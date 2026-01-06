Новини
НОИ улеснява достъпа до обезщетения и пенсии

6 Януари, 2026 11:46 998 5

Всички съществуващи до момента отделни справочни електронни услуги са интегрирани в платформата и достъпът до тях се осъществява чрез нея

Oт началото на 2026 г. Единният портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на Националния осигурителен институт (НОИ) вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.

Всички съществуващи до момента отделни справочни електронни услуги са интегрирани в платформата и достъпът до тях се осъществява чрез нея. Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна автентикация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП. Не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни. В поле „Идентификатор“ се въвежда ЕГН/ЛНЧ, предаде pariteni.bg.


Чрез ЕПЕУ се осигурява:

- достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии;

- заявяване на електронни услуги от страна на потребители в различно качество, организирани в Каталог на услугите на НОИ. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронен адрес за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;

- достъп до портали за подаване на данни от задължени лица. Това включва достъп без промяна до: Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация.

Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.


България
