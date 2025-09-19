Новини
България »
Засилени проверки по пътищата през празничните дни в страната

Засилени проверки по пътищата през празничните дни в страната

19 Септември, 2025 15:10 386 6

  • полиция-
  • проверки-
  • пътища

Специализираните полицейски операции са в рамките на Дните на безопасността на пътя, които продължават до 22 септември. Те са част и от  Европейската седмица на мобилността

Засилени проверки по пътищата през празничните дни в страната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засилени проверки по пътищата на страната ще има през предстоящите почивни и празнични дни, съобщи в Пловдив комисар Мария Ботева - заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“(ГДНП). Тя участва в конференция “Безопасна пътна инфраструктура”, съобщи БТА.

Специализираните полицейски операции са в рамките на Дните на безопасността на пътя, които продължават до 22 септември. Те са част и от Европейската седмица на мобилността. Ще се следи за шофиране след употреба на алкохол, наркотици, както и за превишена скорост. Проверките ще бъдат с всички налични технически средства – както в градовете, така и извън населените места.

На 19 септември от 17:00 до 20:00 часа се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона, както и на такива с ремаркета и полуремаркета за превоз на товари, по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ от км. 0 до 87 км. Тази организация на движението важи и утре от 8: 00 до 12: 00 часа, както и на 22 септември - от 14:00 часа до 20:00 часа.

Над 200 служители от „Пътна полиция“ ще дежурят всяко денонощие през почивните дни. Те ще подпомагат трафика и ще създават необходимите условия за безпрепятствено напускане на населените места в първите почивни дни и също така за безпроблемното прибиране в последния почивен ден.

До 22 септември ще се прилага т.нар. линеен контрол – патрулни автомобили ще се движат по най-натоварените пътища и магистрали и ще следят за нарушения. „Изпреварване със скорост над максимално допустимата от закона не е оправдано. Ако водач пред вас се движи със 140 км/ч, нямате право да го изпреварвате, тъй като това вече е нарушение“, предупреди комисар Ботева.

Тя поясни, че от 7 септември до настоящия момент повече от 24 700 са установените нарушения на пътя чрез секционен контрол. От началото на годината до 17 септември установените нарушения и издадените електронни фишове са повече от 1 милион и 199 хиляди, повече от 333 пешеходци са били проверени. Само от 7 до 17 септември, откакто влязоха в сила промените в Закона движение по пътищата, 13 142 пешеходци са проверени, съставени са повече от 26 500 фиша за нарушения, за които няма наказания лишаване от право да се управлява превозно средство, за същия период са съставени повече от 10 000 акта за установени нарушения.

Денят без загинали на пътя - 18 септември, приключи с нито един загинал в България, което е победа за нас, заяви комисар Мария Ботева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лудия шапкар

    3 0 Отговор
    Паи се-е-е!!!

    15:13 19.09.2025

  • 2 КАТ аванта

    6 0 Отговор
    Да пълним ГЕРБ касичката, гответе се!

    Коментиран от #3

    15:13 19.09.2025

  • 3 Имитатори на работа

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "КАТ аванта":

    Българските полицаи са вечно безработни и имитиращи дейност. Само при заплатите им няма имитация. Искински и големи са.

    15:16 19.09.2025

  • 4 Каква

    3 0 Отговор
    помощ за пътуваите са, докато се крият из храстите? Те не са там за да помагат, а за да събират пари да "дебнат" адли съм минл с 5-60 на забравен от Живково време изгнил 40. Ако искат да помагат - да го правят наистина - разни бвно движещи се да ги спират, също както и разни "бързаци", които само светкат, независимо, че няма как и къде да минат. Също да "дърпат ушите" на такива, които перманенто карат в лявата лента на магистралта, и не пускат, независимо, че дясната е свободна..

    Коментиран от #6

    15:19 19.09.2025

  • 5 цербер

    0 0 Отговор
    Мария Ботева - заместник-началничката на отдел „Пътна полиция“.

    15:28 19.09.2025

  • 6 Спокойно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Каква":

    Зависи колко са дупките в дясната лента на съответния аутобан

    15:29 19.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове