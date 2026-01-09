Таков: В този момент БСП не изглежда добре. Критично ниско обществено доверие, идейна немощ и политическа безпътица

Необходим е спешен Конгрес, който да консолидира БСП. Около тази позиция се обединиха членовете на Градския съвет на БСП - София на първото им заседание за годината. Тя беше подкрепена с огромно мнозинство 36 часа преди пленума на Националния съвет в събота, информират от Нова телевизия.
„В този момент БСП не изглежда добре. Независимо от това как ние оценяваме краткото си участие във властта, обективните индикатори показват, че партията е напът да се превърне в политически аутсайдер”, заяви в изказването си председателят на Градския съвет на БСП – София Иван Таков. Според него става въпрос за критично ниско обществено доверие, нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив, програмна и идейна немощ и политическа безпътица. „Ако в това състояние БСП влезе в очертаващите се все по-ясно на хоризонта предсрочни парламентарни избори, рискува тотално да бъде обезличена. Оздравяването на партията е дълъг процес, но той няма как да продължи, ако не бъдат взети спешни мерки с оглед на предстоящите избори”, алармира Таков.
Той каза пред членовете на Градския съвет, че партията трябва да си постави много ясна и категорична цел - минимум 200 000 гласа на предстоящите предсрочни парламентарни избори. „БСП обаче няма да има никакъв шанс да спечели тези гласове, ако не изпълним три основни задачи”, обясни той. „Въпреки че има с какво да се похвалим от участието в управлението, не съм сигурен, че има кой да ни чуе. Затова, ако влезем в кампанията с идеята, че в нея ще оправдаваме участието в правителството, ще катастрофираме. Оттук следва първата задача - БСП трябва да покаже нов облик. Това касае както лицата, така и идеите и води до втората задача - да представим различна и смела мечта за бъдещето на България. Това не може да се случи без реализирането на третата задача - да консолидираме актива, като покажем единство и целенасоченост и да му дадем смисъл да участва в предстоящата предизборна кампания. Този смисъл може да бъде свързан само с бъдещето на БСП”, категоричен е председателят на Градския съвет в София.
Той беше категоричен, че за постигането на тези задачи е необходим спешен Конгрес. "Конгрес с една основна цел - да консолидира партията. Конгрес, който да не се занимава с междуличностни конфликти и лични амбиции, а да гради бъдещето на партията”, уточни Таков. Той подчерта, че не иска да е част от това ръководство, което „ще остане в историята като ликвидатор на 134-годишната Българска социалистическа партия”.
Позицията на Градския съвет на БСП - София:
България влиза в поредна политическа криза. На прага на осмите избори за Народно събрание за последните по-малко от 5 години ситуацията изглежда доста обезпокоителна. Ниското доверие в политическите партии и в институциите на държавното управление, общественото недоволство и трудностите при съставяне на работещо правителство вече са устойчиви белези на политическия процес. Към това следва да прибавим и задълбочаващите се икономически и социални неравенства, които под натиска на влизането в еврозоната и липсата на редовен бюджет се превръщат във все по-сериозна заплаха за социалния мир. Геополитическите турболенции допълнително повишават рисковете пред държавата ни.
В подобен, решителен за България, момент БСП не изглежда никак добре. Независимо от това как оценяваме краткото си участие във властта, обективните индикатори показват, че Партията е напът да се превърне в политически аутсайдер. Става въпрос за критично ниското обществено доверие, нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив, програмна и идейна немощ и политическа безпътица. Ако в това състояние БСП влезе в изборите, рискува тотално да бъде обезличена. Оздравяването на партията е дълъг процес, но той няма как да продължи, ако не бъдат взети спешни мерки с оглед на предстоящите избори.
БСП има шанс на задаващия се предсрочен вот само ако:
1. Покаже нов облик.
2. Консолидира своя актив.
3. Представи различна и смела мечта за бъдещето на България.
Тези цели може да бъдат постигнати само от висшия колективен орган - Конгреса. Тъй като политическите процеси в страната са изключително динамични, а сроковете са кратки, настояваме извънредният Конгрес да бъде свикан в спешен порядък.
Основните задачи пред Конгреса следва да бъдат:
1. Анализ на участието на "БСП - Обединена левица" в 51-вото Народно събрание и правителството.
2. Приемане на предизборна платформа и насоки за работата на партията.
