и има срок от една година, за да премести трамвайните линии, минаващи в локалното трасе под прозорците на блоковете на бул. „Ген. М. Скобелев“ до НДК.

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което три инстанции са категорични, че вече 13 години общината бездейства по отношение на задължението си да премахне трасето, определено за временно, предава „Лекс“.

То беше изградено през 2010 г. заради строящото се тогава метро в района и трябваше да съществува до 2012 г. Общината обаче не направи нищо, за да преустанови временната мярка, а през 2017 г. живущи в района граждани заведоха два колективни иска срещу общината, с които поискаха трасето да бъде премахнато или преместено заради непоносимия шум.

„Наднорменият шум и вибрации от трамвайния транспорт, които нарушават правото на спокойствие и здравословна среда на живущите в конкретния район, са типичен пример за засегнат колективен интерес, чиято защита следва да се осъществи именно чрез осъдителен колективен иск, с който се търси предвидената в закона защита – преустановяване на нарушението“, се казва в решението.

Трамвайното трасе е едно от ключовите в столицата. Оттам минават трамваите 1, 6, 7 и 27.