Новини
България »
Иван Таков: Аз съм гарант, че Делян Пеевски не кадрува в БСП

Иван Таков: Аз съм гарант, че Делян Пеевски не кадрува в БСП

21 Септември, 2025 09:36 907 43

  • иван таков-
  • бсп-
  • делян пеевски

Партиите, включително и опозицията, не са силни. И е нормално дебатът да излезе извън зала и да се пренесе в кулоарите на парламента

Иван Таков: Аз съм гарант, че Делян Пеевски не кадрува в БСП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

БСП има 134 годишна история. Тя е събрала целия опит след Освобождението в себе си. Добре е останалите политически сили да се вслушат в това, което казва БСП. Партиите, включително и опозицията, не са силни. И е нормално дебатът да излезе извън зала и да се пренесе в кулоарите на парламента. Това каза общинският съветник от БСП Иван Таков в ефира на БНТ.

Нашите министри имат програма, която изпълняват и тя е свързана с програмата от парламентарните избори. В Бюрото върви дискусия, включително и за новия бюджет. Очакваме да видим тяхната програма. Нашите министри се справят много добре. Ние трябва да сме много ясни в нашите политики и какво искаме да направим оттук нататък. Предстои бюджетна процедура и е много важно да представим нашите политики, посочи Таков.

Аз съм гарант, че Делян Пеевски не кадрува в БСП, категоричен бе той. "Правят се компромиси. Но има неща, за които няма да напарим компромис. Пример за това са пенсиите. Това е гарантът, че никой не се обажда на БСП и никой не ни казва какво да правим", каза още той.

По думите му никой не иска нови избори. "Това най-вероятно ще вкара България в нова серия от избори. Не са необходими предсрочни парламентарни избори, защото има много важни неща да се случат", допълни Таков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    55 1 Отговор
    С тази разлика че БZП е собственост на Пеевски!

    Коментиран от #16

    09:38 21.09.2025

  • 2 Град Симитли

    47 1 Отговор
    В БСП може и да не кадрува, ама в ръководството кадрува и командари!

    Коментиран от #18

    09:40 21.09.2025

  • 3 верни мастии

    43 1 Отговор
    Най ми е гот като от БСП ми смучат бахура когато им свирна.Излязоха много лакоми и готови на всичко за някой друг келепир.Чудесно се работи с тях понеже сме еднакви.

    09:40 21.09.2025

  • 4 Аз ви казвам, а вие ми вярвайте

    48 1 Отговор
    Вижте му физиономията на прасе. Тея държат мафията на власт в момента.

    09:40 21.09.2025

  • 5 Оставка

    45 1 Отговор
    Нагъл боклук,знаеш че лъжеш и очите затова ти играят

    09:40 21.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тоя

    42 1 Отговор
    зер голям авторитет , че и за гарант се слага ? Жалък !

    09:41 21.09.2025

  • 8 това зализано комуне

    40 1 Отговор
    не стига че няма един работен ден в жалкия си "животец" че и за гарант за нещо се пъне..

    09:43 21.09.2025

  • 9 Ццц

    25 0 Отговор
    Така е г-н Таков. Той се интересува само от политически партии с над 10 депутата 🤣

    09:45 21.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И той ,

    29 0 Отговор
    и ти сте шумкарски издънки , бе ? Стига правене хората на дебили , тотално самозабравене и нулев респект към тях ! Абе , позор !

    09:46 21.09.2025

  • 13 Боруна Лом

    22 0 Отговор
    ТИ БОЯ ФРАКЦИЯ СИ НА БСП?СИТЕ СТЕ МАРИОНЕТКИ НА ШИПАРА!

    09:46 21.09.2025

  • 14 Комуниста

    15 1 Отговор
    козината си мени, но нрава никога.

    09:47 21.09.2025

  • 15 Боруна Лом

    20 0 Отговор
    ТИ КОЯ ФРАКЦИЯ СИ НА БСП?СИТЕ СТЕ МАРИОНЕТКИ НА ШИПАРА!

