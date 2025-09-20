Новини
Спирането на топлоподаването в „Дружба 2” няма да продължи през целия период от 90 дни

20 Септември, 2025 19:34 524 9

  • топлоподаване-
  • дружба 2-
  • топлофикация

В началото ще има прекъсване само за 2–3 дни, за да бъдат монтирани спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров е провел разговор с министъра на енергетиката Жечо Станков, на когото е представил подробности за предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството за NOVA.

По думите на Петров ремонтът е крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията. Дружеството е направило опити да се справи със собствени средства, но досега е успяло да подмени само малка част от нужните участъци.

Според уточненията спирането на топлоподаването няма да продължи през целия предвиден период от 90 дни. В началото ще има прекъсване само за 2–3 дни, за да бъдат монтирани спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ремонтните дейности ще започнат поетапно – първо в блоковете, където има детски градини и училища, а след това ще обхванат следващите карета.

Петров е информирал министъра и за очакваните ползи от проекта – значително намаляване на авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, както и подобряване на топлоподаването в по-високите части на София, като „Младост 4“, „Малинова долина“ и „Лозенец“.

„С реализирането на този проект проблемът в квартала ще бъде решен за поне 30 години напред“, подчерта изпълнителният директор на „Топлофикация София“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    5 0 Отговор
    Територията скоро ще изчезне от картата на Европа с тези политици

    19:37 20.09.2025

  • 2 Вход "Я"

    2 0 Отговор
    Само докато се успокоят страстите. Инача - ПОВЕЧЕ

    19:42 20.09.2025

  • 3 обективен

    2 0 Отговор
    По времето на Т.Живков имаше истински инженери които си вършеха работата перфектно ,а сега има някакви гащтници с купени дипломи ,които не знаят за какво става въпрос !

    19:45 20.09.2025

  • 4 Така е,

    3 0 Отговор
    Само 85 дни. Все пак, да не прецакат летния сезон.

    19:47 20.09.2025

  • 5 Умен

    3 0 Отговор
    Да им спират и тока на шопите.На кой му пука

    20:17 20.09.2025

  • 6 Ми защо

    1 0 Отговор
    Ние кореняците софианци от 100+ години и нямащи Толофикация, защо трябваме да плащаме дълговете на Топлофицация от едим милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете цената на общите части, когато не се ползва парно.
    И не само ние кореняците софианци от 100+ години но и хората от градове осела палащме дълга на Топлото. Това е 1/2 % от нациионалния бюджет ли приватизирайте Толото. Справедливост моля.

    Коментиран от #9

    20:36 20.09.2025

  • 7 Някой си

    0 0 Отговор
    Спрете тока и студената вода, за да е пълна картинката.
    Къде бяхте във времето от месец май до месец август. Спиране на топлата вода и парното в отоплителният сезон. В една нормална държава, тези които носят отговорност за посочените ремонти по никое време със сигурност щяха да са уволнени, а тези които заемат местата им щяха много да внимават, а тук ....

    20:39 20.09.2025

  • 8 Джоко

    0 0 Отговор
    Искам да фалира Топлофикация и София да изгасне поради невъзможност от Ел захранване. Да се върнем в първи клас с печки "циганска любов" и "кюмбета". Да смърди от октомври до март на пърлени косми с изгоряла гума.

    20:40 20.09.2025

  • 9 Бочко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ми защо":

    2,5 млрд, лева дълг, и кой ще я купи, с тези задължения? Синдици, разпродават каквото може, но ако сегашното законодателство на рекет се запази, по добре да я закрият

    20:41 20.09.2025

