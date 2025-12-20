Новини
5 месеца след огнения ад: Как хората в Рани Луг ще посрещнат Коледа

20 Декември, 2025 20:46 565 5

  • рани луг-
  • пожар-
  • бедствие

Недостатъчната държавна помощ

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пет месеца след като унищожителен пожар обхвана село Рани Луг, близо до българо-сръбската граница, следите от бедствието все още са навсякъде. Срутени сгради, изгорели гори и черен цвят доминират пейзажа, а местните жители се подготвят за предстоящите светли празници сред руините на предишния си живот.

Къщата на Александър Киров оцелява по чудо, въпреки че пламъците са бушували само на 20 метра от нея. Той описва преживяното като „невиждано чудо“ и „кошмар, който не може да се забрави“. Заедно с внука си, Александър прекарва цяла нощ в борба с искрите, които са покрили терасата му с въглени. „Пожарът беше в небесата“, спомня си той.

Не всички обаче имат същия късмет.

Стефан Рангелов губи дома си, в който е вложил 40 години труд. След пожара той е принуден да живее в метален фургон, осигурен от общината. „Всичко отиде на нула, всички спомени ми отидоха“, споделя мъжът.

С помощта на доброволци Стефан успява да ремонтира покрива и да възстанови една малка стаичка в изгорялата си къща, където планира да посрещне зимата. Условията във фургона, особено по време на бурите и липсата на ток през октомври, са били непосилни. „Това е желязо, замръзваш“, разказва той.

Финансовата подкрепа от страна на държавата се оказва крайно недостатъчна за пострадалите. Стефан е получил еднократна помощ в размер на 1900 лева - сума, която по неговите думи не стига дори за една врата. Социалните служби също са помогнали с малко, но основната тежест по възстановяването пада върху плещите на хората и помощта на приятели.

Освен постройките, огънят е унищожил и поминъка на Стефан - десетки кокошки, патици и зайци са изгорели. Дори домашният му котарак се е задушил от гъстия дим.

Въпреки трагедията, хората в Рани Луг не губят дух. Стефан се готви да посрещне Бъдни вечер, Коледа и именния си ден (Стефановден). „Имам два стола вътре, ако дойде някой приятел, ще изкараме някак си, ще оцелеем“, казва той.

Макар зимата да обещава да бъде сурова, местните жители, много от които дългогодишни ловци и калени от планината, заявяват, че са „корави“ и са готови да се справят с трудностите, за да запазят селото си живо.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този на снимката

    2 1 Отговор
    Ми напомня на Пищова, лека му пръст

    20:57 20.12.2025

  • 2 Иди и виж !

    2 0 Отговор
    През,византийско, през турско, през фашистко, през комунистичесто,това село е било китно, спокойно и жизнено. Днес при сбъркани не хора на власт, при лъже демокрация ,53 къщи изгоряха до основа. Вината за това безумие, гавра и престъпление е на престъпната власт .Никакви противопожарни мерки .Това е. Изгориха го и заприлича като след война. Гробище. Разруха. То е само на 90- км от София. Оставено без вода, при извори бол , без никаква грижа от властите, без интернет, без радио и телевизия, с лоши пътища, с ток от време на време , без снабдяване , това китно село със славна история и с прекрасни хора, днес е зловещо място ,символ на управлението на престъпна идиотска власт. Добре,че трънчани се вдигнали като един да гасят с подръчни средства и не са допуснали жертви. Изоставени и предадени,отчаяни , хората там не падат духом и разчитат само на себе си.

    Коментиран от #4

    21:15 20.12.2025

  • 3 СЕЛЯНИН

    0 0 Отговор
    Бате, 40 години по една тухла на ден да слагаш, ще имаш небостъргач. Мързи ги, та ги боли ! Едни чакат помощ от държавата, други чакат имотен балон да се пукне. Общото между всички тях е това, че очакват някой друг да им свърши работа. През това време, те да прокламират от трибуната, че веднъж се живее и трябва да се граби, с пълни шепи от живота. После, на стари години....съжалявайте ни , длъжни сте ни и протягат ръка за подаяния.

    21:20 20.12.2025

  • 4 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иди и виж !":

    Защото под политик в България се разбира изпечен крадец. Винету, Меди, Шиши, Кюмура, Флинстон, Чалгаря, Гнома, Киро, Коки, Мирчев, Дедо. По волята на народа.

    21:24 20.12.2025

  • 5 Ахааа

    1 1 Отговор
    За нацистката хунта в Украина , малка България ще дава милиарди евро, а за трънското село, само ---- "те са корави, ще се справят " ! Гадове си подиграват с живота и имота на българите там.

    21:36 20.12.2025

