Новини
България »
Всички градове »
Ивайло Мирчев: Правителството се е превърнало в пресслужба на "Главното Д"

Ивайло Мирчев: Правителството се е превърнало в пресслужба на "Главното Д"

18 Септември, 2025 17:43 926 27

  • ивайло мирчев-
  • правителство-
  • пресслужба-
  • главното д

Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери – един формален вдясно от мен – г-н Желязков, един, на който много му се иска, обаче дори днес го няма и в зала да си подкрепи собственото правителство, и един, който е истинският премиер - "главното Д", което току-що излезе, коментира още съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Правителството се е превърнало в пресслужба на "Главното Д" - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери – един формален вдясно от мен – г-н Желязков, един, на който много му се иска, обаче дори днес го няма и в зала да си подкрепи собственото правителство, и един, който е истинският премиер - "главното Д", което току-що излезе. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев след неуспешния пети вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков, предават от БТА.

Проектът на решение за гласуване на недоверие на кабинета за "провал в сферата на „вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава" беше подкрепен от 101 депутати, при необходими 121 гласа, а против бяха 133 народни представители. Непосредствено след гласуването, пленарната зала напусна лидерът на ДПС Делян Пеевски, а председателят на ГЕРБ Бойко Борисов не присъства на гласуването.

Страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнала в негова пресслужба, пресслужба на "главното Д", което има различни идеи – за магазини за хора, за промени в закони, за отнемане на правомощия, идеи за смазване на всякаква съпротива, коментира Ивайло Мирчев в обяснение на своя вот от парламентарната трибуна.

Той се обърна към депутатите от ГЕРБ и "липсващия Бойко Борисов", който не участва в гласуването на вота. Борисов пак се е скрил, винаги, когато стане опасно, винаги, когато стане напечено, Бойко Борисов го няма, заяви Мирчев. Превърнал се е в рекламен агент на ортака си -"главното Д", допълни той.

„Колеги от ГЕРБ, усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в политическа сила – компаньонка на главното Д“, попита той. "Главното Д" бавно превзема вашата партия, видяхме го в Разград, в Пловдив и във Варна, заяви Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" коментира, че "главното Д" днес е казал, че ще бъде гарант за това правителство. "Всъщност не е главно Д, а главно К, и не главно Д като Делян Пеевски или държава, а главно К като кочина", посочи той. Но има и главно Д – това е достойнството на българите, които тази вечер ще бъдат на протест и ще дадат отпор на главното Д и неговата идея за завладяната държава, заяви Мирчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 1 Отговор
    Тъп е той , тъп е
    Там в парламента
    Потънал
    В мафиотска омерта

    Коментиран от #20, #23

    17:46 18.09.2025

  • 2 А така Ивайло, пак стойте

    12 4 Отговор
    Диван чапраз на главно D :)) в скута байно в скута, където ви е мястото и не се оплаквайте, кой каквото си направи друг не може да му направи, нали?🤔😁

    17:51 18.09.2025

  • 3 Днес цял ден глееаам български

    5 2 Отговор
    циркаджийски изпълнения с Doалетна Парламентарна експозиция?🇧🇬🤣

    17:57 18.09.2025

  • 4 Хаха

    11 6 Отговор
    Мирчев=свинqt@

    18:03 18.09.2025

  • 5 харвар

    11 6 Отговор
    МИРЧЕ БЕЩЕ ТИ ДОБРЕ КОГАТО СТОЕШЕ В СКУТА НА ПЕЕВСКИ И ПИЕШЕ МАЗНО КАФЕ ПОДНЕСЕНО ОТ СЕКРЕТАРКАТА НА ИЦАТА ИВАНОВ

    18:07 18.09.2025

  • 6 Стенли

    8 3 Отговор
    Айде айде и вий пихте мазно турско кафе в скута на Пеевски и управлявхте заедно с Борисов

    18:14 18.09.2025

  • 7 оня с коня

    9 4 Отговор
    Мирчев не иска да осъзнае че е Политик с "Изтекъл срок на годност" и съвсем скоро ще бъде сменен от хората с власт което пък е наложително,защото държи цялата ДБ на "Грешната страна".Ама отбелязва Той че Пеевски си е тръгнал веднага след гласуването,а Борисов пък ИЗОБЩО не е присъствал.Криел се е според Мирчев бат Бойко когато станело "напечено"?Нещата са съвсем други:Много преди Вота ББе подработил ДЕТАЙЛНО всички нюанси при гласуването в Коалицията,а Пеевски е стегнал Редиците на "НН" на макс,което прави Резултата ГАРАНТИРАН и НЯМА НУЖДА от присъствието и на двамата.А Защо ББ изобщо не е присъствал,а Пеевски е останал?Ами защото бат Бойко е МИЛОСТИВ и не му понася да гледа кахърни и отчаяни физиономии на провалили се Опозиционери,докато Пеевски си е Злобничък и много държи САМО С ПОГЛЕД да им тегли една Цветуща благословия на пишман- Опозиционерите ей-така - "Чао Несретници"!

    18:15 18.09.2025

  • 8 ами

    5 3 Отговор
    хората са омерзени от "вас"и слугинажа ви ту при едни, ту при други, само да се ОЯДЕТЕ-няма кой да ви вярва, Мирчев, а ти за политик също не ставаш, някой ти се предовери!

