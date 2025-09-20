Спирането на топлоподаването в „Дружба 2” няма да продължи през целия период от 90 дни

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров е провел разговор с министъра на енергетиката Жечо Станков, на когото е представил подробности за предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството за NOVA.
По думите на Петров ремонтът е крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията. Дружеството е направило опити да се справи със собствени средства, но досега е успяло да подмени само малка част от нужните участъци.
Според уточненията спирането на топлоподаването няма да продължи през целия предвиден период от 90 дни. В началото ще има прекъсване само за 2–3 дни, за да бъдат монтирани спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ремонтните дейности ще започнат поетапно – първо в блоковете, където има детски градини и училища, а след това ще обхванат следващите карета.
Петров е информирал министъра и за очакваните ползи от проекта – значително намаляване на авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, както и подобряване на топлоподаването в по-високите части на София, като „Младост 4“, „Малинова долина“ и „Лозенец“.
„С реализирането на този проект проблемът в квартала ще бъде решен за поне 30 години напред“, подчерта изпълнителният директор на „Топлофикация София“.
1 историк
19:37 20.09.2025
2 Вход "Я"
19:42 20.09.2025
3 обективен
19:45 20.09.2025
4 Така е,
19:47 20.09.2025
5 Умен
20:17 20.09.2025
6 Ми защо
И не само ние кореняците софианци от 100+ години но и хората от градове осела палащме дълга на Топлото. Това е 1/2 % от нациионалния бюджет ли приватизирайте Толото. Справедливост моля.
Коментиран от #9
20:36 20.09.2025
7 Някой си
Къде бяхте във времето от месец май до месец август. Спиране на топлата вода и парното в отоплителният сезон. В една нормална държава, тези които носят отговорност за посочените ремонти по никое време със сигурност щяха да са уволнени, а тези които заемат местата им щяха много да внимават, а тук ....
20:39 20.09.2025
8 Джоко
20:40 20.09.2025
9 Бочко
До коментар #6 от "Ми защо":2,5 млрд, лева дълг, и кой ще я купи, с тези задължения? Синдици, разпродават каквото може, но ако сегашното законодателство на рекет се запази, по добре да я закрият
20:41 20.09.2025