Зафиров: Организацията на бърз конгрес ще разпилее силите на БСП

Бърз конгрес ще разпилее силите на БСП, заяви председателят на партията Атанас Зафиров в интервю пред в. „Дума“, разпространено от пресцентъра на БСП, предават от БТА.
Не бягам от анализа на политиката и проблемите, но всички големи изводи трябва да бъдат направени след изборите, казва председателят на Националния съвет на социалистическата партия. Конгрес така или иначе ще има, но организацията на бърз форум ще разпилее силите на левицата, а аз като социалист не искам такава съдба за БСП, допълни Зафиров.
„Всички бяхме наясно, че БСП ще плати политическа цена заради решението, което взехме в началото на 2025 година - да участваме в съвместно управление с две изключително различни от нас като идеологически профил партии“, обяви той.
Най-голямата грешка на БСП в управлението беше, че не се постарахме достатъчно да разясним на хората какви са нашите цели и идеи в управлението. Трябваше постоянно да говорим за това, постоянно да поставяме нашите теми във фокуса на общественото внимание, допълва председателят на БСП.
Според Зафиров БСП няма да вземе решение за участие в следваща коалиция небрежно, без задълбочен анализ.
Той допълни, че основната задача на БСП днес е да се подготви за избори, да се стегне организационно, да се мотивира политически, да изработи ярка, но приложима програма за управление, да обнови листите и да се сплоти около голямата цел. Опасявам се, че бърз конгрес означава разпиляването на тази енергия, допълва той.
По думите на Атанас Зафиров БСП трябва да е единна и да се яви на избори отново във формата „Обединена левица“.
По-рано днес от БСП-София поискаха спешно свикване на конгрес и избор на нов председател. В позиция, разпространена до медиите, от столичната организация на социалистите обявиха, че е необходим спешен конгрес, който да консолидира БСП. Очаква се в събота – 10 януари, да се проведе първото заседание на Националния съвет на партията за 2026 година. То беше свикано, след като членовете на Изпълнителното бюро, без председателя Атанас Зафиров, подадоха оставки в края на 2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запилявай
13:42 09.01.2026
2 Последния Софиянец
13:43 09.01.2026
3 Дедо
13:45 09.01.2026
4 побърканяк
13:46 09.01.2026
5 Град Симитли
Гледай на Иван Таков като на Живков пред Априлския пленум...
... Или като на Хрушчов пред 20тия конгрес! :))
13:47 09.01.2026
6 Зафире!
13:49 09.01.2026
7 Истината
13:50 09.01.2026
8 Мнение
13:51 09.01.2026
10 Вашето мнение
13:57 09.01.2026
11 Деций
Коментиран от #17
13:57 09.01.2026
12 Кое не е вярно?
Затова БСП проведе масовата антикомунистическа приватизация, от която 99,99% от българския народ пихме по една студена вода.
СДС пък проведе другата антикомунистическа приватизация - разбойническо-мениджърската.
13:57 09.01.2026
13 Кое не е вярно?
Пак в "светлото бъдеще" вярва днешното поколение "Z".
13:59 09.01.2026
14 Дали е скъпо
13:59 09.01.2026
15 Отлично се справихте!
14:00 09.01.2026
16 Тома
14:02 09.01.2026
17 А каква е "лявята идея"?
До коментар #11 от "Деций":Говори се за нея като за "синята идея", която така и не беше изяснена...
Мало умници!
Коментиран от #26
14:04 09.01.2026
18 9689
14:05 09.01.2026
19 91 годишен социалист бивш комунист
Коментиран от #20
14:06 09.01.2026
20 Бълнуваш, че си нещо
До коментар #19 от "91 годишен социалист бивш комунист":Нищо си.
Комунистите не могат да са бивши, освен ако никога не са били комунисти, а чисто и просто някакви си членове с партийни книжки на БКП, от което са извличали само облаги.
14:12 09.01.2026
21 Другарю вие вече не сте
А на 1000км от парламента
Това получават послушковците
14:14 09.01.2026
22 Тервел
14:21 09.01.2026
23 Цецко
14:24 09.01.2026
24 Газобар Газобръков
14:25 09.01.2026
25 Аби нинов
14:25 09.01.2026
26 Деций
До коментар #17 от "А каква е "лявята идея"?":В партиите по принцип липсва идеология,освен идеологията на парите.Колкото повече по добре,но всичко е в личен план.А лява идея и мярка са повишаване на доходите,на условията на труд.А д
Фрютрника прие МРЗ от 620 евро замразена за две години.Майчиството е на същият хал.Мълчат и нито дума за детска болница,за градини и ясли,за подобряване ма образованието и здравната система, всичко това с което не се занимават са леви мерки и идеи.
Коментиран от #36
14:26 09.01.2026
28 оня с коня
14:35 09.01.2026
29 СЛОНА
КОГАТО НЕ МИСЛИТЕ КОГАТО ЗАБРАНИХТЕ ЕЛКТРИЧЕСКИТЕ ТРОТИНЕТКИ В ТЪМНАТА ЧАСТ ОТ ДЕНОНОЩИЕТО!!!
ЛИЧНО ВАШЕ БЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕГА ЩЕ БЕРЕТЕ ПЛОДОВЕТЕ ОТ ТОВА ДЕЛО!!!
14:35 09.01.2026
30 Хаха
14:41 09.01.2026
31 Софи
14:51 09.01.2026
32 Емигрант
15:03 09.01.2026
33 Оставка ненормалнико пиши
15:06 09.01.2026
34 Кукуригу
15:11 09.01.2026
35 То пък едни сили
15:15 09.01.2026
36 За умствено ограничените
До коментар #26 от "Деций":това, което изброяваш може и да е "лява идея".
За мислещите хора, това е подхвърляне на трохи от пре-богатата трапеза на световния и местния олигархичен и хищнически капитал.
Жалко, че не си от втория вид хора.
Ще видите "светлото бъдеще" като светлината на насрещния влак в тунела на еднорелсовия път.
15:17 09.01.2026
37 Горски
15:18 09.01.2026
38 Зафир
15:18 09.01.2026