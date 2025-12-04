Новини
„Топлофикация“ остави без парно големи болници и няколко квартала в София

„Топлофикация“ остави без парно големи болници и няколко квартала в София

4 Декември, 2025 19:06 877 15

Без отопление останаха редица болнични структури: I-ва и II-ра хирургии на Медицинска академия, „Майчин дом“, „Св. Екатерина“, Педиатрията на ул. „Хан Персиян“, кожната и нервната клиника, хотел „Медик“, Ректоратът и Патоанатомията

„Топлофикация“ остави без парно големи болници и няколко квартала в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка авария на магистрален топлопровод остави без парно и топла вода голяма част от централна София, включително едни от най-големите болнични заведения в столицата. Пробиви по две ключови трасета – топлопровод с диаметър 900 мм на ул. „Баба Илийца“ и стебло с диаметър 600 мм в двора на „Александровска болница“ – наложиха спиране на топлоподаването от 8:00 ч. на 4 декември до 10:00 ч. на 5 декември, съобщиха от „Топлофикация София“.

Засегнати са кварталите „Лагера“, „Иван Вазов“, „Крива река“, части от „Лозенец“, „Хиподрума“ и „Буката“, както и голяма част от центъра на столицата. Температурата в София тази сутрин беше около 8 градуса, което постави пациенти, медицински екипи и жители в силно затруднена ситуация.

Без отопление останаха редица болнични структури: I-ва и II-ра хирургии на Медицинска академия, „Майчин дом“, „Св. Екатерина“, Педиатрията на ул. „Хан Персиян“, кожната и нервната клиника, хотел „Медик“, Ректоратът и Патоанатомията.

Заради ниските температури столичните училища съкратиха учебните часове до 20 минути.

От „Топлофикация София“ уверяват, че аварийните екипи работят по отстраняване на повредата и че нормалното топлоподаване трябва да бъде възстановено в петък, 5 декември, в 10:00 ч.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пари има за харчене

    7 2 Отговор
    за оръжия и за гражданската война на руската територия на квази-държавата "Украина".

    За топлофикациите - няма.

    Така стигнахме до положението на руските македонци - така наречените "украинци".

    19:19 04.12.2025

  • 3 Бг дракон с 🪓

    3 0 Отговор
    Често на печелившите без ток.! Топлофикация. пак Ви прави на глупаци! Да се молим за топла зима!

    Коментиран от #8

    19:25 04.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Евтиното отопление е такова.

    Коментиран от #7

    19:29 04.12.2025

  • 5 Джо

    1 0 Отговор
    Абе голяма грешка е да спреш топлото на псиатрията.

    19:37 04.12.2025

  • 6 Дедо Джо

    2 1 Отговор
    София се превръща в коптор под вещото ръководство на евроатлантиците. Но важното разбира се е на Путин и на копейките да им е зле.

    19:39 04.12.2025

  • 7 Жълтопаветен академик

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Важното е че приемаме еврото.

    19:40 04.12.2025

  • 8 Грую

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бг дракон с 🪓":

    Инсталирах си климатици. Занапред с парното ще е така. Парите требе да се краднат.

    Коментиран от #12, #13

    19:41 04.12.2025

  • 9 Напомнящ

    1 2 Отговор
    Те у Софето нали твърдяха,че няма да се къпят и ще стоят на студено??? Сега да не протестират,ами да репетират на практика как се стои на студено! За леко сгряване да се омотаят с украбайраците,с които се размотаваха по софийските площади!

    19:42 04.12.2025

  • 10 Цар Боко

    1 1 Отговор
    Не стига че ви вкарах в клуба на богатите, а и парно искате.

    19:42 04.12.2025

  • 11 Топлофикация умори племето със сметки!

    2 1 Отговор
    Сега иска племето да замръзне!
    Закривай кочината!

    19:54 04.12.2025

  • 12 Бг дракон с 🪓

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Грую":

    Най-добрата инвестиция от 2017 насам. Спестих много с климатик. Иначе преди с жената правихме юрганиг, след работа зада сме на топло. Така, че Топлофикация има и своите плюсове.

    19:57 04.12.2025

  • 13 копи пейст

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Грую":

    Климатикът предоставя благоприятна среда за размножаване на бактерии, гъбички и много други микроорганизми. Високата влажност в изпарителя им дава такава възможност. Всички необходими условия са налични: влажност, тъмнина и топлина. Когато целият този разсадник започне да мирише лошо, замърсяването на климатика е отишло вече твърде далече и опасните причинители на болести, предизвикващи раздразнение на дихателните пътища, очите и слъзните канали, вече са запълнили вътрешността на климатика.
    Даже ако неприятната миризма все още не Ви пречи, това не значи, че микроорганизмите, предизвикващи болести и алергии, не се размножават вътре в климатика с удивителна скорост. Освен това климатикът не развива своята оптимална мощност, скоростта на охлаждане на въздуха постепенно се понижава, микроклиматът в помещението се влошава.
    При всяко включване на климатика, Вие разпределяте равномерно бактериите, натрупани по времето на неговото бездействие, из цялото помещение, подлежащо на климатизиране. Така Вие още повече увеличавате вече съществуващия риск от възникване на болести и алергии.

    Коментиран от #15

    20:07 04.12.2025

  • 14 Климатици

    0 0 Отговор
    Духалки. Да се обличат. То сега е топло бе . 20 градуса е . За какво им е парно. Глупаци .

    20:15 04.12.2025

  • 15 Грую

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "копи пейст":

    Така е. Но докато няма парно дърва ли да палиме?

    20:36 04.12.2025

