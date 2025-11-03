Новини
България »
Борис Бонев: Само за 1 месец парите на Топлофикация в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв.

Борис Бонев: Само за 1 месец парите на Топлофикация в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв.

3 Ноември, 2025 15:08 508 4

  • борис бонев-
  • топлофикация-
  • фалит

Междувременно продължава безумния ремонт в "Дружба", оценяван на 50 млн. лева

Борис Бонев: Само за 1 месец парите на Топлофикация в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само за 1 месец - между август и септември, паричните наличности на "Топлофикация" в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв. И това се случва в навечерието на отоплителния сезон, когато трябва да се правят по-високи плащания за природен газ.

Това разкри във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев.

Междувременно продължава безумния ремонт в "Дружба", оценяван на 50 млн. лв. Всеки може да сметне какво е състоянието на "Топлофикация", ако има да изплаща ремонт за 50 млн., да купува суровини, а по сметките ѝ има налични само 54 млн. лв.

Въпреки всичко това, докладът на "Спаси София" за технически одит на дружеството активно се саботира от всички - от кмета до ГЕРБ и БСП. Какво чакате, господа и дами? Да обяви фалит ли?


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вальо Топлото

    6 1 Отговор
    35 години Топлофикация е касичка за кражби!

    15:10 03.11.2025

  • 2 Много бабички загубиха апартаментите си

    4 0 Отговор
    Не можеш да се разведеш с Топлофикация!

    15:11 03.11.2025

  • 3 Сила

    4 1 Отговор
    Аз ги откраднах , аз ,аз ...признавам си !!! И кво , кво ше ми напрайте , а ....??! Егати кочината .....

    15:13 03.11.2025

  • 4 Симо

    2 2 Отговор
    Да обяви фалит ли?

    Няма да обяви фалит!!! От десетилетия цяла България дотира топлото на една шепа софиянци, за да е рахат парламента. Да няма бели автобуси и кервана да си върви. Колко му трябва на един смачкан народ. Едно дотирано от провинциалистите парно и всичко е ОК.

    15:17 03.11.2025

