Терзиев предложи СОС да възложи на Световната банка анализ на "Топлофикация-София"

16 Декември, 2025 12:41

Кметът подчерта, че анализът трябва да бъде цялостен, а не ограничен само до техническото състояние на мрежата

Терзиев предложи СОС да възложи на Световната банка анализ на "Топлофикация-София" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всеки ден, в който не правим нищо, е ден, в който проблемите на "Топлофикация София“ се задълбочават.

Това каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който коментира внесения от него и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров доклад за започване на цялостен анализ на състоянието на общинското дружество. Терзиев заяви, че целта на доклада е да започне задълбочен и всеобхватен анализ на реалното състояние на „Топлофикация София“, който да бъде изготвен от Световната банка и Международната финансова корпорация. По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията.

Кметът подчерта, че анализът трябва да бъде цялостен, а не ограничен само до техническото състояние на мрежата. "Само технически анализ ще потвърди това, което вече знаем, че нещата са по-зле, отколкото преди пет или 10 години. Нашата цел е да имаме пълна картина, за да знаем как това дружество може да бъде съживено“, каза Терзиев.

По думите му "Топлофикация София“ осигурява топлоподаването на около 70% от домакинствата в столицата, което прави проблемите ѝ въпрос от ключово значение за целия град. Затова анализът трябва да обхване техническото и финансовото състояние, регулаторната рамка, както и възможностите за работа с държавата по отношение на натрупания дълг.

Терзиев каза, че дружеството се нуждае от инвестиции за над един милиард евро за рехабилитация на мрежата, изграждане на когенерационни мощности и други ключови проекти, като в същото време има и дълг в размер на над един милиард евро, който трябва да бъде преструктуриран. "Без решение на въпроса с дълга, няма икономическа логика който и да е инвеститор да влага подобни средства“, заяви той.

Кметът отхвърли твърденията, че докладът е свързан със "скрита приватизация“ или с намерения за продажба на дружеството. Той подчерта, че "Топлофикация София“ трябва да остане общинско дружество, чийто принципал е Столичният общински съвет, а промяна на собствеността, особено в частни ръце, е политически неприемлива.

По думите на Терзиев неговото лично мнение е, че в дългосрочен план възможно решение може да бъде форма на публично-частно партньорство или концесия, но това не е решение на кмета, а на Столичния общински съвет. „Това е двустепенен процес - първо да имаме данни, сценарии и модели, а след това принципалът да вземе информирано решение за следващата стъпка“, каза той.

Кметът допълни, че проблемите на "Топлофикация София“ не са само общински, а засягат целия град и държавата, поради което е необходим прагматичен и отговорен подход. Очакванията му са докладът да бъде разгледан на първата януарска сесия на Столичния общински съвет, след като бъдат осигурени официалните преводи на част от материалите. Първата фаза на анализа се очаква да отнеме между осем и девет месеца.

Председателят на СОС Цветомир Петров заяви, че прехвърлянето на активите на "Топлофикация София“ към държавата не е добро решение. По думите му на общинско ниво има по-голяма институционална стабилност и възможност подобна процедура да бъде доведена докрай, докато на държавно ниво честите политически промени създават несигурност. Според Петров при добър модел дружеството има потенциал не само да бъде стабилизирано, но и в дългосрочен план да допринася за общинските финанси, предаде БТА.


  • 1 Браво

    4 0 Отговор
    онзи Борис Бонев умира от злоба. Едно некадърно и лаещо човече, добре че не стана кмет, както и оная ромка от Подкрепа. С бавни стъпки се върви към прогрес.

    12:49 16.12.2025

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 4 Отговор
    Защо да е "политически" неприемливо да се приватизира Топлофикация?!
    За да можете да крадете и софиянци да се топлят, а сметката да я плаща цяла България?!

    12:50 16.12.2025

  • 3 Бай Пеко

    0 3 Отговор
    Фалирай ... !
    Бойлери и климатици.

    12:50 16.12.2025

  • 4 СВЕТОВНАТА БАНКА ПОД ЧИЯ ШАПКА Е ?

