15 от проверени 80 частни паркинга - с двойни цени

Продължават масираните съвместни проверки на КЗП и НАП – ежедневно те са над 300. Инспектират се различни видове търговски обекти за нелоялни практики и дали спазват Закона за въвеждане на еврото.

Инспекторите провериха паркинг в центъра на София, за който има данни, че цената е скочила с над 50%, съобщи бТВ.

Приходната агенция, съвместно с КЗП вече е проверила 80 частни паркинга на територията на страната, като в 15 е установено двойно увеличение на цените.

При промяната в цената, търговецът в 5-дневен срок трябва да обясни на какво се дължи увеличението, а държавните органи преценяват дали това е икономически обосновано.

Връчените наказателни постановления към момента са в размер на над 200 хил. лв. Сигналите към контролните органи от началото на годината са около 1000.

Сайтове за електронна търговия също са на фокус на проверките. Санкциите са от 5000 лв. до 200 000 лв. Регулаторните органи обясниха, че срокът за двойно обращение на лев и евро няма да се удължава.