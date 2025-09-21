Иван Таков: Аз съм гарант, че Делян Пеевски не кадрува в БСП

БСП има 134 годишна история. Тя е събрала целия опит след Освобождението в себе си. Добре е останалите политически сили да се вслушат в това, което казва БСП. Партиите, включително и опозицията, не са силни. И е нормално дебатът да излезе извън зала и да се пренесе в кулоарите на парламента. Това каза общинският съветник от БСП Иван Таков в ефира на БНТ.

Нашите министри имат програма, която изпълняват и тя е свързана с програмата от парламентарните избори. В Бюрото върви дискусия, включително и за новия бюджет. Очакваме да видим тяхната програма. Нашите министри се справят много добре. Ние трябва да сме много ясни в нашите политики и какво искаме да направим оттук нататък. Предстои бюджетна процедура и е много важно да представим нашите политики, посочи Таков.

Аз съм гарант, че Делян Пеевски не кадрува в БСП, категоричен бе той. "Правят се компромиси. Но има неща, за които няма да напарим компромис. Пример за това са пенсиите. Това е гарантът, че никой не се обажда на БСП и никой не ни казва какво да правим", каза още той.

По думите му никой не иска нови избори. "Това най-вероятно ще вкара България в нова серия от избори. Не са необходими предсрочни парламентарни избори, защото има много важни неща да се случат", допълни Таков.