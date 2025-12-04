„Топлофикация“ остави без парно големи болници и няколко квартала в София

Тежка авария на магистрален топлопровод остави без парно и топла вода голяма част от централна София, включително едни от най-големите болнични заведения в столицата. Пробиви по две ключови трасета – топлопровод с диаметър 900 мм на ул. „Баба Илийца“ и стебло с диаметър 600 мм в двора на „Александровска болница“ – наложиха спиране на топлоподаването от 8:00 ч. на 4 декември до 10:00 ч. на 5 декември, съобщиха от „Топлофикация София“.
Засегнати са кварталите „Лагера“, „Иван Вазов“, „Крива река“, части от „Лозенец“, „Хиподрума“ и „Буката“, както и голяма част от центъра на столицата. Температурата в София тази сутрин беше около 8 градуса, което постави пациенти, медицински екипи и жители в силно затруднена ситуация.
Без отопление останаха редица болнични структури: I-ва и II-ра хирургии на Медицинска академия, „Майчин дом“, „Св. Екатерина“, Педиатрията на ул. „Хан Персиян“, кожната и нервната клиника, хотел „Медик“, Ректоратът и Патоанатомията.
Заради ниските температури столичните училища съкратиха учебните часове до 20 минути.
От „Топлофикация София“ уверяват, че аварийните екипи работят по отстраняване на повредата и че нормалното топлоподаване трябва да бъде възстановено в петък, 5 декември, в 10:00 ч.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пари има за харчене
За топлофикациите - няма.
Така стигнахме до положението на руските македонци - така наречените "украинци".
19:19 04.12.2025
3 Бг дракон с 🪓
Коментиран от #8
19:25 04.12.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
19:29 04.12.2025
5 Джо
19:37 04.12.2025
6 Дедо Джо
19:39 04.12.2025
7 Жълтопаветен академик
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Важното е че приемаме еврото.
19:40 04.12.2025
8 Грую
До коментар #3 от "Бг дракон с 🪓":Инсталирах си климатици. Занапред с парното ще е така. Парите требе да се краднат.
Коментиран от #12, #13
19:41 04.12.2025
9 Напомнящ
19:42 04.12.2025
10 Цар Боко
19:42 04.12.2025
11 Топлофикация умори племето със сметки!
Закривай кочината!
19:54 04.12.2025
12 Бг дракон с 🪓
До коментар #8 от "Грую":Най-добрата инвестиция от 2017 насам. Спестих много с климатик. Иначе преди с жената правихме юрганиг, след работа зада сме на топло. Така, че Топлофикация има и своите плюсове.
19:57 04.12.2025
13 копи пейст
До коментар #8 от "Грую":Климатикът предоставя благоприятна среда за размножаване на бактерии, гъбички и много други микроорганизми. Високата влажност в изпарителя им дава такава възможност. Всички необходими условия са налични: влажност, тъмнина и топлина. Когато целият този разсадник започне да мирише лошо, замърсяването на климатика е отишло вече твърде далече и опасните причинители на болести, предизвикващи раздразнение на дихателните пътища, очите и слъзните канали, вече са запълнили вътрешността на климатика.
Даже ако неприятната миризма все още не Ви пречи, това не значи, че микроорганизмите, предизвикващи болести и алергии, не се размножават вътре в климатика с удивителна скорост. Освен това климатикът не развива своята оптимална мощност, скоростта на охлаждане на въздуха постепенно се понижава, микроклиматът в помещението се влошава.
При всяко включване на климатика, Вие разпределяте равномерно бактериите, натрупани по времето на неговото бездействие, из цялото помещение, подлежащо на климатизиране. Така Вие още повече увеличавате вече съществуващия риск от възникване на болести и алергии.
Коментиран от #15
20:07 04.12.2025
14 Климатици
20:15 04.12.2025
15 Грую
До коментар #13 от "копи пейст":Така е. Но докато няма парно дърва ли да палиме?
20:36 04.12.2025