„Топлофикация“ остави без парно големи болници и няколко квартала в София

Тежка авария на магистрален топлопровод остави без парно и топла вода голяма част от централна София, включително едни от най-големите болнични заведения в столицата. Пробиви по две ключови трасета – топлопровод с диаметър 900 мм на ул. „Баба Илийца“ и стебло с диаметър 600 мм в двора на „Александровска болница“ – наложиха спиране на топлоподаването от 8:00 ч. на 4 декември до 10:00 ч. на 5 декември, съобщиха от „Топлофикация София“.

Засегнати са кварталите „Лагера“, „Иван Вазов“, „Крива река“, части от „Лозенец“, „Хиподрума“ и „Буката“, както и голяма част от центъра на столицата. Температурата в София тази сутрин беше около 8 градуса, което постави пациенти, медицински екипи и жители в силно затруднена ситуация.

Без отопление останаха редица болнични структури: I-ва и II-ра хирургии на Медицинска академия, „Майчин дом“, „Св. Екатерина“, Педиатрията на ул. „Хан Персиян“, кожната и нервната клиника, хотел „Медик“, Ректоратът и Патоанатомията.

Заради ниските температури столичните училища съкратиха учебните часове до 20 минути.

От „Топлофикация София“ уверяват, че аварийните екипи работят по отстраняване на повредата и че нормалното топлоподаване трябва да бъде възстановено в петък, 5 декември, в 10:00 ч.