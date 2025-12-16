Терзиев предложи СОС да възложи на Световната банка анализ на "Топлофикация-София"

Всеки ден, в който не правим нищо, е ден, в който проблемите на "Топлофикация София“ се задълбочават.
Това каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който коментира внесения от него и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров доклад за започване на цялостен анализ на състоянието на общинското дружество. Терзиев заяви, че целта на доклада е да започне задълбочен и всеобхватен анализ на реалното състояние на „Топлофикация София“, който да бъде изготвен от Световната банка и Международната финансова корпорация. По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията.
Кметът подчерта, че анализът трябва да бъде цялостен, а не ограничен само до техническото състояние на мрежата. "Само технически анализ ще потвърди това, което вече знаем, че нещата са по-зле, отколкото преди пет или 10 години. Нашата цел е да имаме пълна картина, за да знаем как това дружество може да бъде съживено“, каза Терзиев.
По думите му "Топлофикация София“ осигурява топлоподаването на около 70% от домакинствата в столицата, което прави проблемите ѝ въпрос от ключово значение за целия град. Затова анализът трябва да обхване техническото и финансовото състояние, регулаторната рамка, както и възможностите за работа с държавата по отношение на натрупания дълг.
Терзиев каза, че дружеството се нуждае от инвестиции за над един милиард евро за рехабилитация на мрежата, изграждане на когенерационни мощности и други ключови проекти, като в същото време има и дълг в размер на над един милиард евро, който трябва да бъде преструктуриран. "Без решение на въпроса с дълга, няма икономическа логика който и да е инвеститор да влага подобни средства“, заяви той.
Кметът отхвърли твърденията, че докладът е свързан със "скрита приватизация“ или с намерения за продажба на дружеството. Той подчерта, че "Топлофикация София“ трябва да остане общинско дружество, чийто принципал е Столичният общински съвет, а промяна на собствеността, особено в частни ръце, е политически неприемлива.
По думите на Терзиев неговото лично мнение е, че в дългосрочен план възможно решение може да бъде форма на публично-частно партньорство или концесия, но това не е решение на кмета, а на Столичния общински съвет. „Това е двустепенен процес - първо да имаме данни, сценарии и модели, а след това принципалът да вземе информирано решение за следващата стъпка“, каза той.
Кметът допълни, че проблемите на "Топлофикация София“ не са само общински, а засягат целия град и държавата, поради което е необходим прагматичен и отговорен подход. Очакванията му са докладът да бъде разгледан на първата януарска сесия на Столичния общински съвет, след като бъдат осигурени официалните преводи на част от материалите. Първата фаза на анализа се очаква да отнеме между осем и девет месеца.
Председателят на СОС Цветомир Петров заяви, че прехвърлянето на активите на "Топлофикация София“ към държавата не е добро решение. По думите му на общинско ниво има по-голяма институционална стабилност и възможност подобна процедура да бъде доведена докрай, докато на държавно ниво честите политически промени създават несигурност. Според Петров при добър модел дружеството има потенциал не само да бъде стабилизирано, но и в дългосрочен план да допринася за общинските финанси, предаде БТА.
1 Браво
12:49 16.12.2025
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
За да можете да крадете и софиянци да се топлят, а сметката да я плаща цяла България?!
12:50 16.12.2025
3 Бай Пеко
Бойлери и климатици.
12:50 16.12.2025
4 СВЕТОВНАТА БАНКА ПОД ЧИЯ ШАПКА Е ?
Коментиран от #9
12:57 16.12.2025
5 СОС
12:58 16.12.2025
6 Наше момче
13:00 16.12.2025
7 Питам
Коментиран от #14
13:04 16.12.2025
8 КВА Е ТАЯ СВ БАНКА!?!!!
13:07 16.12.2025
9 Ихууу
До коментар #4 от "СВЕТОВНАТА БАНКА ПОД ЧИЯ ШАПКА Е ?":Пази Боже, като ги знам какви капацитети са тия от Световната банда, ум да ви зайде, хвани единия, удари другия, гола вода и кал по ушите. Някой ще им стъкми някакъв анализ, за жълти стотинки, а тия ще го представят като техен за милиони.
13:07 16.12.2025
10 Шопът
13:09 16.12.2025
11 Хипотетично
13:10 16.12.2025
12 Хипотетично
Коментиран от #13
13:10 16.12.2025
13 Нехипотетично
До коментар #12 от "Хипотетично":Замисляте ли се като как така само тази топлофикация е фалирала? в страната има още поне десетина подобни ама не фалират, даже напротив
Коментиран от #15
13:13 16.12.2025
14 Хипотетично
До коментар #7 от "Питам":Ако се самопочисти, има шанс да се реши проблема с боклука. Но като протестиращите са си го избрали с протестен вот срещу "ремонта на ремонта" , като кмет на ПП (за съжаление и на София) нека осъзнаят ефекта от протестния си вот.
13:17 16.12.2025
15 Хипотетично
До коментар #13 от "Нехипотетично":Една от най-старите топлофикации с отдавна амортизирани тръби и безброй аварийни ремонти, които нищо не подобряват, а водят до загуби.
Но има и по-сериозни причини, които ще консултирам срещу част от хонорара за анализа на СБанка, а не безплатно. :)
13:22 16.12.2025
16 оня с коня
13:42 16.12.2025
17 голям смях
13:42 16.12.2025
18 лакомия...
Това е концесията - скъпо и некачествено!
Проблемът е в грабежа.
13:57 16.12.2025