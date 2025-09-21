Новини
България »
НОИ съветва: Пазете хартиената си трудова книжка до пенсиониране

21 Септември, 2025 12:19 663 3

  • нои-
  • трудова книжка

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

НОИ съветва: Пазете хартиената си трудова книжка до пенсиониране - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 юни 2025 г. влезе в сила съществена промяна в реда за удостоверяване на трудовия стаж за всички осигурени лица. Предвидено е от тази дата трудовата книжка, водена на хартиен носител, да бъде заменена от единни електронни трудови записи за работниците и служителите, като част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция за приходите.

Така данните за трудовото правоотношение занапред ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

С оглед на това Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им, тъй като същите могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.

Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 2 Отговор
    Бойко няма да ви позволи да се пенсионирате ще вдига възрастта още и ще окраде фондовете.

    12:24 21.09.2025

  • 2 !?!?!?

    2 0 Отговор
    Не са сигурни че частните работодатели ще нанесат стажа на работниците вярно, или електронната системата не е надеждна, затова ли трябва да се пазят хартиените трудови книжки.

    12:59 21.09.2025

  • 3 само питам

    0 0 Отговор
    ние ще ги пазим но от къде пари за пенсий ще има?

    13:05 21.09.2025

