С ден на отворените врати Сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си

14 Ноември, 2025 07:37 427 5

  • сухопътни войски-
  • създаване-
  • празник

Гражданите могат да посетят военни формирования във Враца, Благоевград, Свобода и Хасково

С ден на отворените врати Сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С Ден на отворените врати ще бъде отбелязан празникът на Сухопътните войски на 19 ноември по случай 147 години от създаването им.

Днес всеки желаещ може свободно да разгледа формированията във Враца и Благоевград от състава на Трето бригадно командване, военното формирование в село Свобода, както и това в Хасково от състава на Втора механизирана бригада.

От Министерството на отбраната отбелязват, че събитията ще дадат възможност на гражданите да се запознаят отблизо с работата и отговорностите на военнослужещите, както и с използваната техника, оборудване и въоръжение. А на младите хора - да проучат възможностите за реализация в редовете на Сухопътните войски.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ...И 36 ГОДИНИ ОТ УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ!

    07:39 14.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пецата

    1 0 Отговор
    Кво ме занимавате с тея галфони по камуфлажи разбираш ли 🤣

    07:45 14.11.2025

  • 4 "офицерите" ни

    1 0 Отговор
    срам за род и родина, къде сте бе ?

    07:49 14.11.2025

  • 5 П. Петков

    3 0 Отговор
    Българската армия се състои от паркетни войски, парадни войски и ОХР, което пази самонастанилите се натовски натрапници. С други думи казано много пара в свирката, малко в машината.

    07:56 14.11.2025