    09:47 21.09.2025

  • 16 Пеевски съм

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Аз съм собственик на себеподобното Мазно, потно и Охранено депутатско-министерско БСП, а избирателите му, ще ги превърла в мои слуги. Това е моята цел.

    09:52 21.09.2025

  • 17 тоя

    18 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе?

    09:52 21.09.2025

  • 18 БЕЗ МАЙТАП

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Симитли":

    И този като Пеевски говори за себе си с голямо АЗ.

    Коментиран от #25

    09:55 21.09.2025

  • 19 Цък

    25 1 Отговор
    Важното да си вярва. Но хората виждат. БСП и ИТН си сраха на соритите. И продължават да дрънкат глупости. При гласуването на вота се видя , че без Пеевски правителството пада.

    09:56 21.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хххххххх

    18 1 Отговор
    Тоя въобще не знае къде се намира, комунистите няма да имат и двама общински съветници ако не беше мур гавелка та която излъга част от столичните, но не и софиянци, но и столичните вече разбират грешката си. А БСП са абсолютен клонинг на мафията ГЕРБ-ДПС с Кирчо Добрев и Георги Гергов.

    09:57 21.09.2025

  • 22 До ГАРАНТА

    15 0 Отговор
    А ти КОЛКО ВЗЕ ?

    10:05 21.09.2025

  • 23 ежко

    15 0 Отговор
    Вие сте бита карта!Следващите избори има голяма вероятност да сте изжън НС:)

    10:05 21.09.2025

  • 24 хахахаха

    15 1 Отговор
    134 годишна история, която ще приключи безславно при следващите избори и отивате в небитието!

    10:05 21.09.2025

  • 25 САНДОКАН

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Защото са му големи ушите , КОЙ доста му ги е дърпал докато го научи какво да говори на овцете

    10:07 21.09.2025

  • 26 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    На комунист вяра ???

    10:07 21.09.2025

  • 27 Ивелин Михайлов

    12 0 Отговор
    Хахахах къв гарант бе той още миналата година ви изкупи партийката😅🤣😂😂

    10:10 21.09.2025

  • 28 Марис

    12 1 Отговор
    "БСП има 134 годишна история." – За 135 годишнина вече може да сте история !!

    10:12 21.09.2025

  • 29 БАЙ СТАВРИ

    9 2 Отговор
    АМА ВАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА БСП ДА СЕ КОАЛИРАТ СЪС ТИКВАТА И ГЕРБ И ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ И ДПС НОВО НАЧАЛО..НА СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ КОГАТО И ДА СА ЩЕ ВИ НАКАЖАТ СУРОВО.НАЛИ СТЕ СОЦИАЛНА ПАРТИЯ А ЗА ВАС ГЛАСУВАТ ПОВЕЧЕ ПЕНСИОНЕРИ КОИТО СА ПРОТИВ ТОВА ТЪПО ЕВРО.

    10:12 21.09.2025

  • 30 Ха-ха-ха!

    9 1 Отговор
    Да им имам на остатъчните нищожества от "Поазитано" гаранта! Да се хващат за ръчичка с каруцарина Хаджи Тошко Африкански с просташкия език и с Балабана Джебчията от чалгарската сбирщина на сакатия учиндолец и да поемат към бунището! Мястото там отдавна им е запазено и е крайно време да се махат! Вече смърдят ужаснжо!

    10:13 21.09.2025

  • 31 Фънки

    13 1 Отговор
    Пеевски не кадрува,той издава само заповеди

    10:14 21.09.2025

  • 32 ЖАЛЪК МОШЕНИК

    8 1 Отговор
    ДНЕС НЕ Е 1 АПРИЛ... ЦЯЛОТО ВИ БСП СТЕ ОЛИГАРСИ НАЧЕЛО С КИРИЛ ДОБРЕВ.

    10:22 21.09.2025

  • 33 ШЕФА

    5 0 Отговор
    А пък аз гарантирам че щом се занимаваш с политика си мошеник,некадърник и лъжец !

