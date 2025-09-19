Антон Кутев: Асен Василев и Пеевски ми приличаха на боксьорите преди мач

„Триумф на отвратителното“ – така Антон Кутев нарече размяната на реплики вчера между Делян Пеевски и Асен Василев пред парламента.
„Пеевски винаги е използвал отвратителност, с която подчинява средата ни – седнете ми в скута и подобни. Двамата с Василев ми приличаха, предимно Пеевски, на боксьорите преди мач. Това е абсолютно умишлено от пиарите и Пеевски. Иска да покаже, че той е човекът, който управлява“. Това каза в "Тази сутрин" по bTV бившият говорител на служебните кабинети на Гълъб Донев и Стефан Янев.
Имаме едно правителство, което беше заченато в грях и в момента е в състояние на абсолютно безсилие. Мога да го нарека „правителство с увреждания“ – то се нуждае от чужда помощ. Всеки ТЕЛК ще му даде 90% инвалидност веднага, защото без Делян Пеевски това правителство не може да съществува и той го знае. Това е форма на домашно насилие, качено в национален ефир“, смята Кутев.
„Държавата отдавна е с главно „Д“ – това е държавата на Делян Пеевски. Влакът се кара от него, а Росен Желязков е втори-трети вагон. Борисов стои до Пеевски и казва – „Много хубаво караш, бате“, коментира политологът доц. Петър Чолаков.
„България никога не е имала проблем със силните институции. Институциите са силни тогава когато трябва да защитават интересите на силните на деня. Това е големият проблем в тази държава“, на мнение е Чолаков.
„Това, което наблюдаваме напоследък, е опит за римейк на събитията, които се случиха през 2020 г. Опит за римейк на тези протести, които тогава бяха срещу статуквото и желанието тези протести отново да добият тази мащабност.
За съжаление обаче, ПП не успяват да излязат извън най-тясното си ядро в тези протести – нещо, което видяхме и вчера“, на мнение е журналистът Валерия Велева.
„Политическото говорене в България е на изключително ниско ниво. Начинът на комуникация в парламента и извън него, тази агресия и омраза, която излъчват политиците, се мултиплицира в цялото ни общество“, каза Велева.
„Протестите са форма на демокрация и протести трябва да има. Това правителство трябва да бъде критикувано и всяко едно от неговите действия трябва да бъде гледано под лупа. Въпросът е, че в момента опозицията не прави това, което трябва да прави. Тя трябва да дава алтернатива. ПП не може да бъде алтернатива на това управление“, смята журналистът.
1 1488
09:29 19.09.2025
2 си дзън
09:29 19.09.2025
3 Ум, език и познания
09:30 19.09.2025
4 честен ционист
09:33 19.09.2025
5 ФЕЙК
09:35 19.09.2025
6 фикол
Само че мач няма. Има режисиран спаринг между крадци, за да изглежда, че има сблъсък.
А зад кулисите?
Европа е пред фалит, а свините ни качиха на потъващия Титаник — точно преди да удари айсберга.
Вода няма, пари няма, институции — инвалидни.
Това не е политика. Това е постановка с милиарди в офшорки и билети само за избрани.
А българите седят и гледат и мислят че ще им се размине. Не няма да ви се размине. Окрадоха ви парите, качиха
ви на Титаник и въпроса е кога ще ровите по кофите. Не дали, а кога. Слава на Господ Иисус Христос всеки дето
сега се ослушва, много скоро ще огладнее, мИрси.
09:36 19.09.2025
7 Предизборно, скандалът е за
Въпрос, надграждането на Пеевски?
Какво точно Дебелия феномен е изградил до сега, дали Булгартабак, дали КТБ, Dали нещо друго, Dоалетната посещавайки я всяка сутрин?🤣🇧🇬
09:37 19.09.2025
8 Dебелият феномен,
Д като Dелян, като Dоалетна.🤣🇧🇬
09:43 19.09.2025
9 Кутев, на боксьор
09:47 19.09.2025
10 дедо
По това си личи , кой е мафиота .
09:56 19.09.2025
11 Българин
09:58 19.09.2025
12 Хасковски каунь
10:18 19.09.2025
13 Горски
10:49 19.09.2025