Извънредни заседания на НЗОК и на НОИ за бюджета

7 Декември, 2025 13:00 358 8

В понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество

Извънредни заседания на НЗОК и на НОИ за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаква се надзорните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Националния осигурителен институт да обсъдят проектите на бюджети на Касата и на държавното обществено осигуряване догодина. Това стана известно на брифинг в Министерството на финансите на 5 декември след среща, на която синдикатите, работодателските организации и правителството постигнаха съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г.

По думите на финансовия министър Теменужка Петкова в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а след това и Министерският съвет, като целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед. По думите ѝ през почивните дни ще има работа по проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса, които трябва на свои надзори да одобрят това, за което е постигната договореност.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че се запазват социалните разходи и продобивки. Той допълни, че майчинството, след 3-годишно замразяване се вдига – от 780 лв. на 900 лв. А също така след връщане на работа на майката през втората година от майчинството тя ще получава вече не 50%, а 75% от него – 675 лв. „ По този начин правим малка крачна напред в борбата с демографската криза, като се подпомага и икономиката на страната”, допълни Гуцанов.

Министерството на финансите публикува вече на своята страница основните параметри на преработената план-сметка на държавата за следващата година.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0 процента от БВП през 2026 г., 2,8 процента от БВП - през 2027 г. и 2,4 процента от БВП - през 2028 г.

Синдикати и работодатели – в спор за параметрите, заложени в бюджета за 2026 г.

Размерът на приходите, помощите и даренията по КФП е съответно 50,402 млрд. евро през 2026 г. Размерът на общите разходи по консолидираната фискална програма е 54,051 млрд. евро през 2026 г.

В проектобюджета е заложено от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. През 2026 г. ще стартира програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30 млн. евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    0 0 Отговор
    с шиши мислим да шамаросаме някои от пенсионните фондове... отново за милиарди говорим

    13:06 07.12.2025

  • 2 Майна

    1 0 Отговор
    Какъв бюджет, бе?!
    Оставка!!!
    Веднага!!!

    13:06 07.12.2025

  • 3 Единствено

    0 0 Отговор
    Трябва да бързат с оставката .

    13:07 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Майна

    1 0 Отговор
    Няма да я бъде!!!
    Престъпна мафия няма да прави бюджет!!!
    Оставка!
    Уволнени и
    Разследвани!!!
    Веднага!!!

    13:08 07.12.2025

  • 6 Майна

    0 0 Отговор
    Има едно видео на Цанов, от вчера

    13:09 07.12.2025

  • 7 98798

    0 0 Отговор
    какво толкова има да заседават тея крадци 2028 идва фалит а 2030 ще дойде краят на бананите

    13:11 07.12.2025

  • 8 Заради пустият

    0 0 Отговор
    Кокъл !?.Лъжат Мажат и…..,,,,,,,

    13:13 07.12.2025