    18:22 18.09.2025

  • 9 аман

    7 2 Отговор
    Мирчев е като латерна, повтаря едно и също. И нали е нискочел, не може да схване, че усилията му да вкара интрига между Борисов и Пеевски са ялови.

    18:28 18.09.2025

  • 10 Ненчо

    4 1 Отговор
    Статия изцяло цитираща един човек който всеки ден взима отношение за всичко.Да попитам този мъдрец с кой ще прави правителство по различно от досегашните,с кой ще се коалира и какви ще ги приказва тогава,досега не ние убедил в нищо ново

    18:29 18.09.2025

  • 11 никога повече няма да гласувам за ППДБ

    7 4 Отговор
    Никога повече няма да гласувам за ППДБ. На пук на тях ще гласувам за Пеевски ако трябва. Просто ми омръзна от просташкото поведение на Мирчев, Киро, Лена и Асен. Липсата им на елементарно възпитание, почит и уважение към хората. Също и от липсата им на визия за бъдещето, крещящата им некадърност, неграмотност и некомпетентност. Сектантското им мислене и сектантското им поведение. Липса на качествени кадри и липса на лидерски потенциал. Просто те са слепи водачи неадекватни за 21-ви век. И понеже от нищо не разбират само повтарят сектантската си мантра Пеевски и Борисов като папагали или стара и развалена грамофонна плоча. Партия която няма визия за бъдещето, и няма ясен план, нито лидерски потенциал и умения да управляват си търсят постоянно врагове срещу които да са. Това подсказва че имат болшевишко мислене искат властта не за да правят добро НС хората а за да се възползват и злоупотребяват с нея. В главите им е само хаос, омраза и деструктивност. Почти със сигурност това е психопатично поведение или по-точно лидерите на ППДБ вероятно имат шизофреидна психопатия. Винаги са срещу някого или нещо. Това показва колко са кухи отвътре. Тъй като са пълни с омраза към хората, нямат толерантност и почит към различно мислещите , ППДБ са много опасни ако се доберат до власт, защото такива хора веднага започват да я използват срещу хора, а не за хората, злоупотребяват с власт, корумпират се и се възприемат за недосегаеми. Те нямат страх от Бог, правосъдие и общест

    Коментиран от #19, #21

    18:31 18.09.2025

  • 12 оня с големия

    2 1 Отговор
    Дори един дълголетен човешки живот възлиза на само 650 хил. часа. И когато този скромен предел се достигне, поради неизвестни причини атомите ви ще спрат да работят за вас, после тихо ще се разединят и ще станат част от нещо друго."
    Из "Кратка история на почти всичко"

    Коментиран от #27

    18:32 18.09.2025

  • 13 Така

    3 3 Отговор
    Малко този парад ми kvichi на завист, че не са управляващи

    18:33 18.09.2025

  • 14 Прокуратурата

    2 0 Отговор
    Некви свине опоскаха мутроландия

    18:46 18.09.2025

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 3 Отговор
    Мирчев,ми вие сте по-големи пялячовци и от Боко и Шиши!Вас ли да избере народа?🦧🐀🤣🐀🦧

    18:47 18.09.2025

  • 16 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Плъховете ще се самоузядат

    18:48 18.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Дибелото Д и тъпото Б

    18:51 18.09.2025

  • 19 Здравке също и Каназирева

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "никога повече няма да гласувам за ППДБ":

    ти ли си?

    Не пипайте мафията, че ще настане хаос.

    18:54 18.09.2025

  • 20 Видьо Видев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
    В нарушение на ал2. от чл6.
    Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС,
    А у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави наркомана, Копейкин Руснака и ШИШИ сТрите гуши !

    19:05 18.09.2025

  • 21 Бойко

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "никога повече няма да гласувам за ППДБ":

    Браво на теб? Ти турчин ли си?

    19:10 18.09.2025

  • 22 Българския народ е

    1 0 Отговор
    Раз Делян и владян от васалите на запада в парламента
    Политиците трябва да кажат на кои феодални страни от запада са под феодали

    19:13 18.09.2025

  • 23 Не е Толкова Тъп !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не е Толкова Тъп !

    Щом Другите !

    Не могат Да му Намерят !

    Чалъма !

    Че не е Умен !

    Не Е !

    19:15 18.09.2025

  • 24 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Крушарски "тигре", не се коси, а беж да спасяваш Киев и евроатлантизЪма!

    Какъв евроатлантик си??? 🤣🤣🤣
    Лъжеевроатлантик!

    19:20 18.09.2025

  • 25 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    1 0 Отговор
    ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ.

    Стотици жандармеристи са обкръжили отровния парламент да пазят хрантутниците с 12% одобрение.

    Полиция, пожарни, линейки...

    Все едно предстои щурмът на Бастилията.

    Държавната власт се е изродила в полицейска диктатура.

    Правителството оцелява с груба сила.

    Това никога не свършва добре - четете историята!

    Пътници са, трябва само да ги подбутнем. И да ги изправим пред правосъдието.

    Няма да се плашите - те са по-уплашени от нас.

    19:25 18.09.2025

  • 26 честен

    0 0 Отговор
    тука 3 трола си пишат коментари и още 5 които не могат да пишат само ги харесват

    19:25 18.09.2025

  • 27 Пр0сть0,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с големия":

    Първият човек е живял 600 години по Божия воля. А по това време авторите на четивото ти преди сън дори още не са били планувани!

    19:27 18.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол