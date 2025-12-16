Новини
Спаси София: Концесия на Топлофикация „на сляпо“ е хазарт със сметките на софиянци

16 Декември, 2025 13:12 549 18

Без технически одит това не е концесия, а басня

Спаси София: Концесия на Топлофикация „на сляпо“ е хазарт със сметките на софиянци - 1
Снимка: Спаси София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намерението на кмета на София да стартира процедура по концесия на „Топлофикация София“ без предварителен пълен технически одит на дружеството е хазарт със сметките за парно на софиянци. Това заявиха Борис Бонев - председател на Спаси София и Андрей Зографски - член на финансова комисия в Столичния общински съвет.

По думите на Бонев още през април от Спаси София е внесен доклад за изготвяне на реален, фактически технически одит на Топлофикация. „Не по документи, а чрез проверка на състоянието на ТЕЦ-овете, тръбната мрежа и финансите на дружеството”, обясни Бонев и допълни, че всички бъдещи решения за оздравяване на дружеството трябва да се базират именно на такъв одит, а не на предположения или външни анализи „по папки“. „Нали никой не си е представял, че Спаси София ще подкрепим концесия на сляпо“, попита Бонев.

„Днес кметът ни предлага концесия, без да знаем какво точно ще се концесионира. Това е все едно да ни кажат: не знаем дали продаваме Мерцедес или каруца, но хайде да го дадем. Без технически одит това не е концесия, а басня“, заяви Зографски. Борис Бонев подчерта, че привличането на Световната банка като посредник не може да замести отговорността на местната власт и не гарантира защита на обществения интерес: „Който не иска да носи отговорност, търси посредник. Никой външен консултант няма да плаща сметките вместо хората в София“.

От Спаси София изразяват и сериозни притеснения, че без ясна картина за състоянието на дружеството концесията може да се превърне в узаконено подаряване на обществен ресурс, както и има риск концесионер да стане поредното „свързано лице”.

Андрей Зографски допълни, че макар в доклада на кмета да има положителни елементи – като фазовия подход и цената на консултантската услуга – липсва отговор на най-важния въпрос: какво се случва с „Топлофикация“ днес. „Дружеството трупа около 1 милион евро дълг на ден, а общият дълг вече е около 1 милиард евро. Системата е на ръба – не само финансово, но и технически. Не можем да чакаме още година, за да разберем в какво състояние е най-големият общински актив“, подчерта той.

Спаси София ще настоява още в първата фаза на всеки бъдещ процес да бъде включен пълен технически одит, какъвто партията е предложила от месеци. По думите на Борис Бонев Председателят на Общинския съвет е бил многократно притискан от кмета Терзиев докладът на Спаси София да не се разглежда.

„Спаси София ще предложим конкретни промени, за да предотвратим разграбване на „Топлофикация“ и софиянци да не бъдат оставени „със сметката след банкета“”, заяви Бонев.


  • 1 Кметове спасител и още нещо

    9 1 Отговор
    Хвани единия удари другия.

    13:15 16.12.2025

  • 2 Сила

    9 1 Отговор
    Това момченце верно се оказа истински пе....д...аст ....физически и душевен !!!

    Коментиран от #4, #18

    13:19 16.12.2025

  • 3 Трол

    6 1 Отговор
    Спаси София трябва да се включат с доброволчески отряди по сметосъбиране.

    Коментиран от #7

    13:20 16.12.2025

  • 4 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    И това до него също ...сега го фиксирах и него !!!

    13:21 16.12.2025

  • 5 Обаче

    6 1 Отговор
    Мис Бони има супер яката прическа!

    13:22 16.12.2025

  • 6 оня с коня

    4 3 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    13:26 16.12.2025

  • 8 многоГЕЮВЕбе

    4 1 Отговор
    тия не си падат по работата! копиратМърсула , само ръкомахат с ръце и чакат големи заплати

    така били най лесно

    кои ще ви работи вече не знам , самоПЕДАЛИрастат

    13:28 16.12.2025

  • 9 Много мъже

    5 1 Отговор
    Хайде че те чакат мъжки работи.

    13:31 16.12.2025

  • 10 БСТ

    5 1 Отговор
    Абе какви са тези пе..да..л. ОСТАВКА и на тези !

    13:32 16.12.2025

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 2 Отговор
    Стига кражби през Топлофикация, няма цяла България да плаща заради вас!
    Приватизация и точка!

    Коментиран от #17

    13:34 16.12.2025

  • 12 Има ли разрешение

    5 1 Отговор
    Това прайда ли е?

    13:37 16.12.2025

  • 13 Няма нито една Концесия

    6 1 Отговор
    Която в полза на държавата и хората да е била до момента. Нито една. От плажовете, през летища и пристанища и се стигне до златото. Нито една....

    13:39 16.12.2025

  • 14 Като с концесиите за боклука

    2 1 Отговор
    Нали?

    13:41 16.12.2025

  • 15 Като с концесиите

    3 1 Отговор
    За водата по 5 лв.без ДДС кубика нали?

    13:42 16.12.2025

  • 16 А сини и бимбяни зони

    3 1 Отговор
    И тях ли на концесия?

    13:43 16.12.2025

  • 18 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Гласувах за тях, за да има поне два гейпарада годишно, а те какво направиха!?🤥

    13:52 16.12.2025