    10:22 21.09.2025

  • 34 Защо

    4 0 Отговор
    Вижте го само наследника на онези от шумата.Ниско чело и руннтави вежди.Знаят само да лъжат крадат друго не могат по наследство.

    10:24 21.09.2025

  • 35 Гост

    4 0 Отговор
    В Еквадор по решение на президента ще има РЕФЕРЕНДУМ. А ние къде сме бе Иванчо....

    10:25 21.09.2025

  • 36 Айде ве повече гел и излез на некой

    0 0 Отговор
    СТОП🛑, да покажеш умения?

    10:25 21.09.2025

  • 37 Такива

    4 0 Отговор
    Лъжливи гаранти-мерси!Като има още балами в това странно БСП да гласуват за вас ще дрънкаш лъжи!

    10:26 21.09.2025

  • 38 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    7 0 Отговор
    ГЛУПОСТИ. ВИЕ ГОСПОДИНЕ НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО СТАВА В ОБЩИНАТА, КАМОЛИ В ПАРЛАМЕНТА.
    ПАРТИЯТА ВИ Е С ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ. НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ СТЕ АУТ. ЩЕ ТРЯБВА ДА СИ ТЪРСИТЕ РАБОТА.

    10:29 21.09.2025

  • 39 Варна

    7 0 Отговор
    Вижте това недоразумение на природата,това което няма един ден трудов стаж,не е засадил едно дръвче в тази държава,всичко което показва и изказва лъха на некомпетентност,мръсотия,фалш и тн.И кой си ти за да гарантираш за други лица,да не би Прасето да ти е подчинен,или си му родител ?

    10:31 21.09.2025

  • 40 Цвете

    5 0 Отговор
    ГАРАНТ ЗА КАКВОООООО, И ТИ СИ ЕДИН ОХРАНЕН ЧИЧО, КОЙТО НЯМА ДЯЛ В ОБЩЕСТВОТО, КАКВО СВЪРШИ ЛИЧНО ТИ???? ВЧЕРА ХОДИ ЛИ ДА ЧИСТИШ " БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН " ???? ДО ЕДИН СТЕ ХРАНТУТНИЦИ НА ЧОРБАДЖИЯТА С ОХРАНАТА. 🫠🙃😄🫠🙃😄😆😉😉😗😉🤫🤔🫣

    10:35 21.09.2025

  • 41 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Сегашните БСП-ари са жалки и смешни ! Имал бил история !?Господи, кой не се свени, че и гласува за ВАС !??
    Вие имате гнусно минало от преди 3 /три / десетилетия и нестихваща жажда за пари !! Идеологията Ви е строго финансова !! Че той, Тодор Живков, в последните години осъзна, че това БКП /от 80-те години / вече няма нищо общо с онези, благодарение на чиято жертвеготовност и идейност / каквата ще да е била/ и със здравото рамо от североизток разбира се, управлява 33 години. Да не споменаваме Д.Благоев и Г.Кирков. Ако сициализЪмЪ бе" недоносче" по неговия изказ, настоящата управа на страната е просто мъртво роден изрод !!
    Не ще Ви припомням, кой се отрече от всичко сторено от българския народ, от направеното / хубаво-лошо/ от БКП, от името ѝ дори !? Де факто, кой опрапасти страната ?? Имате ли изобщо понятие , какво е срам и доблест ??
    Нормално било да се ругаят из кулоарите на Парламента !? Ама то било "пренасяне мястото на дебатите" !? Гарант с "история" ? Как да не вярва човек !?
    И да попитам: Защо в братска Чехия има Комунистическа партия, ЧЕ И Работническа партия ??

    10:42 21.09.2025

  • 42 Червен лъжлив чугун!

    2 0 Отговор
    И в Парламента, и в СОС вие комунистите сте на пряко ръчно управлени от Свинята! Особено Зафиров, Гуцанов Добрев и ти!

    10:55 21.09.2025

  • 43 Повервах му

    0 0 Отговор
    Каносано нагло Мекере! Отдавна цялата партия трябваше да е изтекла в канала. Но, скоро и това ще стане... Успех!

    11:02 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове