Софийският университет чества своя патрон „Св. Климент Охридски”

25 Ноември, 2025 07:16 582 5

  • алма матер-
  • софийски университет-
  • празник

В рамките на церемонията ще бъдат връчени и награди

Софийският университет чества своя патрон „Св. Климент Охридски” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес Софийският университет „Св. Климент Охридски” отбелязва своя патронен празник с академично тържество, посочи "Нова телевизия".

Празникът по традиция ще започне в 7.30 часа в академичния параклис „Св. Климент Охридски” в Богословския факултет на Софийския университет (пл. "Св. Неделя" № 19) със света Божествена литургия. След службата литийно шествие ще се отправи към паметника на свети Климент Охридски.

В 11.00 часа Академичният съвет на Софийския университет, начело с ректора проф. Георги Вълчев, ще поднесе венец пред паметника на Св. Климент Охридски. По традиция цветя ще бъдат поднесени и на паметниците на дарителите братя Евлоги и Христо Георгиеви и на паметните плочи на загиналите за родината по време на Балканските войни преподаватели и студенти от Софийския университет.

Академичното тържество ще се проведе в Аулата на Софийския университет и ще започне в 11.15 часа.

Ректорът проф. Георги Вълчев ще поздрави академичната общност по повод патронния празник. Тържеството ще продължи с връчване на удостоверенията на новоизбраните професори за периода от 25 ноември 2024 г. до 25 ноември 2025 година.

В рамките на церемонията ще бъдат връчени и следните награди:

- Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2025 г.;

- Почетен знак на кмета на Столичната община за принос в хуманитарната наука;

- Стипендия за студент от Карлово на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви за учебната 2025-2026 г.;

- Годишните награди на Алма матер за учебната 2025/2026 г. по повод патронния празник на Софийския университет.

Академичното тържество ще завърши с музикална програма на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 глоги

    0 0 Отговор
    Софийският университет чества празника на своя покровител-Св. Климент Охридски,А НЕ ПАТРОН.Патронът е в пълнителя на автомат "Калашников".

    07:30 25.11.2025

  • 3 Браво!

    2 0 Отговор
    Предлагам да наградят доцент Киселова като млад представител на нЕуките!

    07:43 25.11.2025

  • 4 препис

    0 0 Отговор
    Да наградят доцент Киселова с една кутия сладолед. За да не й е кисело.

    08:45 25.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

