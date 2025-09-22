Новини
Валентина Задгорска: От 22 септември България е вече равностоен партньор на останалите европейски държави

22 Септември, 2025 10:45

Събитието е важно, макар да седи малко в сянка от другите национални празници

Валентина Задгорска: От 22 септември България е вече равностоен партньор на останалите европейски държави - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

През 1908 година в Търново княз Фердинанд обявява независимостта на България. Така страната ни къса васалните връзки с Османската империя и заслужено отново се появява на световната карта като самостоятелна и независима. Днес празникът ни връща към този исторически момент, за който разказа в ефира на “Твоят ден” Валентина Задгорска - историк към отдел “Нова история” в Националния исторически музей в София.

Събитието е толкова важно, макар да седи малко в сянка от другите национални празници, защото от 22 септември България е вече равностоен партньор на останалите европейски държави. Тя отхвърля ограничителните клаузи на Берлинския конгрес, които затрудняват нейното нормално и успешно икономическо стопанско развитие. Но това става в резултат на нейното до този момент успешно развитие”, коментира историкът.

По думите ѝ България постига всестранни успехи в обществено-политическия сектор, в културния и в стопанския. “Това налага да бъде обявена независимостта, защото България трябва да изплаща ежегоден данък на Османската империя”, каза Задгорска.

“Обременителен е и режимът на репарациите. Той означава една неравноправна международна система, в която чуждите държави, сключили международни договори с Османската империя, ползват привилегии. Те са задължителни и за Княжеството. Така възпрепятстват неговото стопанско развитие”, разказа историкът.

Задгорска сподели, че независимостта е обявена при самостоятелното управление на демократическата партия с министър-председател Александър Малинов.


България



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    АБЕ ПАРТНЬОРИ,
    АМА В 90% ОТ БЪЛГАРИЯ
    ТОКА И ЧЕШМЯНАТА ВОДА ИДВАТ СЛЕД 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944:))

    Коментиран от #9, #15

    10:48 22.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вълк иАгне ..равностойни...

    7 0 Отговор
    ?!!!!!!!;

    Коментиран от #7

    10:50 22.09.2025

  • 5 плевналиев

    10 1 Отговор
    Левски и Ботев са се борили за членство в НАТО и ЕС.

    Коментиран от #17

    10:51 22.09.2025

  • 6 Още един идиот

    9 2 Отговор
    От тая пъпа каделя разбрах следното, че:
    От обявяване на Независимостта на България , вече 117 години, сме партньори на ЕС!
    Жена олфрен!

    10:51 22.09.2025

  • 7 Да агнето става част от вълка

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вълк иАгне ..равностойни...":

    СЛЕД КАТО ВЛЕЗНЕ В КОРЕМА МУ...

    10:51 22.09.2025

  • 8 Дориана

    5 1 Отговор
    Това не е вярно, България винаги е зависила от благоволението на Висшите Европейски сили. А , що се отнася до влиянието на Османската Империя, то продължава и до днес , защото е дълбоко вкоренено в бита и съзнанието на българина.. Дори и в изуеството- ярък пример за това са поп фолк песните с ориенталски ритъм, които Слави Трифонов шумно рекламира.

    10:52 22.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Право там

    4 0 Отговор
    А сега вече от 1 Януари 2025 г ставаме равни
    на най-най-най-богатите и изисканите

    11:06 22.09.2025

  • 11 До 2-Алтернатива за България

    1 6 Отговор
    А кога са дошли тока и водата на Запад знаеш ли ? А знаеш ли, че след кошмарната дата 09.09.1944 г. за България Западът започва своят прогрес, а за България започва ограбването от комундурите и продължава до днес в лицето на наследниците на комунистите ? Ти посетил ли си поне една западна държава за да разбереш какво е това магистрала, тротоар, отношения между хората, да видиш как в природата от "пустините" се изгражда "рай", а в България от "рай" се създава "пустиня" ? Каква кола управляваш в момента, "Лада" или западна ? Б..лук червен !

    11:06 22.09.2025

  • 12 Снежанка Димитрова

    2 1 Отговор
    Четете историята безпристрастно. Благодарение на западните сили Султана подписва Топханенският акт.с който признава Независимостта на България.на 24 03 1909 година.

    11:09 22.09.2025

  • 13 Снежанка Димитрова

    2 1 Отговор
    Четете историята безпристрастно. Благодарение на западните сили Султана подписва Топханенският акт.с който признава Независимостта на България.на 24 03 1909 година.

    11:11 22.09.2025

  • 14 Снежанка Димитрова

    2 0 Отговор
    При комунизма изопачаваха историята, според партийната повеля и конюнктура,сега пак от същото само,че политкоректен спрямо Брюксел.Време е да се появят наистина учени с главноУ и да разкажат историята на българите с яснота и честност.

    11:16 22.09.2025

  • 15 иСЛЕД БАЙ ТОШО СТАНА

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    НАОБРАТНО ТОКА ЗЛАТЕН ПЪК ВОДАТА ИЗЧЕЗНАААА...

    11:24 22.09.2025

  • 16 На този ден 1908 год.

    1 0 Отговор
    бе сложен край на всеобщата Българска духовна общност на Балканите, на идеята Македония да тане изцяо присъеденена къ България. Оставаше само чрез война с Османската империя. През 1912 год. войната бе печеливша, но Фердинандовото или всичко или нищо ни доведе до разгром.

    11:29 22.09.2025

  • 17 Пацо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "плевналиев":

    Те затова са ги убили!

    11:33 22.09.2025

