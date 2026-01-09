Новини
Таков: В този момент БСП не изглежда добре. Критично ниско обществено доверие, идейна немощ и политическа безпътица

9 Януари, 2026 12:22 681 32

Необходим е спешен Конгрес, който да консолидира БСП. Около тази позиция се обединиха членовете на Градския съвет на БСП - София на първото им заседание за годината

Снимка: БСП
Ани Ефремова

Необходим е спешен Конгрес, който да консолидира БСП. Около тази позиция се обединиха членовете на Градския съвет на БСП - София на първото им заседание за годината. Тя беше подкрепена с огромно мнозинство 36 часа преди пленума на Националния съвет в събота, информират от Нова телевизия.

„В този момент БСП не изглежда добре. Независимо от това как ние оценяваме краткото си участие във властта, обективните индикатори показват, че партията е напът да се превърне в политически аутсайдер”, заяви в изказването си председателят на Градския съвет на БСП – София Иван Таков. Според него става въпрос за критично ниско обществено доверие, нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив, програмна и идейна немощ и политическа безпътица. „Ако в това състояние БСП влезе в очертаващите се все по-ясно на хоризонта предсрочни парламентарни избори, рискува тотално да бъде обезличена. Оздравяването на партията е дълъг процес, но той няма как да продължи, ако не бъдат взети спешни мерки с оглед на предстоящите избори”, алармира Таков.

Той каза пред членовете на Градския съвет, че партията трябва да си постави много ясна и категорична цел - минимум 200 000 гласа на предстоящите предсрочни парламентарни избори. „БСП обаче няма да има никакъв шанс да спечели тези гласове, ако не изпълним три основни задачи”, обясни той. „Въпреки че има с какво да се похвалим от участието в управлението, не съм сигурен, че има кой да ни чуе. Затова, ако влезем в кампанията с идеята, че в нея ще оправдаваме участието в правителството, ще катастрофираме. Оттук следва първата задача - БСП трябва да покаже нов облик. Това касае както лицата, така и идеите и води до втората задача - да представим различна и смела мечта за бъдещето на България. Това не може да се случи без реализирането на третата задача - да консолидираме актива, като покажем единство и целенасоченост и да му дадем смисъл да участва в предстоящата предизборна кампания. Този смисъл може да бъде свързан само с бъдещето на БСП”, категоричен е председателят на Градския съвет в София.

Той беше категоричен, че за постигането на тези задачи е необходим спешен Конгрес. "Конгрес с една основна цел - да консолидира партията. Конгрес, който да не се занимава с междуличностни конфликти и лични амбиции, а да гради бъдещето на партията”, уточни Таков. Той подчерта, че не иска да е част от това ръководство, което „ще остане в историята като ликвидатор на 134-годишната Българска социалистическа партия”.

Ето и пълния текст на позицията на Градския съвет на БСП - София:

България влиза в поредна политическа криза. На прага на осмите избори за Народно събрание за последните по-малко от 5 години ситуацията изглежда доста обезпокоителна. Ниското доверие в политическите партии и в институциите на държавното управление, общественото недоволство и трудностите при съставяне на работещо правителство вече са устойчиви белези на политическия процес. Към това следва да прибавим и задълбочаващите се икономически и социални неравенства, които под натиска на влизането в еврозоната и липсата на редовен бюджет се превръщат във все по-сериозна заплаха за социалния мир. Геополитическите турболенции допълнително повишават рисковете пред държавата ни.

В подобен, решителен за България, момент БСП не изглежда никак добре. Независимо от това как оценяваме краткото си участие във властта, обективните индикатори показват, че Партията е напът да се превърне в политически аутсайдер. Става въпрос за критично ниското обществено доверие, нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив, програмна и идейна немощ и политическа безпътица. Ако в това състояние БСП влезе в изборите, рискува тотално да бъде обезличена. Оздравяването на партията е дълъг процес, но той няма как да продължи, ако не бъдат взети спешни мерки с оглед на предстоящите избори.

БСП има шанс на задаващия се предсрочен вот само ако:

1. Покаже нов облик.

2. Консолидира своя актив.

