Зафиров: Организацията на бърз конгрес ще разпилее силите на БСП

9 Януари, 2026 13:40 927 38

Най-голямата грешка на БСП в управлението беше, че не се постарахме достатъчно да разясним на хората какви са нашите цели и идеи в управлението. Трябваше постоянно да говорим за това, постоянно да поставяме нашите теми във фокуса на общественото внимание, допълва председателят на БСП

Зафиров: Организацията на бърз конгрес ще разпилее силите на БСП - 1
Снимка: БГНЕС
Бърз конгрес ще разпилее силите на БСП, заяви председателят на партията Атанас Зафиров в интервю пред в. „Дума“, разпространено от пресцентъра на БСП, предават от БТА.

Не бягам от анализа на политиката и проблемите, но всички големи изводи трябва да бъдат направени след изборите, казва председателят на Националния съвет на социалистическата партия. Конгрес така или иначе ще има, но организацията на бърз форум ще разпилее силите на левицата, а аз като социалист не искам такава съдба за БСП, допълни Зафиров.

„Всички бяхме наясно, че БСП ще плати политическа цена заради решението, което взехме в началото на 2025 година - да участваме в съвместно управление с две изключително различни от нас като идеологически профил партии“, обяви той.

Според Зафиров БСП няма да вземе решение за участие в следваща коалиция небрежно, без задълбочен анализ.

Той допълни, че основната задача на БСП днес е да се подготви за избори, да се стегне организационно, да се мотивира политически, да изработи ярка, но приложима програма за управление, да обнови листите и да се сплоти около голямата цел. Опасявам се, че бърз конгрес означава разпиляването на тази енергия, допълва той.

По думите на Атанас Зафиров БСП трябва да е единна и да се яви на избори отново във формата „Обединена левица“.

По-рано днес от БСП-София поискаха спешно свикване на конгрес и избор на нов председател. В позиция, разпространена до медиите, от столичната организация на социалистите обявиха, че е необходим спешен конгрес, който да консолидира БСП. Очаква се в събота – 10 януари, да се проведе първото заседание на Националния съвет на партията за 2026 година. То беше свикано, след като членовете на Изпълнителното бюро, без председателя Атанас Зафиров, подадоха оставки в края на 2025 г.


  • 1 Запилявай

    30 0 Отговор
    се ти , от дето си дошъл , бе ! Само лакомия и фалш у теб !

    13:42 09.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    🐷 не ще да си ходи доброволно.

    13:43 09.01.2026

  • 3 Дедо

    24 0 Отговор
    Зафиров ти остави какво не си обяснил на хората , всички те видяхме че се обясняваше главно н Пеевски в кабинета му. Което е срамно ,вице премиер да ходи да се отчита в кабинета на обикновен депутат от ДПС Ново начало, който не участва в Правителството.

    13:45 09.01.2026

  • 4 побърканяк

    17 0 Отговор
    социалистите вместо надгробна плоча на столетницата може да сложат един фритюрник

    13:46 09.01.2026

  • 5 Град Симитли

    10 0 Отговор
    Фред,
    Гледай на Иван Таков като на Живков пред Априлския пленум...
    ... Или като на Хрушчов пред 20тия конгрес! :))

    13:47 09.01.2026

  • 6 Зафире!

    19 0 Отговор
    Ти не ги Разпиля, а ги закопа!

    13:49 09.01.2026

  • 7 Истината

    17 0 Отговор
    Абе г-н Флинстоун ми се вижда нещо притеснен....

    13:50 09.01.2026

  • 8 Мнение

    14 0 Отговор
    Фритюрникът получава още рокфелерската заплата и целува ръката на Пеевски. Едно време болшевиките щяха да го разстрелят за назидание на другите гладни като Таков и Ванчето. Найденов, Добрев, р. Овч. и Манолова буквално окрадоха БСП. Добре, че имаше хора като Миков, Корнелия, Лечева, които колкото и да се караха, не бяха се продали на задкулисието. Един ден кънчовците ще си получат заслужените присъди за ограбването на партийната каса. Това е престъпление с дълга давност.

    13:51 09.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    16 0 Отговор
    Вече няма смисъл от конгрес фред, утекохте у канала. НИКОГА ВЕЧЕ БСП.

