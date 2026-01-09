15 от проверени 80 частни паркинга - с двойни цени

Продължават масираните съвместни проверки на КЗП и НАП – ежедневно те са над 300. Инспектират се различни видове търговски обекти за нелоялни практики и дали спазват Закона за въвеждане на еврото.
Инспекторите провериха паркинг в центъра на София, за който има данни, че цената е скочила с над 50%, съобщи бТВ.
Приходната агенция, съвместно с КЗП вече е проверила 80 частни паркинга на територията на страната, като в 15 е установено двойно увеличение на цените.
При промяната в цената, търговецът в 5-дневен срок трябва да обясни на какво се дължи увеличението, а държавните органи преценяват дали това е икономически обосновано.
Връчените наказателни постановления към момента са в размер на над 200 хил. лв. Сигналите към контролните органи от началото на годината са около 1000.
Сайтове за електронна търговия също са на фокус на проверките. Санкциите са от 5000 лв. до 200 000 лв. Регулаторните органи обясниха, че срокът за двойно обращение на лев и евро няма да се удължава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:39 09.01.2026
2 герап
09:42 09.01.2026
3 Гошо от Дружба
Коментиран от #4
09:43 09.01.2026
4 ......
До коментар #3 от "Гошо от Дружба":И там е така!
09:44 09.01.2026
5 цербер
09:45 09.01.2026
6 Ицо Багера
Заплатите се приравняват от средна към ниска и висока към средна.
Вече чакайте погром от народа, защото той ще откачи ментално.
Коментиран от #7, #9
09:45 09.01.2026
7 честен ционист
До коментар #6 от "Ицо Багера":По-скоро народа го чака купонна система.
09:48 09.01.2026
8 защо тормозите
Коментиран от #11
09:51 09.01.2026
9 Трифонов
До коментар #6 от "Ицо Багера":Независимо от множеството примери за увеличени цени след 1 януари, всички ще удържат общо взето цените, докато се обявяват и в лева. След това и до края на 2026г. цените на ВСИЧКО в България ще са минимум двойно по-високи от тези към 31.12.2025г. Това е абсолютно неизбежно. Т.е. да, към края на 2026г. ще сме точно двойно по-бедни!
09:55 09.01.2026
10 Тома
10:08 09.01.2026
11 ЛОШО е
До коментар #8 от "защо тормозите":Когато парите Ви не са чисти и трябва да обяснявате от къде са. Колко ли е трудно да напишете от ..... спестявания.
10:09 09.01.2026
12 НА ТАКИ И ДРУГИ МУТРИ СА
10:20 09.01.2026
13 Георги
Правим анонимни дарения за да може ДСил да се бори с боклук-мафията, и тъй като районите в които борбата тече се увеличават ни трябват по-големи постъпления. Освен регулярните дарения за тази кауза в почивните дни на работниците им плащаме двойни надници за да ходят да доброволстват в неравната борба с боклука.
10:25 09.01.2026
14 чичо Маркс
Коментиран от #19
10:31 09.01.2026
15 Отец инжинер Петка
10:38 09.01.2026
16 Ама нали
10:39 09.01.2026
17 Гръм и мълнии
10:40 09.01.2026
18 🎅Дядо Праз
Няма да се плашите! Цените ще си останат същите, но вече ще са в евро.
10:42 09.01.2026
20 Гарантирано от атлантите
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
Коментиран от #21
10:49 09.01.2026
21 Георги
До коментар #20 от "Гарантирано от атлантите":ааа, не е така, аз на 8я ден видях евро и даже ми върнаха евромонети. Вече съм в клуба на богатите.
10:57 09.01.2026
22 Ъхъ!!!
11:30 09.01.2026
23 преминаващ
11:38 09.01.2026