3. Представи различна и смела мечта за бъдещето на България.

Тези цели може да бъдат постигнати само от висшия колективен орган - Конгреса. Тъй като политическите процеси в страната са изключително динамични, а сроковете са кратки, настояваме извънредният Конгрес да бъде свикан в спешен порядък.

Основните задачи пред Конгреса следва да бъдат:

1. Анализ на участието на "БСП - Обединена левица" в 51-вото Народно събрание и правителството.

2. Приемане на предизборна платформа и насоки за работата на партията.

3. Избор на председател на НС на БСП.

От решаването на тези три важни задачи до голяма степен зависи изпълнението на трите цели, без чиято спешна реализация БСП няма как да продължи напред.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корнелия

    15 0 Отговор
    БСП Опитомена левица.

    12:29 09.01.2026

  • 2 Буден

    21 0 Отговор
    веднъж предател Винаги предател ? ВЕЧЕ СТЕ ЧАО.

    12:33 09.01.2026

  • 3 Град Симитли

    16 0 Отговор
    Като не слушахте кака Кури и я изгонихте--
    Изяжте се сега помежду си!

    Коментиран от #13

    12:34 09.01.2026

  • 4 ежко

    9 0 Отговор
    БСП има щанс, само ако народа го удари една хуууубаваааааа амнезия.Стискайте палци!

    Коментиран от #5

    12:35 09.01.2026

  • 5 Зафиров

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "ежко":

    Избирателите на БСП ги е ударил Паркинсон

    12:37 09.01.2026

  • 6 Нагъл

    5 0 Отговор
    Това е с любезната подкрепа на тебеподобни чугуни

    12:38 09.01.2026

  • 7 Емигрант

    5 0 Отговор
    Че вие кога сте изглеждали добре бе мръш6ляк ? Вие винаги сте биле злокачествен тумор присъстваш на територията ! Я разкажи баща ти Янчо Таков какъв измамник беше !

    12:39 09.01.2026

  • 8 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    И Виагра няма да помогни

    Коментиран от #14

    12:40 09.01.2026

  • 9 побърканяк

    8 0 Отговор
    Шефчето ви да вади фритюрника от мазето и да отива на пазара да продава кебапчета и пържени картофи.

    12:40 09.01.2026

  • 10 Вижда се

    9 0 Отговор
    БСП и ИТН се отекоха в канала.

    12:41 09.01.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    След като БСП постоянно се афишира, че е "ПАРТИЯ СТОЛЕТНИЦА", след като номерата на конгресите и са продължение на тези на БКП - каква партия е БСП ? Чии синове и дъщери управляват тази "партия" ???
    Тя е онази комунистическа партия, която бе забранена със закон.
    Е за това не се проведе ЛУСТРАЦИЯ и нещата да се оправят в България, след комунистическият терор.

    12:43 09.01.2026

  • 12 гост

    8 0 Отговор
    Котерията узирпирала БСП е нито партия, нито има нещо общо със социализма, а най-малко е българска! А зафирката да се запопи и да повежда катафалката с ковчега на БСП към Орландовци! Килимявка най-много ще му прилича - докарва го на килограми, брада и послъгва като за световно!

    12:44 09.01.2026

  • 13 БОЦ - ко

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Град Симитли":

    Кака ви Кури.
    Чрез СДС-то ви го ту....

    Коментиран от #20

    12:45 09.01.2026

  • 14 В таков

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хасковски каунь":

    момент вие - комунягите ползвате четал

    Коментиран от #28

    12:47 09.01.2026

  • 15 Индианец

    4 0 Отговор
    Нали всички вождове се изтропахте отгоре,
    как да изглежда добре ?!

    12:47 09.01.2026

  • 16 Планинец

    2 0 Отговор
    ,, Нов облик" т. е ново начало ! Ами нали близо година се въргаляхте у Власта!

    12:51 09.01.2026

  • 17 ?????

    2 0 Отговор
    Пак ли ще правите изкуствено дишане на убитата от вас партия.
    Дърпайте и́ шалтера и си гледайте бизнеса.
    Или без политика и бизнесът не върви.
    Дали не е тук ключа от бараката?

