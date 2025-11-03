Борис Бонев: Само за 1 месец парите на Топлофикация в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв.

Само за 1 месец - между август и септември, паричните наличности на "Топлофикация" в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв. И това се случва в навечерието на отоплителния сезон, когато трябва да се правят по-високи плащания за природен газ.

Това разкри във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев.

Междувременно продължава безумния ремонт в "Дружба", оценяван на 50 млн. лв. Всеки може да сметне какво е състоянието на "Топлофикация", ако има да изплаща ремонт за 50 млн., да купува суровини, а по сметките ѝ има налични само 54 млн. лв.

Въпреки всичко това, докладът на "Спаси София" за технически одит на дружеството активно се саботира от всички - от кмета до ГЕРБ и БСП. Какво чакате, господа и дами? Да обяви фалит ли?