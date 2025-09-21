Изгоряха две къщи във варненското село Баново

В 13:50 часа е избухна пожар с село Баново, община Суворово, при който са изгорели две къщи, съобщиха от полицията във Варна, предаде БТА.

Поради силния вятър огънят продължава да се разпростира и навлиза в посока съседното село Просечен. На място са изпратени 7 автомобила на Регионалтата дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Кметът на селото е мобилизирал земеделски производители, които с машини да разорат нивите, по които се разнасят пламъците.

По-рано около 13:26 часа е получен сигнал за пожар и в Суворово. Огънят е тръгнал от запалена суха трева в ромския квартал. Пожарът е навлязъл и в гората в посока село Дръндар.

На място са изпратени 3 автомобила на пожарната.

Пожар гори в местността "Мечи камък" над брезнишкото село Горни Романци, съобщи за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) - Брезник Юлий Сираков.



Сигнал за пламналия огън е подаден след 13:00 ч.



Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена. Към момента горят сухи треви в земеделски имоти, а пламъците постепенно навлизат и в горска територия. На терен са мобилизирани екипи от пожарникари, служители на ДГС - Брезник и ловци.



Сираков уточни, че ще се направи всичко възможно огънят да бъде овладян до довечера. За целта се очаква да пристигнат служители и от съседни горски стопанства, които да се включат като подкрепление в гасенето.