НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас

10 Януари, 2026 21:21, обновена 10 Януари, 2026 20:24

Продължават проверките на Националната агенция за приходите срещу нерегламентирано повишение на цените

Продължават проверките на Националната агенция за приходите срещу нерегламентирано повишение на цените след приемане на еврото у нас. За първите осем дни от началото на годината са констатирани 28 нарушения за необосновано повишение на стоки и услуги с тенденция провиненията да нарастват, очакват от НАП.

Сигнал до НАП отвежда инспекторите до заведение на столичното летище, заради по-висока цена на кафето.

При проверката инспекторите установяват, че настоящата цена е 6.10 лв., както се твърди в сигнала.

Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП: "Става въпрос за кафе - в сигнала се твърди, че преди 2 седмици продуктът е бил закупен на цена 5.50 лв., докато сега цената му е 6.10 лв. т.е. 3.12 евро. Колегите пристигнаха по-рано, направили са контролна покупка, установили са на касовата бележка, че цената се потвърждава от сигнала, който е подаден."

Ако се установи, че в този период цената е била по-ниска от настоящата, в 5-дневен срок търговецът трябва да предостави информация дали повишението е икономически обосновано.

За първите 8 дни от въвеждането на еврото у нас от приходната агенция са провели над 1000 проверки за необосновано повишение на цените. Връчени са 11 наказателни постановления на стойност 60 хил. лв.

Освен сигнали от граждани, НАП и КЗП получават информация и от КЗК, обясни председателят ѝ Росен Карадимов в „Денят започва с Георги Любенов“.

Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията: "Ако ние открием забранени споразумения между доставчиците, когато са качвали цената, ще влезем там, но ако не открием такива - ние не можем нищо да направим, но можем друго. Подписахме споразумение с НАП и КЗП за взаимодействие. Когато констатираме тази информация, аз ще подам на НАП и КЗП идентификацията на всички доставчици на малки магазини, които са вдигнали цените, за да могат тези два органа да влязат при доставчика, а те имат правомощия по Закона за еврото да видят дали това увеличаване на цените е икономически обосновано."

Освен за необосновано увеличение на цените, Приходната агенция следи и за спазване на данъчното законодателство.

НАП продължава да обработва данните от масираните проверките. Резултатите от тях се обявяват всяка седмица от Координационния център за въвеждане на еврото.


  • 1 Банките нарушават закона

    3 0 Отговор
    Монети не проиемат. Защо глоби няма за всеки един ден ?

    20:26 10.01.2026

  • 2 Имотите защо не ги контролират

    2 1 Отговор
    А акциите на борсата?

    20:28 10.01.2026

  • 3 Гарантирано от атлантите

    5 0 Отговор
    Вече десети ден хаосът е пълен. В малките български вериги магазини и в кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася. Къде ви са еврата, къде ви са законите?!

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    20:29 10.01.2026

  • 4 селяк

    2 0 Отговор
    само 28 :Д бая еврак са прибрале под масата начи

    20:33 10.01.2026

  • 5 Малките пратки до 1 кг.

    1 1 Отговор
    Поскъпнаха с 3 евро ! Санкции защо няма ?

    Коментиран от #6

    20:51 10.01.2026

  • 6 Пецо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Малките пратки до 1 кг.":

    Щото си в клуба на "богатите" дръж се като такъв вече! Кво са три евро :Д на минимална заплата от 620

    20:54 10.01.2026

  • 7 Абе Росенчо Карадимов

    0 0 Отговор
    Комисията за защита на конкуренцията, как точно защитава конкуренцията? Ами вие сте за закриване впрочем или поне си сменете името със Социалистическа комисия по цените ... Ако дистрибутора на Мерцедес е вдигнал цената за определен модел с 924 евро вие какво ще направите? А?

    20:56 10.01.2026

