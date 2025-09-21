Новини
България »
Изгоряха две къщи във варненското село Баново

Изгоряха две къщи във варненското село Баново

21 Септември, 2025 19:04, обновена 21 Септември, 2025 18:08 626 2

  • пожар-
  • баново-
  • къщи

Пожар пламна в местността "Мечи камък" над брезнишкото село Горни Романци

Изгоряха две къщи във варненското село Баново - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В 13:50 часа е избухна пожар с село Баново, община Суворово, при който са изгорели две къщи, съобщиха от полицията във Варна, предаде БТА.

Поради силния вятър огънят продължава да се разпростира и навлиза в посока съседното село Просечен. На място са изпратени 7 автомобила на Регионалтата дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Кметът на селото е мобилизирал земеделски производители, които с машини да разорат нивите, по които се разнасят пламъците.

По-рано около 13:26 часа е получен сигнал за пожар и в Суворово. Огънят е тръгнал от запалена суха трева в ромския квартал. Пожарът е навлязъл и в гората в посока село Дръндар.

На място са изпратени 3 автомобила на пожарната.

Пожар гори в местността "Мечи камък" над брезнишкото село Горни Романци, съобщи за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) - Брезник Юлий Сираков.

Сигнал за пламналия огън е подаден след 13:00 ч.

Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена. Към момента горят сухи треви в земеделски имоти, а пламъците постепенно навлизат и в горска територия. На терен са мобилизирани екипи от пожарникари, служители на ДГС - Брезник и ловци.

Сираков уточни, че ще се направи всичко възможно огънят да бъде овладян до довечера. За целта се очаква да пристигнат служители и от съседни горски стопанства, които да се включат като подкрепление в гасенето.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 1 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    18:17 21.09.2025

  • 2 Про Клети Му Три

    2 2 Отговор
    Дано са били на ТИМаджий!

    18:20 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове