30 хиляди лева се самозапалиха и изгоряха в банков клон в Горна Оряховица

30 хиляди лева се самозапалиха и изгоряха в банков клон в Горна Оряховица

24 Декември, 2025 07:15, обновена 24 Декември, 2025 06:18 1 153 17

  • банков клон-
  • банкноти-
  • пожар

Банкноти, поръсени с нафталин, предизвикали пожара

30 хиляди лева се самозапалиха и изгоряха в банков клон в Горна Оряховица - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 30 000 лева се самозапалиха и изгоряха в касата на централен банков клон в Горна Оряховица, научи NOVA. В пламъците оцелели 170 000 лева, които също били в трезора.

Инцидентът е станал в късния следобед на вторника. Възрастен мъж решава да внесе спестявания от около 4000 лева по сметката си, за да може парите му да се превалутират автоматично в евро след Нова година.

Оказало се, че мъжът е крил парите си в гардероб, където имало и дрехи посипани с нафталин срещу молци. При внасянето на банкнотите по тях е имало кристали от репелента, който е силно токсичен и лесно запалим при излагане на топлина.

Банкнотите минали през преброителната машина и най-вероятно нафталинът се е вдигнал във въздуха и е попаднал в климатика. От там искра прехвърчала в касата, но не е забелязана от банковите служители и парите в трезора започнали да тлеят. Появил се и дим и след отварянето на касата и нахлуването на кислород в нея огънят се разпалил.

Изгоряла е около 1/6 от общата сума в касата, която е била близо 200 000 лева. Няма пострадали служители. Пламъците били потушени от пожарникари, а парите са застраховани. Сумата на мъжа, който внесъл четирите хиляди лева и нафталина, е била преведена по неговата сметка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ейджи

    12 0 Отговор
    цирк

    06:22 24.12.2025

  • 2 хаберих

    19 0 Отговор
    Мъж се мушва под завивките и нежно, и страстно прошепва в ухото на жена си: -Без гащи съм!
    Жената му отговаря: -Остави ме да спя! Утре ще ти изпера няколко чифта.

    06:24 24.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    15 1 Отговор
    НАФТАЛИНА МЕРИШЕ!И НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ СА ПОРЪСЕНИ С НЕГО,ПА НЕЩО НЕ СЕ ПАЛЯТ? НЕЩО ИМА ИЗПИСАНИ ПАРИ В ПОВЕЧЕ?

    06:24 24.12.2025

  • 4 Инспектор Стрезов

    15 0 Отговор
    Още се чеша по главата...

    06:32 24.12.2025

  • 5 Развитие

    11 1 Отговор
    Всичката я Мара втасала та чак до €врозоната опрела !

    06:33 24.12.2025

  • 6 Механик

    24 0 Отговор
    Само съвсем облъчен индивид може да повярва в тая история.
    Вие за какви ни имате бе? Какви са тия хуморески? Барем да бяхме първи април, а то сме само Коледа.
    Пуууу!

    Коментиран от #12

    06:36 24.12.2025

  • 7 Сзо

    18 0 Отговор
    Това звучи като сценарий за евтина комедия.

    06:42 24.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зложелател

    17 1 Отговор
    Абе ти бе! Миленски! Ти имаш ли поне капка акъл в тая глава пълна с алкохолна мъгла, бе?
    Що ни пробутваш наркомански видения, бе? Кви нафталинови кристали, кви климатици бе?
    Ми то ако така ставаше да са изпогорели половината къщи в БГ-то, бе!
    Аман от главанаци, еййй!

    06:50 24.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 боливудска комедия

    12 0 Отговор
    Добре е мисирките да проверяват в гугъл преди да сътворят поредната сензация.
    Нафталина гори ако е нагрят над 80 градуса, но му трябва пламък за да се запалят изпаренията му, а се самозапалва (без пламък) при 540 градуса целзий. Няма как нафталин да се запали от климатик.

    06:58 24.12.2025

  • 12 Смях

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    И аз не можах да вдена как точно от машината за броене та чак в климатика отишъл нафталина и откъде такава искра се появи в климатика та чак прехвърли в касата, която била затворена. Пълен смях. Дори светкавица да е било, няма как да влезе през затворената метална врата вътре в касата. Това и на 5 годишно дете да го разправяте няма да повярва. Да не би служителите на пощата да са гушнали някоя пачка, а другото запалили?

    06:59 24.12.2025

  • 13 Оги

    8 0 Отговор
    Браво на главното редакторче Миленчо за тази новина! Велик е, голям е, направо главен! :)
    Ще кажа на застрахователите, че баба ми седна в колата с поръсените с нафталин дрехи и като дадох контакт да запаля от искра дрехите на баба ми се запалиха а от там и колата и сега изгоря. Ако може с пълното каско да ми я платят, че си искам нова.

    07:06 24.12.2025

  • 14 Какво

    7 0 Отговор
    значи "крил" парите СИ в гардероба ? Възрастния човек там е съхранявал СОБСТВЕНИТЕ СИ ПАРИ за черни дни !

    07:11 24.12.2025

  • 15 Коя е банката

    5 0 Отговор
    Това е въпроса.

    07:14 24.12.2025

  • 16 Как става?

    1 0 Отговор
    Пари да си драснат клечката е га ти лъжите у Бг

    07:21 24.12.2025

  • 17 Майстора

    1 0 Отговор
    Не знаех, че днес е първи април.

    07:25 24.12.2025

