Валентина Задгорска: От 22 септември България е вече равностоен партньор на останалите европейски държави

През 1908 година в Търново княз Фердинанд обявява независимостта на България. Така страната ни къса васалните връзки с Османската империя и заслужено отново се появява на световната карта като самостоятелна и независима. Днес празникът ни връща към този исторически момент, за който разказа в ефира на “Твоят ден” Валентина Задгорска - историк към отдел “Нова история” в Националния исторически музей в София.
“Събитието е толкова важно, макар да седи малко в сянка от другите национални празници, защото от 22 септември България е вече равностоен партньор на останалите европейски държави. Тя отхвърля ограничителните клаузи на Берлинския конгрес, които затрудняват нейното нормално и успешно икономическо стопанско развитие. Но това става в резултат на нейното до този момент успешно развитие”, коментира историкът.
По думите ѝ България постига всестранни успехи в обществено-политическия сектор, в културния и в стопанския. “Това налага да бъде обявена независимостта, защото България трябва да изплаща ежегоден данък на Османската империя”, каза Задгорска.
“Обременителен е и режимът на репарациите. Той означава една неравноправна международна система, в която чуждите държави, сключили международни договори с Османската империя, ползват привилегии. Те са задължителни и за Княжеството. Така възпрепятстват неговото стопанско развитие”, разказа историкът.
Задгорска сподели, че независимостта е обявена при самостоятелното управление на демократическата партия с министър-председател Александър Малинов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АМА В 90% ОТ БЪЛГАРИЯ
ТОКА И ЧЕШМЯНАТА ВОДА ИДВАТ СЛЕД 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944:))
Коментиран от #9, #15
10:48 22.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вълк иАгне ..равностойни...
Коментиран от #7
10:50 22.09.2025
5 плевналиев
Коментиран от #17
10:51 22.09.2025
6 Още един идиот
От обявяване на Независимостта на България , вече 117 години, сме партньори на ЕС!
Жена олфрен!
10:51 22.09.2025
7 Да агнето става част от вълка
До коментар #4 от "Вълк иАгне ..равностойни...":СЛЕД КАТО ВЛЕЗНЕ В КОРЕМА МУ...
10:51 22.09.2025
8 Дориана
10:52 22.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Право там
на най-най-най-богатите и изисканите
11:06 22.09.2025
11 До 2-Алтернатива за България
11:06 22.09.2025
12 Снежанка Димитрова
11:09 22.09.2025
13 Снежанка Димитрова
11:11 22.09.2025
14 Снежанка Димитрова
11:16 22.09.2025
15 иСЛЕД БАЙ ТОШО СТАНА
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":НАОБРАТНО ТОКА ЗЛАТЕН ПЪК ВОДАТА ИЗЧЕЗНАААА...
11:24 22.09.2025
16 На този ден 1908 год.
11:29 22.09.2025
17 Пацо
До коментар #5 от "плевналиев":Те затова са ги убили!
11:33 22.09.2025