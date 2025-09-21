Новини
140 дка смесена и 15 дка борова гора изпепели пожарът над Горнослав

21 Септември, 2025 08:36 468 2

До късно снощи е продължи доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове. Напълно погасено е второто огнище, обхванало борова гора

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големият горски пожар в района на село Горнослав е овладян късно снощи. Пет екипа на Пожарната дежуриха през цялата нощ, за да наблюдават дали няма да пламне отново.

До късно снощи е продължи доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове. Напълно погасено е второто огнище, обхванало борова гора.

Поради засегнат електропровод, временно бе прекъснато електрозахранването на селата Орешец, Врата и Мостово. Възстановен е и токът в село Горнослав, където изгоря дървен ел. стълб.

По предварителни данни пожарът е засегнал над 140 дка смесена гора, ниска растителност и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в Горнослав.

Тази сутрин екипи и нови доброволци ще продължат обработването на пожара. Предполага се, че човешка небрежност е предизвикала огъня.

В гасенето на пожара се включиха над 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово, доброволци и лесничеи. По същото време пожарникари от Асеновград и Пловдив са гасили пожар в жилищна сграда в Асеновград, от който са спасени двама възрастни.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Стенли

    2 0 Отговор
    Какво става в тази наша територия (нарочно не казвам държава защото такава отдавна няма) скоро време ще е новина не къде е имало пожар а къде е нямало

    08:52 21.09.2025

  • 2 да бе

    1 0 Отговор
    човешка НЕБРЕЖНОСТ....комунягите подпалиха цяла БЪЛГАРИЯ за да падне правителството и да лапат..но те и с пожарите лапат.Какво стана с двамата дето нарочно палеха и ги хванахте АМИ НИЩО що не им взехте къщите колите и при бай ставри..АМИ ИМАТЕ ИЗГОДА ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ

    09:22 21.09.2025

