Новини
България »
15 от проверени 80 частни паркинга - с двойни цени

15 от проверени 80 частни паркинга - с двойни цени

9 Януари, 2026 09:36 1 843 23

  • кзп-
  • нап-
  • проверки-
  • паркинги

Търговците имат 5-дневен срок да обосноват увеличаването на цените. Ако има нелоялна практика - глоба, която започва от 5000 лв

15 от проверени 80 частни паркинга - с двойни цени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават масираните съвместни проверки на КЗП и НАП – ежедневно те са над 300. Инспектират се различни видове търговски обекти за нелоялни практики и дали спазват Закона за въвеждане на еврото.

Инспекторите провериха паркинг в центъра на София, за който има данни, че цената е скочила с над 50%, съобщи бТВ.

Приходната агенция, съвместно с КЗП вече е проверила 80 частни паркинга на територията на страната, като в 15 е установено двойно увеличение на цените.

При промяната в цената, търговецът в 5-дневен срок трябва да обясни на какво се дължи увеличението, а държавните органи преценяват дали това е икономически обосновано.

Връчените наказателни постановления към момента са в размер на над 200 хил. лв. Сигналите към контролните органи от началото на годината са около 1000.

Сайтове за електронна търговия също са на фокус на проверките. Санкциите са от 5000 лв. до 200 000 лв. Регулаторните органи обясниха, че срокът за двойно обращение на лев и евро няма да се удължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    ДС Терзиев дигна с 400 процента таксите за паркиране но го спряхме в съда.

    09:39 09.01.2026

  • 2 герап

    5 0 Отговор
    Продължават миски раните ,съвместни проверки на КойСиТи и ЦАП... ЕДИН ША МАР.Бъррръъъъм,гассссс!

    09:42 09.01.2026

  • 3 Гошо от Дружба

    7 0 Отговор
    Елате и в Дружба 1 под моста! Иран е така!

    Коментиран от #4

    09:43 09.01.2026

  • 4 ......

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо от Дружба":

    И там е така!

    09:44 09.01.2026

  • 5 цербер

    3 1 Отговор
    15 от проверени 80 частни паркинги са с двойни цени за паркиране.

    09:45 09.01.2026

  • 6 Ицо Багера

    14 2 Отговор
    Бях прав, че ще се окажем два пъти по бедни.
    Заплатите се приравняват от средна към ниска и висока към средна.
    Вече чакайте погром от народа, защото той ще откачи ментално.

    Коментиран от #7, #9

    09:45 09.01.2026

  • 7 честен ционист

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ицо Багера":

    По-скоро народа го чака купонна система.

    09:48 09.01.2026

  • 8 защо тормозите

    23 0 Отговор
    кокошкарите бе, проверете банките, дето луди направиха хората с разни такси, списъци, декларации, куп измислени изисквания и опашки.

    Коментиран от #11

    09:51 09.01.2026

  • 9 Трифонов

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ицо Багера":

    Независимо от множеството примери за увеличени цени след 1 януари, всички ще удържат общо взето цените, докато се обявяват и в лева. След това и до края на 2026г. цените на ВСИЧКО в България ще са минимум двойно по-високи от тези към 31.12.2025г. Това е абсолютно неизбежно. Т.е. да, към края на 2026г. ще сме точно двойно по-бедни!

    09:55 09.01.2026

  • 10 Тома

    7 2 Отговор
    Каква е тази смешна глоба 5000

    10:08 09.01.2026

  • 11 ЛОШО е

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "защо тормозите":

    Когато парите Ви не са чисти и трябва да обяснявате от къде са. Колко ли е трудно да напишете от ..... спестявания.

    10:09 09.01.2026

  • 12 НА ТАКИ И ДРУГИ МУТРИ СА

    3 0 Отговор
    Ще ги глобите - домани ° смешници

    10:20 09.01.2026

  • 13 Георги

    1 0 Отговор
    обяснението е лесно:
    Правим анонимни дарения за да може ДСил да се бори с боклук-мафията, и тъй като районите в които борбата тече се увеличават ни трябват по-големи постъпления. Освен регулярните дарения за тази кауза в почивните дни на работниците им плащаме двойни надници за да ходят да доброволстват в неравната борба с боклука.

    10:25 09.01.2026

  • 14 чичо Маркс

    7 1 Отговор
    Нали е капитализъм?Частния сектор да си продават на каквито цени желаят.Търсенето определя цените.Никой не те принуждава да купуваш.Частник съм и произвеждам кофи.Поцинковани кофи.Моя работа е на каква цена ще ги продавам и къде.Държавата единствено я интересува да си плащам данъците.Така е и с доматите,чушките и краставиците.Тук капитализъм ли е,или още не?Или с единия крак сме там,а с другия в СоциализЪма.

    Коментиран от #19

    10:31 09.01.2026

  • 15 Отец инжинер Петка

    3 0 Отговор
    В Казанлък от два месеца от 1.20 стана 2 лева един час паркиране.

    10:38 09.01.2026

  • 16 Ама нали

    7 0 Отговор
    Тиквата, Прасето, Хотела и Фритюрника се кълнеха че няма да има увеличение при еврото. Как беше лафа, дума дупка не прави. Абе я Оставка и затвор

    10:39 09.01.2026

  • 17 Гръм и мълнии

    3 0 Отговор
    Забелязах в базар бг, че някои продавачи са направили същото. Цената е същата, но вече е в евро.

    10:40 09.01.2026

  • 18 🎅Дядо Праз

    3 1 Отговор
    Хи-хи-хи, казах ли ви, деца:
    Няма да се плашите! Цените ще си останат същите, но вече ще са в евро.

    10:42 09.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гарантирано от атлантите

    5 1 Отговор
    Вече пети ден хаосът е пълен. В малките български вериги магазини и в кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася. Къде ви са еврата, къде ви са законите?!

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    Коментиран от #21

    10:49 09.01.2026

  • 21 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гарантирано от атлантите":

    ааа, не е така, аз на 8я ден видях евро и даже ми върнаха евромонети. Вече съм в клуба на богатите.

    10:57 09.01.2026

  • 22 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    Явно бетонизаторите са им хвърлили око на тия парцели и сега ги притесняват хората за да вдигнат ръце.

    11:30 09.01.2026

  • 23 преминаващ

    0 1 Отговор
    Нали има заблудени които искат еврото... Да питат тях само е по скъпо

    11:38 09.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове