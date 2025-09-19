Новини
Антон Кутев: Асен Василев и Пеевски ми приличаха на боксьорите преди мач

Антон Кутев: Асен Василев и Пеевски ми приличаха на боксьорите преди мач

19 Септември, 2025 09:27

„Държавата отдавна е с главно „Д“ – това е държавата на Делян Пеевски. Влакът се кара от него, а Росен Желязков е втори-трети вагон. Борисов стои до Пеевски и казва – „Много хубаво караш, бате“, коментира политологът доц. Петър Чолаков.

Антон Кутев: Асен Василев и Пеевски ми приличаха на боксьорите преди мач - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

„Триумф на отвратителното“ – така Антон Кутев нарече размяната на реплики вчера между Делян Пеевски и Асен Василев пред парламента.

„Пеевски винаги е използвал отвратителност, с която подчинява средата ни – седнете ми в скута и подобни. Двамата с Василев ми приличаха, предимно Пеевски, на боксьорите преди мач. Това е абсолютно умишлено от пиарите и Пеевски. Иска да покаже, че той е човекът, който управлява“. Това каза в "Тази сутрин" по bTV бившият говорител на служебните кабинети на Гълъб Донев и Стефан Янев.

Имаме едно правителство, което беше заченато в грях и в момента е в състояние на абсолютно безсилие. Мога да го нарека „правителство с увреждания“ – то се нуждае от чужда помощ. Всеки ТЕЛК ще му даде 90% инвалидност веднага, защото без Делян Пеевски това правителство не може да съществува и той го знае. Това е форма на домашно насилие, качено в национален ефир“, смята Кутев.

„България никога не е имала проблем със силните институции. Институциите са силни тогава когато трябва да защитават интересите на силните на деня. Това е големият проблем в тази държава“, на мнение е Чолаков.

„Това, което наблюдаваме напоследък, е опит за римейк на събитията, които се случиха през 2020 г. Опит за римейк на тези протести, които тогава бяха срещу статуквото и желанието тези протести отново да добият тази мащабност.

За съжаление обаче, ПП не успяват да излязат извън най-тясното си ядро в тези протести – нещо, което видяхме и вчера“, на мнение е журналистът Валерия Велева.

„Политическото говорене в България е на изключително ниско ниво. Начинът на комуникация в парламента и извън него, тази агресия и омраза, която излъчват политиците, се мултиплицира в цялото ни общество“, каза Велева.

„Протестите са форма на демокрация и протести трябва да има. Това правителство трябва да бъде критикувано и всяко едно от неговите действия трябва да бъде гледано под лупа. Въпросът е, че в момента опозицията не прави това, което трябва да прави. Тя трябва да дава алтернатива. ПП не може да бъде алтернатива на това управление“, смята журналистът.


  • 1 1488

    7 5 Отговор
    Асен духа на Делян. И накраягълта.

    09:29 19.09.2025

  • 2 си дзън

    10 3 Отговор
    Кутев да си гледа куклите в театъра, каквото му е образованието.

    09:29 19.09.2025

  • 3 Ум, език и познания

    8 3 Отговор
    Някой да е видял Пеевски на "дебат"? По-скоро ще го видите в ММА клетка! Не съм адвокат на Асенчо и той е далеч от влизане във Висшата лига, но е с обиколки напред в тази посока.

    09:30 19.09.2025

  • 4 честен ционист

    4 3 Отговор
    Асен би се навил да излезе по пенюар на боксовия ринг.

    09:33 19.09.2025

  • 5 ФЕЙК

    8 2 Отговор
    Мачът беше неравностоен: Простак категория 80 кг срещу баш простак категория над 180 кг.!

    09:35 19.09.2025

  • 6 фикол

    3 2 Отговор
    „Боксьори преди мач“ — казва Кутев.

    Само че мач няма. Има режисиран спаринг между крадци, за да изглежда, че има сблъсък.

    А зад кулисите?

    Европа е пред фалит, а свините ни качиха на потъващия Титаник — точно преди да удари айсберга.

    Вода няма, пари няма, институции — инвалидни.

    Това не е политика. Това е постановка с милиарди в офшорки и билети само за избрани.

    А българите седят и гледат и мислят че ще им се размине. Не няма да ви се размине. Окрадоха ви парите, качиха

    ви на Титаник и въпроса е кога ще ровите по кофите. Не дали, а кога. Слава на Господ Иисус Христос всеки дето

    сега се ослушва, много скоро ще огладнее, мИрси.

    09:36 19.09.2025

  • 7 Предизборно, скандалът е за

    6 0 Отговор
    вътрешно ползване, всеки говори пред собственият електорат с цел извличане на дивиденти на следващите Избори.

    Въпрос, надграждането на Пеевски?
    Какво точно Дебелия феномен е изградил до сега, дали Булгартабак, дали КТБ, Dали нещо друго, Dоалетната посещавайки я всяка сутрин?🤣🇧🇬

    09:37 19.09.2025

  • 8 Dебелият феномен,

    5 1 Отговор
    колкото повече говори, толкова по добре за Опозицията, не случайно Доган държеше Dелян далеч от микрофоните?
    Д като Dелян, като Dоалетна.🤣🇧🇬

    09:43 19.09.2025

  • 9 Кутев, на боксьор

    4 0 Отговор
    прилича вашата червена шайка която НОКАУТИРА симпатизантите си след като мачът /изборите/ бе свършил ! Вие сте по-голями боклууци от Борисов и Пеевски бе Кутев, нали бяхте против ГЕРБ, подкрепяхте изчагъртването му, какво стана купиха ви само с няколко "стола" на които седнахте ? 1989 г.си стъкмихте сами преврат за да създадете мутрите, сега пак направихте преврат в бандата си /свалихте Нинова/ за да подкрепите мутрите които създадохте ! Кутев, вие сте антибългари, измамници и МУТРИ на мутрите !

    09:47 19.09.2025

  • 10 дедо

    4 0 Отговор
    Ама не е много коректно да ги слагате под един знаменател , защото Асен стоеше на улицата без никаква охрана , а дерибея Пеевски беше с цяла кохорта охранители и отделно полицията беше отцепила две улици заради него.
    По това си личи , кой е мафиота .

    09:56 19.09.2025

  • 11 Българин

    2 0 Отговор
    Пеевски си отглежда нефелна опозиция, колкото да забавлява хората и да имаме "димукрация". Така се гарантира стабилетата на България, а всички са фоволни, защото си имат партия да си подкрепят, да протестират и да се борят с вятърни мелници. А властта както е определена да е в ДС, така само се укрепва!

    09:58 19.09.2025

  • 12 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Вчера видях какъв шебек ни управлява задкулисно

    10:18 19.09.2025

  • 13 Горски

    1 0 Отговор
    Този най-добре да си държи куклите в театъра, каквото му е образованието! Кутев никога не е изкарал и един лев с честен труд. В България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора, пример Здравно министерство, в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани.

    10:49 19.09.2025

