Засилени проверки по пътищата през празничните дни в страната

Засилени проверки по пътищата на страната ще има през предстоящите почивни и празнични дни, съобщи в Пловдив комисар Мария Ботева - заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“(ГДНП). Тя участва в конференция “Безопасна пътна инфраструктура”, съобщи БТА.

Специализираните полицейски операции са в рамките на Дните на безопасността на пътя, които продължават до 22 септември. Те са част и от Европейската седмица на мобилността. Ще се следи за шофиране след употреба на алкохол, наркотици, както и за превишена скорост. Проверките ще бъдат с всички налични технически средства – както в градовете, така и извън населените места.

На 19 септември от 17:00 до 20:00 часа се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона, както и на такива с ремаркета и полуремаркета за превоз на товари, по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ от км. 0 до 87 км. Тази организация на движението важи и утре от 8: 00 до 12: 00 часа, както и на 22 септември - от 14:00 часа до 20:00 часа.

Над 200 служители от „Пътна полиция“ ще дежурят всяко денонощие през почивните дни. Те ще подпомагат трафика и ще създават необходимите условия за безпрепятствено напускане на населените места в първите почивни дни и също така за безпроблемното прибиране в последния почивен ден.

До 22 септември ще се прилага т.нар. линеен контрол – патрулни автомобили ще се движат по най-натоварените пътища и магистрали и ще следят за нарушения. „Изпреварване със скорост над максимално допустимата от закона не е оправдано. Ако водач пред вас се движи със 140 км/ч, нямате право да го изпреварвате, тъй като това вече е нарушение“, предупреди комисар Ботева.

Тя поясни, че от 7 септември до настоящия момент повече от 24 700 са установените нарушения на пътя чрез секционен контрол. От началото на годината до 17 септември установените нарушения и издадените електронни фишове са повече от 1 милион и 199 хиляди, повече от 333 пешеходци са били проверени. Само от 7 до 17 септември, откакто влязоха в сила промените в Закона движение по пътищата, 13 142 пешеходци са проверени, съставени са повече от 26 500 фиша за нарушения, за които няма наказания лишаване от право да се управлява превозно средство, за същия период са съставени повече от 10 000 акта за установени нарушения.

Денят без загинали на пътя - 18 септември, приключи с нито един загинал в България, което е победа за нас, заяви комисар Мария Ботева.