3. Избор на председател на НС на БСП.
От решаването на тези три важни задачи до голяма степен зависи изпълнението на трите цели, без чиято спешна реализация БСП няма как да продължи напред.
1 Корнелия
12:29 09.01.2026
2 Буден
12:33 09.01.2026
3 Град Симитли
Изяжте се сега помежду си!
Коментиран от #13
12:34 09.01.2026
4 ежко
Коментиран от #5
12:35 09.01.2026
5 Зафиров
До коментар #4 от "ежко":Избирателите на БСП ги е ударил Паркинсон
12:37 09.01.2026
6 Нагъл
12:38 09.01.2026
7 Емигрант
12:39 09.01.2026
8 Хасковски каунь
Коментиран от #14
12:40 09.01.2026
9 побърканяк
12:40 09.01.2026
10 Вижда се
12:41 09.01.2026
11 АГАТ а Кристи
Тя е онази комунистическа партия, която бе забранена със закон.
Е за това не се проведе ЛУСТРАЦИЯ и нещата да се оправят в България, след комунистическият терор.
12:43 09.01.2026
12 гост
12:44 09.01.2026
13 БОЦ - ко
До коментар #3 от "Град Симитли":Кака ви Кури.
Чрез СДС-то ви го ту....
Коментиран от #20
12:45 09.01.2026
14 В таков
До коментар #8 от "Хасковски каунь":момент вие - комунягите ползвате четал
Коментиран от #28
12:47 09.01.2026
15 Индианец
как да изглежда добре ?!
12:47 09.01.2026
16 Планинец
12:51 09.01.2026
17 ?????
Дърпайте и́ шалтера и си гледайте бизнеса.
Или без политика и бизнесът не върви.
Дали не е тук ключа от бараката?
12:58 09.01.2026
18 Кой допусна
12:59 09.01.2026
19 Много ясно
13:01 09.01.2026
20 Град Симитли
До коментар #13 от "БОЦ - ко":Опитай във формат хайку, то е майсторлък!
Коментиран от #24
13:06 09.01.2026
21 И как да стане със същоте кадри
Другари, дайте да дадете!
13:14 09.01.2026
22 Аман от наглеци
13:15 09.01.2026
23 123456
13:18 09.01.2026
24 БОЦ - ко
До коментар #20 от "Град Симитли":Бактън от комунистически "акъл" !
Понеже сте много акълни - ОДЪРЖАВИХТЕ де що можахте след 1944г и за това сега нямаме селско стопанство и индустрия. Да не говорим за избития елит на България, "другарю" защитник на комунистическата "идея" !
Ако имаш поне ЧАСТ от капчица съвест /в което се съмнявам/, би замълчал виновно
Коментиран от #25
13:19 09.01.2026
25 Град Симитли
До коментар #24 от "БОЦ - ко":Я виж как можеш хайкуто!
Дерзай, упражнявай се, така се става добър поет!
13:24 09.01.2026
26 Оракула от Делфи
Таков , има голям мерак да " позира" като Дядо му , но времената са други
и ефекта като цяло е по-скоро негативен!!!
Трябват , съвсем нови лидери и неопетнени нови лица, без каквато и да
е връзка с бившата ДС , която обслужваше диктатурата на "БКП"
десетилетия, колкото и трудно и тъжно да звучи , резила им все още виси
като "сопол"на Лицата на "Бриговчета" и "Денчевци" и прави невъзможо
тотално политическо обединение на такива като "Таковците" в ляво !
Коментиран от #27
13:24 09.01.2026
27 12340
До коментар #26 от "Оракула от Делфи":Таковеца го играе "Бай Тошо на Априлския пленум"! :))
13:29 09.01.2026
28 Хасковски каунь
До коментар #14 от "В таков":ЧАТАЛ с памуче. Ала тези не са комуняги.а аз съм комунист. Фашагите разстреляха най-близкия ми роднина. Други по затвори. Бежанци по Кафандарис.
НЕ мога да бъда друг.
13:31 09.01.2026
31 Откога триете собствената си политика?
13:38 09.01.2026
32 Потретване
Впрочем, колцина знаят, че фамилията Горбачов не е руска, а е еврейска (хазарска) фамилия в Русия?
БСП беше създадено (както и СДС), за да направи анти-комунистите в БКП капиталисти.
13:40 09.01.2026