    13:57 09.01.2026

  • 11 Деций

    10 0 Отговор
    Не бърз или какъвто и да е конгрес ще разпилее силите ви,те вече са разпиляни от действията на цялото сегашно ръководство на БСП.Сбирищина от ренегати и конформисти,отдавна загърбили и подменили лявата идея ,с лично облагодетелстване.За пари и за власт сте готови и майките си да придадете,жалки твари! Зафиров, Гуцанов,Онова кекеме Драго Стойнев,Кирил Добрев, това трябва да бъде изхвърлено с тежки шутове от БСП.

    Коментиран от #17

    13:57 09.01.2026

  • 12 Кое не е вярно?

    7 0 Отговор
    БСП беше създадено на 04.04.1990г. (както и СДС), за да направи анти-комунистите в БКП/СДС капиталисти.

    Затова БСП проведе масовата антикомунистическа приватизация, от която 99,99% от българския народ пихме по една студена вода.

    СДС пък проведе другата антикомунистическа приватизация - разбойническо-мениджърската.

    13:57 09.01.2026

  • 13 Кое не е вярно?

    10 1 Отговор
    НДСВ и ДПС, а след тях и ГЕРБ дооглозгаха социалистическата собственост, която нашите предци създадоха с много труд и вяра в светлото бъдеще.

    Пак в "светлото бъдеще" вярва днешното поколение "Z".

    13:59 09.01.2026

  • 14 Дали е скъпо

    3 0 Отговор
    Вигенин си е оредил хем да го споменават често хем без коментар.

    13:59 09.01.2026

  • 15 Отлично се справихте!

    11 1 Отговор
    БСП се доказа като предателска, коварна и анти-комунистическа партия. А заедно с това и като антибългарска партия, която ни вкара в агресивната и войнолюбива организация НАТО, в крадливия, лицемерен и не-умен ЕС, а от 01.01.2026г. унищожи и българския паричен суверенитет ведно с ГЕРБ, ДПС, ИТН и уж-опозицията от ППДБ.

    14:00 09.01.2026

  • 16 Тома

    10 0 Отговор
    Кръв повръщам власт не давам каза зафирката на когото му викат г.а

    14:02 09.01.2026

  • 17 А каква е "лявята идея"?

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Деций":

    Говори се за нея като за "синята идея", която така и не беше изяснена...

    Мало умници!

    Коментиран от #26

    14:04 09.01.2026

  • 18 9689

    9 0 Отговор
    Това е мутренска слуга,убиец на БСП.Ще се спука от преяждане.

    14:05 09.01.2026

  • 19 91 годишен социалист бивш комунист

    8 0 Отговор
    Подкрепям те другарю Зафиров. Бяхте в коалиция под ръководството на най младия комунист в България Бойко Методиев Борисов! Станал член на БКП на 18 години и 1 месец. ГЕРБ е истинския наследник на нашата партия БКП. А БСП играе ролята на подгласник. ГЕРБ +БСП = БКП

    Коментиран от #20

    14:06 09.01.2026

  • 20 Бълнуваш, че си нещо

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "91 годишен социалист бивш комунист":

    Нищо си.

    Комунистите не могат да са бивши, освен ако никога не са били комунисти, а чисто и просто някакви си членове с партийни книжки на БКП, от което са извличали само облаги.

    14:12 09.01.2026

  • 21 Другарю вие вече не сте

    6 0 Отговор
    На всеки километър
    А на 1000км от парламента
    Това получават послушковците

    14:14 09.01.2026

  • 22 Тервел

    1 0 Отговор
    С Гуцата се скараха кой да бъде лидер на БСП и след като избраха Зафиров, Гуцата спря да говори с него и депутатите от БСП.

    14:21 09.01.2026

  • 23 Цецко

    4 0 Отговор
    Тоя Зафирката и с Ислямска държава ще влезе в коалиция ,стига да участва в управлението.

    14:24 09.01.2026

  • 24 Газобар Газобръков

    5 0 Отговор
    Напускай бе тюфлек

    14:25 09.01.2026

  • 25 Аби нинов

    3 0 Отговор
    И сега ша ги събере силите на БСП без конгрес...

