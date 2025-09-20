Новини
Голям пожар край Горнослав, спряно е електричеството над Асеновград

20 Септември, 2025 18:16 473 2

Запалили са се сухи треви и ниска растителност

Мария Атанасова

Пожар гори в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав. Запалили са се сухи треви и ниска растителност. Пламъците се движат в посока към Горнослав, като са се разпространили в широк обхват. В района духа силен вятър. Пожарът се разпространява към гората и към селото. Няма опасност за населението за момента.

С пламъците се борят 9 екипа на пожарната. Очаква се в гасенето да се включат и доброволци. Няколко пожарни автомобила са разположени на пътя към гората. Към селото гасенето на пламъците се осъществява на ръка без автомобили заради стръмен терен.

Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока село Добростан и хижа "Марциганица" заради изгорял дървен електрически стълб.

Затворен за движение е пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан. Причината е, че пожарът се разраства и е достигнал пътната артерия.


  • 1 Сандо

    0 0 Отговор
    Гледката е същата като във воюващите Русия и окраина.

    18:26 20.09.2025

  • 2 От де

    0 0 Отговор
    намериха толкова треволяци и храсталаци да ги палят ?

    18:38 20.09.2025

