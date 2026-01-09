Зафиров: Организацията на бърз конгрес ще разпилее силите на БСП

Бърз конгрес ще разпилее силите на БСП, заяви председателят на партията Атанас Зафиров в интервю пред в. „Дума“, разпространено от пресцентъра на БСП, предават от БТА.

Не бягам от анализа на политиката и проблемите, но всички големи изводи трябва да бъдат направени след изборите, казва председателят на Националния съвет на социалистическата партия. Конгрес така или иначе ще има, но организацията на бърз форум ще разпилее силите на левицата, а аз като социалист не искам такава съдба за БСП, допълни Зафиров.

„Всички бяхме наясно, че БСП ще плати политическа цена заради решението, което взехме в началото на 2025 година - да участваме в съвместно управление с две изключително различни от нас като идеологически профил партии“, обяви той.

Най-голямата грешка на БСП в управлението беше, че не се постарахме достатъчно да разясним на хората какви са нашите цели и идеи в управлението. Трябваше постоянно да говорим за това, постоянно да поставяме нашите теми във фокуса на общественото внимание, допълва председателят на БСП.

Според Зафиров БСП няма да вземе решение за участие в следваща коалиция небрежно, без задълбочен анализ.

Той допълни, че основната задача на БСП днес е да се подготви за избори, да се стегне организационно, да се мотивира политически, да изработи ярка, но приложима програма за управление, да обнови листите и да се сплоти около голямата цел. Опасявам се, че бърз конгрес означава разпиляването на тази енергия, допълва той.

По думите на Атанас Зафиров БСП трябва да е единна и да се яви на избори отново във формата „Обединена левица“.

По-рано днес от БСП-София поискаха спешно свикване на конгрес и избор на нов председател. В позиция, разпространена до медиите, от столичната организация на социалистите обявиха, че е необходим спешен конгрес, който да консолидира БСП. Очаква се в събота – 10 януари, да се проведе първото заседание на Националния съвет на партията за 2026 година. То беше свикано, след като членовете на Изпълнителното бюро, без председателя Атанас Зафиров, подадоха оставки в края на 2025 г.