    14:25 09.01.2026

  • 26 Деций

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "А каква е "лявята идея"?":

    В партиите по принцип липсва идеология,освен идеологията на парите.Колкото повече по добре,но всичко е в личен план.А лява идея и мярка са повишаване на доходите,на условията на труд.А д
    Фрютрника прие МРЗ от 620 евро замразена за две години.Майчиството е на същият хал.Мълчат и нито дума за детска болница,за градини и ясли,за подобряване ма образованието и здравната система, всичко това с което не се занимават са леви мерки и идеи.

    Коментиран от #36

    14:26 09.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с коня

    7 0 Отговор
    БСП бяха дори във Властта.След евентуална Смяна на сегашното ръководство е съмнително дали изобщо ще влязат в НС.

    14:35 09.01.2026

  • 29 СЛОНА

    3 1 Отговор
    РАЗПАДАЙТЕ СЕ НА БУНИЩЕТО- ТАМ ВИ Е МЯСТОТО!!!
    КОГАТО НЕ МИСЛИТЕ КОГАТО ЗАБРАНИХТЕ ЕЛКТРИЧЕСКИТЕ ТРОТИНЕТКИ В ТЪМНАТА ЧАСТ ОТ ДЕНОНОЩИЕТО!!!
    ЛИЧНО ВАШЕ БЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕГА ЩЕ БЕРЕТЕ ПЛОДОВЕТЕ ОТ ТОВА ДЕЛО!!!

    14:35 09.01.2026

  • 30 Хаха

    1 0 Отговор
    Какви сили бе смешко ? От кораба стърчи само мачтата , той си стиска ключа за каютата . Със Ст.Костадинова носите една глава - празна и алчна .

    14:41 09.01.2026

  • 31 Софи

    1 0 Отговор
    Време е старите, гранясали фритюрници да бъдат заменени. Това е другари пътя за излизане от тази прегоряла по тези причини порция с картофки.

    14:51 09.01.2026

  • 32 Емигрант

    0 1 Отговор
    Някакъв конгрес щял да разпилее комундурите, ха ха ха, че вие се разпилявате от 1944 г бе лакомници за властта ! Ако не беше задължителното членство по време на "развитие социализъм" в БКП до днес да бяхте изчезнали от лицето на България ! Но за вашето все още съществуване вина имат и сбирщината от будали, малоумници, неграмотни български същества и наследниците на шумкари, ятаци и крадливи дейци на БКП ! Изчезвате ! Едва ли ще съберете 4 % на избори, а ако съберете трябва да правите "курбан" за да почерпите будалите които са гласували за вас, защото само те няма да са разбрали какви алчни за властта и кражбите сте "червеното зло" !

    15:03 09.01.2026

  • 33 Оставка ненормалнико пиши

    1 0 Отговор
    Уво на купена та коза на шиши

    15:06 09.01.2026

  • 34 Кукуригу

    1 0 Отговор
    Какви сили бе?!? То от БСП останаха само мощи!

    15:11 09.01.2026

  • 35 То пък едни сили

    1 0 Отговор
    На хранилка , слуги на Тиквата.

    15:15 09.01.2026

  • 36 За умствено ограничените

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Деций":

    това, което изброяваш може и да е "лява идея".

    За мислещите хора, това е подхвърляне на трохи от пре-богатата трапеза на световния и местния олигархичен и хищнически капитал.

    Жалко, че не си от втория вид хора.

    Ще видите "светлото бъдеще" като светлината на насрещния влак в тунела на еднорелсовия път.

    15:17 09.01.2026

  • 37 Горски

    1 0 Отговор
    Този продажен ренегат е готов на всичко, само и само да се закрепи още ден във властта! Прав е този, дето написа, че след продажника зафиров членовете на БСП/бивши/ няма да стигат за запълване състава на висшия съвет на партията. Членовете на БСП в скоро време няма да стигат даже да се запълни120 човека Национален Съвет. Натам са тръгнали слугинажа на Борисов и Пеевски. Името ти ще остане в историята на България до името на поп Кръстю.

    15:18 09.01.2026

  • 38 Зафир

    0 0 Отговор
    Иди си сам ве.

    15:18 09.01.2026