    12:58 09.01.2026

  • 18 Кой допусна

    2 0 Отговор
    България да бъде оръфана ,като многолетен дъб ,чието лико изгризаха ненаситни зайци и кози....е и ,както каза Ханке (бащата на валутния борд),никой няма да иска да препуска на мъртъв кон....а ние и космическа валута да приемем никой няма да пожелае да затъне в бълвоч......

    12:59 09.01.2026

  • 19 Много ясно

    2 0 Отговор
    Вие приехте еврото бе бастуни!

    13:01 09.01.2026

  • 20 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "БОЦ - ко":

    Опитай във формат хайку, то е майсторлък!

    Коментиран от #24

    13:06 09.01.2026

  • 21 И как да стане със същоте кадри

    2 0 Отговор
    "Оттук следва първата задача - БСП трябва да покаже нов облик"
    Другари, дайте да дадете!

    13:14 09.01.2026

  • 22 Аман от наглеци

    3 0 Отговор
    В този момент БСП не изглеждала добре. Критично ниско обществено доверие, идейна немощ и политическа безпътица. ЗА ВСИЧКО ТОВА СИ ИМА ВИНОВНИЦИ С КОНКРЕТНИ ИМЕНА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ ЗАВИНАГИ ОТ СТОЛЕТНИЦАТА - кирилдобревци, драгомирстойневци, зафировци и цялата компания от ръководните органи, която ги подрпяше.

    13:15 09.01.2026

  • 23 123456

    3 0 Отговор
    Защото сте критично зле продажни пендрази долни !

    13:18 09.01.2026

  • 24 БОЦ - ко

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град Симитли":

    Бактън от комунистически "акъл" !
    Понеже сте много акълни - ОДЪРЖАВИХТЕ де що можахте след 1944г и за това сега нямаме селско стопанство и индустрия. Да не говорим за избития елит на България, "другарю" защитник на комунистическата "идея" !
    Ако имаш поне ЧАСТ от капчица съвест /в което се съмнявам/, би замълчал виновно

    Коментиран от #25

    13:19 09.01.2026

  • 25 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "БОЦ - ко":

    Я виж как можеш хайкуто!
    Дерзай, упражнявай се, така се става добър поет!

    13:24 09.01.2026

  • 26 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Банкера от Банкя, ги занули като партия , а Пеевски ги довърши!!
    Таков , има голям мерак да " позира" като Дядо му , но времената са други
    и ефекта като цяло е по-скоро негативен!!!
    Трябват , съвсем нови лидери и неопетнени нови лица, без каквато и да
    е връзка с бившата ДС , която обслужваше диктатурата на "БКП"
    десетилетия, колкото и трудно и тъжно да звучи , резила им все още виси
    като "сопол"на Лицата на "Бриговчета" и "Денчевци" и прави невъзможо
    тотално политическо обединение на такива като "Таковците" в ляво !

    Коментиран от #27

    13:24 09.01.2026

  • 27 12340

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Оракула от Делфи":

    Таковеца го играе "Бай Тошо на Априлския пленум"! :))

    13:29 09.01.2026

  • 28 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "В таков":

    ЧАТАЛ с памуче. Ала тези не са комуняги.а аз съм комунист. Фашагите разстреляха най-близкия ми роднина. Други по затвори. Бежанци по Кафандарис.
    НЕ мога да бъда друг.

    13:31 09.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Откога триете собствената си политика?

    0 0 Отговор
    Защо изтрихте, когато изпълнявам декларираната ви политика?

    13:38 09.01.2026

  • 32 Потретване

    0 0 Отговор
    БСП е създадено на 04.04.1990г. от анти-комунистите в БКП, които предадоха Тодор Живков, за да се издокарат пред дребния и нищожен буржоа от КПСС - Горбачов.

    Впрочем, колцина знаят, че фамилията Горбачов не е руска, а е еврейска (хазарска) фамилия в Русия?

    БСП беше създадено (както и СДС), за да направи анти-комунистите в БКП капиталисти.

    13:40 09.01.2026

