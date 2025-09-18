Ивайло Мирчев: Правителството се е превърнало в пресслужба на "Главното Д"

Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери – един формален вдясно от мен – г-н Желязков, един, на който много му се иска, обаче дори днес го няма и в зала да си подкрепи собственото правителство, и един, който е истинският премиер - "главното Д", което току-що излезе. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев след неуспешния пети вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков, предават от БТА.

Проектът на решение за гласуване на недоверие на кабинета за "провал в сферата на „вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава" беше подкрепен от 101 депутати, при необходими 121 гласа, а против бяха 133 народни представители. Непосредствено след гласуването, пленарната зала напусна лидерът на ДПС Делян Пеевски, а председателят на ГЕРБ Бойко Борисов не присъства на гласуването.

Страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнала в негова пресслужба, пресслужба на "главното Д", което има различни идеи – за магазини за хора, за промени в закони, за отнемане на правомощия, идеи за смазване на всякаква съпротива, коментира Ивайло Мирчев в обяснение на своя вот от парламентарната трибуна.

Той се обърна към депутатите от ГЕРБ и "липсващия Бойко Борисов", който не участва в гласуването на вота. Борисов пак се е скрил, винаги, когато стане опасно, винаги, когато стане напечено, Бойко Борисов го няма, заяви Мирчев. Превърнал се е в рекламен агент на ортака си -"главното Д", допълни той.

„Колеги от ГЕРБ, усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в политическа сила – компаньонка на главното Д“, попита той. "Главното Д" бавно превзема вашата партия, видяхме го в Разград, в Пловдив и във Варна, заяви Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" коментира, че "главното Д" днес е казал, че ще бъде гарант за това правителство. "Всъщност не е главно Д, а главно К, и не главно Д като Делян Пеевски или държава, а главно К като кочина", посочи той. Но има и главно Д – това е достойнството на българите, които тази вечер ще бъдат на протест и ще дадат отпор на главното Д и неговата идея за завладяната държава, заяви Мирчев.