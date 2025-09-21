140 дка смесена и 15 дка борова гора изпепели пожарът над Горнослав

Големият горски пожар в района на село Горнослав е овладян късно снощи. Пет екипа на Пожарната дежуриха през цялата нощ, за да наблюдават дали няма да пламне отново.

До късно снощи е продължи доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове. Напълно погасено е второто огнище, обхванало борова гора.

Поради засегнат електропровод, временно бе прекъснато електрозахранването на селата Орешец, Врата и Мостово. Възстановен е и токът в село Горнослав, където изгоря дървен ел. стълб.

По предварителни данни пожарът е засегнал над 140 дка смесена гора, ниска растителност и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в Горнослав.

Тази сутрин екипи и нови доброволци ще продължат обработването на пожара. Предполага се, че човешка небрежност е предизвикала огъня.

В гасенето на пожара се включиха над 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово, доброволци и лесничеи. По същото време пожарникари от Асеновград и Пловдив са гасили пожар в жилищна сграда в Асеновград, от който са спасени двама възрастни.