    6 3 Отговор
    ОТГОВОРА ЩЕ Е - ,,ПРОДАЙТЕ НИ Я" ! ТЕРЗИЕВ Е ПРЕДАТЕЛ И ФАШИСТКА ГАД ЗНАМЕТО НА ФАШИСТИТЕ Е НА БАЛКОНА МУ !

    Коментиран от #9

    12:57 16.12.2025

  • 5 СОС

    5 3 Отговор
    Терзиев вместо да тормози хората с платени зони да вземе паркингите на Топлофикация и да ги даде за ползване на хората от квартала! Знаете ли, каква огромна площ заемат тези паркинги и се ползват само за лични нужди от безбройните калинки в Топлофикация?

    12:58 16.12.2025

  • 6 Наше момче

    4 2 Отговор
    Естествено комунягата се грижи за другарите!

    13:00 16.12.2025

  • 7 Питам

    6 2 Отговор
    Вие изчистихте ли си боклуците,господине?

    Коментиран от #14

    13:04 16.12.2025

  • 8 КВА Е ТАЯ СВ БАНКА!?!!!

    3 2 Отговор
    КоЙ ИЕ СЧЕТОВОДИТЕЛЯ И КОЙ И ПРАЙ НАДЗОРА...

    13:07 16.12.2025

  • 9 Ихууу

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "СВЕТОВНАТА БАНКА ПОД ЧИЯ ШАПКА Е ?":

    Пази Боже, като ги знам какви капацитети са тия от Световната банда, ум да ви зайде, хвани единия, удари другия, гола вода и кал по ушите. Някой ще им стъкми някакъв анализ, за жълти стотинки, а тия ще го представят като техен за милиони.

    13:07 16.12.2025

  • 10 Шопът

    5 0 Отговор
    Евала Васко, евала ушенце мамино ДС отроче! Одит а? за какво да ни кажат, че фалирала... съгласне съм, но ти ще платиш хонорарчето на одиторите нали? 20-тина милион не са ти проблем

    13:09 16.12.2025

  • 11 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Управленския кадър на ПП Терзиев , като проспериращ бизнесмен , би трябвало една година преди изтичане договорите за битовите отпадъци да проведе търг и ако цените са недопустимо високи, да направи план Б с общинска фирма. Умишленото подценяване на проблема е удобно бизнес оправдание за евентуално повишаване на такса смет и колаборация с фирма предлагаща комисионни.

    13:10 16.12.2025

  • 12 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Топлофикацията не желае да пресметне площта на вертикалните тръби като процент от площта на радиаторите и да въведе ясна за разбиране такса сградна инсталация. Собствениците улеснявайки бизнеса на топлофикация с предоставяки в жилищата си място за вертикалните тръби могат да искат регламентиран наем.

    Коментиран от #13

    13:10 16.12.2025

  • 13 Нехипотетично

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хипотетично":

    Замисляте ли се като как така само тази топлофикация е фалирала? в страната има още поне десетина подобни ама не фалират, даже напротив

    Коментиран от #15

    13:13 16.12.2025

  • 14 Хипотетично

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    Ако се самопочисти, има шанс да се реши проблема с боклука. Но като протестиращите са си го избрали с протестен вот срещу "ремонта на ремонта" , като кмет на ПП (за съжаление и на София) нека осъзнаят ефекта от протестния си вот.

    13:17 16.12.2025

  • 15 Хипотетично

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нехипотетично":

    Една от най-старите топлофикации с отдавна амортизирани тръби и безброй аварийни ремонти, които нищо не подобряват, а водят до загуби.
    Но има и по-сериозни причини, които ще консултирам срещу част от хонорара за анализа на СБанка, а не безплатно. :)

    13:22 16.12.2025

  • 16 оня с коня

    0 1 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    13:42 16.12.2025

  • 17 голям смях

    0 1 Отговор
    Ще спирате парното?Оставете го да си работи бе.бюджета го плаща с данъците от цяла България.Нека си работи.

    13:42 16.12.2025

  • 18 лакомия...

    1 0 Отговор
    Концесия е мръсна дума! Водата в София е мръсна и некачествена. Вони! След използването й всичко вони на хлорирана тоалетна.
    Това е концесията - скъпо и некачествено!
    Проблемът е в грабежа.

    13:57 16.12.2025

