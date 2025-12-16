Спаси София: Концесия на Топлофикация „на сляпо“ е хазарт със сметките на софиянци

Намерението на кмета на София да стартира процедура по концесия на „Топлофикация София“ без предварителен пълен технически одит на дружеството е хазарт със сметките за парно на софиянци. Това заявиха Борис Бонев - председател на Спаси София и Андрей Зографски - член на финансова комисия в Столичния общински съвет.

По думите на Бонев още през април от Спаси София е внесен доклад за изготвяне на реален, фактически технически одит на Топлофикация. „Не по документи, а чрез проверка на състоянието на ТЕЦ-овете, тръбната мрежа и финансите на дружеството”, обясни Бонев и допълни, че всички бъдещи решения за оздравяване на дружеството трябва да се базират именно на такъв одит, а не на предположения или външни анализи „по папки“. „Нали никой не си е представял, че Спаси София ще подкрепим концесия на сляпо“, попита Бонев.

„Днес кметът ни предлага концесия, без да знаем какво точно ще се концесионира. Това е все едно да ни кажат: не знаем дали продаваме Мерцедес или каруца, но хайде да го дадем. Без технически одит това не е концесия, а басня“, заяви Зографски. Борис Бонев подчерта, че привличането на Световната банка като посредник не може да замести отговорността на местната власт и не гарантира защита на обществения интерес: „Който не иска да носи отговорност, търси посредник. Никой външен консултант няма да плаща сметките вместо хората в София“.

От Спаси София изразяват и сериозни притеснения, че без ясна картина за състоянието на дружеството концесията може да се превърне в узаконено подаряване на обществен ресурс, както и има риск концесионер да стане поредното „свързано лице”.

Андрей Зографски допълни, че макар в доклада на кмета да има положителни елементи – като фазовия подход и цената на консултантската услуга – липсва отговор на най-важния въпрос: какво се случва с „Топлофикация“ днес. „Дружеството трупа около 1 милион евро дълг на ден, а общият дълг вече е около 1 милиард евро. Системата е на ръба – не само финансово, но и технически. Не можем да чакаме още година, за да разберем в какво състояние е най-големият общински актив“, подчерта той.

Спаси София ще настоява още в първата фаза на всеки бъдещ процес да бъде включен пълен технически одит, какъвто партията е предложила от месеци. По думите на Борис Бонев Председателят на Общинския съвет е бил многократно притискан от кмета Терзиев докладът на Спаси София да не се разглежда.

„Спаси София ще предложим конкретни промени, за да предотвратим разграбване на „Топлофикация“ и софиянци да не бъдат оставени „със сметката след банкета“”, заяви Бонев.