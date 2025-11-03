Борис Бонев: Само за 1 месец парите на Топлофикация в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв.

Само за 1 месец - между август и септември, паричните наличности на "Топлофикация" в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв. И това се случва в навечерието на отоплителния сезон, когато трябва да се правят по-високи плащания за природен газ.
Това разкри във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев.
Междувременно продължава безумния ремонт в "Дружба", оценяван на 50 млн. лв. Всеки може да сметне какво е състоянието на "Топлофикация", ако има да изплаща ремонт за 50 млн., да купува суровини, а по сметките ѝ има налични само 54 млн. лв.
Въпреки всичко това, докладът на "Спаси София" за технически одит на дружеството активно се саботира от всички - от кмета до ГЕРБ и БСП. Какво чакате, господа и дами? Да обяви фалит ли?
1 Вальо Топлото
15:10 03.11.2025
2 Много бабички загубиха апартаментите си
15:11 03.11.2025
3 Сила
15:13 03.11.2025
4 Симо
Няма да обяви фалит!!! От десетилетия цяла България дотира топлото на една шепа софиянци, за да е рахат парламента. Да няма бели автобуси и кервана да си върви. Колко му трябва на един смачкан народ. Едно дотирано от провинциалистите парно и всичко е ОК.
15:17 03.11.2025