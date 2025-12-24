30 хиляди лева се самозапалиха и изгоряха в банков клон в Горна Оряховица

Около 30 000 лева се самозапалиха и изгоряха в касата на централен банков клон в Горна Оряховица, научи NOVA. В пламъците оцелели 170 000 лева, които също били в трезора.
Инцидентът е станал в късния следобед на вторника. Възрастен мъж решава да внесе спестявания от около 4000 лева по сметката си, за да може парите му да се превалутират автоматично в евро след Нова година.
Оказало се, че мъжът е крил парите си в гардероб, където имало и дрехи посипани с нафталин срещу молци. При внасянето на банкнотите по тях е имало кристали от репелента, който е силно токсичен и лесно запалим при излагане на топлина.
Банкнотите минали през преброителната машина и най-вероятно нафталинът се е вдигнал във въздуха и е попаднал в климатика. От там искра прехвърчала в касата, но не е забелязана от банковите служители и парите в трезора започнали да тлеят. Появил се и дим и след отварянето на касата и нахлуването на кислород в нея огънят се разпалил.
Изгоряла е около 1/6 от общата сума в касата, която е била близо 200 000 лева. Няма пострадали служители. Пламъците били потушени от пожарникари, а парите са застраховани. Сумата на мъжа, който внесъл четирите хиляди лева и нафталина, е била преведена по неговата сметка.
1 ейджи
06:22 24.12.2025
2 хаберих
Жената му отговаря: -Остави ме да спя! Утре ще ти изпера няколко чифта.
06:24 24.12.2025
3 Боруна Лом
06:24 24.12.2025
4 Инспектор Стрезов
06:32 24.12.2025
5 Развитие
06:33 24.12.2025
6 Механик
Вие за какви ни имате бе? Какви са тия хуморески? Барем да бяхме първи април, а то сме само Коледа.
Пуууу!
Коментиран от #12
06:36 24.12.2025
7 Сзо
06:42 24.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зложелател
Що ни пробутваш наркомански видения, бе? Кви нафталинови кристали, кви климатици бе?
Ми то ако така ставаше да са изпогорели половината къщи в БГ-то, бе!
Аман от главанаци, еййй!
06:50 24.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 боливудска комедия
Нафталина гори ако е нагрят над 80 градуса, но му трябва пламък за да се запалят изпаренията му, а се самозапалва (без пламък) при 540 градуса целзий. Няма как нафталин да се запали от климатик.
06:58 24.12.2025
12 Смях
До коментар #6 от "Механик":И аз не можах да вдена как точно от машината за броене та чак в климатика отишъл нафталина и откъде такава искра се появи в климатика та чак прехвърли в касата, която била затворена. Пълен смях. Дори светкавица да е било, няма как да влезе през затворената метална врата вътре в касата. Това и на 5 годишно дете да го разправяте няма да повярва. Да не би служителите на пощата да са гушнали някоя пачка, а другото запалили?
06:59 24.12.2025
13 Оги
Ще кажа на застрахователите, че баба ми седна в колата с поръсените с нафталин дрехи и като дадох контакт да запаля от искра дрехите на баба ми се запалиха а от там и колата и сега изгоря. Ако може с пълното каско да ми я платят, че си искам нова.
07:06 24.12.2025
14 Какво
07:11 24.12.2025
15 Коя е банката
07:14 24.12.2025
16 Как става?
07:21 24.12.2025
17 Майстора
07:25 24.12.2025