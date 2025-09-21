Иван Таков: Аз съм гарант, че Делян Пеевски не кадрува в БСП

БСП има 134 годишна история. Тя е събрала целия опит след Освобождението в себе си. Добре е останалите политически сили да се вслушат в това, което казва БСП. Партиите, включително и опозицията, не са силни. И е нормално дебатът да излезе извън зала и да се пренесе в кулоарите на парламента. Това каза общинският съветник от БСП Иван Таков в ефира на БНТ.
Нашите министри имат програма, която изпълняват и тя е свързана с програмата от парламентарните избори. В Бюрото върви дискусия, включително и за новия бюджет. Очакваме да видим тяхната програма. Нашите министри се справят много добре. Ние трябва да сме много ясни в нашите политики и какво искаме да направим оттук нататък. Предстои бюджетна процедура и е много важно да представим нашите политики, посочи Таков.
Аз съм гарант, че Делян Пеевски не кадрува в БСП, категоричен бе той. "Правят се компромиси. Но има неща, за които няма да напарим компромис. Пример за това са пенсиите. Това е гарантът, че никой не се обажда на БСП и никой не ни казва какво да правим", каза още той.
По думите му никой не иска нови избори. "Това най-вероятно ще вкара България в нова серия от избори. Не са необходими предсрочни парламентарни избори, защото има много важни неща да се случат", допълни Таков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен
Коментиран от #16
09:38 21.09.2025
2 Град Симитли
Коментиран от #18
09:40 21.09.2025
3 верни мастии
09:40 21.09.2025
4 Аз ви казвам, а вие ми вярвайте
09:40 21.09.2025
5 Оставка
09:40 21.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тоя
09:41 21.09.2025
8 това зализано комуне
09:43 21.09.2025
9 Ццц
09:45 21.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И той ,
09:46 21.09.2025
13 Боруна Лом
09:46 21.09.2025
14 Комуниста
09:47 21.09.2025
15 Боруна Лом
09:47 21.09.2025
16 Пеевски съм
До коментар #1 от "Асен":Аз съм собственик на себеподобното Мазно, потно и Охранено депутатско-министерско БСП, а избирателите му, ще ги превърла в мои слуги. Това е моята цел.
09:52 21.09.2025
17 тоя
09:52 21.09.2025
18 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #2 от "Град Симитли":И този като Пеевски говори за себе си с голямо АЗ.
Коментиран от #25
09:55 21.09.2025
19 Цък
09:56 21.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хххххххх
09:57 21.09.2025
22 До ГАРАНТА
10:05 21.09.2025
23 ежко
10:05 21.09.2025
24 хахахаха
10:05 21.09.2025
25 САНДОКАН
До коментар #18 от "БЕЗ МАЙТАП":Защото са му големи ушите , КОЙ доста му ги е дърпал докато го научи какво да говори на овцете
10:07 21.09.2025
26 АГАТ а Кристи
10:07 21.09.2025
27 Ивелин Михайлов
10:10 21.09.2025
28 Марис
10:12 21.09.2025
29 БАЙ СТАВРИ
10:12 21.09.2025
30 Ха-ха-ха!
10:13 21.09.2025
31 Фънки
10:14 21.09.2025
32 ЖАЛЪК МОШЕНИК
10:22 21.09.2025
33 ШЕФА
10:22 21.09.2025
34 Защо
10:24 21.09.2025
35 Гост
10:25 21.09.2025
36 Айде ве повече гел и излез на некой
10:25 21.09.2025
37 Такива
10:26 21.09.2025
38 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ПАРТИЯТА ВИ Е С ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ. НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ СТЕ АУТ. ЩЕ ТРЯБВА ДА СИ ТЪРСИТЕ РАБОТА.
10:29 21.09.2025
39 Варна
10:31 21.09.2025
40 Цвете
10:35 21.09.2025
41 Шаран БГ
Вие имате гнусно минало от преди 3 /три / десетилетия и нестихваща жажда за пари !! Идеологията Ви е строго финансова !! Че той, Тодор Живков, в последните години осъзна, че това БКП /от 80-те години / вече няма нищо общо с онези, благодарение на чиято жертвеготовност и идейност / каквата ще да е била/ и със здравото рамо от североизток разбира се, управлява 33 години. Да не споменаваме Д.Благоев и Г.Кирков. Ако сициализЪмЪ бе" недоносче" по неговия изказ, настоящата управа на страната е просто мъртво роден изрод !!
Не ще Ви припомням, кой се отрече от всичко сторено от българския народ, от направеното / хубаво-лошо/ от БКП, от името ѝ дори !? Де факто, кой опрапасти страната ?? Имате ли изобщо понятие , какво е срам и доблест ??
Нормално било да се ругаят из кулоарите на Парламента !? Ама то било "пренасяне мястото на дебатите" !? Гарант с "история" ? Как да не вярва човек !?
И да попитам: Защо в братска Чехия има Комунистическа партия, ЧЕ И Работническа партия ??
10:42 21.09.2025
42 Червен лъжлив чугун!
10:55 21.09.2025
43 Повервах му
11:02 21.09.2025